The Corbett Report: Die Zukunft der Ernährung (Wir entscheiden)

Von gentechnisch veränderten Organismen und im Labor gezüchtetem Fleisch über die „Eat Ze Bugs“-Agenda bis hin zur Molekulargastronomie – die Leser von „What is the Future of Food?“ werden wissen, dass die globale Kabale damit beschäftigt ist, ruchlose Pläne zur Umgestaltung unserer Lebensmittelversorgung auszuhecken.

Und wie die Leser von Who Is Behind the Great Food Reset? wissen, gehören zu dieser globalen Kabale die üblichen Verdächtigen – die Rockefellers, die Gates, das Weltwirtschaftsforum – ebenso wie Emporkömmlinge wie das EAT Forum. (Und vergessen wir nicht BlackRock!)

Aber für diejenigen, die die gruseligen kulinarischen Zusammenstellungen der Great Food Resetters vermeiden wollen, bleibt immer noch die Frage: Was können wir gegen diese Agenda tun?

Die Beantwortung dieser Frage ist unsere Aufgabe für heute.

Die Gegenwehr

Wenn es in der traurigen Geschichte der zukünftigen (gefälschten) Lebensmittel eine gute Nachricht gibt, dann ist es die, dass die Menschen auf die Great Food Reset-Agenda aufmerksam geworden sind und darüber nicht glücklich sind.

Ein triviales Beispiel für den Widerstand gegen die Fake-Food-Agenda und die Oligarchen, die sie steuern, ist Bill Gates‘ kürzlicher „AMA“-Thread (ask me anything) auf reddit, in dem eine stark hochgestimmte Frage den größten Ackerlandbesitzer Amerikas direkt ansprach:

Warum kaufen Sie so viel Ackerland auf, glauben Sie, dass dies ein Problem mit dem Reichtum von Milliardären ist und wie viel man unverhältnismäßig erwerben kann? [sic]

Die Antwort von Gates – der den Faktencheckern ACKSHUALLY! entgegentrat, indem er darauf hinwies, dass er „weniger als 1/4000 des Ackerlands in den USA [sic] besitzt“ und dass sein einziges Interesse an Farmen darin besteht, „sie produktiver zu machen und mehr Arbeitsplätze zu schaffen“ – ist von einem Mann zu erwarten, der in den vergangenen Jahrzehnten Milliarden für PR und Propaganda ausgegeben hat, um sein öffentliches Image von dem eines geschmähten Tech-Monopolisten in das eines verehrten milliardenschweren Philanthropen zu verwandeln.

Die Reaktion auf diese Antwort – die Feststellung, dass 1/4.000 der US-amerikanischen Ackerfläche immer noch eine unglaublich große Menge an Land ist und dass Gates nicht erklärt hat, wie die Konsolidierung von Ackerland in weniger Händen den Agrarsektor verändern wird – zeigt jedoch, dass die Öffentlichkeit Gates‘ PR nicht mehr in Gänze abkauft.

Ein weniger triviales Beispiel für den Widerstand gegen Gates und seinesgleichen findet sich im „Offenen Brief an Bill Gates zu Ernährung, Landwirtschaft und Afrika“, der im November letzten Jahres veröffentlicht und von nicht weniger als 50 Organisationen unterzeichnet wurde, die sich für Ernährungssouveränität einsetzen, darunter die Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch und die Alliance for Food Sovereignty in Africa. Der Brief verhöhnt Gates‘ Rolle bei der „Schaffung genau des Problems“ der globalen Nahrungsmittelknappheit, das er angeblich „beheben“ will, und beschuldigt ihn, unwirksame (aber profitable) technokratische Lösungen anstelle von einfacheren, weniger teuren landwirtschaftlichen Lösungen zu fördern:

Es gibt bereits viele konkrete, laufende Vorschläge und Projekte zur Steigerung der Produktivität und der Lebensmittelsicherheit – von Produktionsanlagen für Biodünger und Biopestizide über agrarökologische Schulungsprogramme für Landwirte bis zu Experimenten mit neuen Wasser- und Bodenbewirtschaftungstechniken, Anbausystemen mit geringem Input und schädlingsabtötenden Pflanzenarten. Was Sie hier tun, ist Gaslighting – Sie stellen praktische, fortlaufende, von Landwirten getragene Lösungen als fantasievoll oder lächerlich dar, während Sie Ihre eigenen bevorzugten Ansätze als pragmatisch präsentieren. Dabei sind es die von Ihnen bevorzugten Hightech-Lösungen, einschließlich der Gentechnik, neuer Züchtungstechnologien und jetzt der digitalen Landwirtschaft, die in der Tat durchweg versagt haben, den Hunger zu verringern oder den Zugang zu Nahrungsmitteln wie versprochen zu verbessern.

Der Widerstand gegen die Umgestaltung der Lebensmittelversorgung ist jedoch nicht auf die Bemühungen von Gates und seiner gleichnamigen Stiftung beschränkt.

Der Widerstand gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel zum Beispiel ist massiv. Je mehr die Biotech-Milliardäre versuchen, ihre gentechnisch veränderten Monstrositäten weiten Teilen der Bevölkerung aufzudrängen, desto mehr erhebt sich die Öffentlichkeit, um sie abzulehnen. Allein in den letzten Monaten haben sich Menschen in der Türkei, Kenia, Nigeria, Mexiko, Pakistan und Indonesien gegen GVO aufgelehnt.

All diese Proteste gegen den Great Food Reset sind hoffnungsvolle Zeichen. Sie zeigen, dass die Öffentlichkeit nicht einfach alles schlucken wird, was man ihr auf den Teller legt. Aber noch wichtiger als diese Beispiele für Protest und Gegenwehr sind die Dinge, die wir machen können, um den Verschwörern der Agrarindustrie und ihren gekauften und bezahlten Politikern die Zukunft der Ernährung zu entreißen und sie wieder in die Hände der Menschen zu legen.

Jenseits von Pushback

Ja, offene Briefe an Bill Gates und Proteste gegen die Einführung von GVO und ähnliche Beispiele für den Widerstand gegen die Umgestaltung der Lebensmittelversorgung sind ermutigende Beweise dafür, dass „wir, das Volk“ bereit sind, uns gegen die Agrarmafia, die Biotech-Milliardäre und die Falschparker in der Lebensmittelkette zu behaupten. Aber lassen Sie uns eines klarstellen: Wir werden diese künftige Lebensmittelagenda nicht grundlegend entgleisen lassen, indem wir an die staatlichen Regulierungsbehörden appellieren oder die Oligarchen bitten, nett zu uns zu sein.

Damit wir nicht daran erinnert werden, warum solche Taktiken nicht ausreichen, um einen wirklichen Wandel herbeizuführen, hier ein paar Schlagzeilen aus den letzten Monaten, die kristallklar machen, dass das gesamte Oligopol der Agrarindustrie und die „Regulierungsbehörden“, die sie angeblich in Schach halten, ein und dasselbe sind:

Nein, Proteste, offene Briefe und Appelle an die Regierung sind nicht „die“ Antwort auf die technisch bedingte Nahrungsmittelkrise, mit der wir konfrontiert sind. Sie sind nützlich, um uns Zeit zu verschaffen, während wir unsere Flucht aus dem globalen industriellen Agrarsystem in Angriff nehmen, aber genau darin liegt der wahre Punkt. Um überhaupt eine Chance zu haben, den Käfer-Burgern und dem synthetischen Sorbet der Möchtegern-Lebensmitteltyrannen zu entgehen, müssen wir dem industriellen Nahrungsmittelfließband entkommen, das die Zentralisierung und Monopolisierung unserer Nahrungsmittelversorgung überhaupt erst ermöglicht hat.

Entgegen der Propaganda der (von Gates und Rockefeller geförderten) „Grünen Revolution“ müssen wir uns zum Glück nicht auf teure, patentierte Technologien oder exotische Labortechniken verlassen, um die Welt zu ernähren. Das Wissen darüber, wie man mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten kann, war schon lange vor dem Auftauchen der heutigen Agrartechnokraten vorhanden. Die Werkzeuge, um den natürlichen Reichtum der Erde zu ernten, liegen bereits in unseren Händen.

Im Jahr 2017 veröffentlichte die ETC Group – eine unabhängige, von Spendern finanzierte Forschungsorganisation, die „die Auswirkungen neuer Technologien und Unternehmensstrategien auf die biologische Vielfalt, die Landwirtschaft und die Menschenrechte“ beobachtet – die Studie „Who Will Feed Us? Die industrielle Nahrungskette gegen das bäuerliche Nahrungsnetz“. In diesem Bericht wird der von den Lebensmitteloligarchen verbreitete Mythos, dass nur moderne, kapitalintensive, technologische Anbaumethoden die für die Ernährung der Welt benötigte Menge an Nahrungsmitteln erzeugen können, akribisch entkräftet.

Stattdessen zeigt die Studie, dass das „bäuerliche Nahrungsnetz“ – das vielfältige Netzwerk von Kleinerzeugern, das von den großen Agrarunternehmen abgekoppelt ist – tatsächlich 70 % der Weltbevölkerung mit nur 25 % der landwirtschaftlichen Ressourcen der Welt ernährt. Der Bericht kommt zu dem Schluss: „Mindestens 3,9 Milliarden Menschen hungern oder sind unterernährt, weil die industrielle Nahrungsmittelkette zu verzerrt, viel zu teuer und – nach 70 Jahren des Versuchs – einfach nicht in der Lage ist, die Welt zu ernähren“.

Obwohl die (eindeutig voreingenommenen und schlecht begründeten) „Widerlegungen“ der Schlussfolgerungen der ETC-Gruppe von den üblichen Verdächtigen veröffentlicht wurden, ist das eigentliche Zeichen für die Macht der Kleinerzeuger, sich gegen die Oligarchen der Großagrarier zu wehren, dass dieselben Oligarchen versuchen, das Peasant Food Web selbst zu kapern und es für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Es gibt schließlich viel zu sagen über den Aufstieg der Agrarökologie in den vergangenen Jahren und darüber, wie „das Studium des Verhältnisses von landwirtschaftlichen Kulturen und Umwelt“ jetzt vom Ausschuss für Welternährungssicherheit und ähnlichen globalistischen Organisationen als Waffe eingesetzt wird, um „nachhaltige“ landwirtschaftliche Praktiken zu fördern (wie die Schließung von Kleinbauern in den Niederlanden, Sri Lanka und anderswo).

Aber für die Zwecke der heutigen Untersuchung ist es wichtig zu verstehen, dass der Mythos, dass wir uns auf die Big Ag Plutokraten verlassen müssen, um die Welt zu ernähren, genau das ist: ein Mythos.

Es ist ein Mythos, der das System der industriellen Landwirtschaft aufrechterhält.

Es ist ein Mythos, der es einem Konzernkartell ermöglicht hat, unsere gesamte Lebensmittelversorgung in den Händen einiger weniger Oligarchen zu zentralisieren und ihnen damit die Macht zu geben, diese Lebensmittelversorgung nach Belieben umzugestalten.

Und, was am schlimmsten ist, es ist ein Mythos, der uns davon abgehalten hat, die wichtigste Tatsache von allen zu erkennen: Die Zukunft unserer Lebensmittelversorgung ist nicht in Stein gemeißelt. Die Ersetzung unserer Lebensmittel durch synthetischen, im Labor hergestellten Mist ist kein vollendete Tatsache.

Wie sich herausstellt, haben der Jetset von Davos und seine Konzernkumpane und philanthrokapitalistischen Kumpane (noch) nicht die vollständige Kontrolle über die Erde inne. Wir können immer noch mitbestimmen, wie sich die Zukunft der Ernährung entwickelt.

WIR HABEN DIE ZUKUNFT IN DER HAND

Wenn es unser Ziel ist, nicht in die sorgfältig ausgelegten Fallen des kulinarischen Kartells zu tappen, können wir als Erstes Folgendes tun: Wir können (zumindest vorläufig) auf ihre künstlichen Lebensmittel verzichten.

Das mag offensichtlich erscheinen, aber es ist dennoch wichtig, sich daran zu erinnern. Unsere Entscheidungen spielen eine Rolle, und wir können die Übernahme von Lebensmitteln verhindern, indem wir uns (auch nur teilweise) aus dem Lebensmittelsystem der Konzerne heraushalten.

Ein perfektes Beispiel für diese trügerisch einfache Beobachtung ist die Geschichte von „Posilac“, dem gentechnisch veränderten rekombinanten Rinderwachstumshormon (rBGH) von Monsanto, das Milchkühen injiziert wurde, um die Milchproduktion zu steigern. Posilac wurde (wenig überraschend) von der FDA zugelassen, obwohl die Milch von mit Posilac behandelten Kühen Eiter und Antibiotika enthielt, die von der durch das Hormon verursachten Mastitis stammten, und einen zehnmal höheren Gehalt an IGF-1 (Insulin-like Growth Factor) aufwies als normale Milch.

Die rBGH-belastete Milch von den mit Posilac behandelten Kühen war jedoch nicht lange in den Regalen der Geschäfte zu finden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit sahen sich die FDA-Inspektoren gezwungen, die Verunreinigung der rBGH-Milch zuzugeben, und Monsanto sah sich gezwungen, die Posilac-Lieferung um 50 % zu reduzieren.

Doch die Verbraucher ließen sich davon nicht beeindrucken. In den darauffolgenden Jahren entstand eine Verbraucherkampagne an der Basis, die rBGH-freie Milch forderte. Diese Verbraucher forderten und forderten und forderten … bis sie sie bekamen.

Bis 2010 hatten zwei Drittel der Top-100-Erzeuger ihre Milchproduktion auf rBGH-freie Milch umgestellt. Von da an wurde rBGH-freie Milch mit Stolz als solche gekennzeichnet, und große Einzelhändler begannen aufgrund des überwältigenden Drucks der Verbraucher, rBGH-Milch aus ihren Regalen zu nehmen. Heute ist rBGH-Milch, die einst in ganz Amerika fast allgegenwärtig war, eine Seltenheit in den Regalen der Geschäfte.

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich ein ähnliches Phänomen mit der Agenda für künstliches Fleisch abspielt. Sogar Bloomberg räumt ein, dass der Trend zu künstlichem Fleisch eine Modeerscheinung ist, deren 15 Minuten im Rampenlicht bald vorbei sein könnten. Die Verkäufe von Kunstfleisch in Supermärkten sind im letzten Jahr um 14 % zurückgegangen, die Verkäufe von Kunstfleisch in Restaurants um 9 % im Vergleich zu vor drei Jahren, und während der schlimmsten Zeit der betrügerischen Lebensmittelknappheit haben viele Leute schnell darauf hingewiesen, dass das einzige Fleisch in den Supermarktregalen das Kunstfleisch war, das die Öffentlichkeit offensichtlich nicht will.

Diese Geschichten sind wichtig, denn sie unterstreichen einen unglaublich wichtigen Punkt: Unsere Entscheidungen sind wichtig. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen darüber, wo wir unsere Lebensmittel kaufen, von wem wir sie beziehen und was wir letztlich in unseren Körper lassen. Es ist keine perfekte Macht: Geldmangel und die mangelnde Transparenz, die in unser bestehendes Lebensmittelsystem eingeflossen ist, bedeuten, dass wir nicht die totale Kontrolle über unseren Teller haben, aber die Macht, die wir haben, ist wichtig und sie macht einen Unterschied.

Über unsere Rolle als Verbraucher hinaus müssen wir jedoch auch eine Rolle beim Aufbau des „bäuerlichen Nahrungsnetzes“ spielen, das die Grundlage für eine echte Alternative zu den übermäßig verarbeiteten synthetischen Lebensmitteln des industriellen Lebensmittelsystems bilden wird. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, dies zu tun.

Wir können uns am urbanen Gärtnern beteiligen.

Wir können unsere eigenen Siegesgärten anlegen.

Wir können Permakultur-Design studieren und etwas über Lebensmittelwälder lernen, um zu entdecken, wie wir den natürlichen Reichtum der Erde ernten können.

Wir können REKO-Ringe, Farm Shares und Bauernbasare erkunden.

Wir können mit Guerilla Gardening beginnen (oder es unterstützen).

Wir können uns die Werkzeuge zunutze machen, um lokale Erzeuger und kostenlose Lebensmittel zu finden und zu beschaffen.

Keine dieser Maßnahmen ist eine Komplettlösung. Keine davon wird uns helfen, über Nacht 100 % Ernährungssouveränität zu erreichen. Aber jeder Schritt, den wir unternehmen können, um den Raum für frische, biologische Lebensmittel zu finden, zu beschaffen, zu unterstützen und wachsen zu lassen, ist ein Sieg. Selbst ein kleiner Schritt weg vom Supermarkt und hin zum Bauernmarkt ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, und er hilft uns, uns auf den Tag vorzubereiten, an dem wir gezwungen sein werden, entweder Ze Bugs zu essen oder uns selbst zu versorgen.

Wie dem auch sei, wir müssen unbedingt anfangen, uns mit den vielen, vielen Lösungen zu befassen, die jetzt angeboten werden. Unabhängig davon, ob man die Machenschaften der Food-Resetter versteht oder nicht, kann es keinen Zweifel daran geben, dass eine Nahrungsmittelkrise bevorsteht. In der Tat wird es einen Punkt in der Zukunft geben, an dem – aufgrund von „Cyberangriffen“ oder Krieg oder Geo-Engineering oder Betrugsdelikten oder „mysteriösen Bränden“ in Lebensmittelverarbeitungsanlagen oder einem von einer Million anderer konstruierter oder erfundener Notfälle – die globale Nahrungsmittelversorgung bis zum Zerreißen belastet sein wird. Und wer kann daran zweifeln, dass die Oligarchen in diesem Moment der Krise ihren Vorteil ausspielen und der Öffentlichkeit ihre synthetischen Lebensmittel als „Lösung“ für das von ihnen geschaffene Problem aufdrängen werden?

SCHLUSSFOLGERUNG

Für diejenigen, die glauben, dass die grotesken Visionen der kulinarischen Dystopie, die in dieser Serie über die Zukunft der Lebensmittel vorgestellt werden, lediglich Warnungen vor dem sind, was eines Tages eintreten könnte, ist es an der Zeit, aufzuwachen und den Tatsachen ins Auge zu sehen. Der Albtraum der Zukunft der Lebensmittel kommt nicht. Er ist bereits da.

Falls es Ihnen entgangen sein sollte: Die EU hat gerade die Verwendung von „teilweise entfettetem Grillenpulver“ als „neuartiges Lebensmittel“ für den menschlichen Verzehr zugelassen.

Indien hat gerade gentechnisch veränderten Senf für den kommerziellen Anbau zugelassen, obwohl ein Bericht zeigt, dass kein Gesundheitsexperte am Zulassungsverfahren beteiligt war.

Kleinbauern erheben sich bereits auf der ganzen Welt, da die Regierungen im Namen der „Rettung der Umwelt“ gegen ihre Betriebe vorgehen.

Diese globale Umstellung der Ernährung ist bereits im Gange. Und wenn wir einfach den Status quo beibehalten und pflichtbewusst das essen, was auf unseren Teller kommt, dann wird die globale Oligarchie ihren Willen bekommen und wir werden alle Müll essen.

Wenn Sie also das nächste Mal im Lebensmittelladen stehen und auf eine Packung verarbeiteter Lebensmittel starren, die möglicherweise GVOs oder verarbeitetes Insektenpulver oder künstliches Fleisch oder ein anderes Frankenfood enthalten, fragen Sie sich selbst:

Was bedeutet es, dass die Great Food Reset-Crew will, dass Sie Ze Bugs essen?

Was bedeutet es, dass sie Ihnen Hundefutter servieren?

Was bedeutet es, dass sie wollen, dass Sie Ihren eigenen Urin trinken?

Was bedeutet es, dass sie wollen, dass Sie buchstäblich Müll essen?

Und wenn es wahr ist, dass wir sind, was wir essen, was wollen sie dann aus uns machen?

Schließlich sollten wir nicht vergessen, worum es hier wirklich geht: um die Zukunft der Menschheit selbst.

Und bedenken Sie: Wenn die Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt beginnt, dann beginnt auch die Reise einer landwirtschaftlichen Wiederbelebung mit einem einzigen Samen. (Einem nicht patentierten, erblühenden, nicht gentechnisch veränderten Saatgut, meine ich.)