Das Weiße Haus hat sich geweigert zu sagen, ob es der Ukraine Bradley-Kampffahrzeuge liefern wird, die mit Munition aus radioaktivem abgereichertem Uran bestückt sind, das mit Krebs und Geburtsschäden in Verbindung gebracht wird.

Abgereichertes Uran entsteht in der Regel als Nebenprodukt bei der Herstellung von angereichertem Uran und ist extrem dicht, was es zu einem wirksamen Material macht, um die Panzerung von Panzern zu durchschlagen. Bradley-Panzer können mit Munition aus abgereichertem Uran ausgerüstet werden, weshalb sie auch als „Panzerkiller“ bezeichnet werden.

Auf die Frage, ob die Bradley-Panzer, die die USA an die Ukraine liefern, mit abgereichertem Uran ausgerüstet werden, sagte ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration am Mittwoch: „Ich werde mich nicht mit den technischen Einzelheiten befassen“.

Der Beamte lehnte es auch ab, die Frage zu beantworten, ob die M1-Abrams-Panzer, die die USA an Kiew liefern, mit einer Vorrichtung aus abgereichertem Uran ausgestattet sein werden.

Konstantin Gawrilow, Leiter der russischen Delegation für Rüstungskontrolle in Wien, warnte davor, dass Moskau den Einsatz von Waffen mit abgereichertem Uran in der Ukraine als Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ betrachten würde. Gawrilow behauptete, dass auch die deutschen Leopard-2-Panzer mit Geschossen aus abgereichertem Uran ausgerüstet werden könnten.

Sollte solche Munition für schwere Waffen aus NATO-Produktion an Kiew geliefert werden, werden wir dies als Einsatz von schmutzigen Atombomben gegen Russland mit allen damit verbundenen Konsequenzen betrachten, sagte er laut der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Nach dem Golfkrieg, in dem die USA schätzungsweise eine Million Geschosse mit abgereichertem Uran abfeuerten, traten im Irak vermehrt Krebserkrankungen und Geburtsfehler auf.

Auch bei der Invasion 2003 setzten die USA giftige Munition ein, und Studien haben ergeben, dass Geburtsfehler in Gebieten, in denen abgereichertes Uran verwendet wurde, häufiger auftreten. In der Stadt Falludscha treten auch heute noch häufig Geburtsfehler auf.