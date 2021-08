Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) veröffentlicht jährlich ein Ranking der umweltschädlichsten Dienstwagen von Bundes- und Landepolitikern. Das Ergebnis ist ernüchternd, sogar die Umweltministerin Svenja Schulze fährt ein Auto mit hohen CO2-Ausstoß.

Die Liste der DHU zeigt ganz offensichtlich, in dass sich viele Politiker selbst nicht an das halten was sie den Bürgern verordnen.