UN-Generalsekretär erklärt der Desinformation den Krieg: „Wir müssen Freidenker einsperren!“

Die Vereinten Nationen haben den Verbreitern sogenannter „Fehlinformationen“ den Kampf angesagt und die Regierungen weltweit aufgefordert, Personen zu bestrafen, die nicht dem Mainstream entsprechende Ansichten verbreiten.

Am Montag sprach UN-Generalsekretär António Guterres vor der Generalversammlung in New York und bezeichnete Fehlinformationen und Desinformationen als Mittel zur Verbreitung von „Hass“ im Internet.

UN Secretary-General: "We'll call for action from everyone with influence on the spread of mis and disinformation on the internet."



As in, suppress anyone outside of government and technocratic organisations who dares to question or scrutinise their ‘ministry of truth’. pic.twitter.com/lRA12R4iCV