UN muss aufhören, Pädophilie zu normalisieren“.

Die EU subventioniert mit vielen Millionen den Auftritt von Transvestiten und Transgendern in Kindergärten. Die UNO hat ein Dokument veröffentlicht, das Sex mit Kindern legalisieren will und die Entfernung der Genitalien von Kindern erlauben soll. Das sagt der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) in einer Videobotschaft.

„Warum sollten Kinder in der Schule und in der Freizeit mit Transgender-Personen, mit einem bekehrten Mann oder einer bekehrten Frau konfrontiert werden? Was soll ein Kleinkind mit einem als Frau verkleideten Mann machen? Warum sollte einem Kind beigebracht werden, wie man Oralsex macht, wie es das Lehrmaterial Spring Cry tut?“, fragt sich De Graaff laut.

Hier geht es nicht darum, ein Kind zu erziehen oder zu unterrichten. Für diese Erwachsenen, die Sexualität und Sex mit Kindern betreiben, ist das Kind nur ein Werkzeug. Wie das Kind dadurch geschädigt wird, ist völlig unerheblich, betont der Abgeordnete.

„Mit Menschen in Organisationen, Regierungen und internationalen Institutionen stimmt etwas grundlegend nicht, wenn sie die Legalisierung, die Akzeptanz von Sex mit Kindern verfolgen, wenn sie Sex mit Kindern sogar mit Millionen von Zuschüssen fördern oder die Sexualisierung von Kindern erzwingen wollen.“

Diesen pädophil-naiven Menschen fehlt die normale geistige Entwicklung eines Erwachsenen. Ein gesunder Erwachsener versucht, das Kind zu schützen, zu führen und zu leiten, im vollen Bewusstsein der Grenzen, die mit dem Alter des Kindes verbunden sind, sagte De Graaff.

„Diese Erwachsenen mit schlechtem Gewissen sind völlig unempfindlich gegenüber dem Leid, das Kindern durch Sex mit Erwachsenen, durch Genitalverstümmelung oder durch die Entstellung ihrer eigenen biologischen Identität zugefügt wird“, fügt er hinzu.

Es ist völlig inakzeptabel, dass solche geistig geschädigten Menschen Organisationen, Regierungen oder Institutionen leiten, die bestimmen, wie die Gesellschaft aussieht, und dass sie die Entwicklung eines Kindes missbrauchen, um ihre eigene deformierte Lust auf Kindersex zu rechtfertigen, meint der Abgeordnete.

„Eltern müssen Verantwortung übernehmen und sich gegen diese Sexualisierung ihrer Kinder und gegen die Konfrontation mit Transvestiten und Transgendern wenden“, argumentiert De Graaff.