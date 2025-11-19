UN-Sicherheitsrat unterstützt Trumps Gaza-Friedensplan und macht ihn zum „Chairman of the Board of Peace“, während das sogenannte Rothschild-Magazin eine Prognose für 2026 mit mehr Kriegen veröffentlicht.

Man kann sich so etwas wirklich nicht ausdenken…

Von Leo Hohmann

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete am Montag eine Resolution zur Unterstützung des 20-Punkte-Friedensplans von Präsident Donald Trump für Gaza, und Trump wurde zum Vorsitzenden des Friedensrats (Chairman of the Board of Peace) ernannt.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair dient ebenfalls im Friedensrat, der das alleinige Recht erhalten hat, den Wiederaufbau und die Transformation des Gazastreifens zu überwachen. Die israelische Regierung, wohlgemerkt, ist vollständig mit dieser Struktur einverstanden. Aber was genau bedeutet das?

Die Resolution wurde vom UN-Sicherheitsrat mit einer einstimmigen 13-0-Stimme und zwei Enthaltungen angenommen. Sie untermauert die Macht und den Einfluss der UNO hinter dem Trump-Friedensplan, dem Israel und die Hamas Anfang Oktober zugestimmt hatten. Der ägyptische Präsident al-Sisi, der Emir von Katar Hamad Al Thani und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unterstützten den Plan offiziell in einer Unterzeichnung mit Trump am 13. Oktober in Ägypten.

Seltsamerweise machten weder Russland noch China von ihrem Vetorecht gegen die von den USA eingebrachte Resolution Gebrauch.

Es gibt eine Möglichkeit, dies zu betrachten, die unter amerikanischen Konservativen nicht sehr populär wäre, aber nicht ignoriert werden kann, und zwar diese: Präsident Trump ist nun offiziell der Mann des Friedens in Israel. Ich behaupte nicht, dass er der biblische Mensch der Sünde ist, der in der Bibel beschrieben wird, aber er hat die Position des Vorsitzenden des Friedensrats angenommen, der die Transformation Gazas überwacht. Das ist eine Tatsache. Was das für die Zukunft bedeutet, ist weniger klar, und ich gebe nicht vor, es zu wissen, aber es sollte sicherlich ein paar Augenbrauen heben und beobachtet werden.

Trump hat sich – mit voller Unterstützung Israels – vorgestellt, alle oder die meisten Palästinenser zu entfernen, die im Krieg zerstörten Gebäude abzureißen und Gaza in eine Küsten-Mehrzweckentwicklung mit Hotels, Unterhaltung und Wohnhochhäusern umzubauen. Eine Art moderne 15-Minuten-Smart-City, mit Überwachungstechnologie in die Infrastruktur eingebettet. Vielleicht wird er es eine „Freedom City“ nennen und es zu einem Beispiel für zukünftige Entwicklungen anderswo auf der Welt machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlicher ist, dass es nie realisiert wird und die ganze Gegend einfach in ihre Ausgangssituation des totalen Krieges zurückfällt.

Wechseln wir zu einem anderen Thema, das irgendwie damit zusammenhängt…

Es gibt ein Magazin, das ausschließlich die Interessen der globalistischen Machteliten repräsentiert.

Es heißt The Economist, und jedes Jahr veröffentlicht es eine Ausgabe, die aus seiner Prognose für das kommende Jahr besteht – in diesem Fall für 2026.

Das diesjährige Titelbild ist gelinde gesagt unheimlich.

Der christliche Autor Michael Snyder merkt an: „Wie wir so oft gesehen haben, sind diese Ausgaben alarmierend genau. Der Grund, warum sie so genau sind, besteht darin, dass die ultrareichen Eliten einen enormen Einfluss auf den Lauf der menschlichen Ereignisse haben. Wenn sie absolut entschlossen sind, etwas geschehen zu lassen, stehen die Chancen gut, dass es geschehen wird. Unheilvoll erscheint, dass sie für 2026 eine große Menge globalen Chaos erwarten.“

The Economist wurde 1843 gegründet. Es hatte nie eine sehr große Leserschaft unter der allgemeinen Bevölkerung. Es schreibt für die Milliardärseliten und deren Kartell politischer Handlanger.

Es hat Redaktionsbüros auf der ganzen Welt, aber seinen Sitz in der City of London, England.

Viele der reichsten Familien Europas gehören zu seinen Aktionären, und Sir Evelyn Robert de Rothschild diente von 1972 bis 1989 als Vorsitzender.

Deshalb gilt: Wenn man wissen möchte, was die globalen Eliten denken, ist dies die Publikation, nach der man Ausschau hält.

Vor diesem Hintergrund schauen Sie sich das oben abgebildete Titelbild der Jahresend-Prognoseausgabe von The Economist für 2026 an.

Snyder schreibt:

„Für mich erregte die Tatsache, dass so viele Symbole, die sich auf Krieg beziehen, zu sehen sind, wirklich meine Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite des Covers befindet sich ein riesiger roter Panzer und auf der anderen Seite ein weiterer riesiger roter Panzer. Oben befinden sich mehrere große Raketen, die startbereit aussehen, und unten befinden sich weitere große Raketen. Außerdem sehen wir direkt in der Mitte zwei enorme gekreuzte Schwerter. Das soll eindeutig Krieg symbolisieren.“

Wir haben bereits zu viel Krieg im Jahr 2025 gesehen. Bomben und Raketen flogen in der Ukraine, in Russland, im Iran, in Israel, Indien und Pakistan und nun möglicherweise auch zwischen den USA und Venezuela, unter anderem.

Aber jetzt, zumindest in der Meinung der globalistischen Eliten, erwartet uns 2026 noch mehr Krieg.

Präsident Trump hat als selbsternannter „Friedenspräsident“ das Verteidigungsministerium in das Kriegsministerium umbenannt. Er hat öffentlich angedeutet, dass bald US-Militärschläge kommen könnten – nicht nur in Venezuela, sondern auch in Mexiko und Kolumbien. Zuvor hatte er davon gesprochen, das Militär einzusetzen, um Grönland zu übernehmen.

Es ist keine große Übertreibung zu sagen, dass unser Präsident geradezu besessen vom Militär zu sein scheint.

Wie ich oft sage: bete für Frieden, aber bereite dich auf Krieg vor.

Zurück zum Titelbild des Magazins: Snyder weist darauf hin, dass es ein Diagramm gibt, das irgendeine Art von Finanzcrash direkt unter den gekreuzten Schwertern darzustellen scheint.

Direkt unter diesem Diagramm befindet sich ein rotes Bild eines zerbrochenen Dollarzeichens.

Im gesamten unteren Teil der Grafik scheint Papiergeld überall zu fallen.

Ist dies eine bloße Wunschliste der Globalisten, die eintreten könnte oder nicht? Krieg und wirtschaftlicher Zusammenbruch, ein Zusammenbruch des US-Dollars, damit sie ihn durch eine digitale/programmierbare Währung ersetzen können? Oder ist dies das, was sie wissen, dass es passieren wird, und sie informieren uns einfach im Voraus, wie sie es so oft tun?

Ich schätze, wir werden es bald genug herausfinden.