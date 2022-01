UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer ruft Opfer und Zeugen von der Polizeibrutalität in Amsterdam auf, sich zu melden

Die Szenen, die sich am Sonntag in Amsterdam abspielten, wären in einem Land wie Nordkorea nicht fehl am Platz. Die Bilder eines Demonstranten, der von einem Polizeihund gepackt und mit einem Schlagstock geschlagen wurde, wurden millionenfach angesehen.

Die ganze Welt ist empört. „Es ist nicht übertrieben, dies als ‚Tyrannei‘ zu bezeichnen. Dieses Video ist die Definition von Tyrannei. Sie sehen es. Schauen Sie nicht weg“, schrieb der amerikanische Radiomoderator Buck Sexton.

Maxime Bernier, Vorsitzender der kanadischen Volkspartei, fragte: „Der Faschismus ist überall auf dem Vormarsch. Werden Sie schweigen?“ Die amerikanische Kommentatorin, Autorin und Bloggerin Katie Pavlich antwortete: „Schrecklich“.

„Leute, wacht auf, bevor es zu spät ist“, warnte der US-Kongressabgeordnete Thomas Massie. „Weißrussland? Hongkong? Europäische Union“, twitterte der Redakteur und Kolumnist Michael Ziesman.

Call for evidence:



In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on #PoliceViolence, I invite victims, witnesses & NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this & other incidents:



➡️sr-torture@ohchr.org (confidentiality assured) https://t.co/B4kPL9sxJ0