UN startet Gates-finanziertes globales digitales ID-Programm, Experten warnen vor „totalitärem Albtraum“

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Mit Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation starteten die Vereinten Nationen in diesem Monat ihre „50-in-5“-Kampagne zur Förderung und Beschleunigung der Entwicklung einer globalen digitalen öffentlichen Infrastruktur. Ein Kritiker bezeichnete die Kampagne als „totalitären Albtraum“, der darauf abzielt, kleine Länder mit „digitalen Ausweisen, digitalen Geldbörsen, digitaler Gesetzgebung, digitalen Wahlen und vielem mehr“ zu „versorgen“.

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) sagte, dass seine „50-in-5“-Kampagne den Aufbau eines „zugrunde liegenden Netzwerks von Komponenten“ vorantreiben wird, das „digitale Zahlungen, ID- und Datenaustauschsysteme“ umfasst, die als „entscheidender Beschleuniger für die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs)“ dienen werden.

„Das Ziel der Kampagne ist es, dass 50 Länder innerhalb von fünf Jahren mindestens eine DPI-Komponente auf sichere, integrative und interoperable Weise entwickelt, implementiert und skaliert haben“, so das UNDP.

Zu den Kritikern der Kampagne gehört Tim Hinchliffe, Herausgeber von The Sociable, der gegenüber The Defender erklärte, er halte DPI für einen Mechanismus zur Überwachung und Kontrolle, der digitale ID, digitale Zentralbankwährungen [CBDC], Impfpässe und Daten zur Verfolgung des CO2-Fußabdrucks kombiniert und den Weg für 15-Minuten-Smart Cities, künftige Abriegelungen und Systeme für Sozialkredite ebnet.

Das UNDP leitet die „50-in-5“-Kampagne zusammen mit dem Center for Digital Public Infrastructure, Co-Develop und der Digital Public Goods Alliance. Zu den Unterstützern gehören neben der Gates Foundation auch GovStack, die Inter-American Development Bank und UNICEF.

Im September 2022 stellte die Gates Foundation 200 Millionen Dollar für den Ausbau der globalen digitalen öffentlichen Infrastruktur bereit, als Teil eines umfassenderen Plans zur Finanzierung von 1,27 Milliarden Dollar für „Gesundheits- und Entwicklungsverpflichtungen“, um die SDGs bis 2030 zu erreichen.

Die Gates-Stiftung erklärte damals, dass mit der Finanzierung der Ausbau von „Infrastrukturen gefördert werden sollte, die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen nutzen können, um widerstandsfähiger gegen Krisen wie Nahrungsmittelknappheit, Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und den Klimawandel zu werden, sowie um bei Pandemien und wirtschaftlicher Erholung zu helfen“.

Der kalifornische Anwalt für Datenschutz Greg Glaser bezeichnete die „50-in-5“-Kampagne als „totalitären Albtraum“ und eine „dystopische“ Initiative, die auf kleine Länder abzielt, „um sie mit digitalen Ausweisen, digitalen Geldbörsen, digitaler Gesetzgebung, digitalen Abstimmungen und mehr an Bord zu holen“.

„Aus politischen Gründen können U.N.-Typen wie Gates nicht offen eine ‚Eine-Welt-Regierung‘ planen, also verwenden sie andere Phrasen wie ‚globale Partnerschaft‘ und ‚Agenda 2030′“, so Glaser gegenüber The Defender. „Die Leute können ’50-in-5‘ zu dieser wachsenden Liste von dystopischen Phrasen hinzufügen“.

Ein anderer in Kalifornien ansässiger Anwalt für Datenschutz, Richard Jaffe, äußerte sich ähnlich und erklärte gegenüber The Defender, dass die „50-in-5“-Initiative „auf das viel größere Problem der Globalisierung, Zentralisierung und Digitalisierung der persönlichen Daten der Welt hinweist“.

„Meine kurzfristige Sorge gilt bösen Akteuren, und das sind sowohl Einzelpersonen und kleine Gruppen als auch staatliche Bösewichte, die nun ein großes, fettes neues Ziel oder Werkzeug haben werden, um den normalen Betrieb von technologisch weniger hoch entwickelten Ländern zu bedrohen“, sagte er.

Jaffe sagte, die Beteiligung von Gates mache ihm „eine Heidenangst“. Derrick Broze, Chefredakteur des Conscious Resistance Network, sagte gegenüber The Defender, dass dies „ein weiteres Zeichen dafür ist, dass dieser erneute Vorstoß in die digitale ID-Infrastruktur nicht dem Durchschnittsbürger zugute kommt.“

„Projekte wie diese nützen nur Regierungen, die ihre Bevölkerung überwachen wollen, und Unternehmen, die unsere täglichen Gewohnheiten und Bewegungen studieren wollen, um uns Produkte zu verkaufen“, sagte Broze.

Initiativen zur weltweiten Förderung von DPI werden auch von der G20 unterstützt. Laut The Economist erhielt Indien auf dem G20-Gipfel im September in Neu-Delhi, der unter dem Motto „Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft“ stattfand, Unterstützung von der Gates-Stiftung, dem UNDP und der Weltbank für einen Plan zur Entwicklung eines globalen Speichers für DPI-Technologien.

‚Die Welt benötigt keine 50-in-5‘

Die 11 „First-Mover“-Länder, die „50-in-5“ starten, sind Bangladesch, Estland, Äthiopien, Guatemala, Moldawien, Norwegen, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka und Togo.

„Länder, unabhängig von ihrem Einkommensniveau, ihrer geografischen Lage oder ihrem Stand bei der digitalen Transformation, können davon profitieren, Teil von 50-in-5 zu sein“, heißt es in der Kampagne, und weiter: „Mit beharrlichen und gemeinsamen Anstrengungen kann die Welt eine Zukunft aufbauen, in der die digitale Transformation nicht nur eine Vision, sondern greifbare Realität ist.“

Laut Glaser wurden die ersten elf Länder nicht ausgewählt, weil sie „digitale Vorreiter“ sind, sondern weil die UNO in kleineren Ländern eine „einzigartige Bedrohung“ sieht, weil ihre Führer gelegentlich dem Volk gegenüber rechenschaftspflichtig sind.

„Wir haben gesehen, was mit den Führern kleiner Nationen passiert, die die Lieblingsprodukte der internationalen Geheimdienste ablehnen, wie COVID-19-Impfstoffe, GMOs [genetisch veränderte Organismen] und Petrodollars“, so Glaser. „U.N.-Programme wie ’50-in-5′ sind ein Weg für kleinere Länder, sich frühzeitig an Big Tech zu verkaufen und ‚Economic Hitmen‘ präventiv zu vermeiden“, fügte er hinzu.

Dumitru Alaiba, stellvertretender Ministerpräsident der Republik Moldau und Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Digitalisierung, sagte auf der „50-in-5“-Eröffnungsveranstaltung: „Am meisten freuen wir uns über unsere Arbeit an der Super-App unserer Regierung. Sie ist der sehr erfolgreichen ukrainischen Diia-App nachempfunden [und] wird in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.“

"We are committed to enhancing & establishing key DPI components (digital ID, payments) .. The source of our biggest excitement is our work on our government's super app modeled after the very successful Ukrainian Diia app": Moldova Deputy Prime Minister Dumitru Alaiba, 50-in-5 pic.twitter.com/z173VsKqBr — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 8, 2023

Auf der gleichen Veranstaltung sagte Cina Lawson, Togos Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation: „Wir haben ein digitales COVID-Zertifikat geschaffen. Plötzlich ging es im Kampf gegen die Pandemie wirklich darum, digitale Werkzeuge einzusetzen, um effektiver zu sein.“

Laut Hinchliffe hatte Togos DPI-System scheinbar harmlose Ursprünge und startete als universelles Grundeinkommenssystem für die Bürger des Landes, „aber kurz danach wurde das System erweitert, um Impfpässe einzuführen.“

Today, Togo became the first sub-Saharan African country whose digital COVID-19 vaccination certificate is recognized by the @eu_commission. Travelers with a Togolese certificate will be able to validly present it in the EU & vice versa. @AmbUETogo @KoenDoens pic.twitter.com/Uy9mRF8bkU — Cina Lawson (@cinalawson) November 24, 2021

Der Impfpass Togos war mit dem digitalen Gesundheitszertifikat der Europäischen Union (EU) interoperabel. Im Jahr 2021 war die EU eine der ersten Regierungsstellen weltweit, die solche Pässe einführte. Im Juni übernahm die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die EU-Standards für digitale Gesundheitszertifikate auf globaler Basis.

Auf dem G20-Gipfel im September sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen: „Die Kunst besteht darin, eine öffentliche digitale Infrastruktur aufzubauen, die interoperabel, offen für alle und vertrauenswürdig ist“, und nannte als Beispiel das digitale COVID-19-Zertifikat der EU.

The future is digital. I passed two messages to the G20:



→ We should establish a framework for safe, responsible AI, with a similar body as the IPCC for climate



→ Digital public infrastructures are an accelerator of growth. They must be trusted, interoperable & open to all — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2023

Vier der „First-Mover“-Länder sind afrikanisch. Shabnam Palesa Mohamed, Geschäftsführerin von Children’s Health Defense (CHD) Africa Chapter, erklärte gegenüber The Defender, dass die „50-in-5“-Kampagne als geopolitisches Instrument eingesetzt werden soll. „Afrika ist immer ein Hauptziel, weil es digital vergleichsweise wenig erschlossen ist“, sagte sie.

„Afrika benötigt Respekt, Nahrung, Wasser und Frieden“, sagte sie. „Es braucht keine DPI.“

Ähnlich äußerte sich Hinchliffe: „Die Welt benötigt keine 50-in-5“. Die Menschen haben nie darum gebeten. Das kam von oben herab. Was die Menschen wollen, ist, dass ihre Regierungen ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen – den Menschen dienen.

Ein Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) aus dem Jahr 2022, „Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries“ besagt, dass Impfpässe „als eine Form der digitalen Identität dienen“.

2020 sagte WEF-Gründer Klaus Schwab: „Die vierte industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen.“

Digitale ID soll von Regierung und privaten Akteuren sicher genutzt werden können

Laut The Economist fördert Indien intensiv seine digitalen ID-Technologien, die zunächst im eigenen Land eingesetzt wurden, um sie weltweit in „armen Ländern“ einzuführen. Diese Technologien wurden von Bill Gates und der Gates Foundation unterstützt und finanziert.

Lawson erklärte beispielsweise, dass Togo biometrische digitale Ausweise für alle seine Bürger mit MOSIP – Modular Open Source Identity Platform – ausstellt, einem System, das am indischen International Institute of Information Technology in Bangalore entwickelt wurde.

MOSIP, das von der Gates-Stiftung, der Weltbank und dem eBay-Gründer Pierre Omidyar unterstützt wird, wurde nach dem Vorbild von Aadhaar entwickelt, Indiens nationaler digitaler Identitätsplattform – der größten der Welt -, die von Kontroversen heimgesucht wurde.

Aadhaar wurde 2009 eingeführt und erfasst über 99 % aller erwachsenen Inder und verbindet sie mit vielen öffentlichen und privaten Dienstleistungen. Laut The Economist weist Aadhaar jedoch „Sicherheitslücken auf“, und obwohl es „eigentlich optional sein sollte, ist es schwer, ohne es zu funktionieren.“

Glaser sagte, Aadhaar sei „ein Albtraum für die Inder. Es wird gehackt, wie beim größten Hack persönlicher Daten in der Weltgeschichte Anfang dieses Monats, bei dem persönliche Daten im Dark Web verkauft wurden“.

„Aadhaar wird in Indien offen verspottet“, sagte Glaser. „Der einzige Grund, warum es von den Bürgern immer noch verwendet wird, ist, dass die Menschen keine andere Wahl haben. Um sinnvoll an der indischen Gesellschaft teilhaben zu können, benötigt man den digitalen Ausweis“, fügte er hinzu.

Dennoch hat Gates Aadhaar gelobt – er beschrieb es in seinem Blog als „eine wertvolle Plattform für die Bereitstellung von Sozialhilfeprogrammen und anderen staatlichen Dienstleistungen“. Im Oktober 2021 gewährte die Gates-Stiftung einen Zuschuss in Höhe von 350.690 Dollar für die Einführung der indischen Ayushman Bharat Digital Mission, einem digitalen Gesundheitssystem, das mit Aadhaar verknüpft ist.

In einem Kommuniqué der Business 20 (B20), das im Anschluss an den diesjährigen G20-Gipfel veröffentlicht wurde, wurden die G20-Staaten aufgefordert, „Richtlinien für eine einheitliche digitale Identifikation zu entwickeln, auf die verschiedene staatliche und private Akteure innerhalb von drei Jahren sicher (auf der Grundlage ihrer Zustimmung) zugreifen können, um ihre Identität zu überprüfen und auf Informationen zuzugreifen.“

Im April sagte Nandan Nilekani, ehemaliger Vorsitzender der Unique Identification Authority of India, vor einem Gremium des Internationalen Währungsfonds zum Thema DPI, dass digitale Identitäten, digitale Bankkonten und Smartphones die „Werkzeuge der neuen Welt“ seien. Er fügte hinzu, dass, wenn dies erreicht ist, „dann kann alles getan werden. Alles andere baut darauf auf.“

„Die Lehre für den Rest der Welt ist natürlich, dass die digitale Identität niemals in der Gesellschaft Fuß fassen darf“, sagte Glaser. „Sobald die Verbraucher eines Landes den digitalen Ausweis mit globalen Partnern einführen, wie in Indien, ist das Land im Grunde schachmatt gesetzt.“

Wenn sie inklusiv sagen, meinen sie eigentlich exklusiv“.

Laut The Sociable verspricht DPI „finanzielle Inklusion, Bequemlichkeit, verbesserte Gesundheitsversorgung und grünen Fortschritt“.

Laut der „50-in-5“-Kampagne ist DPI „unerlässlich für die Teilnahme an Märkten und der Gesellschaft im digitalen Zeitalter [und] für alle Länder notwendig, um widerstandsfähige und innovative Volkswirtschaften aufzubauen und für das Wohlergehen der Menschen.“

Hinchliffe wies diese Behauptung jedoch zurück. „Man benötigt keinen digitalen Ausweis und keine digitale Verwaltung, um mehr Menschen bessere Dienstleistungen zu bieten“, sagte er. „Die Werkzeuge sind bereits vorhanden. Es geht um Anreize. Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen haben alle die Möglichkeit, bessere Lösungen zu finden, aber warum tun wir es nicht?“

Dennoch ist die „Inklusivität“ eines der wichtigsten Argumente, mit denen für die DPI geworben wird. Die „50-in-5“-Kampagne erklärt, dass „Länder, die sichere und inklusive DPI aufbauen, … starke Volkswirtschaften und gerechte Gesellschaften fördern können“ und dass DPI „Innovationen fördert, das lokale Unternehmertum unterstützt und den Zugang zu Dienstleistungen und Möglichkeiten für unterversorgte Gruppen, einschließlich Frauen und Jugendliche, sicherstellt“.

Experten, die mit The Defender sprachen, warnten, dass DPI das Potenzial hat, ausgrenzend zu wirken.

„Während die Vereinten Nationen, die Gates Foundation und die Rockefeller Foundation DPI als notwendig für eine ‚gerechte‘ Welt anpreisen, besteht die Realität darin, dass diese Instrumente das Potenzial haben, die Ausgrenzung von politischen Aktivisten, Whistleblowern und anderen Personen, die kontroverse Meinungen vertreten, zu fördern“, sagte Broze.

In ähnlicher Weise behauptete Mohamed von CHD Africa: „Menschen, Gruppen und Organisationen, die eine Bedrohung für das Establishment darstellen, werden durch DPI ins Visier der digitalen Überwachung und der sozioökonomischen Isolation genommen“. „Dies … ist ein einfacher Weg, kritische Denker zu kontrollieren.“

Hinchliffe sagte, DPI werde „die technokratische Kontrolle durch digitale ID, CBDC und massiven Datenaustausch beschleunigen und den Weg für ein interoperables System des sozialen Kredits ebnen.“

In ähnlicher Weise sagte Glaser: „Mit DPI ist der Plan der UNO, jedem Menschen einen Sozialkreditscore in Übereinstimmung mit den SDGs der UNO (Agenda 2030) zu geben … Ihre digitale ID wird das neue Sie werden. Und aus der Sicht von Regierungen und Unternehmen wird Ihre digitale ID realer sein als Ihre leibliche Identität … Sie brauchen sie, um zu reisen, zu arbeiten, zu kaufen/verkaufen und zu wählen.“

„Wenn sie von Inklusion sprechen, meinen sie in Wirklichkeit Exklusion, denn das System ist so angelegt, dass es Menschen ausschließt, die nicht mit der ungewählten globalistischen Politik einverstanden sind“, so Hinchliffe. „Was sie wirklich wollen, ist, dass jeder unter ihrer digitalen Kontrolle steht.“

In einem WEF-Bericht vom Juni 2023 mit dem Titel „Reimagining Digital ID“ wird eingeräumt, dass „die digitale Identität die Demokratie und die Zivilgesellschaft schwächen kann“ und dass „die größten Risiken, die sich aus der digitalen Identität ergeben, Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung sind.“

Die Einführung einer Ausweispflicht – ob digital oder nicht – könne „grundlegende soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen verschärfen, da jede Art von Zugangskontrolle immer die Möglichkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung mit sich bringt“, so der Bericht weiter.

Experten, die mit The Defender sprachen, sagten, dass die Menschen die Möglichkeit haben müssen, sich dagegen zu entscheiden.

„Wenn die U.N. und ihre Mitgliedsstaaten die digitale ID-Agenda vorantreiben, müssen sie sicherstellen, dass ihre jeweiligen Bevölkerungen eine einfache Möglichkeit haben, auszusteigen, ohne bestraft zu werden oder Dienstleistungen zu verweigern“, sagte Bronze. „Andernfalls wird der digitale Ausweis schließlich zur Pflicht, um in der Gesellschaft zu existieren, und wir werden das Ende der Privatsphäre und langfristig der Freiheit erleben“, sagte Broze.

Jaffe sagte, er sei zwar nicht gegen digitale Zahlungssysteme, aber er sei „vehement gegen die Abschaffung nicht-digitaler Zahlungsmittel wie Papiergeld“ und nannte dies eine Frage von „Freiheit und Privatsphäre“.

In ähnlicher Weise sagte Hinchliffe: „Es sollten jederzeit nicht-digitale Alternativen zur Verfügung stehen, und das sollte das Recht eines jeden Bürgers sein. Systeme können ausfallen. Datenbanken können geknackt werden. Regierungen können tyrannisch werden. Unternehmen können gierig werden.“

„Das Endspiel ist die Souveränität der Transhumanisten“

Viele der Initiativen, die „50-in-5“ unterstützen, sind selbst miteinander verflochten – zusätzlich zu ihren Verbindungen zu Einrichtungen wie der Gates-Stiftung.

So hat unter anderem das Omidyar Network, einer der Unterstützer von „50-in-5“, MOSIP finanziell unterstützt – ebenso wie die Gates Foundation.

Die Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, das UNDP und UNICEF beteiligen sich an der „Roadmap“ der Digital Public Good Alliance, die das DPG-Ökosystem (digitale öffentliche Güter) stärkt.

Anfang dieses Jahres investierte Co-Develop in die Gründung des Zentrums für digitale öffentliche Infrastrukturen, das seinen Sitz am International Institute of Information Technology in Bangalore hat und in dem auch MOSIP angesiedelt ist. Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation zusammen mit der Gates Foundation und dem Omidyar Network mitbegründet.

Und zu den „unterstützenden Organisationen“ des Weltbankberichts „Principles on Identification for Sustainable Development“ gehören die Gates Foundation, das Omidyar Network, UNDP, Mastercard, ID2020 und das Tony Blair Institute for Global Change.

Glaser sagte, dass Gates seinen Reichtum dadurch erlangte, dass er „sein Betriebssystem in jeden Haushalt und jedes Unternehmen weltweit monopolisierte“ und „das Gleiche jetzt auf der Ebene der Vereinten Nationen mit Impfstoffen und DPI-Anwendungen tut.“

„DPI-Plattformen lagern im Wesentlichen die Souveränität an internationale Regierungsgremien aus, die die Wünsche von Finanzunternehmen wie Vanguard, BlackRock und State Street erfüllen“, sagte er.

„Unternehmen, die über so viele Informationen über die Bürger verfügen, haben eine enorme Macht, die Infrastruktur zu sabotieren, und es gibt nur sehr wenige ethische Möglichkeiten, sie zu stoppen“, so Mohamed.

„Das Endspiel ist die Souveränität der Transhumanisten“, fügte Glaser hinzu. „Der Grund, warum die digitale ID eine existenzielle Bedrohung für die Gesellschaft darstellt, ist, dass sie die Menschen von ihren lokalen Regierungen trennt, die immer kooperativ gearbeitet haben, um Tyrannei zu verhindern.“

„DPI wird den Behörden mit der Begründung verkauft, dass es sie in die Weltwirtschaft einbinden wird, während es in Wirklichkeit die Menschen zu Waren macht und den lokalen Behörden die Möglichkeit nimmt, jemals wieder sinnvoll zu regieren“, sagte er.

Hinchliffe brachte die DPI auch mit Maßnahmen in Verbindung, die angeblich den Klimawandel bekämpfen sollen.

„Da die G20-Staaten sich verpflichten, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen, wird es Einschränkungen geben, was wir konsumieren können, was wir kaufen und wohin wir gehen können, dank der weitverbreiteten Einführung von digitalen IDs und CBDCs, um jede unserer Bewegungen in 15-Minuten-Smart Cities zu verfolgen und zu kontrollieren“, sagte er.

„Sie sprechen offen über die Verwendung von DPI für ‚digitale Gesundheitszertifikate‘ … und ich glaube, dass als nächstes die Verfolgung des CO2-Fußabdrucks kommen wird, um zu überwachen und zu kontrollieren, wie man reist und was man konsumiert“, fügte Hinchliffe hinzu und nannte es „eine Zukunft der ständigen Überwachung und Kontrolle“.

„Wenn wir das Recht auf eine traditionelle Identifizierung gesetzlich und gerichtlich durchsetzen können, dann schützt dies kategorisch alle unsere Rechte“, fügte Glaser hinzu. „Solange sich die Verbraucherschichten großer Länder wie der Vereinigten Staaten gegen die digitale Identifizierung wehren, gibt es Hoffnung.

„Diese Systeme tragen wenig bis gar nichts zum Wohlstand der Mehrheit der Afrikaner bei, sondern fördern vielmehr die Interessen einer kleinen wirtschaftlichen und politischen Klasse“, sagte Mohamed. „Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichheit und Wut könnte der Versuch, noch mehr afrikanische Ressourcen für digitale Ausweise zu verschwenden, zu einer weitverbreiteten Revolte führen.“

„Sobald die Afrikaner wissen, worum es Bill Gates geht, weigern sie sich im Allgemeinen, sich an seinen Aktivitäten zu beteiligen oder sie zu unterstützen“, fügte sie hinzu.

Sehen Sie sich diesen Kitco News-Beitrag über die „50-in-5“-Kampagne an: