Moderna beschäftigt ehemaligen FBI-Analysten und KI, um heimlich COVID-Impfstoff-„Fehlinformationen“ zu überwachen

Von Tyler Durden

Verfasst von Megan Redshaw über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Der Pharmariese Moderna betreibt mit seiner Desinformationsabteilung eine Online-Polizei für so genannte „Impfstoff-Fehlinformationen“, die darauf abzielt, abweichende Stimmen und alles, was die COVID-19-bezogenen Maßnahmen wie Sperrungen, Impfpässe und Massenimpfungen untergraben könnte, zu unterdrücken.

Einem exklusiven Bericht der Enthüllungsjournalisten Lee Fang und Jack Poulson zufolge, der am 20. November in der Zeitschrift UnHerd veröffentlicht wurde, stellt Moderna nicht nur COVID-19-Impfstoffe her, sondern verfügt über ein ganzes Team, das sich der Überwachung einer Vielzahl von Social-Media-Plattformen, Regierungsbehörden und Nachrichten-Websites widmet, um die „Hauptursache für das Zögern bei Impfungen“ zu bekämpfen, indem es Fehlinformationen, die sich negativ auf die Impfstoffdebatte auswirken könnten, identifiziert und „abstellt“.

Die internen Dokumente zeigen eine „weitreichende Bemühung, im Grunde alles zu überwachen, was online, in sozialen Medien und in den Nachrichtenmedien über die Impfstoffpolitik, die COVID-Politik, über Moderna und andere Impfstoffunternehmen gesagt wird“, so Fang gegenüber The Hill.

Überwachungsteam aus ehemaligen FBI-, Secret Service- und Pharma-finanzierten NGOs

Zum Überwachungsteam von Moderna gehört auch die Abteilung Global Intelligence, die von Nikki Rutman geleitet wird, die laut dem Untersuchungsbericht an der Erstellung interner Fehlinformationsberichte über „hochriskante“ Prominente beteiligt war, die Impfvorschriften kritisch gegenüberstanden, darunter der ungeimpfte Tennisstar Novak Djokovic, Elon Musk und der Schauspieler Russell Brand.

Bevor sie im Jahr 2022 in das Unternehmenssicherheitsteam von Moderna eintrat, arbeitete Frau Rutman fast 19 Jahre lang als Geheimdienstanalystin in der US-Geheimdienstgemeinschaft, die meiste Zeit davon beim Federal Bureau of Investigation (FBI). Dem Bericht zufolge arbeitete Frau Rutman während der COVID-19-Pandemie und der „Operation Warp Speed“, die wöchentliche Cybersicherheitsbesprechungen mit dem ebenfalls in Boston ansässigen Unternehmen Moderna umfasste, im Bostoner Büro des FBI.

Vor ihrer Tätigkeit beim FBI arbeitete Frau Rutman für den Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes als „Beraterin eines Missionsleiters in Terrorismusfragen“ und als Analystin für Spionageabwehr bei der Defense Intelligence Agency.

Frau Rutman ist nur eine von vielen ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, die im Überwachungsteam von Moderna arbeiten, zusammen mit einer von der Pharmaindustrie finanzierten Nichtregierungsorganisation namens Public Good Projects (PGP) und Talkwalker, einer Firma für künstliche Intelligenz, die ihre Technologie zur Überwachung von Diskussionen über Impfstoffe auf 150 Millionen Websites in fast 200 Ländern einsetzt.

Herrn Fang zufolge ist PGP eine „Anti-Fehlinformations-NGO“, die durch eine Spende in Höhe von 1.275.000 Dollar von der Biotechnology and Innovation Organization – Lobbyisten, die Pfizer und Moderna vertreten – finanziert wird und eng mit Social-Media-Plattformen, Regierungsbehörden und Nachrichten-Websites zusammenarbeitet, um angebliche Impfstoff-Fehlinformationen zu klassifizieren und zu bekämpfen.

„Wir wissen aus einem separaten Stapel von Dokumenten – den Twitter-Akten -, über die ich Anfang des Jahres berichtet habe, dass dieselben Partner, die mit Moderna zusammenarbeiten – PGP und einige dieser anderen NGOs -, einen direkten Draht zu den Führungskräften von Twitter haben und auch mit Google und Facebook zusammenarbeiten, um die Richtlinien zur Inhaltsmoderation zu gestalten„, sagte Fang gegenüber The Hill.

Diese von Moderna finanzierten Nichtregierungsorganisationen setzten Social-Media-Unternehmen unter Druck, ihre Richtlinien zur Inhaltsmoderation zu ändern und bestimmte Tweets, die sich kritisch zu Zwangsimpfungen äußerten, zu löschen oder zu „entschärfen“, so Fang. „Sie schickten sogar ganze Excel-Dokumente mit Tweets, die sie zensiert haben wollten“, fügte er hinzu.

Auf der Website von Talkwalker heißt es, es handele sich um eine „Social Listening- und Consumer Intelligence-Plattform“, die Pharmaunternehmen mit einer Reihe von Dienstleistungen unterstützt, darunter „Above Brand Monitoring“ und „Misinformation Detection“. Weder PGP noch Talkwalker haben öffentlich bekannt gegeben, wie sie „Fehlinformationen“ definieren oder wer festlegt, dass eine Rede in diese Kategorie fällt. Fang und Poulson sagen jedoch, dass diese Organisationen zusammen mit Marketing-Führungskräften und ehemaligen FBI- und Secret Service-Analysten Fehlinformationswarnungen an Moderna übermitteln.

„Keiner der Berichte, die wir gesehen haben, unternimmt einen Versuch, die Behauptungen zu widerlegen„, schreiben Fang und Poulson. „Vielmehr werden die Behauptungen automatisch als „Fehlinformationen“ eingestuft, wenn sie zu einer zögerlichen Haltung gegenüber Impfstoffen führen.“

Neben der Identifizierung und dem Versuch, subjektiv ermittelte Fehlinformationen über Impfstoffe zu zensieren, hat Moderna einem Netzwerk von 45.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe – ohne Wissen ihrer Patienten – Gesprächsleitfäden und Ratschläge zur Verfügung gestellt, „wie zu reagieren ist, wenn Fehlinformationen über Impfstoffe zum Mainstream werden“, heißt es in einer E-Mail von Moderna.

Dr. Jay Bhattacharya, Mitverfasser der Great Barrington Declaration und Professor für Medizin an der Stanford University, sagte, der Bericht von Herrn Fang und Herrn Poulson sei „ein absolutes Feuer“.

„Moderna bezahlt über das Public Goods Project Tausende von Gesundheitsfachleuten, um Impfstoffkritiker anzugreifen und zu diffamieren und die sozialen Medien dazu zu bringen, jeden zu zensieren, der Dinge sagt, die die Profite schmälern, ob wahr oder falsch“, schrieb Dr. Bhattacharya auf X.

Moderna zensiert legitime Diskussionen über Impfstoffe

Moderna kennzeichnet nicht nur „Fehlinformationen“, die es als „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ betrachtet. Laut Herrn Fang und Herrn Poulson werden auch legitime Diskussionen über Impfstoffe und bloße Kritik an Impfstoffunternehmen unterdrückt.

Die Fehlinformationsberichte von Moderna stufen zum Beispiel Nachrichten über Novak Djokovic als „hohes Risiko“ ein. Djokovic erwarb eine natürliche Immunität gegen die SARS-CoV-2-Infektion und weigerte sich, sich impfen zu lassen, was ihn daran hinderte, an den US Open 2022 teilzunehmen. Er kehrte 2023 zurück, als die Impfpflicht aufgehoben wurde, und gewann den von Moderna gesponserten Wettbewerb. Moderna sagte, dass Impfgegner seinen Sieg feierten und Nutzer der sozialen Medien „spöttisch“ darauf hinwiesen, dass Moderna ein Sponsor der US Open sei.

Der interne Bericht von Moderna mit dem Titel „Djokovic Crowned Anti-Vaccine Hero after US Open Win“ erklärte, dass die „Optik von Djokovic“ die „Anti-Impf-Behauptungen unterstützt, dass Impfstoffe – und Impfvorschriften – unnötig sind.„

Herr Musk, CEO von SpaceX, Tesla, Inc. und Eigentümer von X“, wurde ebenfalls als hohes Risiko“ eingestuft, weil er sich über die Medien und Regierungsvertreter lustig machte, die fälschlicherweise behaupteten, die COVID-19-Impfstoffe seien zu 100 Prozent gegen das Virus wirksam. Im Bericht von Moderna wurden keine falschen Aussagen festgestellt. Dennoch äußerte er die Befürchtung, dass der Hinweis auf die „Täuschung durch Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister während der Pandemie“ „den Grundstein dafür legen würde, Misstrauen in glaubwürdige Quellen zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu säen“. Mit anderen Worten: Moderna kennzeichnete das Video nicht, weil es falsch war, sondern weil es den öffentlichen Diskurs über COVID-19-Impfstoffe negativ beeinflusste.

Obwohl einige Tweets, die von Modernas Desinformationsteam markiert wurden, legitime Fehlinformationen waren, handelte es sich bei vielen um „echte Streitpunkte im Zusammenhang mit der Zwangsimpfstoffpolitik“, wie z. B. Impfpässe und Mandate, so Fang gegenüber The Hill.

Ein weiterer Moderna-Bericht wies auf einen Beitrag vom 5. Oktober auf X hin, in dem Musk seine Ablehnung von Impfvorschriften zum Ausdruck brachte. In dem Bericht heißt es: „Musk hat eine der größten Plattformen der Welt – im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Er nutzt diese Plattform zunehmend, um Impfgegner und Verschwörungstheoretiker an den Rand zu drängen.

„Diese Vorschriften haben nicht dazu beigetragen, die Impfraten zu erhöhen. Sie führten dazu, dass Zehntausende von Amerikanern entlassen oder aus ihren Jobs gedrängt wurden. Es handelte sich um umstrittene Maßnahmen, die schließlich vom Obersten Gerichtshof gekippt wurden“, so Fang.

„Dies ist kein Bereich der Fehlinformation, der zensiert werden musste. Es handelte sich um einen legitimen Bereich der öffentlichen Debatte über die sehr umstrittene und neuartige Anwendung der öffentlichen Politik, die nur einer kleinen Anzahl von Unternehmen zugute kam“, fügte er hinzu. „Im Grunde zwingt die Regierung Sie, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und es in Ihrem Körper zu verwenden. Dies ist eine Frage der körperlichen Autonomie – ein Bereich der öffentlichen Gesundheit, der mehr Aufmerksamkeit verdient, nicht weniger.

Russell Brand, ein Kritiker von Pharmaunternehmen, wurde auch für seine Behauptung, Moderna und Pfizer machten jede Sekunde 1.000 Dollar Gewinn mit der Pandemie, gekennzeichnet, weil seine Ansichten „in Anti-Impf-Bereichen verbreitet werden, wo er als Wahrheitsverkünder und Bedrohung der Autorität angesehen wird“, so der Bericht.

„Wenn man sich diese Fehlinformationsberichte genau anschaut, verschwimmt die Grenze zwischen der Bekämpfung tatsächlicher Desinformation – absichtlicher Lügen – und der Einstufung legitimer Diskussionspunkte zur Impfpolitik als gefährliche Fehlinformation“, so Fang gegenüber The Hill. „Sie nehmen eine Art breiten Pinsel und streichen jede Art von Kritik an ihren Firmenimpfstoffen als gefährliche Fehlinformation.“

Laut Moderna-E-Mails drehten sich andere Fehlinformationswarnungen um die Gewinne der Pharmaindustrie, das Zögern bei Impfstoffen, Probleme mit Wettbewerbern und Diskussionen über Pfizer. Moderna verfolgt auch genau, wie gewählte Beamte gegen Zwangsimpfungen und Gesetze zur Einschränkung von Impfvorschriften vorgehen. „Politiker, die versuchen, COVID-19 zu verbieten – oder dies zumindest behaupten – signalisieren einen wachsenden Widerstand gegen COVID-19-Maßnahmen“, heißt es in einer der Moderna-Warnungen.

Moderna steigert Markierungsanstrengungen bei schwindendem Gewinn

Nachdem die Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen zurückgegangen ist, sind auch die Gewinne von Moderna zurückgegangen. Im Gegensatz zu Pfizer war Moderna ein 2010 gegründetes Unternehmen, das vor der COVID-19-Pandemie noch kein zugelassenes Produkt hatte. Mit der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs wandelte sich das Unternehmen von einem angeschlagenen Biotech-Unternehmen zu einem „bekannten Namen“, dessen Wert im Jahr 2021 bei über 100 Milliarden Dollar liegen wird. Die Pandemie habe allein bei Moderna fünf neue Milliardäre hervorgebracht, so Fang gegenüber The Hill.

Den Finanzberichten des Unternehmens zufolge hat Moderna im Jahr 2021 18,5 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 19,3 Milliarden Dollar an Gesamteinnahmen erzielt. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen nur 3,9 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Zusätzlich zu den entgangenen Gewinnen und der gesunkenen Nachfrage muss Moderna nun Lizenzgebühren an das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zahlen, das früher von Dr. Anthony Fauci geleitet wurde, weil Wissenschaftler des NIAID mit Moderna bei der Entwicklung des Impfstoffs COVID-19 zusammengearbeitet haben. Infolgedessen erhöhte Moderna den Preis für seinen Impfstoff von 15 bis 26 Dollar pro Dosis auf 130 Dollar pro Dosis, so der Untersuchungsbericht.

Das Europäische Patentamt hat außerdem vor kurzem eines der europäischen Patente von Moderna zur mRNA-Impfstofftechnologie für ungültig erklärt. Moderna hatte 2022 in Deutschland eine Patentverletzungsklage eingereicht und behauptet, Pfizer und BioNTech hätten seine mRNA-Impfstofftechnologie kopiert. Das Unternehmen forderte eine Entschädigung auf der Grundlage der während der Pandemie erzielten Impfstoffumsätze, die sich allein im Jahr 2022 auf 35 Milliarden US-Dollar beliefen. Pfizer und BioNTech erhoben jedoch Gegenklage gegen Moderna und gewannen. Obwohl Moderna beabsichtigt, das Urteil anzufechten, wäre eine Auszahlung erheblich gewesen.

Angesichts der schwindenden Gewinne setzt Moderna auf eine „auffällige neue Marketingkampagne„, in der die mRNA-Technologie und ihre Fähigkeit, Heilmittel für alle möglichen Krankheiten zu finden, hervorgehoben werden, sowie auf die Bemühungen, den Impfstoff COVID-19 als Symbol für einen gesunden Lebensstil zu vermarkten.

„Das Wichtigste für Moderna ist, dass sich die Menschen weiterhin impfen lassen. Intelligente Werbung ist ein Teil davon. Aber noch wichtiger ist es, sich aggressiv gegen die vorherrschende Anti-Vax-Darstellung zu wehren und sich, wo immer möglich, an Diskussionen über die Impfstoffpolitik zu beteiligen“, schreiben Fang und Poulson. „Hier kommt die Desinformationsabteilung von Moderna ins Spiel.“

The Epoch Times hat Moderna um eine Stellungnahme gebeten.