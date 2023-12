COP28: Die Agenda der Globalisten war noch nie so offensichtlich wie heute

Kit Knightly

Seit heute Morgen sind vier Tage vergangen, seit der zweiwöchige Klimagipfel in Dubai begonnen hat.

Ja, zum tausendsten Mal ist eine Flotte von Privatjets in der Wüste gelandet, damit Banker und Milliardäre darüber reden können, wie sie dafür sorgen können, dass wir nicht mehr Auto fahren oder zu viel Käse essen.

Was steht auf der Tagesordnung? Der Globalismus – und er war noch nie so offensichtlich wie heute.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat es auf den Punkt gebracht:

Der Planet hat genug von nicht eingehaltenen Klimaabkommen. Die Regierungen können sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Kein Land kann seine Probleme allein lösen. Wir sind alle verpflichtet, über unsere Grenzen hinweg gemeinsam zu handeln.

Die Eröffnungsrede am Donnerstag war erwartungsgemäß düster: Seine Königliche Hoheit Charles III. und UN-Generalsekretär António Guterres verfielen in das traditionelle „guter Bulle/böser Bulle“-Getümmel.

Charlie warnte, dass wir uns auf ein „riesiges, beängstigendes Experiment“ einließen und fragte: „Wie gefährlich sind wir wirklich bereit, unsere Welt zu machen“?

Tony hingegen gab den führenden Politikern der Welt nur einen winzigen Funken Hoffnung:

Noch ist es nicht zu spät […] Sie können den planetarischen Zusammenbruch und Burn verhindern. Wir haben die Technologien, um das Schlimmste des Klimachaos zu verhindern – wenn wir jetzt handeln.

Den Rest der zwei Wochen werden Lobbyisten, Banker, Könige und Politiker zweifellos damit verbringen, genau zu entscheiden, wie sie „handeln“ werden. Oder, genauer gesagt, wie sie ihre bereits beschlossenen Maßnahmen an ihre viehische Bevölkerung verkaufen wollen.

Sie sagen uns buchstäblich, was sie vorhaben, wir müssen nur zuhören.

Freitag und Samstag waren unter anderem dem „Weltklimagipfel“ gewidmet, bei dem über 170 Staats- und Regierungschefs der Welt ihre Unterstützung für die Agenda 2030 zugesagt haben.

Die Website der COP28 rühmt sich damit:

Am 1. und 2. Dezember trafen sich 176 Staats- und Regierungschefs zum Weltklimagipfel (World Climate Action Summit, WCAS) und läuteten damit eine neue Ära des Klimaschutzes auf dem Weg zum Jahr 2030 ein.

Insgesamt nahmen 176 Staats- und Regierungschefs aus rund 195 Ländern teil, die über 90 Prozent der Welt abdecken.

Zu den bisher auf dem Gipfel unterzeichneten Vereinbarungen und Verpflichtungen gehört die „Emirates Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action“. Darin verpflichten sich die Emirate, so die BBC:

Lebensmittel, die den Planeten erwärmen, ins Visier zu nehmen.

Wir alle spielen dieses Spiel schon lange genug, um zu wissen, was das bedeutet, oder?

Es bedeutet: Kein Fleisch und keine Milchprodukte mehr, dafür viel mehr Käfer und GVO-Soja.

Das sagen sie natürlich nie. Tatsächlich erwähnen sie überhaupt keine konkreten Lebensmittel oder Praktiken [die ganze Erklärung können Sie hier lesen].

Stattdessen verwenden sie nur Phrasen wie „richtungsweisende Maßnahmen [zur] Reduzierung von Treibhausgasemissionen“ oder „Umstellung von Praktiken mit hohem Treibhausgasausstoß auf nachhaltigere Produktions- und Konsummethoden“.

Die Aufrechterhaltung der Plausibilität durch vage Formulierungen ist Teil des Tanzes, aber jeder, der aufpasst, weiß genau, was gemeint ist.

Und das ist bis jetzt nicht alles. Die Staats- und Regierungschefs haben sich auch darauf geeinigt, einen „Fonds für Verluste und Schäden“ einzurichten, der mit 430 Millionen Dollar für Entwicklungsländer ausgestattet werden soll, die sich von den Folgen des Klimawandels „erholen“ müssen, nachdem sie „geschädigt“ wurden.

Ajay Banga, Chef der angesehenen Weltbank, befürwortet die Idee und wird den Plan unterstützen, indem er sich bereit erklärt, die Schuldenrückzahlungen von Regierungen, die vom Klimawandel betroffen sind, „auszusetzen“.

Wir wissen, wie das funktioniert, wir haben es bei den IHR-Änderungen nach Covid gesehen – es ist ein Bestechungspool. Es ist ein Bestechungspool, der benutzt wird, um das Narrativ des Klimawandels voranzutreiben und die Politik in der Dritten Welt zu lenken. Jede Regierung eines Entwicklungslandes, die ein Stück von diesem Kuchen abhaben will, muss öffentlich über alle negativen Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Land sprechen.

Um das Geld zu bekommen, müssen sie sich mit ziemlicher Sicherheit zu „klimafreundlichen Maßnahmen“ verpflichten und/oder ihre Klimapolitik einem von der UNO berufenen „unabhängigen Expertengremium“ vorlegen.

Der kenianische Präsident hat sich bereits zu Wort gemeldet:

In Ostafrika folgten katastrophale Überschwemmungen auf die schlimmste Dürre, die die Region seit mehr als 40 Jahren erlebt hat… Die Tendenz, Afrikas Entwicklungs- und Industriebedürfnisse zu ignorieren, ist nicht länger haltbar… Afrika in ein grünes Kraftwerk zu verwandeln, ist nicht nur für den Kontinent, sondern auch für die globale Industrialisierung und Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung.

…man kann fast die Dollarzeichen in seinen Augen sehen.

Neben der Nahrungsmittelzusage und dem Verlustfonds gibt es noch die Globale Zusage für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von „grüner Energie“ zu erhöhen. Mehr als 120 Länder haben dieses Versprechen unterzeichnet.

Und dann gibt es noch das Global Methan Commitment, das von 155 Regierungen und 50 Ölgesellschaften unterzeichnet wurde.

Diese Unternehmen repräsentieren etwa die Hälfte der weltweiten Ölproduktion und wollen nur dem Planeten helfen, sie haben kein finanzielles Interesse an dieser Situation.

Dann gibt es noch die kleinere Erklärung zu Klima, Hilfe, Wiederaufbau und Frieden, die nur von 70 Ländern (und 39 NGOs) unterzeichnet wurde. Sie betont den Zusammenhang zwischen Krieg und Kohlenstoffemissionen und zielt darauf ab, „die finanzielle Unterstützung für Klimaresilienz in kriegsbetroffenen und fragilen Situationen zu erhöhen“, was immer das konkret bedeutet, ich bin mir nicht sicher.

Und natürlich haben 124 Länder (darunter die EU und China) die unvermeidliche „Declaration on Climate and Health“ unterzeichnet.

Sie wird mit 1 Milliarde Dollar von Gebern wie der Rockefeller Foundation finanziert und soll angeblich dazu dienen

Synergien an der Schnittstelle von Klimawandel und Gesundheit besser zu nutzen, um die Effizienz und Effektivität der Finanzströme zu verbessern.

… das ist vielleicht der schlechteste Satz, den je jemand geschrieben hat.

Über die Agenda, die hinter der Verknüpfung von Klimawandel und Gesundheit steht, habe ich schon reichlich geschrieben. Eine tiefer gehende Analyse des Themas finden Sie hier, hier und hier… und hier und hier und hier.

All dies wird seinen Höhepunkt in der sogenannten „Globalen Bestandsaufnahme“ finden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Zwischenbericht für das Pariser Abkommen, der dazu genutzt werden kann, die Ambitionen in der nächsten Runde der Klimaaktionspläne, die 2025 fällig sind, zu steigern.

Was auch immer zur Steigerung der Ambitionen“ genutzt wird, Sie können sicher sein, dass sich alle teilnehmenden Regierungen gerne daran halten werden.

Dazu gehören übrigens alle Regierungen der NATO, der Europäischen Union und der BRICS-Staaten.

Dazu gehören auch die USA und China. Das schließt Russland und die Ukraine ein.

Dazu gehören Israel und Palästina.

Zwar wird von einer gewissen Feindseligkeit berichtet, und einige Delegationen stürmen aus Treffen mit den Israelis, aber im Grunde können sogar Opfer und Täter eines Völkermordes offenbar ihre unüberbrückbaren Differenzen überwinden und sich darauf einigen, so zu tun, als sei der Klimawandel ein echtes Problem.

Das ist im Grunde wie bei Covid.

Wie bei Covid wissen wir, dass die offizielle Darstellung des Klimawandels eine Lüge ist.

Wir wissen, genau wie Covid, dass der Klimawandel als Vorwand benutzt wird, um massive soziale Kontrolle und Global Governance einzuführen.

Und wir wissen, genau wie Covid, dass fast alle Regierungen der Welt, auf beiden Seiten jeder Kluft, dahinter stehen.

Auch wenn sie sich nicht immer einig sind, auch wenn sie es lieben, die Bürger des jeweils anderen in großer Zahl zu töten, sitzen sie doch alle im selben globalistischen Zug, der in dieselbe Richtung zum selben Ziel fährt, und das war noch nie so offensichtlich.