Scott Ritter: US forciert nukleares Wettrüsten „kann nur tragisch enden“

Von Fantine Gardinier

Die USA sind in Bezug auf den strategischen Wettbewerb immer weiter hinter Russland und China zurückgefallen, beharren aber immer noch darauf, einen Konflikt mit beiden Nationen zu führen, um ihre angebliche Überlegenheit zu bekräftigen. Diese Situation ist reif für ein katastrophales Ergebnis, so ein Analyst gegenüber Sputnik.

Anfang November scheiterte ein geplanter Test einer unbewaffneten Minuteman-III-Interkontinentalrakete (ICBM) der Vereinigten Staaten, da die Luftwaffe gezwungen war, die Rakete mitten im Flug vorzeitig selbst zu zerstören. Das Pentagon erklärte, dies sei auf eine „Anomalie“ während des Tests zurückzuführen.

Die nuklear bestückte Rakete ist seit 1970 im Einsatz und wurde nach dem Ende des Kalten Krieges 1990, das die USA dazu veranlasste, die Produktion strategischer Raketen zu reduzieren, mehrfach verlängert. Ein neues System, die Sentinel ICBM, wird derzeit als Ersatz für die Minuteman III entwickelt, soll die ältere Rakete aber erst in einem Jahrzehnt vollständig ersetzen.

Wenn die Sentinel und andere nuklearfähige Waffen wie der B-21-Raider-Bomber jedoch endlich in Dienst gestellt werden, sind sie den russischen und chinesischen Pendants bereits unterlegen, da diese Nationen bereits eine nukleare Überlegenheit gegenüber den USA erlangt haben, erklärte Scott Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspektor im Irak, am Donnerstag in der „Kritischen Stunde“ von Radio Sputnik. Ritter hat vor kurzem einen Artikel auf Consortium News mit dem Titel „The End of US Nuclear Superiority“ verfasst.

„Die Vereinigten Staaten haben ein nukleares Abschreckungsmodell, die sogenannte Triade. Die Triade besteht aus drei Teilen: dem bemannten Luftbomber, der aus B-52H-Bombern und B-2-Bombern besteht, dem Seebomber, der ballistische U-Boot-Raketen abfeuert, die Trident II, die an Bord der alten U-Boote der Ohio-Klasse mitgeführt werden, und dem Bodenbomber, der aus 400 Minuteman III-Raketen besteht, die in Silos im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten stationiert sind“ erklärte Ritter.

Eine inaktive Minuteman-III-Rakete befindet sich in einem Übungsstartrohr auf der Minot Air Force Base, N.D., 25. Juni 2014.

© AP Photo / Charlie Riedel

„Die Minuteman III ist eine sehr alte Rakete. Sie wurde überholt. Der Treibstoff wurde herausgekratzt, neuer Treibstoff wurde eingefüllt. Aber im Endeffekt hat sie bei diesem Test das Ende ihrer Nützlichkeit erreicht. Es handelt sich um einen Test, den die Air Force regelmäßig durchführt, um die Zuverlässigkeit des Minuteman-III-Systems zu prüfen. Nun, er ist fehlgeschlagen. Wir haben es hier also mit einem Relikt aus dem Kalten Krieg zu tun, das am Lebenserhaltungssystem hängt und möglicherweise nicht in der Lage ist, die ihm zugedachte Aufgabe zu erfüllen.

„Vergleichen Sie dies mit den russischen Raketen, die derzeit im Einsatz sind, insbesondere mit zwei: der Sarmat-Rakete, einer schweren ballistischen Interkontinentalrakete mit mehreren Sprengköpfen, darunter dem manövrierfähigen Hyperschallsprengkopf Avangard. Sie kann aufgrund ihrer Reichweite auch über dem Südpol abgefeuert werden, was bedeutet, dass sie aus einer Richtung in die Vereinigten Staaten kommt, in der unsere Frühwarnradare nicht aufgestellt sind – alle unsere Radare sind auf den Nordpol ausgerichtet, die traditionelle Eintrittsroute russischer Raketen im Falle eines Krieges. Es gibt die Yars-Rakete, die nicht nur straßenbeweglich ist, sondern auch aus einem Silo abgefeuert werden könnte. Und die Yars-Rakete kann den manövrierfähigen Hyperschallsprengkopf Avangard tragen.“

„Die Avangard ist ein Sprengkopf, der jedes Raketenabwehrsystem der Welt ausschalten kann. Er wurde von den Russen als Reaktion auf die Entscheidung von Präsident George W. Bush im Jahr 2002 entwickelt, aus dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) auszusteigen und damit mit der Stationierung von Raketenabwehrsystemen zu beginnen, die nach Ansicht der Russen das Konzept der strategischen Parität bedrohen, d.h. dass die Vereinigten Staaten über ein Raketenabwehrsystem verfügen, das in der Lage ist, russische Sprengköpfe abzuschießen, und dass sie über Systeme verfügen, die einen präventiven Erstschlag ermöglichen könnten. Die Vereinigten Staaten glauben vielleicht, dass sie Russlands strategische nukleare Abschreckung außer Kraft setzen und Russland daher nach Belieben herumschubsen können. Das ist für die Russen inakzeptabel.“

„Also haben sie diese neuen Raketen gebaut, die Yars, die Sarmat, die Avangard und andere, einschließlich eines nuklear angetriebenen Marschflugkörpers, den sie erst letzten Monat erfolgreich im Flug getestet haben. All diese Waffen wurden von den Russen entwickelt, sie sind besser als alles, was wir haben. Es gibt nichts, was wir haben, was diesen Waffen nahe kommt, was bedeutet, dass wir jetzt vorwärts gehen müssen, um unsere eigene Art zu modernisieren.“

„Und das tun wir auch: Wir geben Hunderte von Milliarden Dollar aus, um eine neue bodengestützte Rakete zu bauen, ich glaube, sie heißt Sentinel. Sie soll irgendwann in den 2030er Jahren einsatzbereit sein, aber das wird sie nie sein. So funktioniert das in Amerika nicht. Die Systeme überschreiten immer den Zeitplan, die Kosten usw.. Wir haben einen neuen Bomber, die B-21, der in der Flugerprobung ist, aber wird er in ausreichender Zahl eingesetzt werden? Wir wissen es nicht. Wurde er für den operationellen Einsatz akzeptiert? Nein. Gibt es Probleme, die auftreten können? Wahrscheinlich. Und dann haben wir eine neue Klasse von U-Booten mit ballistischen Raketen, die gerade gebaut werden. Aber alles ist auf dem Reißbrett. Und was wir jetzt herausfinden, ist, dass wir kein Geld haben. Ich meine, wir geben fast 900 Milliarden Dollar pro Jahr für die Verteidigung aus, und wir haben kein Geld.

„Das Militär, das bei sechs Audits in Folge durchgefallen ist, 3,3 Billionen Dollar an Vermögenswerten, 65 % dieser Vermögenswerte können nicht nachgewiesen werden, und dennoch werden wir Hunderte von Milliarden Dollar ausgeben, um zu versuchen, eine nukleare Triade zu modernisieren, die, wenn sie zum Einsatz kommt, bereits der russischen unterlegen sein wird. Und jetzt kommt der gefährliche Teil: Es wird keine Rüstungskontrollverträge geben. Der einzige Rüstungskontrollvertrag, den es heute gibt, ist der neue START-Vertrag, den die Vereinigten Staaten 2010 in böser Absicht ausgehandelt haben. Die Russen sagen: „Zur Hölle mit euch, wir sind fertig mit euch. Wir sind am Ende. Wir haben genug von euren Lügen und eurem Betrug. Wir haben jetzt eine nukleare Überlegenheit erlangt, und wir werden nicht zulassen, dass ihr an den Verhandlungstisch geht und sie zurücknehmt, während ihr, die Vereinigten Staaten, weiterhin eine Politik verkündet, die besagt, dass unser Ziel die strategische Niederlage Russlands ist“, sagte Ritter.

„Wir müssen uns zusammenreißen, und wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, einen nuklearen Rüstungswettlauf zu beginnen, der nur tragisch enden kann.“

Ritter sagte, der Westen habe Russland jahrzehntelang unterschätzt und verwies auf Russlands Verhalten bei der Sonderoperation in der Ukraine als Beispiel für die tragischen Folgen dieses falschen Überlegenheitsgefühls.

„Schauen Sie sich The Economist an, das russophobe Magazin. Auf dem Cover steht: ‚Gewinnt Russland den Krieg?‘ ‚Oh, ja. ‚Haben wir uns geirrt?‘ Da haben Sie verdammt recht, das haben Sie. Alle haben es falsch verstanden. Die russische Rüstungsindustrie ist der unseren um Größenordnungen voraus. Sie produzieren neue Systeme, moderne Systeme, Systeme, die auf Erfahrungen von weniger als einem Jahr beruhen. Wie ich Ihnen schon sagte, ist die B-21 ein 10 bis 15 Jahre altes Design. Die Russen bringen neue Dinge auf den Markt. Schauen Sie sich an, was wir mit China gemacht haben: Wir haben versucht, ihre Chips zu erdrosseln, indem wir gesagt haben, dass sie nie in der Lage sein werden, eine bestimmte Chipgröße zu entwickeln. Und so haben wir sie von den lithografischen Maschinen aus den Niederlanden und von dieser und jener Versorgung abgeschnitten, und in weniger als einem Jahr produzieren die Chinesen nicht nur diesen Chip, sondern bessere Chips, weil sie gezwungen waren, es selbst zu tun. Und sie sind uns in Bezug auf andere Technologien weit voraus“ sagte er.

„Wissen Sie, wir machen uns nur etwas vor, das ist das Problem. All diese Politiken werden von einem Kongress gemacht, der von der Unwissenheit der amerikanischen Bevölkerung und der Angst lebt, die durch diese Unwissenheit erzeugt wird. All diese Maßnahmen sind also nicht dazu gedacht, das Problem tatsächlich zu lösen, denn das tun sie nicht. Der Beweis liegt auf der Hand: Wir haben Russland nicht aufgehalten, wir haben versagt, Russland ist an allen Fronten erfolgreich. Das Gleiche gilt für China. Wir haben sie nicht im Geringsten aufgehalten, sie sind mit Volldampf auf dem Vormarsch. Unsere Politik hat also nur eines bewirkt: die Unwissenheit des amerikanischen Volkes auszunutzen, um ihm Angst zu machen und die Politik der Politiker stark aussehen zu lassen, denn das Letzte, was die Politiker tun wollen, ist, dem amerikanischen Volk zu erklären, warum die Chinesen und die Russen besser sind als wir.“