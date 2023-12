Doug Casey über den Einsatz von Kindern in der Propaganda

Internationaler Mensch: Im Laufe der Geschichte haben Regierungen immer wieder Propaganda eingesetzt, um Krieg zu führen. Oft wurden Kinder in dieser Propaganda eingesetzt, um eine möglichst große emotionale Wirkung zu erzielen.

Während des Ersten Weltkriegs zum Beispiel lösten amerikanische Medien eine Welle der Empörung aus, als sie behaupteten, die Deutschen hätten belgische Babys mit Bajonetten aufgespießt. Diese Gräueltaten haben nie stattgefunden.

Im Vorfeld des Golfkrieges 1991 wurde den Amerikanern erzählt, irakische Soldaten würden in kuwaitischen Krankenhäusern Babys aus den Brutkästen reißen. Präsident George H.W. Bush hat diese Geschichte später wiederholt. Dies war ein entscheidendes Ereignis, das die Unterstützung für den Krieg verstärkte. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte und die Frau, die die Behauptungen aufgestellt hatte, die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington war, also jemand, der ein Motiv hatte, die USA in den Krieg zu ziehen.

Kürzlich berichteten die Medien über die Enthauptung von 40 israelischen Babys durch die palästinensische Hamas. Präsident Joe Biden erwähnte den Vorfall. Später stellte sich heraus, dass er gar nicht stattgefunden hatte.

Das sind nur einige Beispiele dieser Propagandataktik.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Es gibt ein altes Sprichwort: „Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit“. Gerade in der Kriegsberichterstattung weiß man nie, was man glauben soll. Meistens ist es unmöglich, Wahrheit von Propaganda zu unterscheiden. Emotionen triumphieren fast immer über den Verstand.

Die Amerikaner sind besonders anfällig für emotionale Argumente, weil sie sich immer als die „Guten“ sehen. Dabei haben ihre Interventionen fast immer alles nur noch schlimmer gemacht – angefangen mit dem Anzetteln des Spanisch-Amerikanischen Krieges durch die USA über die Verlängerung des Ersten Weltkrieges bis hin zur Schaffung der Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg. Seither haben sich die Katastrophen im Ausland verschärft – in Korea, Vietnam, Afghanistan und im Irak.

Heute in der Ukraine und in Gaza. Und viele weitere stehen bevor. Die Amerikaner sind besonders anfällig dafür, sich als Retter zu sehen, obwohl sie sich eigentlich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten.

Um ehrlich zu sein, sind es nicht nur die Babys, die als Vorwand für weitere Morde dienen. Bei dem jüngsten Angriff der Hamas auf Israel wurden laut Times of Israel „mindestens 1.200 Israelis“ getötet, Haaretz spricht von „mindestens 1.400“. Es ist merkwürdig, dass in einer streng abgeschirmten Gesellschaft wie Israel nicht bekannt ist, wie viele Menschen getötet wurden. Keine der beiden Zeitungen erwähnte die Hunderte Autos, die während des Musikfestivals ausgebrannt und zerstört wurden. Das ist besonders merkwürdig, da der Hamas-Angriff mit Kleinwaffen durchgeführt wurde, die unmöglich all diese Autos hätten zerstören können. Aber die Waffen der israelischen Hubschrauber, die offenbar eingesetzt wurden, hätten es getan.

Wie viele der Toten sind auf Beschuss zurückzuführen? Wenn die Bewohner des Gazastreifens von Opfern berichten, geht es eher um einzelne Personen als um Gesamtzahlen, was auch merkwürdig ist. Ich vermute, dass vieles von dem, was wir hören, erfunden ist und nicht geglaubt werden sollte. Die Geschichten über die toten Babys und die Massenvergewaltigungen sind aus mehreren Gründen ziemlich unglaublich.

Auch wenn die Lügen später aufgedeckt werden, ist es oft schon zu spät. Das Hauptziel der Propaganda scheint es zu sein, dringend einen Krieg zu provozieren.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Um einen anderen alten Aphorismus zu zitieren: „Eine Lüge kann die halbe Welt umrunden, bevor die Wahrheit ihre Laufschuhe angezogen hat“.

In der Propaganda ist es wichtig, die Botschaft so schnell wie möglich zu verbreiten, denn im Allgemeinen prägt sich das zuerst Gehörte ein und wird als Wahrheit akzeptiert. Revisionen sind oft verdächtig, so wie „revisionistische“ Geschichte verdächtig ist. Korrekturen in den Zeitungen werden ignoriert. Was man zuerst erfährt, bleibt im Gedächtnis haften.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Paradebeispiel dafür. Jeder gab den Russen die Schuld. Niemand interessiert sich für die jüngste Geschichte oder den historischen Kontext. Nur wenige wissen, dass die jetzige ukrainische Regierung 2014 durch einen Putsch der USA an die Macht kam. Nur wenige wissen, dass Kruschew die Krim willkürlich an die Ukraine abgetreten hat oder die Ukraine seit 2014 einen blutigen Krieg gegen den russischsprachigen Donbas führt. Oder dass die USA offen gegen die Vereinbarungen zur NATO-Erweiterung verstoßen haben. Oder ein Dutzend anderer ernster Themen.

Wenn man die Presseberichte hört, könnte man meinen, die Russen und Israelis hätten es auf Schulen und Krankenhäuser abgesehen. Militärisch macht das natürlich überhaupt keinen Sinn – es sei denn, der Feind platziert schwere Waffen gezielt in der Nähe, was meistens der Fall ist.

Was in der Ukraine und im Gaza-Streifen wirklich passiert ist, unterscheidet sich wahrscheinlich stark von dem, was allgemein berichtet wird. Lügen gibt es überall, wenn es um Politik oder Wirtschaft geht. Man darf wirklich nichts glauben, vorwiegend nicht den offiziellen Quellen, besonders wenn ein Krieg im Gange ist.

Internationaler Mensch: Wie haben das Internet und die sozialen Medien die Kriegspropaganda und ihre Wirksamkeit verändert?

Doug Casey: Soziale Medien und das Internet haben eine Menge Verwirrung gestiftet. Eine davon ist, dass die Realität der Menschen heute vorwiegend das ist, was sie auf dem Bildschirm ihres Computers oder iPhones sehen. Mit der Zeit werden die Menschen dadurch von der Realität abgekoppelt, was zu einem Gefühl der Entfremdung führt.

Andererseits gibt es auch positive Aspekte. Die Menschen müssen sich nicht mehr auf die New York Times, Reuters, AP oder andere etablierte Medien verlassen, um Informationen zu erhalten. Einzelne Blogger haben nun die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren und gewinnen zunehmend an Einfluss. Die „kleinen Leute“, die früher keine Stimme hatten, können jetzt Millionen erreichen. Wenn sie früher etwas sahen, wurde es nie bekannt, es sei denn, sie konnten das Ohr eines Reporters der Massenmedien gewinnen. Das hat sich geändert.

Der Staat und seine Massenmedien sind natürlich immer noch glaubwürdig, und sie können auch gegen organisierte Trolle vorgehen. Wie wir kürzlich gesehen haben, war Twitter ein Alter Ego des Staates. Ich vermute, dass auch Facebook und Google, obwohl sie angeblich privat sind, staatlich kontrollierte Medien sind.

Die Antwort auf diese Frage ist, dass das Internet und die sozialen Medien definitiv zweischneidige Schwerter sind. Aber wenn es um Berichterstattung geht, sind sie eine gute Sache.

Internationaler Mensch: Regierungen haben Kinder auch für andere Zwecke benutzt. Kinder spielen unter anderem eine wichtige Rolle bei der Forderung nach mehr Beschränkungen und Vorschriften für Schusswaffen.

Kinder wie Greta Thunberg wurden benutzt, um für den sogenannten „Klimawandel“ zu werben.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: „Die Kinder“, und ich setze das in Anführungszeichen, waren schon immer ein beliebter Aufhänger für die falschen Menschenfreunde. Sie werden als Bauernopfer benutzt, um jede Art von Plünderung zu rechtfertigen. Mehr Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken, weil sie angeblich die Kinder verdirbt. Mehr Waffengesetze. Mehr Drogengesetze, weil Kinder angeblich am meisten gefährdet sind. In Wirklichkeit tragen diese Gesetze wenig zum Schutz der Kinder, aber viel zur Stärkung der Macht des Staates bei.

Kinder sollten Sache der Eltern sein, nicht des Staates. Der Staat benutzt sie als politische Federbälle, mit denen er in den Medien herumfuchtelt.

Und nun kommt die junge St. Greta. Sie ist der Beweis für die Unwissenheit der Kinder. Vor allem aber zeigt sie die Dummheit der Öffentlichkeit, die offenbar bereit ist, einem Kind ohne Erfahrung, ohne Sachkenntnis, ja sogar ohne vernünftige Ausbildung zu glauben. Es ist wirklich zum Totlachen, wenn sie den Erwachsenen Vorträge darüber hält, wie sie ihre Kindheit ruiniert haben.

Es ist erschreckend, wie ein erwachsenes Publikum beeinflusst werden kann. Sie hatte eine der privilegiertesten Kindheiten. Sie ist reich, berühmt, international unterwegs und darf über den Atlantik segeln. Sie macht auf mich den Eindruck einer hochfunktionalen autistischen Wichtigtuerin, einer Möchtegern-Autorin mit viel Feindseligkeit, die in einer Traumwelt lebt.

Internationaler Mensch: Angesichts all dessen, was wir heute besprochen haben, was raten Sie den Menschen, um zu verhindern, dass sie für diese Ziele manipuliert werden?

Doug Casey: Der einzige Weg, sich diesem Unsinn zu widersetzen und dabei seine Integrität und Vernunft zu bewahren, ist, kritisch zu denken. Kritisches Denken bedeutet im Wesentlichen, genau zuzuhören und alles auf vernünftige, intellektuell ehrliche Weise zu hinterfragen. Sicherstellen, dass alle Wörter richtig definiert und verwendet werden. Verfolgen Sie Konzepte so lange, bis Sie eine vollständige Antwort erhalten. Finden Sie so gut wie möglich heraus, ob jemand lügt, ob jemand nur eine unwissentliche Bemerkung macht oder ob jemand wirklich weiß, wovon er spricht. Ein kritischer Denker hinterfragt die Prämissen, die jedem Glauben zugrunde liegen.

Kritisches Denken ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Zum Glück kann sich jeder selbst zu einem kritischen Denker ausbilden. Der erste Schritt besteht darin, nicht alles automatisch zu glauben. Das gilt vorwiegend dann, wenn das Gesagte emotional aufgeladen ist.

