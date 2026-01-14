UN treibt Agenda für großen Neustart voran, um Wirtschaft und Gesellschaft umzugestalten und künstliches Fleisch zu essen: Bericht

Von The Sociable

Jeder Weg zielt darauf ab, das menschliche Verhalten so zu manipulieren, dass nicht gewählte globalistische Politiken akzeptiert werden: Perspektive

Der Global Environment Outlook der Vereinten Nationen greift die Agenda des Great Reset wieder auf, indem er dazu aufruft, die globale Wirtschaft und Gesellschaft umzugestalten, während gleichzeitig eine Reduzierung des Fleischkonsums um 50 Prozent angestrebt und eine Ernährung aus pflanzlichen Produkten und künstlichem, im Labor gezüchtetem Fleisch gefördert wird.

Im vergangenen Monat veröffentlichte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) die siebte Ausgabe seines Global Environment Outlook mit dem Untertitel „A Future We Choose” (Eine Zukunft, die wir wählen).

Der 1.242 Seiten starke Bericht hebt fünf miteinander verbundene Wege hervor, auf denen die UNO die Welt neu gestalten möchte – „alle gestützt auf Verhaltens-, soziale und kulturelle Veränderungen”.

„Wir brauchen miteinander verknüpfte, gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Ansätze, um Wirtschaft und Finanzen, Materialien und Abfall, Energie, Ernährung und natürlich die Umwelt neu zu gestalten. Diese neue Reise beginnt damit, dass wir uns vom BIP als Maßstab für wirtschaftliches Wohlergehen lösen […] „Sie setzt sich fort mit dem Übergang zu Kreislaufwirtschaftsmodellen, die den Materialverbrauch reduzieren, einer raschen Dekarbonisierung des Energiesystems, einer Umstellung auf nachhaltige Ernährung, weniger Abfall und verbesserte landwirtschaftliche Praktiken sowie der Ausweitung von Schutzgebieten und der Wiederherstellung degradierter Ökosysteme – alles unterstützt durch Verhaltens-, soziale und kulturelle Veränderungen.“ UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen, „A Future We Choose“, Dezember 2025

Die fünf Wege der UN zu einem großen Neustart des Planeten umfassen:

Die Umgestaltung der Wirtschafts- und Finanzsysteme weg vom Aktionärskapitalismus hin zu einem Stakeholder-Kapitalismus, der durch ESG-Bewertungen durchgesetzt wird.

weg vom Aktionärskapitalismus hin zu einem Stakeholder-Kapitalismus, der durch ESG-Bewertungen durchgesetzt wird. Die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft , in der Menschen keine Dinge besitzen, sondern alles als Dienstleistung mieten.

, in der Menschen keine Dinge besitzen, sondern alles als Dienstleistung mieten. Die Umgestaltung des Ernährungssystems , damit wir alternative Proteine wie Insekten und künstliches, im Labor gezüchtetes Fleisch essen.

, damit wir alternative Proteine wie Insekten und künstliches, im Labor gezüchtetes Fleisch essen. Die Umgestaltung des globalen Energiesystems , sodass die Menschen auf unzuverlässige Wind- und Solarenergie angewiesen sind, während die sogenannte Elite für ihre KI-Daten- und Überwachungszentren auf Kernenergie zurückgreift.

, sodass die Menschen auf unzuverlässige Wind- und Solarenergie angewiesen sind, während die sogenannte Elite für ihre KI-Daten- und Überwachungszentren auf Kernenergie zurückgreift. Die Verwaltung von Umweltsystemen durch Überwachung, Tokenisierung und Finanzialisierung der Biodiversität bei gleichzeitiger Preisgestaltung für Wasser, Luft und Boden.

Quelle: UNEP

Transformation der Wirtschafts- und Finanzsysteme

Dieser erste Schritt spiegelt wider, was Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), im Juni 2020 erklärte: „Wir brauchen einen großen Neustart des Kapitalismus.“

Laut dem UN-Bericht „müssen sich die Wirtschafts- und Finanzsysteme weiterentwickeln, indem sie sozial und ökologisch schädliche Substanzen auslaufen lassen, externe Effekte wie Umweltverschmutzung bepreisen, über das Bruttoinlandsprodukt als einziges Maß für Fortschritt hinausgehen und Finanzströme in Richtung Nachhaltigkeit umlenken.“

„In Entwicklungsregionen kann internationale Finanzierung einen Sprung zu nachhaltigen Modellen ermöglichen, wobei Gerechtigkeit durch Ausgleichsmechanismen für gefährdete Bevölkerungsgruppen gewährleistet wird.“

Nachhaltige Finanzen sind laut UN „der Prozess, bei dem Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) bei Investitionsentscheidungen im Finanzsektor berücksichtigt werden.“

Vergleichen Sie dies nun mit dem, was Schwab 2020 über die Agenda des großen Neustarts schrieb:

„Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, muss die Welt gemeinsam und schnell handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften zu reformieren, von der Bildung über Sozialverträge bis hin zu den Arbeitsbedingungen. Jedes Land, von den Vereinigten Staaten bis China, muss sich daran beteiligen, und jede Branche, von Öl und Gas bis hin zur Technologie, muss transformiert werden. Kurz gesagt, wir brauchen einen „Great Reset“ des Kapitalismus.“ Klaus Schwab, Jetzt ist die Zeit für einen Great Reset, Juni 2020

„Anstatt [COVID-Konjunkturhilfen] sowie Investitionen von privaten Einrichtungen und Pensionsfonds dazu zu verwenden, die Lücken im alten System zu stopfen, sollten wir sie nutzen, um ein neues System zu schaffen, das langfristig widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist.

„Das bedeutet beispielsweise, eine „grüne“ städtische Infrastruktur aufzubauen und Anreize für die Industrie zu schaffen, ihre Bilanz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zu verbessern.“

Die Agenda des WEF für einen großen Neustart ist innerhalb der UNO lebendig und gut aufgestellt.

Umsetzung der Prinzipien und Praktiken der Kreislaufwirtschaft

Der zweite Schritt für die UNO ist die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, die die Inspiration für den berüchtigten Satz des WEF aus dem Jahr 2016 war: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein.“

Laut dem UN-Bericht „konzentrieren sich die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft auf die Minimierung von Abfall und die Maximierung der Ressourceneffizienz“.

Klingt großartig, oder?

Hinter der Kreislaufwirtschaft verbirgt sich jedoch eine weitaus heimtückischere Agenda – die Reduzierung des Privateigentums, indem alle Produkte in Dienstleistungen umgewandelt werden, die gemietet und an die ursprünglichen Hersteller zurückgegeben werden müssen.

„Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen, unserer Stadt. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Haushaltsgeräte und keine Kleidung […] Alles, was Sie bisher als Produkt betrachtet haben, ist nun zu einer Dienstleistung geworden […] Dies hat auch den Durchbruch der Kreislaufwirtschaft erleichtert. Wenn Produkte zu Dienstleistungen werden, hat niemand mehr Interesse an Dingen mit kurzer Lebensdauer.“ WEF, „Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und mein Leben war noch nie besser“, November 2016

'You'll own nothing & be happy' Product as a Service circular economy business model.

"Why would I actually sell you the product if you are primarily interested in the benefit? Maybe I can stay the owner & just sell you the benefit as a service”: Frans Van Houten, WEF, 2016 pic.twitter.com/EG9Kq5P2AR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 23, 2022

Übersetzung von „X“: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ – Produkt als Dienstleistung im Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft. „Warum sollte ich dir das Produkt verkaufen, wenn du in erster Linie an den Vorteilen interessiert bist? Vielleicht kann ich Eigentümer bleiben und dir nur die Vorteile als Dienstleistung verkaufen“: Frans Van Houten, WEF, 2016

„Die Bildungsministerien müssen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die Lehrpläne von Grundschulen bis hin zu Hochschulen integrieren, und es wird spezialisiertes Lehrpersonal benötigt.“ UNEP, „A Future We Choose“, Dezember 2025

Das Geschäftsmodell „Produkt als Dienstleistung“ der Kreislaufwirtschaft sieht vor, dass weder Sie noch ich etwas besitzen. Jedes Produkt wird zu einer gemieteten Dienstleistung.

Der UN-Bericht bestätigt dies mit den Worten: „Neben kreislauffähigen Lieferungen und der Rückgewinnung von Ressourcen gibt es digital gestützte Modelle für den Verkauf von Produkten als Dienstleistungen, die Verlängerung der Produktlebensdauer und verschiedene Formen der Sharing Economy.“

Die nicht gewählten Globalisten sind der Überzeugung, dass die Menschen eigentlich gar kein Haus, kein Auto und nicht einmal die Kleidung, die sie tragen, besitzen wollen – sie wollen nur die Vorteile der Dienstleistungen, die diese Produkte bieten.

Daher empfehlen sie den Ländern, „Lösungen für das öffentliche Beschaffungswesen zu implementieren, die den Bedürfnissen der Bürger entsprechen, anstatt Produkte zu verkaufen“.

Anstatt also ein eigenes Haus, ein Auto oder Kleidung zu besitzen, bezahlt man dafür, diese Produkte, die jemand anderem gehören, zu nutzen, ohne jemals die Chance zu haben, einen Wertzuwachs seines Eigentums zu erleben.

Wie es in dem UN-Bericht heißt: „Die Identifizierung und Befriedigung der Bedürfnisse der Kunden anstelle des Verkaufs von Produktbesitz durchbricht die Logik der linearen Durchsatzwirtschaft.“

In dieser dystopischen Zukunft sind Unternehmen verpflichtet, das Eigentum an allem, was sie produzieren, zu behalten.

„Die Umstellung von Geschäftsmodellen, die auf „Größe und Verkauf“ ausgerichtet sind, hin zu Alternativen, die sich auf eine verstärkte Produktnutzung oder den Zugang auf Abruf konzentrieren, wird durch die Verpflichtung zu einer erweiterten Herstellerverantwortung oder -haftung erleichtert.“ UNEP, „A Future We Choose“, Dezember 2025

In der Zwischenzeit werden die Produkte, die Sie als Dienstleistungen mieten, digital verfolgt und zurückverfolgt, sodass sie an den Hersteller zurückgegeben und daraufhin getestet werden können, wie gut Sie sie behandelt, wie Sie sie verwendet und wohin Sie sie mitgenommen haben – wodurch Sie persönlich verfolgt und zurückverfolgt werden.

„Digitale Technologien wie Produktpässe und Blockchain-Protokolle werden eine entscheidende Rolle bei der Markttransformation hin zur Kreislaufwirtschaft spielen.“

Damit die Gesellschaft die Kreislaufwirtschaft akzeptiert, muss jedoch schon in jungen Jahren damit begonnen werden, damit Kindern im Bildungssystem eingeredet wird, dass Besitz etwas Schlechtes ist.

„Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erfordert einen grundlegenden Wandel in der Denkweise und den sozialen Praktiken, der durch Bildung auf verschiedenen Ebenen erreicht werden kann. Die Bildungsministerien müssen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die Lehrpläne von Grundschulen bis hin zu Hochschulen integrieren, und es wird spezialisiertes Lehrpersonal benötigt.“

Alle Ziele der UNO zielen darauf ab, menschliches Verhalten zu beeinflussen, zu manipulieren oder anderweitig zu steuern.

Umgestaltung des Ernährungssystems

Der dritte Weg für die UNO-Version des Great Reset besteht darin, uns glauben zu machen, dass der Verzehr von Insekten, Pflanzen und künstlichen Lebensmitteln für Mensch und Planet gesünder ist als die Viehzucht und der Verzehr von Fleisch.

Laut dem UN-Bericht „hat die Einschränkung des Fleischkonsums den größten Effekt [auf den Landschaftsschutz], da dadurch die Nutzung von Land für Weideland und Futtermittel erheblich reduziert, die biologische Vielfalt verbessert, überschüssiger Dünger und die damit verbundene Umweltverschmutzung reduziert und erhebliche gesundheitliche Vorteile erzielt werden.“

Darüber hinaus „verringert eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten weg von übermäßigen Mengen an tierischen Produkten hin zu pflanzlichen Lebensmitteln, kultiviertem Fleisch und einer gesunden Nahrungsaufnahme auch den Druck auf das Landsystem.“

Die Lösung der UNO für das Fleischproblem ist dieselbe wie die des WEF – alternative Proteine.

„Die Umgestaltung des Ernährungssystems erfordert eine Umstellung der Ernährung auf pflanzliche Produkte, eine effizientere Produktion, Abfallreduzierung und alternative Proteine wie Laborfleisch. Präzisionslandwirtschaft, regenerative Landwirtschaft und neuartige Proteine können den ökologischen Fußabdruck verringern.“ UNEP, „A Future We Choose“, Dezember 2025

Alternative Proteine umfassen Lebensmittel, die entweder pflanzlich oder aus Insekten gewonnen sind, aus Fermentation stammen oder in einem Labor gezüchtet werden.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das WEF einen Bericht mit dem Titel „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders” (Mainstreaming von Lebensmittelinnovationen: Ein Fahrplan für Interessengruppen), in dem Insekten als proteinreiche Nahrungsquelle für den menschlichen Verzehr hervorgehoben wurden.

„Insektenprotein: Eine proteinreiche, umweltfreundliche Nahrungsquelle, die nachhaltig gezüchtet und zu proteinreichen Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr verarbeitet wird.“ WEF, „Mainstreaming Food Innovation: A Roadmap for Stakeholders“, September 2024

Quelle: WEF

Laut UNO könnten „neuartige alternative Proteine, darunter neuartige pflanzliche Lebensmittel, kultiviertes Fleisch und fermentierte Produkte, herkömmliche tierische Lebensmittel ersetzen, wodurch Treibhausgasemissionen reduziert, der Land- und Wasserverbrauch sowie der Verlust der biologischen Vielfalt verringert würden, jedoch sind weitere Forschungen und Investitionen erforderlich“.

Das aktuelle Ziel der UN ist es, bis 2050 die EAT-Lancet-Ernährungsempfehlungen einzuhalten, die eine „50-prozentige Verringerung des Fleischkonsums und eine 100-prozentige Steigerung des Verzehrs von Nüssen, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten“ fordern.

Wenn Sie sich an das WEF-Video „8 Vorhersagen für 2030“ erinnern, lautete die erste Vorhersage: „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“, dank der Kreislaufwirtschaft.

Eine weitere Vorhersage lautete: „Sie werden viel weniger Fleisch essen. Es wird eine gelegentliche Leckerei sein, kein Grundnahrungsmittel. Zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit.“

Die UNO und das WEF sind sich einig, wenn es um die Agenda für den großen Neustart und die Agenda 2030 geht.

Umgestaltung des globalen Energiesystems

Der vierte Weg, den die UNO aufzeigt, setzt das Thema „sich daran gewöhnen, mit weniger auszukommen“ fort – diesmal indem sie die Länder auffordert, ihre Erzeugung erneuerbarer Energien wie Wind- und Sonnenenergie auszuweiten.

Diese intermittierenden und unzuverlässigen Energieformen sind für uns Normalbürger gedacht.

„Die Umgestaltung des Energiesystems hängt von der Dekarbonisierung, dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind sowie der Verbesserung der Effizienz ab.“ UNEP, „A Future We Choose“, Dezember 2025

Mittlerweile benötigen KI-Rechenzentren über 30 Gigawatt Energie – genug, um mehrere Kleinstädte mit Strom zu versorgen.

Kernkraftwerke und kleine modulare Reaktoren sind derzeit sehr gefragt, um den Energiebedarf dieser Rechenzentren zu decken.

Laut dem UN-Bericht „Die bedeutendsten Fortschritte bei der Energiewende sind in der Stromerzeugung zu verzeichnen, wo kohlenstoffarme Energiequellen wie Solarenergie, Windenergie und Kernenergie bis 2030 und 2050 einen deutlich größeren Anteil haben werden.“

Gleichzeitig „werden fossile Brennstoffe bis 2050 die dominierende Energiequelle bleiben“.

Um das Ganze abzurunden, kommt die UN zu dem Schluss, dass Sie und ich „mehr zu Fuß gehen und Rad fahren“ sollten, damit wir nicht „eine Klimakrise schüren, die bereits Dürren, Überschwemmungen, Superstürme und andere Katastrophen auslöst“.

Wieder einmal geht es bei allen Wegen darum, das menschliche Verhalten zu beeinflussen und zu verändern, damit es nicht gewählte globalistische Politiken akzeptiert.

Verwaltung von Umweltsystemen

Die UNO spricht gerne über die Bedeutung der indigenen Weisheit, aber nur, wenn es um die Umwelt geht – die großen Pharmaunternehmen und die von Gates unterstützte WHO sind keine großen Fans der Naturmedizin.

Laut dem UN-Bericht „umfasst die Verwaltung von Umweltsystemen auf eine Weise, die die Nachhaltigkeit fördert, die Umsetzung naturfreundlicher Lösungen und die Einbeziehung der indigenen Völker in die Verwaltung und Pflege der Lebensräume“.

Die Agenda hier besteht darin, der Natur eine digitale ID namens Nature ID zu geben, die die gesamte Biodiversität mit Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz überwacht.

„Durch die Überwachung mithilfe künstlicher Intelligenz lässt sich der Zustand von Ökosystemen effektiver verfolgen.“ UNEP, „A Future We Choose“, Dezember 2025

Im März 2025 veröffentlichte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) eine Studie mit dem Titel „The case for Nature ID: How Digital Public Infrastructure can catalyze nature and climate action” (Argumente für Nature ID: Wie digitale öffentliche Infrastruktur Natur- und Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben kann), in der dargelegt wird, wie Biodiversität mithilfe von Nature ID digital erfasst, verfolgt und bewertet werden kann.

„Durch die Nutzung von Tools aus verschiedenen Datenquellen wie Satellitenbildern, Fernerkundungstechnologien und Umweltmessstationen könnte das System Trends und Veränderungen erkennen, zeitnahe Interventionen ermöglichen und als Plattform für die großflächige Überwachung der biologischen Vielfalt dienen“, heißt es in der Studie.

Weiter heißt es: „Durch die Integration von Daten über Flora und Fauna, die mithilfe von Sensoren, Kamerafallen, akustischer Überwachung und bürgerwissenschaftlichen Initiativen gesammelt wurden, würde Nature ID detaillierte Bewertungen der biologischen Vielfalt liefern und so die Identifizierung von Arten und die Bewertung der Gesundheit von Ökosystemen unterstützen.“

„Durch die Synthese von Informationen über Biodiversität, Klima und soziale Faktoren kann Nature ID Umweltaspekte in der Politik, im privaten Sektor und in lokalen Gemeinschaften bei der Entscheidungsfindung stärker in den Vordergrund rücken. „Dies kann naturpositive Anreize schaffen und Finanzströme – wie Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen oder Emissionszertifikate – in Richtung Naturschutz- und Renaturierungsinitiativen lenken .“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Quelle: UNDP

Laut der UNDP-Studie würde „die Verknüpfung wirtschaftlicher Aktivitäten mit räumlichen Umweltdaten die Bewertung von Umwelt-Fußabdrücken ermöglichen und die Entwicklung nachhaltiger Ressourcenmanagementstrategien unterstützen.

„Durch die Einbeziehung sozioökonomischer Daten aus Tourismusstatistiken, landwirtschaftlichen Registern und Industrieberichten würde das System Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen menschlichen Aktivitäten und der Umwelt an bestimmten Standorten liefern. Dies könnte es Nutzern ermöglichen, Nature ID zu nutzen, um zu überwachen, wie sich menschliche Aktivitäten – wie Tourismus, Landwirtschaft und industrielle Aktivitäten – auf Ökosysteme auswirken.“

Daraus folgt: „Der Datenaustausch über Nature ID kann als Plattform für die Skalierung und Ausrichtung klimafreundlicher und naturpositiver Finanzierungen dienen, beispielsweise für Kreditprogramme für den ländlichen Raum, die Finanzierung lokaler Initiativen sowie Märkte für Biodiversität und Emissionszertifikate.“

Die Zukunft, die globale Institutionen für uns wählen, ist eine Zukunft, in der wir, die Menschen, keine Kontrolle oder Mitsprache darüber haben, was wir essen, was wir besitzen, welche Arten von Energie wir verbrauchen dürfen oder was wir mit dem Land machen können.

Es ist nicht die Zukunft, die wir wählen, sondern eine Zukunft, die für uns gewählt wurde.