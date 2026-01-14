Die sich zusammenbrauende Krise: Regimewechsel durch gewaltsame Machtübernahme ist die neue Normalität

Von James Corbett

Nun, das hat nicht lange gedauert. Kaum war die metaphorische Tinte auf meiner Vorhersage für die Neue Welt im nächsten Jahr getrocknet, dass 2026 das „Jahr des Sturms” sein würde, begann der Sturm tatsächlich.

Genauer gesagt begann er in Form eines spektakulären nächtlichen Überfalls am 2. Januar 2026, der zur erfolgreichen Entführung des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro führte.

Und jetzt ist die Hölle los.

Aber glauben Sie nicht mir. Glauben Sie dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (den Nicht-Deutschen besser bekannt als „Wer zum Teufel ist das?”). In Bezug auf die spektakulären Ereignisse der vergangenen Woche äußerte er die Meinung, dass Trump und die USA nun genau die Weltordnung zerstören, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mitgeschaffen haben.

Hmm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass eine neue Weltordnung bevorsteht. Wer hätte das wohl vorhersagen können?

Was zum Teufel bedeutet das alles nun wirklich? Gute Frage. Beantworten wir sie doch, oder?

ABSOLUTE ENTSCHLOSSENHEIT

„Nicolás Maduro wurde wegen Verschwörung zum Drogenterrorismus, Verschwörung zum Kokainimport, Besitz von Maschinengewehren [sic] und zerstörerischen Geräten sowie Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren [noch schlimmer!] und zerstörerischen Geräten gegen die Vereinigten Staaten angeklagt.“

So lautete der Tweet der US-Generalstaatsanwältin Pamela Bondi am 3. Januar. Mit dieser Erklärung versuchten Trump und seine Speichellecker, eine rückwirkende „Rechtfertigung“ für eine der dreistesten einseitigen, illegalen Gewaltaktionen auf der internationalen Bühne seit der US-Invasion im Irak zu finden.

Der Überfall und seine Folgen sind – wie jedes wichtige Ereignis in unserer von Medien durchdrungenen 60/24-Nachrichtenwelt – gleichzeitig allgegenwärtige Diskussionsthemen und von einem Nebel des Krieges und einem Mantel der Geheimhaltung umhüllt.

Die offizielle Geschichte des dramatischen nächtlichen Überfalls in Caracas, der den Namen „Operation Absolute Resolve“ trägt, umfasst:

das CIA-Team, dessen Präsenz in Venezuela Trump im vergangenen Oktober lautstark angekündigt hatte und dessen Zweck, wie uns nun mitgeteilt wird, darin bestand, Informationen über den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, seinen Aufenthaltsort, seine Bewegungen, seinen Tagesablauf, seine Essgewohnheiten und sogar seine Haustiere zu sammeln;

die 1st Special Forces Operational Detachment – besser bekannt als „Delta Force“ –, die „mit Hubschraubern in die Hauptstadt Caracas einflog und Maduro und seine Frau Cilia Flores gefangen nahm“;

die „mehr als 150 Kampfflugzeuge, Bomber und andere Flugzeuge“, die den Hubschraubern, die das Delta-Force-Team nach Caracas und wieder zurückbrachten, Deckung und Luftunterstützung boten;

das US Space Command und das US Cyber Command, die „weltraumgestützte Fähigkeiten“ und „Satellitenkommunikation“ sowie andere hochmoderne, supercoole, weltraumzeitaltertaugliche Technologien bereitstellten, von denen diese heldenhaften Krieger Ihnen gerne erzählen würden, dies aber aus Gründen der „operativen Sicherheit“ nicht können;

und scheinbar jede andere Person, die auch nur im Entferntesten mit dem US-Militär, den Spezialeinheiten und der nationalen Sicherheitskette zu tun hat und sich darum reißt, supergeheime Details über den Einsatz an jede Nachrichtenagentur weiterzugeben, die ihren Namen richtig schreibt, genau wie wir es bei der Operation Neptune Spear gesehen haben.

Wenn diese Erwähnung von Neptune Spear bei den Verschwörungsrealisten unter den Zuschauern Alarmglocken läuten lässt, die wissen, dass die offizielle Geschichte von „dem Überfall, bei dem Osama bin Laden getötet wurde“ in Pakistan im Jahr 2011 ein phantasmagorisches Märchen ist, das in ein noch größeres Märchen eingebettet ist, dann ist das Absicht. Der Überfall auf Maduro ist, wie der Überfall auf „Osama“, von Geheimnissen umgeben und voller unbeantworteter Fragen.

Da wir uns im Jahr 2026 befinden, ist der übliche Nebel des Krieges, der ein solches Ereignis umgibt, aufgrund der immer wiederkehrenden Frage nach KI-gestützten Deepfakes noch dichter. Nicht einmal die ehrwürdigen Faktenprüfer von Snopes können sagen, ob diese seltsamen, verzerrten Fotos von Maduro, auf denen er lächelt, posiert und seinen Entführern den Daumen hochhält, echt sind oder nicht.

Und wie ich in der jüngsten Ausgabe von New World Next Week dargelegt habe, gehen die Fragen rund um dieses Ereignis viel tiefer als die Frage nach gefälschten Fotos. Tatsächlich passt keines dieser Puzzleteile so recht zusammen, um ein vollständiges Bild davon zu ergeben, was wirklich in Caracas passiert ist. Die große Frage, die noch offen ist, ist die, auf die in dem kürzlich erschienenen Artikel von Global Research „Why Venezuela’s Military Did Not Fight“ (Warum das venezolanische Militär nicht gekämpft hat) angespielt wird.

In der Tat. Warum hat das venezolanische Militär keinerlei Widerstand gegen diese dreiste Verletzung der Souveränität seines Landes geleistet? Wie hat es diese Bande von Delta-Force-Marodeuren geschafft, die gefürchteten russischen Luftabwehrsysteme zu überwinden, von denen uns die ZAnon-Schwätzer versichert haben, dass sie die US-Streitkräfte mit Sicherheit dezimieren würden? Wie konnten sie sich einschleichen und wieder verschwinden, ohne dass es einen einzigen amerikanischen Verlust oder einen einzigen abgeschossenen Flugzeug gab?

Leider scheint der oben verlinkte Artikel von Global Research keine zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen zu liefern. Und Sie werden mir verzeihen, wenn ich den Schwätzern, die darauf bestehen, dass die Russen versucht hätten, Maduro zu helfen, aber von Maduros eigener korrupter Garde verraten worden seien, nicht ganz glaube. (Vielleicht wurden die Beweise für diese wilde Geschichte im Meer versenkt, so wie es uns über Osama bin Laden erzählt wurde!

Nein, ich glaube immer noch, dass hier auf einer bestimmten Ebene eine Vereinbarung getroffen wurde, um diesen Überfall zu ermöglichen. Ob diese Vereinbarung mit Putin selbst in Form eines Quid-pro-quo-Deals „Venezuela für Ukraine“ getroffen wurde, wie ihn der Kreml 2019 vorgeschlagen hatte, oder ob es sich um eine Vereinbarung mit Maduro selbst über einen Schauprozess und die Verbannung in ein tropisches Paradies handelte, oder um etwas ganz anderes, wird die Zeit zeigen.

Weitaus wichtiger als die genauen operativen Details dieses Überfalls ist jedoch der Präzedenzfall, den er für die künftigen internationalen Beziehungen geschaffen hat.

DIE NEUE WELTORDNUNG

Überraschung! Amerika ist jetzt ein vollwertiges Imperium!

OK, für geopolitische Realisten, die zwei Augen haben, um die Realität zu beobachten, und zwei Gehirnzellen, um zu denken, ist das nichts Neues. Es gibt eine ganze Reihe unabhängiger Analysten – darunter auch meine Wenigkeit und einige meiner früheren Gäste –, die sich seit einiger Zeit nicht scheuen, das amerikanische Imperium als das zu bezeichnen, was es ist.

Aber das amerikanische Imperium hat nie zuvor zugegeben, ein Imperium zu sein.

Sehen Sie, in den letzten 80 Jahren wurde die Welt von einem bestimmten System regiert. Ob man dieses System nun „Pax Americana“ oder „die auf internationalem Recht basierende Weltordnung“ oder die Neue Weltordnung nennt, dieses System globaler Regeln und Normen basierte auf der unangefochtenen globalen Hegemonie Amerikas. Aber keine Sorge, liebe Leute! Bei diesem System ging es nie darum, dass die unangefochtene Weltmacht ihr Gewicht einsetzte, wann immer sie wollte, um zu bekommen, was sie wollte! Nein! Stattdessen wurde dieses System als ein einzigartiger Fall in der Weltgeschichte dargestellt, in dem der große Tyrann seine Macht für das Gute einsetzte. Schließlich diente jede amerikanische Intervention rund um den Globus der Freiheit, der Demokratie, dem Sonnenschein und den Lutschern!

Das ist die Vision, die George H. W. Bush in seiner berüchtigten „New World Order”-Rede am 11. September 1990 beschwor:

Aus diesen unruhigen Zeiten kann unser fünftes Ziel – eine neue Weltordnung – hervorgehen: eine neue Ära, die freier von der Bedrohung durch Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer im Streben nach Frieden ist. Eine Ära, in der die Nationen der Welt, Ost und West, Nord und Süd, in Harmonie leben und gedeihen können. Hundert Generationen haben nach diesem schwer fassbaren Weg zum Frieden gesucht, während tausend Kriege über die gesamte Spanne menschlicher Bemühungen hinweg tobten. Heute kämpft diese neue Welt darum, geboren zu werden, eine Welt, die sich von der uns bekannten Welt deutlich unterscheidet. Eine Welt, in der Rechtsstaatlichkeit die Herrschaft des Dschungels ablöst. Eine Welt, in der die Nationen ihre gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit anerkennen. Eine Welt, in der die Starken die Rechte der Schwachen respektieren.

Wir alle wissen, dass das Unsinn ist. Weder Bush noch irgendein anderer Konsul des amerikanischen Imperiums hat sich jemals um „Freiheit und Gerechtigkeit“ gekümmert, und keiner von ihnen wollte tatsächlich eine Welt, „in der die Starken die Rechte der Schwachen respektieren“. Aber der Punkt ist, dass die Sprachrohre des amerikanischen Imperiums bisher so tun mussten, als würden sie sich um solche Dinge kümmern.

Nun, wir befinden uns im Jahr 2026, und die Maske des Imperiums und seiner Funktionäre ist gefallen. Selbst der Anschein einer Ausrede, dass Amerikas militärische Abenteuer im Ausland irgendetwas mit „Menschenrechten“, „Demokratie“, „friedlichen Übergängen“ oder anderen Lügen zu tun hätten, mit denen Uncle Sam seine illegalen Invasionen in der Vergangenheit beschönigt hat, ist verschwunden. Es geht um ein Imperium, das Ressourcen für sich beansprucht und seine militärische Macht ausspielt, um sie sich anzueignen.

Denken Sie daran, dass nicht ich das sage. Es ist Trump.

„Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen“, sagt er über diese jüngste Operation zum Regimewechsel und schwört, Venezuela so lange zu regieren, wie es nötig ist, um es für amerikanische Ölkonzerne „auf sehr profitable Weise wiederaufzubauen“.

In einem Interview mit der New York Times in der vergangenen Woche äußerte sich Trump noch offener über die einzige Grenze für die globalen Ambitionen Amerikas: „Meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann. Ich brauche kein Völkerrecht.“

Corbetteers mögen in diesem Moment erleichtert aufatmen. Endlich ist ein Politiker aufgetreten, der zugibt, was wir schon lange wissen: dass das amerikanische Imperium sich selbst als rechtmäßigen Herrscher der Welt betrachtet und dass das „Völkerrecht“ immer nur eine Kabuki-Show war, die uns in die Falle einer globalen Regierung locken sollte.

Aber diese Erleichterung könnte nicht lange anhalten. Denn jetzt, da zugegeben wurde, dass es tatsächlich jeder Nation für sich selbst im Kampf ums Überleben geht und dass das einzige Gesetz zwischen den Nationen das Gesetz des Dschungels ist, stehen uns sehr turbulente Zeiten bevor.

DER STURM STEHT VOR DER TÜR

Nun, da die USA ein regelrechtes Imperium sind, das ausländische Staatschefs nach Belieben entführt, wer ist der Nächste?

Ayatollah Khamenei zum Beispiel sitzt nicht mehr ganz so bequem auf seinem persischen Thron wie noch am Tag vor dem Überfall auf Maduro.

Und wie sieht es mit Mexiko aus? Klar, warum nicht! Trump wird auch Präsidentin Sheinbaum ausschalten, wenn ihm danach ist!

Und Grönland? Schnallt euch an, Grönländer. Bald werdet ihr rot-weiß-blau sein!

Und Kanada? Nun, sagen wir einfach, der Tag der Abrechnung rückt näher.

MAGA!!!!

… Aber die USA sind nicht der einzige Spieler in diesem Spiel. Und jetzt, da die Entführung ausländischer Staatschefs ein fester Bestandteil des Spiels auf dem großen Schachbrett ist, stellt sich die Frage: Wer könnte noch daran denken, eine solche Taktik gegen seine geopolitischen Feinde anzuwenden?

Glauben Sie, dass die chinesische Regierung daran interessiert sein könnte, eine ähnliche Situation herbeizuführen, um ihre vermeintliche Kontrolle über Taiwan durchzusetzen? Natürlich ist sie das!

Glauben Sie, dass die israelische Regierung diesen neuen Präzedenzfall nutzen wird, um den Iran zu bedrohen? Natürlich wird sie das!

Und glauben Sie, dass die russische Regierung erwägt, die SMO in der Ukraine durch die Entführung von Selenskyj schnell zu beenden? Natürlich wird sie das!

Und was ist mit Selenskyj? Kann er mitmachen? Klar, warum nicht! Lassen wir Trump … ähm, ich weiß nicht … Ramsan Kadyrow stürzen?

In der Liebe und im Krieg ist schließlich alles erlaubt! Das haben uns Trump und seine neokonservativen Freunde gelehrt!

Begreifen Sie langsam, worum es geht?

Ich habe bereits über das Chaos der Unordnung gesprochen.

Ich habe über die Neue Weltordnung gesprochen.

Ich habe über die Echos des Ersten Weltkriegs und die Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg gesprochen.

Aber das ist keine Theorie mehr. Ob Sie es sehen oder nicht, es geschieht gerade jetzt. Der Sturm steht vor der Tür.

Die einzige Frage, die zählt, ist, wie wir uns auf das vorbereiten, was als Nächstes kommt. Etwas sagt mir, dass dies in den kommenden Monaten ein Thema meiner Arbeit sein wird. In der Zwischenzeit würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören.