Du bist der Dumme: 10 Vorgehensweisen der Massenmanipulatoren

Niall McCrae

Wir sind in ein verhaltenspsychologisches Programm eingebettet. Die globale Elite manipuliert alles – von Ereignissen bis hin zu Informationen – und errichtet dabei eine autoritäre Technokratie.

Die Mächtigen warten nicht darauf, dass Ereignisse wie eine Pandemie eintreten, um sie anschließend auszunutzen; stattdessen erschaffen sie die Ereignisse selbst, die für ein vorher festgelegtes Ergebnis inszeniert werden. Die Massen müssen jedoch über die wahren Motive im Unklaren gehalten werden, während man sie dazu lenkt, Maßnahmen zu unterstützen, die ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Der Modus Operandi bedient sich dabei der folgenden Täuschungsmittel.

1. Doppelte Botschaften

Es gibt zwei Zielgruppen für öffentliche Ankündigungen und Medienberichte über Ereignisse. Die überwältigende Mehrheit („Normies“) bekommt die offizielle Geschichte erzählt und glaubt, was man ihnen sagt. Sie wissen, dass es passiert ist, weil sie es in den „Nachrichten“ gesehen haben. Es gibt auch eine Minderheit kritischer Denker, von denen die Autoritäten wissen, dass sie Fragen stellen und vermuten, dass das Narrativ nicht die ganze Wahrheit ist. Diese Menschen werden dazu gebracht, an eine parallele Geschichte zu glauben.

Zum Beispiel erhielten kritische Denker bei der Covid-19-„Psy-Op“, wie David Fleming und ich schrieben, Hinweise darauf, dass das Virus aus dem Wuhan-Institut für Virologie in China entwichen sei. Unwissentlich verstärkten diese selbstbegrenzten Skeptiker den Schwindel eines neuartigen und tödlichen Erregers (sie glaubten, dass die Sterblichkeit übertrieben sei, konnten aber nicht erkennen, dass die gesamte Inszenierung gestellt war).

Ein weiteres Beispiel war die „Ermordung“ von Charlie Kirk. Die Menschen sahen es im Internet oder im Fernsehen in schockierenden Details. Die Geschichte für die Massen lautete, dass ein linker „Tranny“ den Schuss vom Dach eines nahegelegenen Gebäudes abgefeuert habe. Kritischen Denkern wurde eine andere Geschichte serviert: dass Kirk Israel kritisiert habe und von einem erfahrenen Scharfschützen des Mossad eliminiert worden sei. Wiederum war diese alternative Wahrheit für die Machthaber nützlich, weil sie betonte, dass jeder, der sich gegen die israelische Regierung oder den Zionismus äußert, sein Leben riskiert. Kash Patel, Donald Trumps FBI-Chef, deutete dem aufmerksameren Kritiker an, dass Kirk nicht getötet worden sei, da er hoffte, den angeblich Verstorbenen in Valhalla wiederzusehen (dem Namen des bundesstaatlichen Zeugenschutzprogramms, das einer Person eine neue Identität geben kann).

Wann immer ein größeres Ereignis eintritt, folgen die bekanntesten alternativen Medienfiguren (z. B. Alex Jones, Joe Rogan, Russell Brand) in der Regel der Linie, die den kritischen Denkern von den Drehbuchautoren vorgegeben wird.

Es ist nicht zu extrem, von der Position auszugehen, dass die präsentierte Geschichte vollständig falsch ist: Die Beweislast sollte beim offiziellen Berichterstatter liegen und nicht beim Kritiker. Die einzige wichtige Überlegung ist das gewünschte Ergebnis: Warum tun sie das?

2. Umkehrung des Zwecks

Die erklärte Begründung für eine Maßnahme ist oft schwer anzugreifen, da sie häufig Bequemlichkeit, Kosteneinsparungen oder Sicherheit verspricht, doch der eigentliche Zweck besteht in der Regel darin, die Kontrolle zu verstärken. Die Meister der Täuschung sind eindeutig am Werk beim Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit im Internet. Die Regierung in Westminster prahlte damit, Großbritannien zum sichersten Land der Welt für Kinder im Internet zu machen. Der Online Safety Act wurde als Instrument angepriesen, um Kinder vor sexuell unangemessenen Inhalten und Missbrauch zu schützen, nach jahrelanger Propaganda über eine „mentale Gesundheitskrise“ bei jungen Menschen. Dieses Gesetz wird jedoch von der Medienaufsicht Ofcom zur Zensur politischer Meinungen genutzt, indirekt durch die Drohung mit astronomischen Geldstrafen gegen soziale Medienplattformen.

Zurück zur Kindersicherheit: Wenn die Behörden wirklich Schaden reduzieren wollten, hätten sie wirksamer gegen die pakistanischstämmigen „Grooming-Gangs“ vorgehen müssen, die weiße Mädchen aus der Arbeiterklasse ausbeuten, oder sie würden harte Pornografie an der Quelle bekämpfen. Man kann argumentieren, dass der erklärte Zweck der Politik umgekehrt ist. Während Schulen Bewusstsein für mentale Gesundheit und „Neurodiversität“ lehren, sorgen sie dafür, dass sich Kinder weniger sicher fühlen. Das zeigt sich in einer Kultur der Anpassung sowie im Mangel an Risikobereitschaft und ausgelassenem Verhalten, das man früher bei Jugendlichen erwartet hätte.

Trotz (oder wegen) des Fokus auf mentale Gesundheit produziert das Bildungssystem junge Menschen mit allgegenwärtiger Angst und erlernter Verletzlichkeit. Genau das wollen die Mächtigen – und nicht nur für Kinder. Auch Erwachsene werden mit Fremdengefahr und anderen Bedrohungen in ständiger Alarmbereitschaft gehalten. Die Flut von „See it, say it, sorted“-Botschaften im britischen Bahnnetz soll Abhängigkeit vom Staat in die Köpfe pflanzen. Die Regierung will nicht, dass man sich sicher fühlt, genauso wenig wie Pharmaunternehmen wollen, dass man gesund ist.

Die Umkehrung zeigte sich auch bei der inszenierten Covid-19-Ansteckung, die zur Einführung des „Great Reset“ genutzt wurde. Zu den vielen Ergebnissen dieses Betrugs gehörte eine Auslese älterer Menschen (einschließlich der Entlassung älterer Patienten aus Krankenhäusern in Pflegeheime, wo sie mit der terminalen Pflegekombination aus Morphin und Midazolam behandelt wurden). Der Bevölkerung wurde jedoch gesagt, Lockdowns und Impfstoffe seien notwendig, um „Oma zu retten“.

3. Zuckerbrot und Peitsche

Die „Nudge-Theorie“ von Cass Sunstein und Richard Thaler, institutionell verankert durch die verhaltenspsychologische „Nudge Unit“ unter dem britischen Premierminister David Cameron, ist eine ausgeklügelte Anwendung von Zuckerbrot und Peitsche. Nudging wird eingesetzt, um Menschen dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen, die der Staat will, etwa den Kauf von verarbeitetem „Pflanzenessen“ statt Fleisch.

Supermärkte spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich verweigere Kundenkarten, da ich Anonymität bevorzuge, aber die meisten Menschen kümmern sich nicht um Privatsphäre. Ich verabscheue „Apartheid-Preise“ und kaufe niemals Produkte, die für Inhaber von Kundenkarten deutlich günstiger angeboten werden. Kürzlich stellte ich in meinem örtlichen Sainsbury’s-Supermarkt fest, dass jede Flasche und jede Packung Bier doppelt ausgezeichnet war, wobei der Kunde ohne Karte typischerweise rund 50 Prozent mehr zahlen musste. Für die unkritischen Massen sind Clubcard und Nectar geldsparende Programme, die einfach zu nutzen sind – warum also nicht? Kritische Denker, die erkennen, wohin das führt – von digitaler Überwachung bis zur Rationierung – werden bestraft.

Ein weiteres Beispiel sind die Anreize, die NHS-Träger ihren Mitarbeitern bieten, um sie zur Grippeimpfung zu bewegen. Wer mitmacht, erhält einen Einkaufsgutschein. Wer sich weigert, wird bedrängt und wahrscheinlich als Problem für die nächste „Pandemie“ markiert. Weder Zuckerbrot noch Peitsche werden direkt vom Staat eingesetzt: In Erfüllung der Wörterbuchdefinition von Faschismus setzen Unternehmen autoritäre Regierungspolitik um. Aus dem Nudge wurde der Knüppel.

4. Problem – Reaktion – Lösung

Unter Anwendung der hegelianischen Dialektik erzeugen Mechanismen von Problem-Reaktion-Lösung die gewünschte Synthese (das Ergebnis) aus der These (Status quo) und der Antithese (Störung). Ein gutes Beispiel war die Krise in Sri Lanka im Jahr 2022, als ein Treibstoffmangel zu Unruhen führte und nach der Wiederherstellung der Ordnung ein digitales Rationierungssystem akzeptiert wurde.

Zivile Unruhen, wie sie der ehemalige Leiter des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, allzu selbstsicher vorhersagte, sind eine unvermeidliche Reaktion auf die radikalen Veränderungen des Great Reset. Ein Verbot chemischer Düngemittel, angeblich im Namen der „grünen“ Agenda, führte zu Ernteausfällen. Verlust der Lebensgrundlage und Hunger sind starke Motive für Revolten. Nachdem der Internationale Währungsfonds erklärte, Sri Lankas Schulden seien nicht tragfähig, musste die Regierung der Nation mitteilen, dass kein Treibstoff mehr gekauft werden könne, und die Zapfsäulen blieben trocken. Hunderttausende Sri Lanker gingen auf die Straße und suchten politische Führer, um sie zu lynchen. Der Präsidentenpalast wurde gestürmt, die Polizei war hilflos. Präsident Rajapaksa floh mit nur einem Koffer aus dem Land, während Bürger in seinem Swimmingpool feierten.

Der Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe sprach hart und bezeichnete die Randalierer als „Faschisten“. Seine Bemühungen, den Aufstand niederzuschlagen, machten die Behörden noch verhasster, doch angesichts akuter Nahrungs- und Treibstoffknappheit waren die Menschen verzweifelt. Die Verwaltung griff durch: der Nationale Treibstoffpass. Die einzige Möglichkeit, Benzin zu bekommen, war über Rationierung, verknüpft mit der nationalen Identitätsdatenbank. Kein QR-Code, kein Treibstoff.

Digitale Kontrolle des Treibstoffs ermöglicht es der Regierung, die Verfügbarkeit jederzeit leicht zu verändern. In einem Notfall dürfen möglicherweise nur ausgewählte Arbeitnehmer Benzin oder Diesel kaufen, und es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, um sich Verbote für Dissidenten, Demonstranten oder andere unerwünschte Elemente der Gesellschaft vorzustellen. Problem: Treibstoffmangel. Reaktion: Unruhen. Lösung: Rationierung über digitale Identität. Schachmatt.

Ein häufiges Mittel zur Erzeugung eines Problems ist eine False-Flag-Operation. Muslime werden oft eingesetzt, da sie weithin als Bedrohung für die westliche Zivilisation gelten. Der Terrorvorfall am Bondi Beach vor zwei Wochen, bei dem Juden angeblich von Islamisten ins Visier genommen wurden, war wahrscheinlich eine solche Intervention. Es mag für viele Menschen (einschließlich vieler kritischer Denker) schwer zu glauben sein, dass ein Ereignis dieses Ausmaßes inszeniert werden könnte (obwohl 9/11 ein Hinweis darauf war, dass die Möglichkeiten grenzenlos sind).

Die wahrscheinliche Wahrheit ist, dass ein Abschnitt des Bondi Beach in Sydney mit Regisseuren und Krisenschauspielern besetzt war. Die Terroristen, denen ein Angebot gemacht wurde, das sie nicht ablehnen konnten, feuerten Platzpatronen ab. Normale Strandbesucher links und rechts sowie auf der Promenade hörten Schüsse und schlossen sich den Fliehenden an (angeführt von Krisenschauspielern, die von einem wahnsinnigen Schützen schrien). Interviewte in den Fernsehnachrichten erhielten vorbereitete Aussagen, die den Bericht über ein Massaker verstärkten. Videoaufnahmen des Vorfalls liefern zahlreiche Hinweise auf Inszenierung, doch für normale Menschen wurde die beabsichtigte Botschaft vermittelt, mit prominenter Berichterstattung im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage.

Problem: antisemitischer Terrorismus. Reaktion: Entsetzen. Lösung: neue Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und des Waffenbesitzes. Es sollte nicht überraschen, dass der Staat Israel sich an solchen Aktionen beteiligt. Vor zwanzig Jahren erklärte Benjamin Netanjahu in einem Fernsehinterview, dass Busbomben inszeniert worden seien, um die mörderische Bedrohung für Juden zu demonstrieren und Kritik am zionistischen Regime zu unterdrücken.

5. Teile und herrsche

Am allgegenwärtigsten in der Teile-und-herrsche-Strategie ist das politische Paradigma Links gegen Rechts. Auf der einen Seite stehen Traditionalisten und Patrioten, die Stabilität und Ordnung Veränderung und Chaos vorziehen. Auf der anderen Seite stehen Idealisten (überproportional aus jüngeren Generationen), die Tradition und Patriotismus als Hindernisse für Fortschritt betrachten; sie bevorzugen Veränderung und die Zerstörung der alten Ordnung.

Die Regierung, die unabhängig davon, ob sie in Großbritannien von Labour oder den Konservativen oder in den USA von Republikanern oder Demokraten gestellt wird, derselben globalen technokratischen Agenda folgt, unterstützt tendenziell jeweils die Seite, die zu einer bestimmten Politik passt. Meistens begünstigen Politik- und Medienestablishment die Linke, während sie die Rechte provozieren, weil diese Seite gesellschaftlichen Wandel erleichtert. Tony Blair, der nie Marxist war, erklärte seine Absicht, „die Kräfte des Konservatismus zu zerschlagen“. Konservative Politiker distanzieren sich eher von der extremen Rechten als von den Extremen der anderen Seite. Der Grund für diese institutionelle Voreingenommenheit ist, dass Konservatismus in der öffentlichen Meinung stärker bleibt als Sozialismus, sodass Politiker und die BBC das Gleichgewicht von „Populismus“ hin zu Identitätspolitik und „Rettung des Planeten“ verschieben sollen.

Überlappend zur Links-/Rechts-Spaltung ist der kulturelle Konflikt zwischen der westlichen christlichen Gesellschaft und dem Islam. Durch rasche demografische Veränderungen gewinnen Muslime an Einfluss und verändern Städte und Gemeinden jenseits der Wiedererkennbarkeit. Sie werden von naiven weißen Progressiven unterstützt, die im Dogma des Multikulturalismus verankert sind. Die Behörden schützen Muslime (indem sie „Islamophobie“ unter Strafe stellen) und setzen ihre Politik der Masseneinwanderung fort, während sie Widerstand kriminalisieren.

Die Unterbringung illegaler Einwanderer in Luxushotels ist eine Beleidigung und eine wahrgenommene Gefahr für lokale Gemeinschaften, die mit Protesten reagieren. Gegendemonstranten erscheinen zuverlässig mit Plakaten wie „Flüchtlinge willkommen“ und Rufen von „Nazi-Abschaum“ gegen die Protestierenden. Diese Gegendemonstrationen werden von Organisationen organisiert und finanziert, die Einwanderung fördern, unterstützt von Gewerkschaften und Studentenvertretungen. Ziel ist es, den falschen Eindruck einer ausgewogenen gesellschaftlichen Meinung zu erwecken, obwohl die Realität ist, dass die überwältigende Mehrheit der britischen Bürger wirksame Grenzkontrollen will und nicht glaubt, dass alle Ankommenden „Flüchtlinge“ sind, die Asyl suchen.

Teile und herrsche ist eine wirksame Strategie, weil sie verhindert, dass sich die Bevölkerung gegen ihre Herrscher vereint. Stattdessen sind sie in Konflikte verstrickt. Für die Linke sind ihre Gegner nicht nur falsch, sondern zutiefst unmoralisch; folglich kann es keinen Dialog oder keine Debatte geben – der ultimative Zustand der Spaltung.

6. Symbolik

Als Kash Patel die Festnahme des angeblichen Attentäters von Charlie Kirk verkündete, betonte er, dass dies in „exakt 33 Stunden“ geschehen sei. Diese ungewöhnliche Präzision ist nur für jene erklärbar, die auf die Möglichkeit achten, dass die Behörden ihre Zugehörigkeit zu okkulter Macht signalisieren.

Der York-Ritus der Freimaurerei hat dreiunddreißig Grade. Das Freimaurersiegel mit „Neue Weltordnung“ auf Latein wurde 1933 auf die US-Dollar-Note gesetzt. Walt Disney war ein Freimaurer des 33. Grades, und Disneyland besitzt einen „Club 33“. Während des Covid-19-Debakels tauchte die Zahl 33 unverhältnismäßig häufig in Politikererklärungen zu Fallzahlen, Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen auf. Numerologie ist in der Bibel ebenso präsent wie im Satanismus.

Wenn man hinschaut, findet man numerische Symbolik überall. Wann immer ein großes Ereignis wie Terrorismus oder eine Überschwemmung eintritt und in offiziellen Berichten eine Zahl mit okkulter Bedeutung genannt wird, sollte man Inszenierung vermuten.

7. Losgelöstheit von der Realität

Gibt es eine ungeschriebene Regel, dass Menschen an der Macht bei der Durchführung von „Psy-Ops“ und Betrügereien ein Zeichen dessen geben müssen, was sie tun? Dies würde die Verantwortung auf uns legen, gemäß dem Rechtsgrundsatz caveat emptor (der Käufer sei gewarnt).

Details berichteter Ereignisse überschreiten oft den Rahmen vernünftigen Glaubens. Man denke an die saudischen Terroristenpässe, die in Manhattan nahe den eingestürzten Twin Towers gefunden wurden (während alles andere zu Staub zerfiel); an die Mondlandung von 1969 mit dem Live-Telefonat zu Präsident Nixon (und den späteren Verlust der Technologie für weitere Mondreisen, weil die NASA angeblich die Bänder löschte); an das Verschwinden der Grippe während der Covid-Pandemie (und die Durchsetzung von Masken, die keine Barriere für Viruspartikel darstellen konnten); oder an die indische Raumsonde, die absichtlich wie minderwertige Computergrafik wirkte.

Die Raumfahrt bietet unbegrenzte Möglichkeiten für weit hergeholte Täuschungen. Das jüngste Raketenabenteuer von Katy Perry und anderen weiblichen Prominenten erforderte schon eine beachtliche Naivität. Die Tür der Kapsel wurde nach der Landung in der Wüste „versehentlich“ in die falsche Richtung geöffnet, was die Zerbrechlichkeit des Raumschiffs offenbarte, das nicht einmal einen windigen Tag an einem Strand überstanden hätte.

Doch wenn ein kritischer Denker einem „Normie“ sagt, der Raumflug sei gefälscht gewesen, ist die wahrscheinliche Reaktion defensiv oder abweisend. Es gibt keine Blinder als jene, die nicht sehen wollen. Die Drehbuchautoren jedoch verspotten uns alle.

8. Akzelerationismus

Akzelerationismus ist eine Ideologie, die sich bereits in der Prophezeiung von Alvin Toffler, dem Autor von Future Shock (1970), erkennen lässt und später offen von Nick Land, Curtis Yarvin und anderen vertreten wurde. Der Glaube ist, dass Technologie beschleunigt werden muss, statt schrittweise eingeführt zu werden, um so eine unaufhaltsame Dynamik zu erreichen. Anstatt die sozialen Folgen raschen und unerbittlichen Wandels abzumildern, gilt: je mehr Störung, desto besser.

Akzelerationisten lassen die Öffentlichkeit, Politiker und Kommentatoren gern durch Links-/Rechts-Brillen schauen, weil sie sie in fruchtlosen Debatten darüber gefangen halten, ob der lauernde Feind Kommunismus oder Faschismus sei. Laut Land, als er an der Cybernetic Culture Research Unit der Universität Warwick tätig war, ist Politik „die letzte große sentimentale Ausschweifung der Menschheit“. Für diese Ketzerei wurde Land von marxistischen Kollegen in der Wissenschaft verachtet. Er sagte nicht nur den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation voraus, sondern auch die „Auflösung der menschlichen Spezies“. Die Verschmelzung des Menschen mit dem Digitalen (heute als „Internet der Körper“ bekannt) würde letztlich dazu führen, dass der Mensch auf ein Spurenelement reduziert wird.

Globalistische Technokraten nutzen den Akzelerationismus, um Stabilität zu zerstören, alles niederzubrennen und so die Schaffung einer vollständig konstruierten Zweiklassengesellschaft zu ermöglichen. Yarvin hat tiefgreifenden Einfluss auf die Trump-Administration und lenkt deren Zerstörung demokratischer und rechtlicher Prozesse. Der offenste Befürworter ist das Weltwirtschaftsforum, dessen Leiter Klaus Schwab den technokratischen Angriff als „Great Reset“ bezeichnete. Schwab zeigte seinen Akzelerationismus während der Pandemie-Lockdowns 2020, wobei sein rasch veröffentlichtes Buch Covid-19: The Great Reset ein „enges Zeitfenster“ betonte, um einen „neuen Normalzustand“ durchzusetzen. Schwab leitete nicht lediglich eine wirtschaftliche Erholung von den Verwüstungen durch Covid-19, wie sogenannte Faktenchecker behaupten. Die Beziehung zwischen Mensch und Technologie wird neu gesetzt, in einem Tempo, das zu schnell ist, als dass die Gesellschaft verstehen könnte, was geschieht.

9. Kontrollierte Opposition

„Der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu führen“, sagte Wladimir Lenin. Politische Parteien, Kampagnen und Medien sind anfällig für Infiltration, wenn sie für die Mächtigen zu bedrohlich werden. GB News präsentiert Nachrichten und Kommentare, die scheinbar konservativ oder libertär sind, doch die Entlassung von Moderatoren, die zu viel Wahrheit aussprechen, zeigt, dass der Sender in seiner Opposition zum Establishment kontrolliert ist. Man kann argumentieren, dass der Zweck von GB News die Eindämmung von Kritikern ist.

Ähnlich, und noch bedeutender, ist die Reform-Partei unter Nigel Farage (der offenbar als nächster Premierminister vorbereitet wird). Sie soll rechts im politischen Spektrum stehen, wird von der Linken als „faschistisch“ angegriffen (um die Links-/Rechts-Spaltung aufrechtzuerhalten), schließt jedoch Kandidaten und gewählte Vertreter aus, wenn sie kulturelle Themen zu deutlich ansprechen.

Sollte Reform an die Macht kommen dürfen, wird sie sich kaum von Labour- oder Tory-Regierungen unterscheiden, da sie denselben globalen Herren dient. Sie funktioniert jedoch gut als Sammelbecken für Menschen, die zu dem Großbritannien zurückkehren wollen, das sie einst kannten – das jedoch nie zurückkehren wird.

Eine Taktik der Kontrolleure besteht darin, Zweifel und Gerüchte über echte Widerstandsfiguren zu streuen, um Verwirrung und Misstrauen in kritischen Denkzirkeln zu säen. Manche Influencer werden möglicherweise durch finanzielle Anreize oder größere Reichweite verlockt, wenn sie es unterlassen, eine bestimmte Gruppe oder Bewegung zu kritisieren. Darüber hinaus können Aktivismus oder kritische Medien von Anfang an geschaffen werden, um Opposition vom eigentlichen Ziel wegzulenken (etwa die „Q“-Verschwörung über Pädophilie).

10. Der Wolf im Schafspelz

Die Fabian Society wurde im späten 19. Jahrhundert gegründet, um die Gesellschaft schleichend umzubauen. Führende Mitglieder der aktuellen Labour-Regierung sind Fabier, ebenso wie Tony Blair. Die Methode besteht darin, Politiker, Institutionen und Wohltätigkeitsorganisationen dazu zu bringen, die progressive Agenda voranzutreiben, stets präsentiert als wohlwollend oder für den Lebensunterhalt notwendig. Die Menschen, die an den Fäden ziehen, bleiben verborgen – ebenso wie ihre Mission.

Werden die Masterplaner jemals entlarvt und identifiziert, ob einzeln oder kollektiv, erklären sie Verletzlichkeit und Opferstatus. Der Wolf, der beim Verspeisen von Babys ertappt wird, schreit vor Schmerz. Nicht deine ablehnende Haltung gegenüber dem Wolf sei das Problem, sondern deine Grausamkeit gegenüber einem sanften Schaf. Der Wolf erinnert an frühere Verfolgung und Völkermord und beschuldigt dich, ihn und seine Familie zum Schlachthof schicken zu wollen, um deinen hasserfüllten Rausch zu befriedigen. Der Wolf im Schafspelz, das Symbol der Fabier, ist ein Meisterwerk der Projektion.

Schlussfolgerung

Natürlich ist all dies nur wilde Spekulation.

Sicherlich würden die Menschen an der Macht niemals so psychopathisch handeln?