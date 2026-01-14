Deine Bank hat dein Geld nicht

Von No1

Wenn unendliches Papier auf die Realität trifft

Erinnern Sie sich an Griechenland im Jahr 2015? Die Banken waren geschlossen. Geldautomaten waren auf 60 Euro pro Tag begrenzt. Dann auf 50 Euro. Die Menschen standen stundenlang Schlange, um ihr eigenes Geld von ihren eigenen Konten abzuheben. Rentner wurden in Bankfilialen ohnmächtig. Unternehmen konnten ihre Lieferanten nicht bezahlen. Die Wirtschaft kam zum Erliegen, weil niemand mehr an Bargeld kam.

Das war keine Theorie. Das waren echte Menschen, die feststellen mussten, dass sie ungesicherte Gläubiger in einem Bankensystem waren, das mit ihren Einlagen exorbitante Risiken eingegangen war.

Und ich habe das Gefühl, dass es bald wieder passieren wird. Nicht speziell in Griechenland. In Banken in ganz Europa, von denen Sie noch nie gehört haben, dass sie in Schwierigkeiten sind. Weil sie auf die beiden langweiligsten Anlageklassen gesetzt haben, die man sich vorstellen kann.

Ein Metall. Und Anleihen.

Ihre Einlage liegt nicht in einem Tresor mit Ihrem Namen darauf. Sie ist Teil eines riesigen Pools, den Banken nutzen, um Investitionen zu tätigen, Liquidität bereitzustellen und Renditen zu erzielen. Wenn diese Investitionen schiefgehen, wird Ihre Einlage zu einer Verbindlichkeit, die die Banken nicht bedienen können. Sie werden zu einem ungesicherten Gläubiger, der hinter den gesicherten Gläubigern steht, die zuerst bezahlt werden.

Die gesicherten Gläubiger sind die großen Institutionen. Die Prime Broker. Die Derivate-Kontrahenten. Sie bekommen die Sicherheitenpools. Sie berufen sich auf ihre rechtliche Vorrangstellung. Sie nehmen alles.

Sie bekommen eine Nummer in einer Warteschlange. Und vielleicht 60 € pro Tag, wenn Sie Glück haben.

Das mag vielleicht etwas dramatisch klingen, aber genau das könnte auf uns zukommen… Und Silber könnte die Zündschnur sein, die das Ganze in Gang setzt.

Banken – sowohl in den USA als auch in der EU – sitzen seit Jahren auf diesem Pulverfass. Die Anleihen, die sie gekauft haben, als die Zinsen nahe Null lagen? Seit die Zentralbanken 2022 mit den Zinserhöhungen begonnen haben, sind sie unter Wasser. Die jüngsten umfassenden Daten – aus dem September 2023 – zeigten, dass die nicht realisierten Verluste aus den Anleiheportfolios der Banken im Euroraum durchschnittlich 30 % des Buchwerts des Eigenkapitals ausmachten. Bei einigen Banken waren es sogar 60 %. Und da die Zinsen bis 2024 und 2025 hoch bleiben werden, sind diese Verluste nicht verschwunden. Sie schwelen nur still und leise in den Bilanzen weiter, versteckt durch die Bilanzierung als „bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen”.

Das ist die schwelende Zündschnur. Milliarden an nicht realisierten Verlusten. Jahrelange Risiken. Banken, die darauf hoffen, dass die Zinsen sinken, bevor sie Liquidität benötigen.

Und jetzt kommt noch Silber als Brandbeschleuniger hinzu.

Derivate-Abteilungen haben Silber leer verkauft. Laut SprottMoney halten mehrere Nicht-US-Banken (wahrscheinlich europäische) bedeutende Short-Positionen. Papierkontrakte unter der Annahme, dass der Preis überschaubar bleibt und die Kontrakte in bar abgerechnet werden. Standard-Market-Making. Gebühren kassieren. Liquidität bereitstellen. Nichts Außergewöhnliches.

Zwei langweilige Geschäfte. Anleihen und Silber. Konservative Vermögenswerte. Was könnte schon schiefgehen?

Alles.

Die Zentralbanken begannen, die Zinsen anzuheben. Diese „sicheren” Anleihen sind jetzt tief im Minus. Milliardenverluste, die nicht in den Bilanzen erscheinen, solange die Banken nicht verkaufen.

Und Silber? Es eröffnete 2025 bei 29,59 Dollar pro Unze. Am Freitag schloss es bei 79 Dollar. Ein Anstieg von 167 % in zwölf Monaten.

Banken, die bei 29,59 $ short gegangen sind und gehalten haben, stehen nun vor Verlusten von 167 %. Bei einer nominellen Position von 1 Milliarde € sind das Verluste in Höhe von 1,67 Milliarden €. Und es wird täglich schlimmer. Silber erreichte letzte Woche neue Höchststände. China kündigte Exportlizenzanforderungen ab dem 1. Januar an – 121 Millionen Unzen jährlicher Exporte erfordern nun eine Genehmigung der Regierung. Die CME hat die Margenanforderungen mit Wirkung zum Montag auf 25.000 Dollar erhöht, was zu weiteren Nachschussforderungen führt.

Warum geht es hier um mehr als nur Silber und Anleihen? Es geht darum, wie das gesamte System zusammengesetzt ist. Wenn die Margenanforderungen für diese Silber-Short-Positionen fällig werden, benötigen die Banken Sicherheiten. Und welche Sicherheiten haben sie? Ja, Sie haben es erraten. Diese unter Wasser stehenden Anleihen.

Der Verkauf der Anleihen macht die Verluste sichtbar. Wenn sie nicht verkauft werden, können die Margenanforderungen nicht erfüllt werden. So oder so sind Sie zahlungsunfähig.

Das ist das exorbitante Risiko, das europäische Banken mit Ihrem Geld eingehen. Nicht mit ihrem Geld. Ihrem.

Sie haben Ihre Einlagen genommen und Silber zu 29,59 Dollar leer verkauft. Sie haben Ihre Einlagen genommen und Anleihen gekauft, die keine Rendite abwerfen. Und als beide Geschäfte katastrophal schiefgingen, haben sie die Positionen nicht geschlossen. Sie haben ihren Einsatz verdoppelt. Sie haben gehalten. Sie haben gebetet. Sie haben darauf gesetzt, dass Silber fallen würde, die Zinsen sinken würden und alles wieder normal werden würde.

Mit Ihrem Geld.

Aber Silber ist nur ein möglicher Auslöser. Die Anleihen könnten von selbst explodieren, wenn die Zinsen wieder steigen. Eine Staatsschuldenkrise in Frankreich, Belgien, Italien oder Spanien könnte den Auslöser sein – werfen Sie einen Dartpfeil auf die EU-Karte – jedes Land ist zahlungsunfähig. Implosionen bei Gewerbeimmobilien. Eine Vielzahl von Zündschnüren könnte dieses Pulverfass entzünden.

Was zählt, ist, was passiert, wenn es explodiert.

Die physischen Silbermärkte zeigen genau, wie nah wir einem möglichen Zündpunkt sein könnten. Die Londoner OTC-Märkte – wo Banken tatsächlich mit physischem Metall handeln – zeigen eine starke Backwardation. Man bekommt heute MEHR für Metall bezahlt als für das Versprechen von Metall morgen. Das ist extremer Stress. In Shanghai wird physisches Silber zu 85 Dollar gehandelt, in Dubai zu 91 Dollar. COMEX-Papier liegt bei 79 Dollar und tut so, als wäre alles in Ordnung.

Jemand lügt. Und meiner Erfahrung nach ist es niemals der physische Markt.

Silber kann auf 134 $ steigen, bevor die Solarhersteller – der wichtigste industrielle Nachfragetreiber – überhaupt beginnen, ihren Verbrauch zu reduzieren. Das ist die Gewinnschwelle, bei der die Gewinne der Solarindustrie auf null sinken und sie beginnen, über eine Substitution durch Kupfer nachzudenken. Aber die Substitution durch Kupfer dauert mindestens vier Jahre, um sie in 300 Fabriken weltweit umzusetzen. Die Branche kann nicht schnell genug umstellen, selbst wenn Silber morgen auf 134 $ steigt. [Quelle]

Von 79 bis 134 Dollar sind das weitere 70 %. Banken, die bei 29,59 Dollar short gegangen sind, würden Verluste von 353 % hinnehmen müssen.

Keine Institution überlebt das, wenn sie gleichzeitig auf Anleiheportfolios sitzt, die um 30 % des Eigenkapitals unter Wasser sind.

Aber hier geht es nicht wirklich um Silber. Oder Anleihen. Es geht um Derivate.

Der Derivatemarkt ist es, der einzelne Bankenzusammenbrüche zu einem systemischen Zusammenbruch macht. Er verbindet europäische Banken mit amerikanischen Banken und asiatischen Banken in einem riesigen, miteinander verflochtenen Netz von Gegenparteiverpflichtungen. Billionen an nominellen Risiken. Mehrfach verpfändete Sicherheiten. Wenn eine Bank zusammenbricht, schadet das nicht nur diesem Institut – es hat Auswirkungen auf alle verbundenen Unternehmen.

Die Einlagensicherung funktioniert, wenn eine oder zwei Banken insolvent werden. Sie funktioniert nicht, wenn das Derivatnetzwerk das gesamte System gleichzeitig sprengt.

Es gibt einen Grund, warum die Silicon Valley Bank, Signature und First Republic zu 100 % entschädigt wurden. Die Aufsichtsbehörden sahen das Ansteckungsrisiko. Sie sahen, was passiert, wenn Einleger in Panik geraten und ihre Konten leeren.

Wenn eine große europäische Bank aufgrund von Silber-Short-Positionen oder Anleiheverlusten untergeht, könnte sich die Ansteckung sofort ausbreiten. Margin Calls breiten sich im System aus. Die Gegenparteien geraten in Aufruhr. Gesicherte Gläubiger beschlagnahmen Sicherheitenpools. Andere Banken geraten in Panik.

Chaos ist nicht leicht zu kontrollieren. Ein Ausfall offenbart Risiken bei drei anderen Instituten. Diese drei offenbaren Risiken bei zehn weiteren. Und plötzlich wird allen klar, dass seit 2008 nichts gelöst wurde. Es ist nur noch schlimmer geworden. Überdeckt. Das System ist bis ins Mark verfault.

Wer zahlt also, wenn – oder falls – dies explodiert?

Die Regierungen werden versuchen, sie zu retten. Natürlich werden sie das tun. Sie werden „Notfallmaßnahmen”, „Liquiditätsfazilitäten” und „vorübergehende Hilfsprogramme” ankündigen. Das System wird als „zu wichtig, um zu scheitern” eingestuft, während Ihr Konto eingefroren wird. Die Aufsichtsbehörden werden „Reformen” und „Untersuchungen” versprechen, während Sie keinen Zugriff auf Ihre Ersparnisse haben.

Aber die europäischen Regierungen sind bereits hoch verschuldet. Italiens Schuldenquote liegt bei 138 %. Frankreich liegt bei 115 %. Spanien bei 103 %. Griechenland bei 151 %. Sie haben einfach nicht das Geld. Sie werden es trotzdem drucken, aber das führt nur zu einer weiteren Abwertung der Währung. Ihre Euro sind weniger wert, während Ihre Einlagen eingefroren sind.

Wenn das schiefgeht – und ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber das Risiko ist real –, werden Ihre Einlagen zu einer Verbindlichkeit, die sie nicht bedienen können. Ihre Ersparnisse werden zu Zahlen auf einem Bildschirm, auf den Sie keinen Zugriff haben. Ihr Konto wird zu einer Warteschlange hinter gesicherten Gläubigern, die sich zuerst alles nehmen.

Das ist das Schlimme daran. Das Böse daran. Die Banken haben mit Ihrem Geld auf Positionen spekuliert, die sie nicht verstanden haben. Sie sind in Verlusten gefangen, aus denen sie nicht herauskommen. Und wenn alles zusammenbricht, zahlen Sie den Preis.

Die Händler, die diese Wetten abgeschlossen haben? Die suchen sich wahrscheinlich ein hohes Gebäude und lernen fliegen. Der kurze Ausweg. Die Führungskräfte? Die bekommen goldene Fallschirme. Die Aktionäre? Die haben die Quartalsberichte gesehen und hätten verkaufen können.

Aber Sie? Sie haben darauf vertraut, dass Ihr Geld auf dem „Sparkonto” sicher ist. Sie haben geglaubt, dass die Einlagensicherung Sie schützen würde. Sie wussten nicht, dass Sie ein ungesicherter Gläubiger in einem Derivate-Casino waren.

JPMorgan hat dies offenbar erkannt. Berichten zufolge haben sie ihre 200 Millionen Unzen Silber-Short-Positionen geschlossen und 750 Millionen Unzen physisches Silber gekauft. Der größte Vorrat in der Geschichte. Sie sahen Institutionen, die in Positionen gefangen waren, aus denen sie nicht herauskommen konnten, und positionierten sich entsprechend.

Smart Money steigt vor dem Zusammenbruch aus. Fragile Banken halten weiter, hoffen weiter, gehen weiterhin exorbitante Risiken mit Einlagen ein, die ihnen nicht gehören, und setzen darauf, dass die Rallyes aufhören, sich die Zinsen stabilisieren und alles wieder normal wird.

Bis es nicht mehr so ist.

Wenn das schiefgeht – und ich hoffe, dass es nicht so kommt –, werden die tatsächlichen Verluste nicht in Milliardenbeträgen in den Bankbilanzen gemessen. Sie werden gemessen in Rentnern, die vor geschlossenen Banken in Ohnmacht fallen. In kleinen Unternehmen, die ihre Löhne nicht mehr bezahlen können. Familien, die keine Lebensmittel kaufen können, weil der Geldautomat maximal 60 € ausgibt und das Limit immer weiter sinkt.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Das sind die Konsequenzen. Banken, die in einem Nullzinsumfeld nach Renditen suchen. Derivate werden als magische Geldmaschinen ohne Kontrahentenrisiko behandelt. Die Aufsichtsbehörden erlauben die Bilanzierung nach dem „Hold-to-Maturity”-Prinzip, um katastrophale Verluste zu verschleiern. Ein System, das Ihre Einlagen als Bankvermögen behandelt, mit dem gespielt werden kann, anstatt als Kundeneigentum, das geschützt werden muss.

Und Sie bezahlen für ihre Inkompetenz. Ihre Gier. Ihre Dummheit.

Nicht die Händler. Nicht die Führungskräfte. Nicht die Aktionäre.

Sie.

Sehen Sie, ich warte seit 2012 darauf, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht. Seit über einem Jahrzehnt liege ich mit dem Zeitpunkt falsch. Das System ist widerstandsfähiger, als ich ihm zugetraut hätte. Oder genauer gesagt: Die Aufsichtsbehörden sind besser darin, Risse zu übertünchen, als ich es für möglich gehalten hätte.

Aber widerstandsfähig ist nicht dasselbe wie stabil. Und übertünchen ist nicht dasselbe wie reparieren.

Das Pulverfass ist real. Derivate verbinden fragile Banken über Kontinente hinweg.

Ihre Bank hat Ihr Geld nicht.

Sie hat Risiken. Gegenparteirisiken. Unterwasserpositionen, aus denen sie nicht aussteigen kann, ohne ihr Eigenkapital zu vernichten.

Vielleicht fallen die Zinsen und erholen sich die Anleihen. Vielleicht stürzt Silber ab und die Leerverkäufer entkommen. Vielleicht irre ich mich wieder und wir schlagen uns noch ein weiteres Jahrzehnt durch.

Aber das System wird nicht stärker. Es wird fragiler. Es ist stärker vernetzt. Es ist stärker davon abhängig, dass nichts schiefgeht.

Griechenland 2015 ist keine alte Geschichte. Es ist eine Vorschau. Portugiesische Einleger. Spanische Einleger. Italienische Einleger. Deutsche Einleger, wenn die Bücher der Deutschen Bank explodieren.

60 Euro pro Tag. Wenn Sie Glück haben.