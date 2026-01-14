Acht Jahre in Folge ohne bestandenes Audit– und das Pentagon bekommt eine Gehaltserhöhung von 50 %

Trump überhört die wirtschaftlichen Hilferufe seiner Wähler – aber seine Swamp-Buddies aus der Kriegsindustrie stopft er mit Milliarden voll.

Die einzige Regierungsbehörde, die keinen Buchprüfung besteht — und dafür auch noch belohnt wird

Das Pentagon ist nun seit acht Jahren in Folge bei seiner jährlichen Finanzprüfung durchgefallen — seitdem der Kongress diese Überprüfungen 2018 vorgeschrieben hat, hat das Verteidigungsministerium (DoD) kein einziges Mal ein uneingeschränktes Prüfungsurteil erhalten. Damit ist es die einzige große Bundesbehörde mit einer derart schlechten Bilanz.

Die jüngste Prüfung für das Haushaltsjahr 2025 (veröffentlicht im Dezember 2025) identifizierte 26 wesentliche Schwachstellen und zwei bedeutende Mängel in den internen Kontrollen über das Finanzberichtswesen. Diese Probleme verdeutlichen systemische Defizite bei der Nachverfolgung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Transaktionen in einer ausufernden Bürokratie, die rund 4,7 Billionen Dollar an Vermögenswerten und einen ähnlichen Betrag an Verbindlichkeiten verwaltet — verteilt über alle 50 Bundesstaaten und mehr als 40 Länder.

Wenn die Wall Street so etwas täte, würden Leute im Gefängnis landen

Ein prominentes Beispiel betrifft das Joint Strike Fighter-Programm (F-35), bei dem die Prüfer die Vermögenswerte im globalen Ersatzteilpool nicht ordnungsgemäß erfassen konnten — was zu wesentlichen Fehldarstellungen führte, die die Zuverlässigkeit der Finanzberichte des Ministeriums untergraben.

In der Privatwirtschaft würden fortgesetzte Versäumnisse dieser Art sofort strenge Aufsichtsmaßnahmen auslösen. Aber die gigantische Struktur des früheren Department of Defense—heute als Department of War bezeichnet—und seine lukrativen Verträge mit Prüfgesellschaften lassen den Prozess trotz aller Warnsignale ungehindert weiterlaufen.

Eine Budgetexplosion, die auf Angstmacherei statt auf Fakten beruht

Vor diesem Hintergrund mangelnder Verantwortlichkeit ist Präsident Donald Trumps Vorschlag — angekündigt auf Truth Social am 7. Januar 2026 — für ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar im Haushaltsjahr 2027 umso bemerkenswerter. Der Plan stellt eine Erhöhung um etwa 500–600 Milliarden Dollar (also rund 50–66 %) gegenüber dem aktuellen Haushaltswert für 2026 von etwa 900–901 Milliarden Dollar dar (vom Kongress bewilligt, mit zusätzlichen Mitteln, die einige Schätzungen auf fast 1 Billion Dollar treiben).

Trump verkaufte die Budgetexplosion als notwendig für sein „Dream Military“ und malte Gefahren durch China, Russland und den Iran an die Wand — Staaten, die nicht im Entferntesten planen, die USA anzugreifen. Realistisch betrachtet zeigt der Finger eher in die entgegengesetzte Richtung.

Der Kongress jubelt, Rüstungskonzerne feiern, Steuerzahler zittern

Der Vorschlag fand rasch Unterstützung bei neokonservativen Hardlinern auf dem Capitol Hill, darunter der Vorsitzende des Senatsausschusses für Streitkräfte Roger Wicker (R-MS) und der Vorsitzende des entsprechenden Ausschusses im Repräsentantenhaus Mike Rogers (R-AL). Beide lobten den Plan als notwendig, um das Militär wieder aufzubauen, die Modernisierung voranzutreiben (einschließlich Schiffbau und Flugzeugproduktion) und die US-Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen (verglichen mit etwa 3,3–3,5 % in den vergangenen Jahren).

Trump schlug vor, die Einnahmen aus Zöllen könnten die Erhöhung finanzieren, doch Experten weisen darauf hin, dass die bestehenden Zölle bei weitem nicht ausreichen und warnen, dass dies die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren um 5–5,8 Billionen Dollar erhöhen könnte (inklusive Zinsen).

Er hat mit Alltagsproblemen Wahlkampf gemacht — jetzt finanziert er eine „goldene Kuppel“

Präsident Donald Trump wurde 2024 von einer Wählerschaft gewählt, die tief frustriert war über explodierende Lebensmittelpreise, steigende Kreditkartenschulden, unbezahlbare Gesundheitskosten, marode Infrastruktur und weit verbreiteten Ärger über exorbitante Militärausgaben und endlose Auslandskriege. Diese Alltags- und Lebensqualitätsprobleme dominierten die Sorgen der Wähler, wobei die Wirtschaft in Umfragen vor der Wahl konsequent als höchste Priorität lag.

Doch diese dramatische Aufstockung — die ehrgeizige und extrem kostspielige Projekte wie das Golden-Dome-Raketenabwehrsystem (ein landesweites Schutzschild, deutlich größer dimensioniert als Israels Iron Dome und von Militärexperten in seiner Wirksamkeit stark bezweifelt) sowie eine revitalisierte Marine mit neuen Schiffsklassen finanzieren soll — steht in klarem Widerspruch zu den tatsächlichen Prioritäten der Wähler.

Viele seiner Anhänger, die ohnehin schon unter den höchsten Lebenshaltungskosten ihres Lebens ächzen (Umfragen zeigen, dass ein großer Teil der Trump-Wähler von 2024 die Erschwinglichkeit als die schlechteste bezeichnet, die sie je erlebt haben), dürfen nun zusehen, wie Billionen zur Finanzierung einer beispiellosen Militär-Expansion aufgebracht werden. Sozialprogramme drohen zu schrumpfen, während die Rüstungsindustrie und gigantische Militärprojekte fröhlich Milliarden absahnen — die Rechnung zahlen wieder die einfachen Amerikaner.

Wenn Kriegsprofiteure gewinnen, verlieren arbeitende Amerikaner

Rüstungsaktien schossen nach der Ankündigung in die Höhe (trotz Trumps Kritik an einigen Auftragnehmern) und bescherten Kriegsprofiteuren hohe Gewinne — während für normale Amerikaner, die unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, keine Entlastung in Sicht ist. Dieser Schritt scheint eine enorme Finanzspritze für Rüstungskonzerne und Kriegsprofiteure darzustellen — während er den Alltag der Bevölkerung nicht verbessert. Das wirft eine brisante Frage auf: Ist das wirklich „America First“ — oder werden militärische Ambitionen und Auslandskriege über die dringenden Bedürfnisse der Wähler gestellt, die Veränderung gefordert haben?

Ist das Verteidigungsausgaben — oder eine Vermögensverschiebung in die Rüstungsindustrie?

Die Diskrepanz ist geradezu grotesk: Wähler forderten ein Ende der Verschwendung im Ausland und Entlastung zuhause — doch dieser Vorschlag zementiert genau die Dauerkriegs-Ausgaben, gegen die sie aufbegehrten, während wichtige Prioritäten wie Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und die wirtschaftliche Sicherheit arbeitender Familien auf der Strecke bleiben. Kurz gesagt: Die Bürger leiden, die Rüstungsindustrie kassiert.

Bevor man nach weiteren Billionen fragt — warum nicht erst einen einzigen einfachen Audit bestehen?

Warum fordert man einen beispiellosen Budgetanstieg, ohne dass das Pentagon auch nur grundlegende finanzielle Transparenz vorlegt? Ein sauberer Audit verlangt lediglich solides Rechnungswesen, nachvollziehbare Unterlagen und funktionierende Kontrollen — Standards, die jedes große Unternehmen und jeder Steuerzahler einhalten muss. Kriegsminister Pete Hegseth verspricht einen sauberen Audit bis 2028, doch acht Fehlschläge in Folge lassen tief sitzende, ungelöste Probleme erkennen — offensichtlich kein Hindernis für weitere Milliarden.

Die Geschichte ist eindeutig: Massive Aufrüstung bedeutet dauerhaft höhere Steuern

Historische Muster militärischer Expansion zeigen vorhersehbare Folgen: rasche Verschuldung, gefolgt von dauerhaft höheren Steuereinnahmen, die selten wieder sinken. Untersuchungen zu früheren Aufrüstungsphasen (einschließlich des aktuellen europäischen NATO-Aufbaus, einer der größten in 150 Jahren) zeigen, dass selbst ein Jahrzehnt nach den Ausgabenhöchstständen die Steuereinnahmen oft 20–30 % über den Werten vor der Expansion liegen. Die Steuerzahler tragen die Last langfristig, und künftige Generationen erben das finanzielle Vermächtnis.

Billionen für Raketen, Groschen für Schulen, Städte und Gesundheitsversorgung

Wenn die USA sich nicht auf einen groß angelegten Konflikt vorbereiten — warum sollten dann Billionenbudgets zur „Normalität“ werden, während dringende nationale Probleme wie die Opioidkrise, städtische Gewalt, Gesundheitskosten, Bildung und Infrastruktur massiv unterfinanziert bleiben? Eine jährliche Erhöhung von über 500 Milliarden Dollar wird Investitionen verdrängen, die die Lebensqualität der Amerikaner direkt verbessern würden.

Ein Militär, das auf Schulden gebaut wird — und eine Zukunft, die auf Opfer baut

Dies ist nicht nur eine Haushaltsdebatte; es geht um nationale Prioritäten, Macht und die zukünftige Struktur der Regierung. Ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar würde das „Normal“ in einer Ära permanenter Krisen neu definieren, die Militarisierung vertiefen und dies auf Kosten von Verantwortlichkeit und innenpolitischem Wohlstand. Solange das Pentagon nicht einmal einen grundlegenden Audit besteht, sollten Forderungen nach einer derart dramatischen Ausweitung einer intensiven Prüfung durch die Steuerzahler unterzogen werden — denn sie bezahlen am Ende die gesalzene Rechnung.

▪ ▪ ▪

Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).