UN und Gates Foundation starten „50-in-5“ Kampagne für digitale öffentliche Infrastruktur in 50 Ländern bis 2028​​.

Die 50-in-5-Kampagne ist eine von einer Koalition nicht gewählter Globalisten ausgeheckte Agenda zur Beschleunigung der technokratischen Kontrolle durch digitale ID, CBDC und massiven Datenaustausch: Perspektive

Die Vereinten Nationen, die Bill and Melinda Gates Foundation und Partner der Rockefeller Foundation starten ihre „50-in-5“-Kampagne, um die Einführung von digitalen Ausweisen, digitalen Zahlungen und Datenaustausch in 50 Ländern unter dem Dach der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) bis 2028 zu beschleunigen.

„Eine digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) – d.h. ein sicheres und interoperables Netzwerk von Komponenten, das digitale Zahlungen, Ausweis- und Datenaustauschsysteme umfasst – ist für die Teilnahme an Märkten und der Gesellschaft im digitalen Zeitalter unerlässlich.“ 50-in-5-Kampagne

Die 50-in-5-Agenda, deren virtuelle Auftaktveranstaltung am 8. November stattfinden soll, versteht sich als „eine ländergeführte Advocacy-Kampagne“. Bis 2028 wird die 50-in-5-Kampagne 50 Ländern dabei helfen, Komponenten ihrer digitalen öffentlichen Infrastruktur zu entwickeln, einzuführen und zu skalieren„, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

DPI wird als Mechanismus für finanzielle Eingliederung, Bequemlichkeit, verbesserte Gesundheitsfürsorge und umweltfreundlichen Fortschritt verkauft und ist ein allumfassender Begriff für ein sich abzeichnendes technokratisches Regierungssystem, das auf drei grundlegenden Komponenten beruht: digitale ID, digitale Zahlungen wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und massiver Datenaustausch.

Die Befürworter betonen, dass DPI für die Teilnahme an den Märkten und der Gesellschaft unerlässlich ist – ähnlich wie bei den Impfpässen, nur in einem viel größeren Rahmen.

Wenn DPI erfolgreich ist, werden Regierungen und Unternehmen die Macht haben, Sozialkreditsysteme einzuführen, die bestimmen können, wo und wie man reisen kann, was man konsumieren darf und wie man mit seinem programmierbaren Geld Transaktionen durchführen kann.

Denken Sie an individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker, Ultra Low Emission Zones (ULEZ) und CBDC, die so programmiert sind, dass sie „weniger wünschenswerte“ Käufe einschränken – all das wird von den Befürwortern des großen Reset vorangetrieben.

Das erklärte Ziel der 50-in-5-Kampagne ist es, in fünf Jahren:

„50 Länder [werden] mindestens eine Komponente ihrer digitalen öffentlichen Infrastruktur auf sichere, integrative und interoperable Weise entwickelt, eingeführt und skaliert haben.“ 50-in-5-Kampagne

Die Verwirklichung dieses Ziels erfordert:

Veranschaulichung des Potenzials und der Dynamik von DPI durch Darstellung verschiedener DPI-Ansätze, ihrer Fortschritte und Ergebnisse in Ländern mit unterschiedlichem Einkommensniveau und digitalem Reifestatus.

Verkürzung des Lern- und Einführungsprozesses von DPI für die Länder durch die Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten Praktiken, die Verwendung offener Standards und Spezifikationen, die Übernahme – und gemeinsame Nutzung – von Technologien als digitale öffentliche Güter und die Entwicklung lokaler technischer Kapazitäten und Anbieterökosysteme.

Die 50-in-5-Kampagne hat zwar noch nicht bekannt gegeben, welche Länder teilnehmen werden, aber die Website verrät, dass es sich um „fortgeschrittene und aufstrebende digitale Führer“ handeln wird.

„Die ersten Länder, die sich der 50-in-5-Initiative anschließen, werden als „First Mover“ bezeichnet. First-Mover-Länder sind sowohl fortgeschrittene als auch aufstrebende digitale Vorreiter und sind Leuchttürme des Fortschritts und der Inspiration für andere, von denen sie beim Aufbau ihrer eigenen digitalen Grundlagen lernen können.“ 50-in-5-Kampagne

Die 50-in-5-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance und Co-Develop.

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Die Digital Public Goods Alliance führt sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, die „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ vorstellt, zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen.

„Intelligente Städte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, brauchen eine zugängliche, sichere und faire digitale öffentliche Infrastruktur, die digitale Dienste ermöglicht und sicherstellt, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen.“ Vereinte Nationen, Building & Securing Digital Public Infrastructure Playbook, Juni 2022

Im Playbook der Vereinten Nationen zur digitalen öffentlichen Infrastruktur heißt es, dass die digitale Identität die Grundlage für die DPI ist: „Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten von Protokollen, die die digitale öffentliche Infrastruktur erleichtern: digitale Identität, digitale Zahlungen und Datenaustausch.

„Diese drei Protokolle sind in der Regel für die meisten digitalen Dienstleistungstransaktionen erforderlich, z. B. für die Erteilung von Genehmigungen, die Ausstellung von Lizenzen oder die Bereitstellung von Aufzeichnungen, die häufig die Validierung der Identität eines Benutzers, den Austausch von Daten zwischen Behörden und Benutzern und schließlich die Genehmigung von Online-Zahlungen erfordern.„

„Durch die Priorisierung dieser drei Protokolle„, so die UN, „können Kommunalverwaltungen die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung eines ganzen Ökosystems digitaler Dienstleistungen schaffen, das auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Gemeinde abgestimmt ist.„

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, 2018

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) stellt sich vor, dass die digitale Identität mit allen Bereichen verknüpft wird, von Finanzdienstleistungen und Gesundheitsdaten bis hin zu Reisen, Mobilität und digitaler Verwaltung – alles Komponenten von DPI.

Für DPI-Befürworter ist Indien ein leuchtendes Beispiel dafür, wie eine erfolgreiche Einführung aussehen kann, wie die diesjährigen G20- und B20-Gipfel gezeigt haben.

Auf dem B20-Indien-Gipfel im August prahlte Indiens Architekt für digitale Identität, Nandan Nilekani, wie Indien die digitale öffentliche Infrastruktur in großem Maßstab eingeführt hat und wie andere Länder diesem Beispiel folgen und DPI für alles nutzen könnten – von Impfpässen, Steuererhebung und Mautzahlungen bis hin zur Klimaanpassung und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

„Jeder sollte einen digitalen Ausweis haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.“ Nandan Nilekani, Frühjahrstagung des IWF, April 2023

Anfang des Jahres sprach Nilekani vor dem IWF über DPI und sagte, dass digitale ID, Smartphones und Bankkonten die drei „Werkzeuge der neuen Welt“ seien, die jeder haben sollte.

Da sich die G20-Staaten verpflichtet haben, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen, sind viele DPI-Initiativen darauf ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet, dass wir dank der weit verbreiteten Einführung von digitalen Ausweisen und CBDC zur Verfolgung, Rückverfolgung und Kontrolle jeder unserer Bewegungen in unseren auf den Menschen ausgerichteten 15-Minuten-Smart Cities Beschränkungen auferlegt bekommen, was wir konsumieren, was wir kaufen und wohin wir gehen können.

Die 50-in-5-Kampagne zur Beschleunigung der Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen ist nicht aus dem Willen der Bürger entstanden.

Stattdessen ist die 50-in-5-Kampagne eine Agenda, die von einer Koalition nicht gewählter Globalisten der Gates Foundation, der Vereinten Nationen und der Rockefeller Foundation ausgeheckt wurde, die alle im Gleichschritt daran arbeiten, ein technokratisches Kontrollsystem durch digitale IDs, digitale Zahlungen und massiven Datenaustausch zu beschleunigen.