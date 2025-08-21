UN und Rockefeller schlagen „Nature ID“ vor: Ein DPI-Stack für Biodiversität

Von The Sociable

Die Digitalisierung und Bepreisung der Natur mit Derivaten wird zum neuen Gold für mächtige Gruppen, die das globale Finanzsystem revolutionieren wollen: Perspektive

Mit Unterstützung der Rockefeller Foundation schlagen die Vereinten Nationen und ihre Partner die Schaffung einer „Nature ID“ vor, die als digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) dienen und die Rückverfolgbarkeit des Kohlenstoffmarktes sowie Biodiversitätskreditsysteme erleichtern könnte.

„Durch die Synthese von Informationen über Biodiversität, Klima und soziale Faktoren kann Nature ID Umweltaspekte in der Politik, im privaten Sektor und in lokalen Gemeinschaften besser in den Vordergrund rücken. „Dies kann naturpositive Anreize und direkte Finanzströme – wie Zahlungen für Ökosystemleistungen oder Emissionszertifikate – für Naturschutz- und Wiederherstellungsinitiativen freisetzen“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Im März 2025 veröffentlichte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) eine Studie mit dem Titel „The case for Nature ID: How Digital Public Infrastructure can catalyze nature and climate action” (Argumente für Nature ID: Wie digitale öffentliche Infrastruktur Natur- und Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben kann), in der dargelegt wird, wie Biodiversität mithilfe von Nature ID digital erfasst, verfolgt und bewertet werden kann.

Die Studie entstand zwar aus einem Workshop auf der COP16 in Cali, Kolumbien, im Juni 2024, doch die Agenda zur Entwicklung von Nature ID stammt direkt vom UNDP, der Rockefeller Foundation, Co-Develop, der Weltbank, USAID, der Digital Impact Alliance und der GIZ.

„Naturpositive Anreize – wie PES, Biodiversitätsgutschriften und die Rückverfolgbarkeit nachhaltiger Lebensmittelsysteme – bieten eine Reihe von Mechanismen zur Unterstützung lokaler Bemühungen zur Erreichung globaler Ziele im Bereich Naturschutz und Biodiversität.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Quelle: UNDP

„Nature ID: Ein vorgeschlagenes digitales öffentliches Infrastruktursystem zur Integration und zum Austausch von Umwelt-, Sozial- und Verwaltungsdaten zur Unterstützung von Initiativen für Naturschutz und Nachhaltigkeit UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Die Studie stellt Nature ID und DPI im Allgemeinen als Mittel zur Unterstützung von Naturschutz und Nachhaltigkeit dar, aber was bedeutet das eigentlich?

DPI ist ein bürgerorientierter Technologie-Stack, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale ID, massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen und schnelle Zahlungssysteme.

Lassen Sie uns diese drei DPI-Komponenten im Zusammenhang mit Nature ID näher betrachten, beginnend mit der digitalen Identität.

„Im Kern zielt Nature ID darauf ab, die Überwachung wichtiger ökologischer Indikatoren – wie Vegetationsbedeckung, Wasserstände und Verschmutzungswerte – im Zeitverlauf zu unterstützen. Dies würde Vergleiche zwischen aktuellen Daten und historischen Referenzwerten ermöglichen.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Quelle: UNDP

„Die Teilnehmer identifizierten einen wiederkehrenden Bedarf an einem „Nature ID“-System, das Daten aus verschiedenen Quellen – wie Fernerkundung, Verwaltungsunterlagen und lokalen Gemeinschaften – integrieren und Vergleiche mit bestehenden digitalen Identitätsrahmenwerken anstellen kann.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Zunächst muss alles in der Natur mithilfe von Track-and-Trace-Technologien in Echtzeit identifiziert und überwacht werden.

„Durch die Nutzung von Tools aus verschiedenen Datenquellen wie Satellitenbildern, Fernerkundungstechnologien und Umweltüberwachungsstationen könnte das System Trends und Veränderungen erkennen, zeitnahe Interventionen ermöglichen und als Plattform für die Überwachung der biologischen Vielfalt in großem Maßstab dienen“, heißt es in dem Bericht.

„Durch die Integration von Daten über Flora und Fauna, die mithilfe von Sensoren, Kamerafallen, akustischer Überwachung und bürgerschaftlichen Initiativen gesammelt wurden, würde Nature ID detaillierte Bewertungen der Biodiversität liefern und so die Identifizierung von Arten und die Bewertung der Gesundheit von Ökosystemen unterstützen.“

„Als Interoperabilitätsschicht würde Nature ID verschiedene Dateneingaben verarbeiten – darunter rechtliche Eigentumsverhältnisse, Ansprüche indigener Völker, ökologische Indikatoren, Biodiversitätsdaten und Messgrößen menschlicher Aktivitäten in Bezug auf bestimmte Naturgüter –, um ein umfassendes Verständnis natürlicher Ökosysteme zu ermöglichen.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Als Nächstes müssen alle gesammelten Daten geteilt werden, um festzustellen, was vor sich geht, wer sie nutzt und welchen Wert sie haben.

Dem Bericht zufolge „würde die Verknüpfung wirtschaftlicher Aktivitäten mit räumlichen Umweltdaten die Bewertung des ökologischen Fußabdrucks ermöglichen und die Entwicklung nachhaltiger Ressourcenmanagementstrategien unterstützen.

Durch die Einbeziehung sozioökonomischer Daten aus Tourismusstatistiken, landwirtschaftlichen Registern und Industrieberichten würde das System Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen menschlichen Aktivitäten und der Umwelt an bestimmten Orten liefern. Dies könnte es Nutzern ermöglichen, Nature ID zu nutzen, um zu überwachen, wie sich menschliche Aktivitäten – wie Tourismus, Landwirtschaft und industrielle Aktivitäten – auf Ökosysteme auswirken.“

Daraus folgt: „Der Datenaustausch über Nature ID kann als Plattform für die Skalierung und Ausrichtung klimapositiver und naturpositiver Finanzierungen dienen, beispielsweise für Kreditprogramme für den ländlichen Raum, die Finanzierung lokaler Initiativen sowie Biodiversitäts- und Emissionshandelsmärkte.“

„Biodiversitätsgutschriften sind ein noch relativ junger Mechanismus, der sich derzeit noch in der Entwicklung befindet. Angesichts der Notwendigkeit, vielschichtige Daten zu überwachen und zu zertifizieren, setzen die ersten Vorreiter auf dem Markt für Biodiversitätsgutschriften auf tokenisierte Lösungen, die auf einer Blockchain-Architektur basieren. Dies hat auch den Vorteil, dass unterschiedliche Designs möglich sind, die Arbeit und Ergebnisse kompensieren. „Blockchain-basierte Lösungen sind jedoch mit einer zusätzlichen technischen Komplexität verbunden, die möglicherweise nicht für alle Kontexte die einfachste oder geeignetste Lösung darstellt. Diese Architektur erfordert nach wie vor robuste Überwachungs-, Berichts- und Verifizierungsfunktionen, um Blockchain-Register mit realen Ergebnissen zu verknüpfen.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

„Die Verknüpfung von Nature ID mit anderen bestehenden DPIs für Identitäten und Zahlungen kann auch neuartige Finanzierungsmodelle wie PES ermöglichen. Diese Funktionalität würde die Integration verschiedener Komponenten innerhalb einer übergreifenden Nature-ID-Architektur erfordern.“ UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

Nachdem die Natur gekennzeichnet und überwacht wurde und diese Daten zur Entwicklung „nachhaltiger Ressourcenmanagementstrategien“ genutzt wurden, besteht der letzte Teil des DPI darin, Zahlungssysteme für Umweltdienstleistungen (PES) und Biodiversitätsgutschriften einzuführen.

Der Bericht definiert PES-Systeme als „finanzielle Anreize für Einzelpersonen oder Gemeinschaften im Austausch für die Erhaltung oder Wiederherstellung von Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung oder Biodiversitätserhaltung“.

Die Autoren fügen hinzu: „Die Bereitstellung finanzieller Ausgleichszahlungen im Austausch für die Erhaltung der Vorteile natürlicher Ökosysteme ist eine Möglichkeit, deren Wert anzuerkennen und gleichzeitig die entscheidende Rolle der Landwirte, lokalen Gemeinschaften und indigenen Völker bei der Bewirtschaftung der Ökosysteme zu würdigen.“

Die Bepreisung von Wasser, Luft und Boden ist ein heiß diskutiertes Thema unter Globalisten bei den Vereinten Nationen, den G20, dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und den COP-Treffen.

„Genauso wie wir Emissionszertifikate haben, müssen wir einen Markt für Wasserzertifikate und Biodiversitätszertifikate entwickeln.“ Tharman Shanmugaratnam, Präsident von Singapur, WEF-Jahrestagung, Januar 2025

Auf dem diesjährigen Jahresmeeting des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos sagte Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam, dass Wasser- und Biodiversitätsgutschriften an CO2-Gutschriften „angehängt” werden sollten.

Im Jahr zuvor hatte Lindsay Hooper, CEO des Institute for Sustainability Leadership der Universität Cambridge, auf dem WEF-Jahrestreffen 2024 der New Champions, auch bekannt als „Sommer-Davos“, vor dem Panel zum Thema „Understanding Nature’s Ledger“ erklärt, dass jeder Teil der Wirtschaft von der Natur abhänge und dass eine Lösung zum Schutz der natürlichen Systeme darin bestehe, „die Natur in die Bilanz aufzunehmen“.

„Auf einem toten Planeten können wir keine Geschäfte machen. Wenn wir die natürlichen Systeme schützen wollen, besteht eine der Lösungen darin, die Natur in die Bilanz aufzunehmen.“ Lindsay Hooper, WEF-Jahrestagung „Meeting of the New Champions“, 2024

„Derzeit werden Entscheidungen auf Unternehmensebene und in Finanzinstituten täglich auf der Grundlage von Finanzkennzahlen getroffen, die die Natur nicht berücksichtigen“, so Hooper.

„Die Natur wird in der Wirtschaft so behandelt, als sei sie unbegrenzt und vor allem kostenlos.“

Laut Hooper „ist jeder Teil der Wirtschaft grundlegend von der Natur abhängig“, darunter „die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, der Boden, die Ozeane, die wir für die Nahrung benötigen, die wir konsumieren, die Mineralien, die wir als Input für Technologie und Infrastruktur benötigen.

„Ohne diese Formen von Wert, diese Formen von Naturkapital, gäbe es keine Wirtschaft. Sie sind die grundlegenden Bausteine unserer Wirtschaft.“

Neben der „Bilanzierung der Natur“ wurde am Ende der Podiumsdiskussion ein weiterer Vorschlag gemacht, natürliche Systeme wie Wasser ähnlich wie Kohlenstoffsteuern zu besteuern.

„Über CO2-Steuern hinaus sollten wir über andere Aspekte der Natur nachdenken, die leichter zu quantifizieren sind […] Wie sieht es mit Wasser aus?“ Gim Huay Neo, WEF-Jahrestagung „Meeting of the New Champions“, 2024

Auf derselben Sommertagung in Davos im letzten Jahr sagte Gim Huay Neo, Geschäftsführerin für Natur und Klima beim WEF: „Wir müssen weiter vorantreiben und gleichzeitig weiter verfeinern und verbessern. Das beste Beispiel dafür ist die Bepreisung von CO2 […] „Und über CO2 hinaus sollten wir über andere Aspekte der Natur nachdenken, die leichter zu quantifizieren sind.

„Wir werden wahrscheinlich nicht alles vom ersten Tag an quantifizieren können, aber wie sieht es mit Wasser aus?

„Das können wir durchaus systematisch in die aktuellen Mechanismen zur Bepreisung von CO2-Emissionen integrieren“, fügte sie hinzu.

„Wir beginnen darüber nachzudenken, Preise für Wasser, Bäume und Biodiversität festzulegen […] Wie beginnen wir mit der Tokenisierung? Wie beginnen wir mit dem Aufbau von Systemen, die nicht nur Wert schaffen, sondern diesen Wert auch weltweit transferieren?“ Michael Sheren, ehemaliger Berater der Bank of England, COP27, 2022

Mit der Bepreisung der Natur gehen Tokenisierung und Derivate einher.

Das zumindest sagte der ehemalige Berater der Bank of England, Michael Sheren, auf der COP27 im November 2022.

„Kohlenstoff haben wir bereits herausgefunden, und Kohlenstoff entwickelt sich sehr schnell zu einem System, in dem er einer Währung sehr nahe kommt, im Grunde genommen kann man eine Tonne absorbierten oder gebundenen Kohlenstoff nehmen und mit einer Finanzdienstleistungsarchitektur und Dokumentation eine Terminpreiskurve erstellen“, sagte Sheren.

Und da Kohlenstoff einer Währung nahekommt, „wird es Derivate geben“.

Und genau wie bei der von den Vereinten Nationen und Rockefeller vorgeschlagenen „Nature ID“ als DPI zur systematischen Verfolgung, Rückverfolgung und Monetarisierung der biologischen Vielfalt, folgt als Nächstes die Tokenisierung von Wasser, Bäumen und so ziemlich allem anderen in der Natur.

„Wir beginnen darüber nachzudenken, Preise für Wasser, Bäume und biologische Vielfalt festzulegen, und fragen uns, wo das hingehört“, überlegte Sheren im Jahr 2022.

„Wie beginnen wir mit der Tokenisierung? Wie beginnen wir mit dem Aufbau von Systemen, die nicht nur Wert schaffen, sondern diesen Wert auch weltweit transferieren?“

Die Digitalisierung und Bepreisung der Natur mit Derivaten wird schnell zum neuen Gold für mächtige Gruppen, die das globale Finanzsystem revolutionieren wollen.