China enthüllt DF-100-Rakete als Antwort auf die Einkreisung der USA

Gabriel Honrada via asiatimes

Die seltenen Überschallraketen sind eine technische Demonstration und eine strategische Warnung an die USA und ihre Verbündeten in der ersten und zweiten Inselkette

In diesem Monat berichtete die South China Morning Post (SCMP), dass China im Rahmen einer Dokumentation zum 98-jährigen Bestehen der Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA) seltenes neues DF-100-Material veröffentlicht hat, das neue visuelle Anhaltspunkte zu den Spezifikationen und der strategischen Reichweite des Überschall-Marschflugkörpers bietet.

Das zweiminütige Video zeigt den Einsatz der DF-100 während einer Kabelkommunikationsübung, bei der eine Störung des gesamten Spektrums simuliert wird, und unterstreicht damit das Vorbild: eine schnelle Angriffsplattform mit großer Reichweite, die in Wellen eintreffen und die geschichteten Verteidigungsanlagen der ersten und zweiten Inselkette überwältigen soll, bevor diese reagieren können.

Technisch gesehen gehört das System als Hochgeschwindigkeits-Abstandswaffe in Chinas Angriffsportfolio. Die DF-100, die 2019 erstmals vorgestellt wird, hat eine Reichweite von 3.000 bis 4.000 Kilometern, eine Reisegeschwindigkeit von Mach 4 und eine hohe Treffgenauigkeit, die Treffer innerhalb von 40 Minuten ermöglicht.

Diese Fähigkeiten, sofern sie genau sind und realisiert werden, bringen US-Basen in Okinawa und Guam sowie wichtige Logistikzentren in Taiwan, Japan und Südkorea in den Zielbereich der Waffe.

Die DF-100 kann von straßenmobilen Fahrzeugen oder dem H-6N-Bomber aus gestartet werden, wobei der Abschuss aus der Luft die Reichweite auf etwa 6.000 Kilometer erhöht. Die Aufnahmen, die den scharfen, konischen Gefechtskopf und die überdimensionierten Heckflossen zeigen, suggerieren Manövrierfähigkeit und Durchschlagskraft, während die Startszene in der Stadt Mobilität und Überlebensfähigkeit in unübersichtlichem Gelände suggeriert.

Die Klasse der Überschallabstandsmunition nimmt einen zielgerichteten Mittelweg ein. In einem Artikel von War on the Rocks vom November 2020 stellt David Zikusoka fest, dass Waffen, die zwischen Mach 1 und Mach 5 fliegen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, Kosten und Überlebensfähigkeit aufweisen, schneller als Unterschall-Marschflugkörper sind und zeitkritische Ziele innerhalb von Minuten treffen, ohne die nukleare Mehrdeutigkeit ballistischer oder Hyperschall-Flugbahnen.

Zikusoka fügt hinzu, dass dieser Geschwindigkeitsbereich zwar nicht unverwundbar ist, aber die Abfangzeiten erschwert und die Entscheidungszyklen verkürzt, insbesondere wenn er in koordinierten Salven eingesetzt wird, die die Radarverfolgung und die Feuerkontrollschleifen belasten.

Der Wert der DF-100 liegt auch darin, dass sie mit dem Abschuss ballistischer Raketen kombiniert werden kann. Das China Aerospace Studies Institute (CASI) stellt in einem Bericht vom November 2020 fest, dass die DF-100 die geografische Reichweite Chinas nicht über die bestehenden ballistischen Systeme hinaus erweitert, aber sie ermöglicht gleichzeitige zielgenaue Salven mit DF-21- oder DF-26-Raketen, so dass die Verteidiger gezwungen sind, verschiedene Flugprofile gleichzeitig zu bekämpfen.

Diese Komplexität verschärft ein bereits bestehendes Problem. Die Asia Times hat bereits darauf hingewiesen, dass die unzusammenhängende Luft- und Raketenabwehrarchitektur von Guam möglicherweise nicht ausreicht, um Sättigungsangriffe abzuwehren, bei denen Drohnen, ballistische Raketen sowie Über- und Unterschall-Marschflugkörper mit Hyperschall-Gleitern kombiniert werden – eine Angriffsgeometrie, die darauf ausgelegt ist, die Abfangjäger zu erschöpfen und ausnutzbare Lücken zu schaffen.

Die Tiefe der US-Magazine und die Beschränkungen beim Nachladen verstärken dieses Risiko. Greg Hayden erwähnt in einem CIRIS-Artikel vom April 2025, dass selbst hochentwickelte US-Raketenabwehrsysteme durch Chinas wachsendes Arsenal schnell geleert werden können, da die Abfangvorräte begrenzt sind.

Hayden weist darauf hin, dass Verzögerungen beim Nachladen auf See für mit Aegis ausgerüstete Kriegsschiffe die Trägerraketen stunden- oder tagelang außer Gefecht setzen können, während Produktionsengpässe und Abhängigkeiten von einer einzigen Bezugsquelle eine rasche Nachschublieferung behindern.

Er fügt hinzu, dass die US-Raketenabwehr ohne Nachladen auf See und ohne eine echte Nachschubproduktion in einem Kampf mit hoher Intensität zusammenbrechen könnte, wenn die Schussdoktrin mit der Realität des Bestands kollidiert. Doch Chinas Präzisionsfeuer ist nur so tödlich wie seine Fähigkeit, Ziele in großem Umfang zu finden, zu fixieren und zu erledigen, und genau hier liegt die Schwachstelle auf Systemebene.

General Chance Saltzman hob in einer Anhörung vor der US-amerikanisch-chinesischen Kommission zur Überprüfung der Wirtschafts- und Sicherheitslage im April 2025 hervor, dass sich die PLA bei ihren Präzisionsschlägen in hohem Maße auf mehr als 500 Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungssatelliten – optische, Radar- und Hochfrequenzsatelliten – stützt, um ein weltraumgestütztes Zielnetz aufzubauen, das in der Lage ist, amerikanische und verbündete Streitkräfte zu gefährden.

Saltzman wies darauf hin, dass diese Mittel aufgrund der vorhersehbaren Umlaufbahnen und der begrenzten Verteidigungsmaßnahmen von Natur aus verwundbar sind, und betonte, dass eine Beeinträchtigung von Chinas Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungssystemen (ISR) die Fähigkeit des Landes zu Langstreckenangriffen beeinträchtigen könnte, da die für Raketen wie die DF-100 erforderliche Steuerungskette unterbrochen würde.

Der Zeitpunkt und der Ton der Präsentation der DF-100 passen auch zu einem Signalisierungsmuster, das mit der Platzierung von US-Raketen an Chinas Peripherie zusammenhängt.

Im September 2024 führte China seinen ersten Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) seit 44 Jahren durch, ein Schritt, der mit der Ankündigung der unbefristeten Stationierung von US-Typhon-Raketen auf den Philippinen in diesem Monat zusammenfiel. Die Typhon-Rakete kann SM-6- und Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern, wobei letztere in der Lage sind, Ziele auf dem Festland zu treffen.

Nach dem Typhon-Einsatz haben die USA auf unbestimmte Zeit das Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) mit kürzerer Reichweite auf den Philippinen stationiert, und diesen Monat wurden Pläne bekannt, NMESIS auch in Japan einzusetzen.

Die Überschallgeschwindigkeit der DF-100 passt genau zu zeitkritischen, hochwertigen mobilen Zielen wie Typhon und NMESIS und droht sie zu töten, bevor sie feuern oder sich verlagern können – ein Effekt, der das Vertrauen in die Präemption erhöht und gleichzeitig zur Gegenpräemption einlädt.

Dieses Aufmarschmuster der USA wird in Peking als Teil eines umfassenderen Eindämmungsplans verstanden. In einem Bericht für das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) vom Januar 2024 erwähnen Veerle Nouwens und andere Autoren, dass chinesische Analysten die Pläne der USA, landgestützte Raketen über die Erste und Zweite Inselkette zu stationieren, als eine direkte Herausforderung für Chinas strategische Mobilität und Haltung ansehen.

Nouwens und anderen zufolge werden diese vorwärtsgerichteten Stationierungen als bewusster Versuch gesehen, Chinas Zugangsverweigerungssysteme zu untergraben und Einrichtungen im Landesinneren zu bedrohen. Sie stellen fest, dass chinesische Strategen davon ausgehen, dass China als Reaktion darauf seine landgestützten Raketeneinsätze – konventionelle und nukleare – erheblich verstärken wird, um der wahrgenommenen Einkreisung zu begegnen.

Die Raketentruppen der PLA sind nach wie vor das Rückgrat dieser Reaktion. In einer Erklärung des Bewilligungsausschusses des US-Senats vom Juni 2025 erwähnten hochrangige US-Beamte, dass die PLARF die Modernisierung vorantreibt, um die strategische Abschreckung zu verstärken.

Der Erklärung zufolge verfügt die PLARF über 900 ballistische Kurzstreckenraketen, die Taiwan erreichen können, 400 bodengestützte Marschflugkörper, die Ziele in der gesamten Ersten Inselkette treffen können, 1.300 ballistische Mittelstreckenraketen, die die Zweite Inselkette abdecken, 500 ballistische Mittelstreckenraketen, die Teile Alaskas und Australiens treffen können, und mehr als 400 nuklearfähige Interkontinentalraketen mit globaler Reichweite.

Diese Zahlen in Verbindung mit der Mobilität auf der Straße und den Täuschungsmanövern verdeutlichen, wie Umfang und Vielfalt die Verteidigung sättigen und auf See und an Land zu einem Dilemma führen können. Aber die Größe einer Schlachtordnung ist nicht dasselbe wie die Glaubwürdigkeit im Kampf.

Eamon Passey räumt zwar ein, dass die PLARF schnell modernisiert wird, weist aber in einem Artikel für den American Foreign Policy Council vom Dezember 2024 darauf hin, dass die PLARF nach wie vor Fähigkeitslücken aufweist, die die Abschreckung untergraben.

Passey weist darauf hin, dass China zwar neue Plattformen mit Doppelfähigkeit eingeführt und die gemeinsame Ausbildung ausgeweitet hat, dass aber nach wie vor systembedingte Schwächen bestehen: ein Mangel an kampferprobtem Personal, unrealistische Ausbildungsszenarien und eine schlechte Qualität der Wehrpflichtigen, die die operative Glaubwürdigkeit einschränken.

Darüber hinaus stellt Passey fest, dass Korruptionsbedenken die institutionelle Integrität weiter untergraben und Reformen und Bereitschaft genau zu dem Zeitpunkt erschweren, an dem China versucht, Sensoren, Schützen und Kommandonetzwerke zu einem hochgradig tödlichen Netz zu verknüpfen.

Das Wiederauftauchen der DF-100 signalisiert, dass das nächste Raketenduell im Pazifik weniger davon abhängt, wer zuerst feuert, als vielmehr davon, wer den Kampf gegen die Raketen weiterhin finden, treffen und aufrechterhalten kann – ob dies nun als Warnung oder als Leistung gemeint ist.