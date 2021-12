Unbeabsichtigte Folgen von mRNA-Spritzen

Mercola.com

Schlimmer als die Krankheit: „Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“ von Stephanie Seneff, Ph.D., und Dr. Greg Nigh, ist eine der umfassendsten Beschreibungen der vielen möglichen unbeabsichtigten Folgen der fälschlicherweise als „COVID-Impfstoffe“ bezeichneten mRNA-Gentransfertechnologien

Bis zum 3. Dezember 2021 hat das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 19.886 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen registriert. Pfizer – das einzige Unternehmen, dem die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde die volle Lizenz für eine noch nicht erhältliche COVID-Spritze erteilt hat – ist für 13.268 dieser Fälle verantwortlich.

Berechnungen deuten darauf hin, dass die VAERS-Meldungen im Zusammenhang mit COVID um das 41-fache unterrepräsentiert sind. Das bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle allein in den USA eher bei 374.576 liegen dürfte. Rechnet man die an VAERS gemeldeten internationalen Todesfälle hinzu, so ergibt sich eine Zahl von 815.326 Todesfällen.

Zu den wichtigsten Nebenwirkungen, die jetzt in großer Zahl gemeldet werden, gehören Fehlgeburten, Herzinfarkte, Myoperikarditis, Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl), Gürtelrose, Bell’sche Lähmung und eine Vielzahl von bleibenden Behinderungen, von denen viele neurologische Funktionsstörungen beinhalten

Die Nebenwirkungen, über die jetzt berichtet wird, waren auf der Grundlage der bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in der Arbeit von Seneff und Nigh beschrieben werden, völlig vorhersehbar.

Die Arbeit der MIT-Wissenschaftlerin Stephanie Seneff „Worse Than the Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“, veröffentlicht im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in Zusammenarbeit mit Dr. Greg Nigh, ist nach wie vor eine der besten und umfassendsten Beschreibungen der vielen möglichen unbeabsichtigten Folgen der fälschlicherweise als „COVID-Impfstoffe“ bezeichneten mRNA-Gentransfertechnologien.

Am 9. Dezember 2021 wurde ihr Artikel im Townsend Letter, dem Examiner of Alternative Medicine, nachgedruckt. Dr. Seneff, eine leitende Wissenschaftlerin am MIT, die seit mehr als fünf Jahrzehnten am MIT forscht, hat einen großen Teil ihrer Karriere damit verbracht, die Gefahren und Wirkungsmechanismen von Glyphosat zu untersuchen.

Ihre Aufmerksamkeit wurde Anfang 2020, als die Operation Warp Speed angekündigt wurde, auf die Wissenschaft der mRNA-Gentransfertechnologien gelenkt. Wie sie in ihrem Beitrag feststellte, gab es viele Faktoren, für die es keinen Präzedenzfall gab, die jedoch mit halsbrecherischer Geschwindigkeit umgesetzt wurden, darunter:

Die erstmalige Verwendung von PEG in einer Injektion

Der erste Einsatz der mRNA-Gentransfertechnologie gegen einen Infektionserreger

Der allererste „Impfstoff“, der keine eindeutigen Aussagen über die Verringerung der Infektion, der Übertragbarkeit oder des Todes macht

der allererste Coronavirus-Impfstoff, der jemals am Menschen getestet wurde (und frühere Coronavirus-Impfstoffe scheiterten alle aufgrund von Antikörper-abhängiger Verstärkung, einem Zustand, in dem die Antikörper die Infektion eher begünstigen, als sie abzuwehren)

Der erste Einsatz von gentechnisch veränderten Polynukleotiden in der Allgemeinbevölkerung

Ein wahnsinnig rücksichtsloser Prozess

In einem Interview mit mir im Mai 2021 sagte Seneff:

Diese unglaublich neue Technologie so schnell zu entwickeln und so viele Schritte bei der Bewertung [der Sicherheit] auszulassen, das ist wahnsinnig leichtsinnig. Mein Instinkt sagte mir, dass das schlecht ist, und ich musste [die Wahrheit] erfahren. Also habe ich mich in die Forschungsliteratur der Leute vertieft, die diese Impfstoffe entwickelt haben, und dann in weiterführende Forschungsliteratur zu diesen Themen. Und ich sehe nicht, wie diese Impfstoffe irgendetwas Gutes bewirken können …

Damals, nur fünf Monate nach Beginn der Massenimpfkampagne, vermutete Seneff, dass die COVID-Impfungen am Ende weit mehr Menschen töten würden als die Infektion selbst. Heute, ein ganzes Jahr später, sind die Statistiken mehr als düster und beweisen, dass ihre fundierte Vorhersage richtig war.

mRNA-Impfstoffe sind schockierend gefährlich

Mit Stand vom 3. Dezember 2021 hat das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) die erstaunliche Zahl von 927.738 unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen registriert, darunter 19.886 Todesfälle. VAERS kann Meldungen von Impfstoffherstellern und anderen internationalen Quellen erhalten, und wenn wir diese ausschließen, beläuft sich die Zahl der ausschließlich in US-Territorien gemeldeten Todesfälle auf 9136.

Von den insgesamt gemeldeten Todesfällen entfällt die überwiegende Mehrheit auf Pfizer – das einzige Unternehmen, dem die US-Arzneimittelbehörde die volle Lizenz für einen noch nicht erhältlichen COVID-Impfstoff erteilt hat: 13.268, verglichen mit 4.894 für Moderna, 1.651 für Janssen und 73 für eine nicht genannte Marke.

Auf Pfizer entfällt auch die überwiegende Mehrheit der Krankenhausaufenthalte nach der Injektion, und während die über 66-Jährigen den Großteil der Todesfälle ausmachen, ist die Altersgruppe der 25- bis 50-Jährigen für den Großteil der Krankenhausaufenthalte verantwortlich. Zu den wichtigsten Nebenwirkungen, die jetzt in großer Zahl gemeldet werden, gehören:

Fehlgeburten

Herzprobleme wie Herzinfarkt und Myoperikarditis

Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl)

Gürtelrose

Bellsche Lähmung

Eine Vielzahl dauerhafter Behinderungen, von denen viele mit neurologischen Funktionsstörungen einhergehen

Alle diese Folgen wurden von Seneff und Nigh in ihrer Arbeit vorhergesagt, was die Ereignisse umso tragischer macht. Wichtig ist, dass VAERS notorisch unterrepräsentiert ist, so dass die realen Auswirkungen dieser Spritzen weitaus größer sind, als es diese Daten vermuten lassen.

Die Heilung ist in der Tat schlimmer als die Krankheit

Berechnungen von Steve Kirsch, dem geschäftsführenden Direktor des COVID-19 Early Treatment Fund, und seinem Team von Statistikern deuten darauf hin, dass VAERS-Meldungen im Zusammenhang mit COVID um das 41-fache unterrepräsentiert sind. Dabei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung, die durch Berechnungen gestützt wird, bei denen neben VAERS selbst eine Vielzahl von Quellen herangezogen wird.

Das bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle allein in den USA (unter Verwendung der Daten nur für die US-Territorien) eher bei 374.576 liegen dürfte (unter Einbeziehung der internationalen Todesfälle, die VAERS gemeldet wurden, würde sich die Zahl der Todesfälle auf 815.326 belaufen), und dabei handelt es sich um Todesfälle, die innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Injektion eingetreten sind.

Wie Seneff und Nigh in ihrer Arbeit erklären, gibt es überwältigende Gründe für den Verdacht, dass diese Gentransfer-Injektionen langfristig verheerende Auswirkungen haben und in den nächsten zehn Jahren zu einem Übermaß an Todesfällen führen werden.

Darüber hinaus ist klar, dass die Zahl der Todesfälle durch die COVID-19-Infektion selbst in den USA stark übertrieben ist, da sie auf positiven PCR-Tests und sogar auf dem bloßen Verdacht auf COVID beruht, wenn keine Tests durchgeführt wurden. Viele starben an anderen Ursachen und hatten zum Zeitpunkt des Todes nur zufällig einen positiven COVID-Test.

Kirsch schätzt die tatsächliche Zahl der Todesfälle durch COVID-19 auf etwa 50 % der gemeldeten Zahl (was wahrscheinlich konservativ ist). Das bedeutet, dass etwa 380.000 Amerikaner an COVID-19 (und nicht an COVID) gestorben sind, während die COVID-Impfungen allein in den ersten 11 Monaten mehr als 374.570 Todesopfer gefordert haben könnten.

Seneff vermutet, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu einem dramatischen Anstieg von Prionenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen in jüngeren Jahren und Blutkrankheiten wie Blutgerinnseln, Blutungen, Schlaganfällen und Herzversagen kommen wird.

Wie im Titel von Seneffs Arbeit vorausgesagt, scheint es, dass die Heilung am Ende schlimmer sein könnte als die Krankheit. Dies gilt insbesondere für Kinder und junge Erwachsene, die zu Tausenden an den Impfungen gestorben sind oder dauerhaft behindert wurden, während das Risiko, an der Infektion selbst zu sterben oder ernsthaft geschädigt zu werden, außerordentlich gering ist.

Seneff vermutet, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu einem dramatischen Anstieg von Prionenkrankheiten, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen in jüngeren Jahren und Blutkrankheiten wie Blutgerinnseln, Blutungen, Schlaganfällen und Herzversagen kommen wird.

Das Spike-Protein ist der gefährlichste Teil von SARS-CoV-2

Der Grund, warum die COVID-Impfung all diese Probleme verursacht, liegt darin, dass sie die Zellen dazu bringt, kontinuierlich SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, von dem wir jetzt wissen, dass es der gefährlichste Teil des Virus ist. Viele Experten haben dies von Anfang an bemerkt und sich gefragt, was sich die Impfstoffentwickler dabei gedacht haben, dieses Antigen für ihre Impfungen zu wählen.

Die mRNA-Injektionen können zwar auf viele verschiedene Arten Schaden anrichten, doch ein grundlegendes Problem besteht darin, dass sie das Immunsystem bis zum Versagen überstimulieren können. Wenn Ihre Zellen beginnen, die viralen Spike-Proteine zu produzieren, stürzen sich Ihre Immunzellen darauf, die Proteine aufzusammeln und sie in Ihr Lymphsystem zu leiten. (Aus diesem Grund berichten viele über geschwollene Lymphknoten unter den Armen.)

Die Antikörperreaktion ist Teil der humoralen Immunität. Sie haben auch eine zelluläre Immunität, die Teil des angeborenen Immunsystems ist. Ihr angeborenes Immunsystem ist sehr leistungsfähig. Wenn Sie gesund sind, kann es Viren beseitigen, ohne jemals einen einzigen Antikörper zu produzieren. Antikörper sind eigentlich ein zweitrangiger Effekt, wenn Ihr angeborenes Immunsystem versagt.

Das Problem ist, dass Ihr angeborenes Immunsystem nicht aktiviert wird und Sie wahrscheinlich nicht schützen kann, wenn Sie eine COVID-19-Spritze bekommen, weil alle Bereiche umgangen werden, in denen Ihr angeborenes Immunsystem zum Einsatz kommen würde.

Normalerweise atmen Sie das Virus ein und regen die Produktion sekretorischer IgA-Antikörper an, die Ihr Atmungssystem schützen. Wenn man diesen Expositionsweg mit einer Spritze in den Arm umgeht, werden keine sekretorischen IgA-Antikörper gebildet, so dass man für die Infektion anfällig ist.

Wie Ronald Kostoff in einem ausgezeichneten Artikel vom 8. Dezember 2021 in Trial Site News erklärt, „COVID-19 ‚Vaccines‘: Die falsche Bombe über dem falschen Ziel zur falschen Zeit“:

Ein wirksamer Impfstoff würde sich auf die zelluläre Immunität im Atemwegs- und Darmtrakt konzentrieren, bei der sekretorisches IgA von Ihren Lymphozyten produziert wird, die sich direkt unter den Schleimhäuten befinden, die den Atemwegs- und Darmtrakt auskleiden. Die von diesen Lymphozyten produzierten Antikörper werden durch die Schleimhäute hindurch an deren Oberfläche geschleust. Diese Antikörper sind somit vor Ort, um auf über die Luft übertragene Viren zu treffen, und sie können die Bindung der Viren und die Infektion der Zellen verhindern.

Leider konzentrieren sich die derzeit für COVID-19 verwendeten Hauptinokulanzien auf Antikörper (IgG und zirkulierendes IgA), die im Blutkreislauf vorkommen. Diese Antikörper schützen die inneren Organe des Körpers vor Infektionserregern, die versuchen, sich über die Blutbahn zu verbreiten.

Wenn Ihnen die COVID-Impfung gespritzt wird, bildet Ihr Körper nur IgG und zirkulierendes IgA, nicht aber sekretorisches IgA, und diese Arten von Antikörpern schützen Ihre Schleimhäute nicht wirksam vor einer SARS-CoV-2-Infektion. Wie Kostoff feststellte, bestätigen die bahnbrechenden Infektionen, die wir jetzt erleben, „die grundlegenden Konstruktionsfehler“ dieser Gentransfertechnologie.

Eine natürliche Infektion mit SARS-CoV-2 (Coronavirus) bleibt bei den meisten Menschen auf die Atemwege beschränkt“, schreibt Kostoff. „Die derzeit verwendeten Impfstoffe bewirken, dass Zellen tief in unserem Körper das virale Spike-Protein exprimieren, wofür sie von Natur aus nicht vorgesehen waren. Jede Zelle, die dieses fremde Antigen auf ihrer Oberfläche exprimiert, wird vom Immunsystem angegriffen, wobei sowohl IgG-Antikörper als auch zytotoxische T-Lymphozyten beteiligt sind. Dies kann in jedem Organ auftreten, aber die Schäden sind in den lebenswichtigen Organen am schwersten.

Wir sehen jetzt, dass das Herz bei vielen jungen Menschen betroffen ist, was zu Myokarditis oder sogar zu plötzlichem Herzstillstand und Tod führt. Mit anderen Worten: Wir werfen die falsche Bombe zur falschen Zeit auf das falsche Ziel!

Letztendlich wird Ihr Körper glauben, dass Ihr angeborenes Immunsystem versagt hat, was bedeutet, dass er die Reservekavallerie heranziehen muss. Im Grunde überreagiert Ihr Körper jetzt auf etwas, das gar nicht stimmt. Sie sind nicht wirklich mit einem Virus infiziert und Ihr angeborenes Immunsystem hat nicht versagt, aber Ihr Körper ist gezwungen, so zu reagieren, als ob beides wahr wäre.

Langfristig anhaltende Wirkungen wahrscheinlicher

Hinzu kommt, dass die synthetische RNA in den mRNA-Impfstoffen ein Nukleotid namens Methylpseudouridin enthält, das der Körper nicht abbauen kann, und dass die RNA so programmiert ist, dass sie eine maximale Proteinproduktion auslöst. Wir haben es also mit einer völlig unerprobten Manipulation der RNA zu tun.

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass es sich um eine gentechnisch veränderte mRNA für das Spike-Protein handelt. Sie ist nicht identisch mit der Spike-Protein-mRNA, die SARS-Cov-2 produziert. Sie wurde erheblich verändert, um zu verhindern, dass sie von Ihrem Körper verstoffwechselt wird.

Das Spike-Protein, das Ihr Körper als Reaktion auf die COVID-19-Impfstoff-mRNA produziert, bindet sich an Ihren ACE2-Rezeptor. Der Grund dafür ist, dass in das gentechnisch veränderte neue Spike-Protein zusätzliche Prolinen eingefügt wurden, die verhindern, dass sich die Rezeptoren ordnungsgemäß schließen, was wiederum dazu führt, dass Sie ACE2 herunterregulieren. Das ist einer der Gründe für Probleme wie pulmonale Hypertonie, ventrikuläre Herzinsuffizienz und Schlaganfall.9,10

Wie in einem Papier aus dem Jahr 202011 festgestellt wurde, besteht ein „zentraler Zusammenhang“ zwischen ACE2-Mangel und der SARS-CoV-2-Infektion. Menschen mit ACE2-Mangel neigen eher zu einer schweren COVID-19-Infektion. Das Spike-Protein unterdrückt ACE2,12 was den Mangel noch verschlimmert. Laut Seneff bewirken die Gentransfer-Injektionen im Wesentlichen das Gleiche, und wir wissen immer noch nicht, wie lange die Wirkung anhält.

Die Hersteller gingen zunächst davon aus, dass die synthetische RNA im menschlichen Körper etwa sechs Monate lang überleben könnte. Eine neuere Untersuchung ergab, dass das Spike-Protein bei genesenen COVID-Patienten 15 Monate lang bestehen blieb.13

Dies legt den Verdacht nahe, dass die synthetische und langlebigere mRNA in den COVID-Spritzen die Spike-Protein-Produktion mindestens ebenso lange, wahrscheinlich sogar länger, auslösen kann.14 Darüber hinaus ist die Anzahl der durch die Spritzen produzierten Spike-Proteine weitaus größer als bei einer natürlichen Infektion.

Wie Dr. Peter McCullough15 erklärt, bedeutet dies, dass Ihr Körper nach der ersten Impfung mindestens 15 Monate lang Spike-Proteine produziert. Wenn Sie jedoch einige Wochen später die Spritze Nr. 2 erhalten, wird die Produktion von Spike-Protein für 15 Monate oder länger anhalten. Mit der Spritze Nr. 3 sechs Monate später produzieren Sie noch einmal 15 Monate lang Spike-Protein.

Bei regelmäßigen Auffrischungsimpfungen wird Ihr Körper das Spike-Protein möglicherweise nie wieder los. Die ganze Zeit über richtet es Chaos in Ihrer Biologie an. McCullough vergleicht es mit „einer permanenten Installation eines Entzündungsproteins im menschlichen Körper“, und Entzündungen sind die Ursache der meisten, wenn nicht aller chronischen Krankheiten. Diese Gentransfer-Spritzen können die öffentliche Gesundheit auf keinen Fall verbessern. Sie werden sie dezimieren.

Langfristige neurologische Schäden sind zu erwarten

In ihrem Aufsatz beschreibt Seneff mehrere Schlüsselmerkmale des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, die darauf hindeuten, dass es sich wie ein Prion verhält. Dies könnte erklären, warum die Impfungen so viele neurologische Nebenwirkungen haben. Laut Seneff könnte das durch die COVID-Impfung erzeugte Spike-Protein aufgrund der vorgenommenen Veränderungen tatsächlich eher ein Prion sein als das Spike-Protein im eigentlichen Virus, und zwar ein wirksameres.

Eine ausführliche technische Beschreibung dieses Vorgangs finden Sie in Seneffs Arbeit, aber die Kernaussage ist, dass die COVID-19-Spritze Ihren Körper anweist, ein toxisches Protein zu produzieren, das sich schließlich in Ihrer Milz konzentriert, von wo aus prionenähnliche Proteininstruktionen ausgesandt werden, die Ihr Risiko, neurodegenerative Krankheiten zu entwickeln, radikal erhöhen.

Lungen-, Herz- und Gehirnerkrankungen sind vorhersehbare Folgeerscheinungen

Seneff geht auch sehr detailliert darauf ein, wie das Spike-Protein als Stoffwechselgift wirkt. Ich empfehle zwar, Seneffs Arbeit in ihrer Gesamtheit zu lesen, habe aber im Folgenden einige Schlüsselabschnitte herausgegriffen, angefangen damit, wie das Spike-Protein pathologische Schäden auslösen kann, die zu Lungenschäden sowie Herz- und Gehirnerkrankungen führen:

Es zeichnet sich nun das Bild ab, dass SARS-CoV-2 schwerwiegende Auswirkungen auf das Gefäßsystem in mehreren Organen hat, einschließlich des Hirngefäßsystems … In einer Reihe von Veröffentlichungen legte Yuichiro Suzuki in Zusammenarbeit mit anderen Autoren ein starkes Argument dafür vor, dass das Spike-Protein selbst eine Signalreaktion im Gefäßsystem mit potenziell weitreichenden Folgen verursachen kann. Diese Autoren beobachteten, dass SARS-CoV-2 in schweren Fällen von COVID-19 signifikante morphologische Veränderungen der Lungengefäße hervorruft … Darüber hinaus zeigten sie, dass die Exposition kultivierter menschlicher glatter Muskelzellen der Lungenarterie gegenüber der S1-Untereinheit des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 ausreicht, um die Zellsignalisierung ohne die übrigen Viruskomponenten zu fördern.

Folgearbeiten zeigten, dass die S1-Untereinheit des Spike-Proteins ACE2 unterdrückt, was zu einem Zustand führt, der der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) ähnelt, einer schweren Lungenerkrankung mit sehr hoher Sterblichkeitsrate … Die „In-vivo-Studien“, auf die sie sich bezogen, … hatten gezeigt, dass die durch das SARS-Coronavirus verursachte Lungenschädigung in erster Linie auf die Hemmung von ACE2 durch das SARS-CoV-Spike-Protein zurückzuführen war, was zu einem starken Anstieg von Angiotensin-II führte. Suzuki et al. (2021) wiesen anschließend experimentell nach, dass die S1-Komponente des SARS-CoV-2-Virus in einer niedrigen Konzentration … den MEK/ERK/MAPK-Signalweg aktiviert und das Zellwachstum fördert. Sie spekulierten, dass diese Effekte nicht auf das Lungengefäßsystem beschränkt sind.

Die im Herzgefäßsystem ausgelöste Signalkaskade würde eine koronare Herzkrankheit verursachen, und eine Aktivierung im Gehirn könnte zu einem Schlaganfall führen. Auch ein systemischer Bluthochdruck wäre vorhersehbar. Sie stellten die Hypothese auf, dass diese Fähigkeit des Spike-Proteins, pulmonale arterielle Hypertonie zu fördern, Patienten, die sich von SARS-CoV-2 erholen, dazu prädisponieren könnte, später eine rechtsventrikuläre Herzinsuffizienz zu entwickeln. Darüber hinaus vermuteten sie, dass ein ähnlicher Effekt auch als Reaktion auf die mRNA-Impfstoffe auftreten könnte, und warnten vor möglichen langfristigen Folgen für Kinder und Erwachsene, die COVID-19-Impfstoffe auf der Basis des Spike-Proteins erhalten haben.

Eine interessante Studie von Lei et. al. (2021) fand heraus, dass Pseudoviren – Kugeln, die mit dem SARS-CoV-2-S1-Protein dekoriert sind, aber keine virale DNA in ihrem Kern enthalten – sowohl in den Arterien als auch in der Lunge von Mäusen, die intratracheal exponiert wurden, Entzündungen und Schäden verursachten. Anschließend setzten sie gesunde menschliche Endothelzellen denselben Pseudoviruspartikeln aus. Die Bindung dieser Partikel an endotheliale ACE2-Rezeptoren führte zu mitochondrialer Schädigung und Fragmentierung in diesen Endothelzellen, was zu den charakteristischen pathologischen Veränderungen in dem damit verbundenen Gewebe führte.

Diese Studie macht deutlich, dass das Spike-Protein allein, ohne Assoziation mit dem Rest des viralen Genoms, ausreicht, um die mit COVID-19 verbundenen Endothelschäden zu verursachen. Die Auswirkungen auf Impfstoffe, die Zellen zur Herstellung des Spike-Proteins veranlassen sollen, sind eindeutig und geben Anlass zur Sorge.

Die COVID-Impfung aktiviert latente Viren

Wie bereits erwähnt, erweist sich die Gürtelrose-Infektion als eine häufige Nebenwirkung der COVID-Impfung, und wie die neurologischen, vaskulären und kardialen Schäden, die wir beobachten, wurde auch die Aktivierung latenter Virusinfektionen vorhergesagt.

Ein Grund, warum latente Virusinfektionen als Reaktion auf die Impfung auftreten, ist, dass die Impfung den Interferonweg vom Typ I deaktiviert. Ein zweiter Grund ist, dass Ihr Immunsystem überfordert ist, wenn es versucht, mit den entzündlichen Spike-Proteinen fertig zu werden, die durch Ihren Körper fließen. Irgendetwas muss nachgeben, so dass latente Viren durchbrechen können.

Das ist jedoch nicht das Ende Ihrer möglichen Probleme, denn diese Koinfektionen können andere Erkrankungen wie die Bellsche Lähmung, die myalgische Enzephalomyelitis und das chronische Müdigkeitssyndrom verschlimmern oder beschleunigen.

Herpesviren wurden beispielsweise als Auslöser sowohl von AIDS18 als auch des chronischen Müdigkeitssyndroms in Betracht gezogen. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese Krankheiten erst dann auftreten, wenn sich Viren aus verschiedenen Familien zusammentun und der Typ-1-Interferon-Signalweg deaktiviert wird.

In Anbetracht all dessen scheint es unvermeidlich, dass die COVID-Massenspritzkampagne langfristig zu einer Lawine verschiedenster schwächender chronischer Krankheiten führen wird.

