Zwischen Geburtszange und Grabstein – Impfung von Kindern mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer zum Schutz alter Menschen?

Bevor Sie Ihr Kind impfen lassen – was unumkehrbar und möglicherweise permanent schädigend ist – sollten Sie herausfinden, warum 16.000 Ärzte und medizinische Wissenschaftler rund um die Welt eine Deklaration unterzeichnet haben, die öffentlich verkündet, dass gesunde Kinder NICHT gegen COVID-19 geimpft werden sollten. Im Namen dieser Ärzte und Doktoren habe ich eine eindeutige Stellungnahme veröffentlicht, die die wissenschaftlichen Fakten hinter dieser Entscheidung darlegt.

Der ganze Text von Malones Stellungnahme

Mein Name ist Robert Malone, und ich spreche zu Ihnen als Elternteil, Großelternteil, Arzt und Wissenschaftler. Normalerweise lese ich nicht von einer vorbereiteten Rede ab, aber dies ist so wichtig, dass ich sichergehen wollte, dass ich jedes einzelne Wort und jede wissenschaftliche Tatsache richtig wiedergebe.



Ich stehe zu dieser Aussage, da ich mich beruflich mit der Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen befasst habe. Ich bin gegen COVID geimpft und bin generell für Impfungen. Ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn der Entwicklung sicherer und wirksamer Methoden zur Verhütung und Behandlung von Infektionskrankheiten gewidmet.



Danach werde ich den Text dieser Erklärung veröffentlichen, damit Sie ihn mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können.



Bevor Sie Ihrem Kind die Impfung verabreichen – eine Entscheidung, die nicht rückgängig zu machen ist – möchte ich Sie über die wissenschaftlichen Fakten zu diesem genetischen Impfstoff informieren, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert:



Es gibt drei Punkte, die Eltern verstehen müssen:



Der erste ist, dass ein virales Gen in die Zellen Ihrer Kinder injiziert wird. Dieses Gen zwingt den Körper Ihres Kindes dazu, giftige Spike-Proteine zu produzieren. Diese Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder, darunter

– Gehirn und Nervensystem

– Herz und Blutgefäße, einschließlich Blutgerinnsel

– Ihr Fortpflanzungssystem

– Und dieser Impfstoff kann grundlegende Veränderungen in ihrem Immunsystem auslösen.

Das Besorgniserregende daran ist, dass diese Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind.

– Man kann die Läsionen im Gehirn nicht reparieren

– Die Vernarbung des Herzgewebes kann nicht repariert werden.

– Ein genetisch zurückgesetztes Immunsystem kann nicht repariert werden, und

– Impfstoff kann reproduktive Schäden verursachen, die sich auf zukünftige Generationen Ihrer Familie auswirken könnten.

Der zweite Punkt, über den Sie Bescheid wissen müssen, ist die Tatsache, dass diese neue Technologie noch nicht ausreichend getestet wurde.

– Wir brauchen mindestens 5 Jahre an Tests/Forschung, bevor wir die Risiken wirklich verstehen können.

– Schäden und Risiken von neuen Medikamenten werden oft erst viele Jahre später erkannt.

Fragen Sie sich, ob Sie wollen, dass Ihr eigenes Kind am radikalsten medizinischen Experiment der Menschheitsgeschichte teilnimmt.

Ein letzter Punkt: Die Begründung, die man Ihnen gibt, um Ihr Kind zu impfen, ist eine Lüge.

– Ihre Kinder stellen keine Gefahr für ihre Eltern oder Großeltern dar.

– Es ist genau das Gegenteil der Fall. Deren Immunität nach einer COVID-Infizierung ist entscheidend, um Ihre Familie, wenn nicht sogar die Welt vor dieser Krankheit zu retten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es weder für Ihre Kinder noch für Ihre Familie von Vorteil ist, Ihre Kinder gegen die geringen Risiken des Virus zu impfen, wenn man die bekannten Gesundheitsrisiken des Impfstoffs bedenkt, mit denen Sie als Eltern und Ihre Kinder möglicherweise für den Rest ihres Lebens leben müssen.



RW Malone, MD