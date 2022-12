Unbekannte Ursache: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle. Interview mit einem ehemaligen Fondsmanager bei BlackRock

Untersuchungen der Versicherungsbranche aus dem Jahr 2016 haben gezeigt, dass die Inhaber von Gruppenlebensversicherungen deutlich gesünder sind als die US-Bevölkerung im Allgemeinen.

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen | meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In seinem neuen Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Ursache unbekannt: Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) führt der ehemalige BlackRock-Fondsmanager Edward Dowd Daten an, die zeigen, dass die COVID-Spritzen ein Verbrechen gegen die Menschheit sind

Eine Studie der Versicherungsbranche aus dem Jahr 2016 kam zu dem Schluss, dass Inhaber von Gruppenlebensversicherungen nur ein Drittel so häufig sterben wie die allgemeine US-Bevölkerung, sie sind also die Gesündesten unter uns. Versicherungsnehmer von Gruppenlebensversicherungen sind Beschäftigte von Fortune-500-Unternehmen, die tendenziell jünger und gut ausgebildet sind

Im Jahr 2020 wies die allgemeine US-Bevölkerung eine höhere Übersterblichkeit auf als die Inhaber von Gruppenlebensversicherungen, doch im Jahr 2021 kehrte sich dies um. Die Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen, die eine Gruppenlebensversicherung abgeschlossen hatten, wies plötzlich eine 40 %ige Übersterblichkeit auf, gegenüber 32 % in der Allgemeinbevölkerung. Kurz gesagt, eine viel gesündere Untergruppe der Bevölkerung starb plötzlich mit einer höheren Rate als die Allgemeinbevölkerung

Die amerikanischen Invaliditätsstatistiken sind ebenso aufschlussreich. In den fünf Jahren vor COVID lag die monatliche Invaliditätsrate zwischen 29 und 30 Millionen. Nach den COVID-Impfungen änderte sich der Invaliditätstrend dramatisch. Im September 2022 gab es 33,2 Millionen behinderte Amerikaner – ein Plus von 3,2 bis 4,2 Millionen – eine Veränderung von drei Standardabweichungen seit Mai 2021

Seit Mai 2021 ist die Zahl der Behinderungen in der Gesamtbevölkerung der USA um 11 % gestiegen, während die Zahl der Erwerbstätigen – das sind etwa 98 Millionen bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 320 Millionen – um 26 % zugenommen hat. Es wurde also etwas in die Erwerbsbevölkerung eingeführt, das dazu führte, dass Menschen im erwerbsfähigen Alter starben

In diesem Video interviewe ich Edward (Ed) Dowd, einen ehemaligen Analysten und Fondsmanager bei BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Mit einem Vermögen von mehr als 10 Billionen Dollar verfügt BlackRock über eine größere Finanzmacht als jedes andere Land der Welt, mit Ausnahme der USA und Chinas.

Dowd hat ein gutes Gespür für Trends und konnte das von ihm verwaltete Vermögen während seiner Zeit bei BlackRock von 2 Milliarden Dollar auf 14 Milliarden Dollar steigern. Vor zehn Jahren verließ er BlackRock, zog nach Maui und wurde Unternehmer. In jüngster Zeit hat er sich als Whistleblower gegen die COVID-Spritzen und die Korruption der Big Pharma geoutet.

In unserem letzten Interview sprachen wir über die mathematische Gewissheit eines finanziellen Zusammenbruchs und darüber, wie COVID eine bequeme Vernebelung bot, um diese Realität zu verbergen.

Daten enthüllen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Dowd hat nun ein Buch mit dem Titel „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Ursache unbekannt: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) veröffentlicht, in dem er die Daten detailliert darlegt, die zeigen, dass die Impfungen ein Verbrechen gegen die Menschheit sind.

„Als dieses Produkt [die COVID-Spritzen] auf den Markt kam, war ich sehr misstrauisch, denn ich kenne mich im Gesundheitswesen gut aus“, sagt Dowd. „Ich war an der Wall Street und habe Aktien aus dem Gesundheitswesen analysiert. Ich wusste, dass normale Impfstoffe sieben bis 10 Jahre benötigen, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu beweisen. Es handelte sich um einen experimentellen Impfstoff, eine nicht herkömmliche Gentherapie, die noch nie an Menschen getestet worden war. Ich habe die Literatur über die Tierversuche gelesen, und sie waren eine Abscheulichkeit. Nach 28 Tagen wurde die Sache dann genehmigt. Sie haben die Kontrollgruppe abgeschafft. Ich wusste, dass es sich um eine „Operation Warp Speed“ handelte, und war daher von Anfang an sehr misstrauisch gegenüber dieser Sache. Anfang 2021 hörte ich dann von entfernten Freunden und Verwandten Anekdoten, dass Menschen krank wurden und/oder sich verletzten oder starben. Ich begann, über plötzliche Todesfälle bei Sportlern zu lesen, [und] vermutete sofort den Impfstoff. Ich hatte noch nicht die Daten, die ich jetzt habe, aber ich sagte mir: „Ich werde mir die Ergebnisse von Versicherungen und Bestattungsunternehmen ansehen. Das führte schließlich zu Übersterblichkeitsstatistiken … Ich bin jetzt als „der Übersterblichkeits-Typ“ bekannt. Was ich durch meine eigenen Erfahrungen gelernt habe, ist, dass die Pharmaindustrie im Großen und Ganzen betrügerisch ist. Die meisten Medikamente, die von der FDA [U.S. Food and Drug Administration] zugelassen wurden, sind nicht wirklich sicher und wirksam. Sie müssen jedes Jahr so viele Medikamente zurückrufen. Die FDA ist vollständig von der Pharmaindustrie vereinnahmt worden. Siebzig bis 75 % der Mittel für die Arzneimittelzulassung der FDA stammen aus Pharmagebühren, die direkt von den Unternehmen gezahlt werden, so dass die FDA schon seit langem korrumpiert ist. Er wird jetzt vor allem deshalb aufgedeckt, weil [der COVID-Schuss] so viele Menschen [verletzt und tötet]. Es ist schwer, dies zu verbergen … Dieser Betrug ist enthüllt und für die Menschen sichtbar, aber er ist nur in der Echokammer. Die Mainstream-Medien sind immer noch Big Pharma verpflichtet, weil sie viel Geld für Werbung ausgeben und die politischen Entscheidungsträger der Regierung … [die] wollen, dass dies verschwindet. Meiner Meinung nach findet hier eine gigantische Vertuschung statt. Die Daten, über die ich heute sprechen werde, sind für die globalen Gesundheitsbehörden einsehbar. Sie sehen, was ich sehe, und zum jetzigen Zeitpunkt ist es Fahrlässigkeit, Amtsmissbrauch, Vertuschung und ein Verbrechen. Deshalb bin ich hier, weil ich nicht glaube, dass irgendjemand das Recht hat, mir vorzuschreiben, was ich mit meinem Körper zu tun habe, und ich kann nicht glauben, dass dies tatsächlich passiert ist. Die Zahlen, die ich Ihnen offenbaren werde, sind jetzt ein nationales Sicherheitsinteresse.

Gruppenlebensversicherungsstatistiken erzählen eine kuriose Geschichte

Dowds Bedenken stützen sich auf eine Reihe von Statistiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf staatliche Sterblichkeits- und Invaliditätsdaten sowie Daten von privaten Versicherungsunternehmen, z. B. Daten zu Gruppenlebensversicherungen. Wie Dowd erläutert, handelt es sich bei Gruppenlebensversicherungen um Policen, die an große Fortune-500-Unternehmen und mittelgroße Firmen vergeben werden.

Wenn Sie bei einem dieser Unternehmen anfangen zu arbeiten, schließen Sie vom ersten Tag an einen Vertrag ab, der eine Krankenversicherung und eine Lebensversicherung (Todesfallleistung) umfasst, die in der Regel das Ein- oder Zweifache Ihres Jahresgehalts beträgt. Sie können diese Versicherungen nur dann in Anspruch nehmen, wenn Sie während der Beschäftigung sterben. Wenn Sie kündigen oder entlassen werden, haben Sie diesen Anspruch nicht.

Gruppenlebensversicherungen sind für Versicherungsunternehmen ein lukratives Geschäft, da die Sterblichkeitsraten in der Vergangenheit sehr gut vorhersehbar waren. In den USA gibt es insgesamt etwa 164 Millionen zivile Arbeitskräfte. Davon sind 98 Millionen tatsächlich erwerbstätig, und von diesen 98 Millionen hat nur ein kleiner Teil eine Gruppenlebensversicherung.

„Diese Menschen sind eine winzige Untergruppe der 98 Millionen, denn es handelt sich um die Arbeitnehmer der besten Unternehmen mit Zugang zur besten Gesundheitsversorgung. Sie sind hochgebildet und berufstätig, und um berufstätig zu sein, muss man ein gewisses Maß an Gesundheit haben. Die Branche führte 2016 eine Untersuchung durch, um festzustellen, wie gesund diese Bevölkerungsgruppe im Vergleich zur allgemeinen US-Bevölkerung ist … In diesem Bericht hieß es, dass die Versicherten von Gruppenlebensversicherungen in jedem Jahr mit einem Drittel der Rate der allgemeinen US-Bevölkerung sterben. Sie haben ein Drittel der Sterblichkeitsrate der allgemeinen US-Bevölkerung, sind also gesund. Was geschah 2021 mit dieser Gruppe? Nun, lassen Sie uns darüber sprechen, was im Jahr 2020 passiert ist. COVID betraf alle, und die allgemeine US-Bevölkerung hatte vor der Impfung eine höhere Sterblichkeitsrate durch COVID als die Gruppe der Lebenserhaltenden, so dass diese Beziehung hilfreich war. Nun, im Jahr 2021 hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die Gesellschaft der Versicherungsmathematiker (Society of Actuaries) meldete für die Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen eine Übersterblichkeit von 40 %. Die allgemeine US-Bevölkerung verzeichnete 2021 eine Übersterblichkeit von 32 %. Das ist das zweite Jahr der Pandemie mit den Wunderimpfstoffen. Ist das nicht interessant? Eine viel gesündere Untergruppe der Bevölkerung starb mit einer höheren Rate als die Allgemeinbevölkerung.“

Invaliditätsstatistiken zeigen, dass Impfungen ein nationales Sicherheitsproblem darstellen

Die amerikanischen Statistiken über Behinderungen sind ebenso aufschlussreich. Jeden Monat führt das U.S. Bureau of Labor Statistics Erhebungen zum Thema Behinderung durch. In den fünf Jahren vor dem COVID lag die monatliche Invaliditätsrate zwischen 29 Millionen und 30 Millionen. Das sind absolute Zahlen.

Nach den COVID-Impfungen, beginnend im Mai 2021, änderte sich der Invaliditätstrend drastisch. Im September 2022 gab es 33,2 Millionen behinderte Amerikaner. Das sind 3,2 Millionen oder 4,2 Millionen mehr, je nachdem, ob man die 29 Millionen oder 30 Millionen als Basis nimmt. Das ist eine Veränderungsrate von drei Standardabweichungen seit Mai 2021.

Eine Standardabweichung von drei bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, bei 0,03 % liegt, so dass im Mai 2021 etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Seitdem hat die Gesamtbevölkerung der USA einen Anstieg der Behinderungen um 11 % zu verzeichnen, während die Zahl der Erwerbstätigen – das sind etwa 98 Millionen bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 320 Millionen – um 26 % gestiegen ist.

„Wir haben also zwei verschiedene Datenbanken, die das Gleiche aussagen“, sagt Dowd. „In den Jahren 2021 und 2022 war es gesundheitsschädlich, erwerbstätig zu sein … Irgendetwas passiert mit den fähigsten unter uns, den Studenten, den Erwerbstätigen, den Militärs, den Arbeitern an vorderster Front … Diejenigen, die beschäftigt sind, werden schneller arbeitsunfähig als die allgemeine US-Bevölkerung. Das sollte nicht passieren. Die Erwerbstätigen unter uns sind im Allgemeinen gesünder … Wenn man einen Job hat, ist man in der Regel auch in der Lage, zur Arbeit zu erscheinen. Im Grunde genommen ist die Quintessenz diese. Die einzige Erklärung, die ich dafür sehen kann, sind Vorschriften für experimentelle biologische Impfungen … Einer meiner Informanten aus der Versicherungsbranche sagte mir, dass im August 2022 die Jahrtausendkohorte der Inhaber von Gruppenlebensversicherungen immer noch eine Übersterblichkeit von 36 % aufweist. Die Menschen in den Fortune-500-Unternehmen sterben viel häufiger als diejenigen, die nicht dort beschäftigt sind, und das hat Auswirkungen auf die nächsten Jahre. Soweit ich das beurteilen kann, ist das ein Problem der nationalen Sicherheit … Es scheint, als hätten wir die Fähigsten unter uns durch [COVID-Impfung]-Mandate vergiftet.“

Die gleichen Trends sind in Europa zu beobachten. Die Übersterblichkeit bei jungen Menschen ist gestiegen. Im ersten Jahr der Pandemie starben vor allem alte Menschen. Im zweiten Jahr verschob sich die Sterblichkeit plötzlich auf jüngere Berufstätige.

Eine sich anbahnende Katastrophe

Derzeit hat sich der Trend zur Übersterblichkeit in den USA zwischen 15 % und 20 % für die Allgemeinbevölkerung eingependelt. Im Vereinigten Königreich und in Europa liegt der Trend zur Übersterblichkeit in der Allgemeinbevölkerung zwischen 10 % und 20 %. Bei den amerikanischen Millennials, die eine Gruppenlebensversicherung abgeschlossen haben, lag die Übersterblichkeitsrate im August 2022 bei 36 %.

Wie Dowd anmerkt, ist es logisch, dass die Übersterblichkeit bei Beschäftigten eines Fortune-500-Unternehmens, das Auffrischungsimpfungen vorschreibt, höher ist als in der Allgemeinbevölkerung, wenn die Impfungen den Menschen schaden.

Viele Menschen in der Allgemeinbevölkerung sind zu jung, um sich impfen zu lassen, sie sind selbständig, arbeiten für kleine Unternehmen, die nicht zur Impfung verpflichtet sind, oder sind im Ruhestand. Kurz gesagt, die Allgemeinbevölkerung hatte eine größere Auswahl, wenn es darum ging, sich impfen zu lassen oder nicht. Wenn sich diese Trends in gleichem Maße fortsetzen, ist das eine absolute Katastrophe für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft insgesamt.

„Der Vorstandsvorsitzende von OneAmerica, Scott Davison, sagte, ein Anstieg der Übersterblichkeit bei jüngeren Erwerbstätigen um 10 % entspreche einer Standardabweichung von drei Jahren oder einer Flut, die einmal in 200 Jahren auftritt. Das sind nur 10 %. Er sagte, die 40 %, die sie im Jahr 2021 sehen, seien einfach unvorstellbar. Sie konnten nicht einmal berechnen, was das bedeutet. Wir liegen über 10 %, also weit über der dreifachen Standardabweichung. Was wir nicht wissen, sind die langfristigen Trends. Ich kenne eine junge Frau von 30 Jahren, die im Dezember 2021 erkrankte. Sie hat jetzt, im Oktober [2022], Herzprobleme. Sie hat eine Herzfrequenz von 30 Schlägen pro Minute, also hat sie Probleme. Ich höre von vielen, vielen Herzproblemen in den Kreisen meiner Millennial-Freunde, die sich lange nach der Impfung gezeigt haben.

Wie in dem Artikel „Is Long-COVID the Elephant in the Room?“ (Ist die Langzeitimpfung der Elefant im Raum?) beschrieben, haben jüngste Forschungsergebnisse aus der Schweiz ergeben, dass die Rate der subklinischen Myokarditis hundertmal höher ist als die der klinischen Myokarditis. Tatsächlich litten 100 % der Personen, die die Impfung erhielten, in irgendeiner Form an einer Herzschädigung, selbst wenn sie keine Symptome aufwiesen, da sie alle erhöhte Troponinwerte (ein Indikator oder Biomarker für Herzschäden) aufwiesen.

Aktienhandel als Analogie für die COVID Impfungs-Annahme

Die gute Nachricht ist, dass die neuesten bivalenten Auffrischungsimpfungen nur zu 10 % in Anspruch genommen werden, was bedeutet, dass 90 % der Anspruchsberechtigten sie nicht erhalten haben. Hoffentlich ist dies ein Zeichen dafür, dass wieder Vernunft einkehrt. Viele bleiben jedoch in der Pro-Mandat-Kiste stecken, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ihr Ego darin verwickelt ist.

Viele haben sich aus persönlichen gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Wie Dowd feststellte, „taten sie es aus Gründen der Tugendhaftigkeit und um sich anderen Menschen überlegen zu fühlen“. Um den Bann zu brechen, müssen sie erkennen, dass sie getäuscht wurden, dass sie getäuscht wurden, und das ist schmerzhaft.

„Wenn Sie eine Aktie kaufen und Ihre Anlagethese sich als falsch erweist, sollten Sie eine Kehrtwende machen und die Aktie verkaufen, weil Sie falsch liegen. Ich habe festgestellt, dass selbst einige der größten Investoren, wenn ihr Ego daran hängt, eindeutige Beweise dafür ignorieren, dass ihre These nicht stimmt. Manchmal war bei einigen dieser Unternehmen sogar Betrug im Spiel, aber sie kauften die Aktien weiter bis zum Umfallen. Das ist eine Analogie für das, was die Einnahme von Boostern an dieser Stelle ist – die Einnahme von Boostern für ein Produkt, das überhaupt nicht funktioniert, das weder COVID noch die Übertragung verhindert. Nehmen wir an, Sie halten es für sicher und wirksam. Aber jetzt gibt es ernsthafte Sicherheitsbedenken, die bewiesen sind, so dass es buchstäblich Ihr Ego ist, das Sie umbringen wird. An der Wall Street nennt man so etwas „dummes Geld“, sehen Sie es also als ein Geschäft an. Man ist entweder „long“ [d.h., man geht eine Long-Position in Bezug auf den Impfstoff ein] oder „short“. Diejenigen von uns, die nicht geimpft wurden, sind short. Diejenigen, die long sind, haben die Möglichkeit, eine Kehrtwende zu machen und sich nicht impfen zu lassen. Das wäre das Äquivalent zum Verkauf von Aktien. Diejenigen, die weiterhin Booster erhalten, werden immer länger, da immer mehr Beweise [gegen die COVID-Spritzen] auftauchen. [Anmerkung des Herausgebers: Beim Aktienhandel wird eine Long-Position in der Erwartung gehalten, dass der Wert der Aktie in Zukunft steigen wird. Wenn der Wert sinkt, verliert man Geld.] Dies ist die größte asymmetrische Informationslücke, die ich je in meinem Leben gesehen habe, und sie ist auf eine ganze Reihe von Faktoren zurückzuführen – Medienverdunkelung, Korruption der Regierung, Korruption der Regulierungsbehörden und Ego, das individuelle Ego der Menschen. Dies ist der größte Handel meines Lebens, und auf welcher Seite des Handels wollen Sie stehen? Dies ist die größte asymmetrische Informationslücke, die ich je in meinem Leben gesehen habe, und sie ist auf eine ganze Reihe von Faktoren zurückzuführen – Medienverdunkelung, Korruption der Regierung, Korruption der Regulierungsbehörden und Ego, das individuelle Ego der Menschen. Dies ist der größte Handel meines Lebens, und auf welcher Seite des Handels wollen Sie stehen? Meine Hoffnung ist es, die Menschen davon zu überzeugen, ihre Verluste zu begrenzen und mit der Einnahme dieses Mittels aufzuhören, und dann nach Möglichkeiten zu suchen, den entstandenen Schaden zu heilen. Die gute Nachricht ist, dass es Menschen zu geben scheint, die an Protokollen arbeiten, um zumindest einen Teil des Schadens zu mildern und hoffentlich rückgängig zu machen.

Auswirkungen auf die US-Infrastruktur

Wenn die Sterblichkeits- und Invaliditätsraten weiterhin so katastrophal hoch sind, werden die Auswirkungen auf unsere Infrastruktur schwerwiegend sein. Dowd schätzt, dass bereits 2 bis 3 Millionen Amerikaner durch die Schüsse arbeitsunfähig geworden sind. Offiziell liegt die Arbeitslosenquote bei 3 %, aber wenn man die überzähligen Behinderungen hinzurechnet, ergibt sich eine tatsächliche Arbeitslosenquote von etwa 6 %.

„Warum ist das wichtig? Wir haben 3 % Arbeitslosigkeit und trotzdem stehen überall Stellenanzeigen. Der Grund dafür ist, dass die Menschen, die früher in der Lage waren zu arbeiten, die arbeitsfähigen Amerikaner, nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten, was zu Engpässen führt. Es gibt auch keine vollständige Arbeitsunfähigkeit. Einige Leute schleppen ihren Hintern zur Arbeit, aber sie fehlen auch Tage. Viele Leute rufen an und verpassen Tage … Ich kann auch über das sprechen, was ich in der Lieferkette bei Automobilen sehe. Mein Auto wurde am 14. Juli [2022] angefahren. Meine linke Scheinwerferscheibe wurde zerstört und der Kühler beschädigt. Es hat 10 Tage gedauert, einen Polizeibericht zu bekommen, weil meine Polizeibehörde Personalmangel hat. Dann habe ich mich umgehört, und überall auf der Welt gibt es Engpässe bei den Ersatzteilen, und die Werkstätten sind überlastet. Ich konnte bis November nicht einmal einen Abschleppdienst bekommen, so dass ich keinen Kostenvoranschlag für meine Versicherung erstellen konnte. Ich musste einen Kostenvoranschlag per Foto erstellen. Es dauerte etwa einen Monat, bis sie sich bei mir meldeten, und als ich dann die Reparatur beantragte, sagte meine Versicherungsgesellschaft: „Wir werden Ihr Auto verschrotten. Es ist ein Totalschaden. Wir stellen Ihnen einen Scheck aus.‘ Der Grund, warum sie das taten, war, dass sie mit meinem Schrottauto Geld machen wollten. Sie werden die Teile verkaufen, [deshalb] haben sie mir mehr Geld gegeben als den Wert des Blauen Buches … Das ist sozusagen der eisige Anfang, das, was ich das ‚eisige Mad Max‘-Szenario nenne. Waren und Dienstleistungen, die wir bisher für selbstverständlich hielten, werden allmählich verschwinden. Uber Eats, das wird den Weg des Dodo Birds gehen. Es wird einfach nicht genug Leute geben, um diese Jobs zu besetzen, und es wird immer schwieriger werden, Dinge zu bekommen. Die Lieferketten sind bereits unterbrochen. Sie werden noch mehr zerbrechen, wenn es weniger Menschen gibt, die am Rande stehen. Denken Sie daran, dass die Lieferketten alle just-in-time ablaufen. Das war eine große Sache, als ich an der Wall Street war. Just-in-time-Lieferkette, super-effizient. Nun, Just-in-Time wurde algorithmisch entwickelt, um möglichst wenig Personal zu benötigen. Jetzt braucht man nur noch ein paar Leute, die sich krank melden oder verschwinden, und schon ist alles im Rückstand. Das ist also der Anfang. Ich glaube, es wird immer schlimmer werden. Was ich über die mittelfristigen Auswirkungen höre, macht mir Angst. Da die Inanspruchnahme von Auffrischungsimpfungen zurückgegangen ist, hätte die Übersterblichkeit in den einstelligen Bereich sinken müssen. Aber das ist nicht der Fall. Sie ist immer noch [hoch], und ich vermute, wenn die Zahlen der Grippesaison in diesem Winter vorliegen, wird die Übersterblichkeit wieder ansteigen, weil die Immunsysteme der Menschen geschwächt sind. Krankheiten, die leicht zu überstehen gewesen wären, werden einige Menschen umhauen.“

Lebenserwartung ist stark gesunken

Ende August 2022 entdeckten wir auch, dass die Lebenserwartung in den USA in den Jahren 2020 und 2021 sprunghaft gesunken ist,2 was die Hypothese, dass die Impfungen die Menschen vorzeitig töten, weiter untermauert.

Als ich mich auf mein Interview mit Ed vorbereitete, wurde mir klar, dass ich mit ihm über den stärksten Rückgang der Lebenserwartung in den USA seit über 100 Jahren sprechen wollte, da er dies in seinem Buch nicht erwähnt hatte. Ich benutzte einige Suchmaschinen, die nicht von Google stammen, und konnte das Thema nicht finden. Dann fiel mir ein, dass ich eine Kopie der Geschichte in einer meiner PowerPoint-Vorlesungen gespeichert hatte (siehe unten):

Hätte ich diesen Screenshot nicht gespeichert und nicht die genaue Überschrift zum Suchen gehabt, hätte ich den Artikel wahrscheinlich nie gefunden.

Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Amerikanern aller Ethnien bei fast 79 Jahren. Bis Ende 2021 war die Lebenserwartung auf 76 Jahre gesunken – ein Verlust von fast drei Jahren. Normalerweise ist ein Rückgang der Lebenserwartung um nur ein oder zwei Monate eine große Sache, so dass ein Verlust von drei Jahren ein Zeichen dafür ist, dass etwas Katastrophisches passiert ist.

Es ist auch ziemlich belastend, dass der Artikel der New York Times3 , der über diesen historischen Rückgang der Lebenserwartung berichtete, schnell gelöscht wurde, ebenso wie alle Wiederholungen. Für mich ist der Rückgang der Lebenserwartung ein Anscheinsbeweis dafür, dass die COVID-Spritzen ein gefährlicher Betrug sind. Wahrscheinlich wurde der Artikel gelöscht, um die Pro-Jab-Darstellung zu schützen.

Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, was die globale Kabale tut, und ich habe es in einem bevorstehenden Interview mit Whitney Webb sehr ausführlich diskutiert. Es ist klar, dass diese Zensur und das Entfernen von wichtigen Informationen mit der Zeit nur noch schlimmer werden wird. Wenn Sie also ein Video oder einen Artikel wertschätzen, wäre es wirklich hilfreich, ihn auf Ihre persönlichen Laufwerke herunterzuladen, da er beim nächsten Mal, wenn Sie danach suchen, sehr wohl verschwunden sein könnte.

Mehr Informationen

Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich ein Exemplar von Dowds Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ besorgen. Um über Dowds laufende Arbeit auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie ihm auch auf GETTR folgen.

„Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich bin kein Arzt. Ich bin ein Experte für Finanzkapitalmärkte“, so Dowd. „Was machen wir auf den Finanzkapitalmärkten? Wir akkumulieren Informationsvorsprünge, um Entscheidungen über Anlageklassen zu treffen und Geld zu verdienen, bevor alle anderen den Trendwechsel erkennen. So macht man Geld. Ich lebe in einer Welt zwischen Wahrnehmung, Realität und dem Zeitpunkt des Übergangs von der Wahrnehmung zur Realität. Im Moment scheint die Wahrnehmung von 90 % der Bevölkerung zu sein, dass die COVID-Spritze sicher und wirksam ist und ich verrückt bin. Nun, meine Daten zeigen, dass ich nicht verrückt bin. Ich bin nicht nur nicht verrückt, Sie liegen so falsch, dass es Ihrer Gesundheit schaden wird. Das Buch ist eine Reise durch meine Denkweise. Ich stelle die Theorie des Falles dar. Es ist eine einfache deduktive Argumentation. Sie müssen mir nicht glauben, aber Sie müssen sich folgende Frage stellen: „Wenn das Jahr 2020 für die Medien und die Gesundheitsbehörden, die alle Todesfälle mit solcher Freude gezählt haben, so aufregend war, warum sprechen sie dann nicht über die überhöhten Sterberaten, die wir jetzt weltweit beobachten, insbesondere unter den jüngeren Berufstätigen und den Erwerbstätigen? Man muss sich also fragen: „Wenn das nicht ein nationales Sicherheitsrisiko und eine nationale Gesundheitskrise ist, was dann? Warum das Schweigen? Nun, der Anscheinsbeweis für eine Vertuschung ist meine These … Betrachten Sie mein Buch als eine Aktienthese. Es ist mein Anlageargument, warum ich Ihnen eine Aktie anpreisen würde … Ich biete Ihnen nur einen Handel an. Lassen Sie sich nicht mehr impfen. Hören Sie auf, sie zu nehmen. Sie sind auf der falschen Seite des Handels, und wenn Sie nicht auf mich hören, verlieren Sie nicht nur Geld, sondern wahrscheinlich Ihre Gesundheit und/oder Ihr Leben.“

Eine rote Pille zu Weihnachten

Ein großartiges Merkmal von „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ ist, dass es Sie nicht mit komplexen statistischen Analysen überwältigen wird. Es ist eine einfache Lektüre mit vielen Bildern und Diagrammen. Es enthält auch QR-Codes zu Referenzen, damit Sie diese schnell bestätigen können.

„Alles, was ich gesourct habe“, sagt Dowd. „Es ist ein starkes Buch. Es ist ein Buch, von dem ich hoffe, dass es das Denken am Rande der Gesellschaft verändert … Ich denke, es ist ein großartiges Weihnachtsgeschenk für ein Familienmitglied, das die Realität, die wir sehen, nicht sieht, und, noch einmal, es kommt von einem Wall-Street-Mann und ist als Investitionsthese formuliert. Man kann anderer Meinung sein, aber alles, was ich in das Buch geschrieben habe, stammt aus Quellen und die Daten sind die Daten … Was wir in dem Buch nicht tun, ist, dass wir nicht auf das Wer und Warum eingehen. Wir wollen nicht die Weltanschauung von jemandem angreifen, aber die Daten sind so überzeugend, dass wir am Ende des Buches sagen … „Es gibt eine Vertuschung und ein Fehlverhalten. Jessica Rose, Ph.D., sagte in einem Interview mit mir, und ich habe ihr Zitat in das Buch aufgenommen: „Manche Dinge sind schlimmer als der Tod“. Die akuteste unerwünschte Reaktion ist der Tod. Aber es gibt auch andere, die Ihr Leben für eine lange Zeit ziemlich unglücklich machen können und auch das Leben anderer Menschen unglücklich machen, die sich um Sie kümmern müssen. Wenn man sich die Arbeitsstatistiken ansieht, verliert die nicht behinderte Person Arbeitsstunden und Arbeitswochen, um sich um die Person zu kümmern, sie zu Krankenhausbesuchen zu begleiten und so weiter. Denken Sie auch an die Krankenhausinfrastruktur, die überfordert sein wird, vor allem mit dem Gesundheitspersonal, das verpflichtet wurde, alle diese Impfungen zu machen. Wir werden eine Krise im Gesundheitswesen haben, ob Sie es nun wissen oder nicht. Es wird kommen, und Sie werden keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben … Deshalb denke ich, dass die Menschen sich selbst um ihre ganzheitliche Gesundheit kümmern und jetzt so gesund wie möglich werden müssen … Tun Sie, was Sie können, außerhalb des medizinischen Systems, denn bald wird es nicht mehr für Sie da sein.“

Artikel als PDF:

Quellen: