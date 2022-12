Washington möchte die totale Abhängigkeit Europas von den USA

Im März 2022 berichtete das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI), dass Europa der neue Hotspot“ der weltweiten Waffeneinfuhr ist. Während diese Entwicklung auf den anhaltenden militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (USA/EU/NATO) zurückgeführt wird, ist es ebenso oder sogar noch wichtiger zu verstehen, dass der Großteil dieser europäischen Käufe von den USA stammt und wie diese den Konflikt in eine Geldmaschine verwandelt haben. Die USA sind für die sogenannte „Energiekrise“ in Europa verantwortlich und verdienen durch den Verkauf von teurem US-Gas an Europa eine Menge Geld. Natürlich haben die USA den Europäern erklärt, dass dies notwendig sei, um ihre kritische Abhängigkeit von Moskau zu verringern. Um Russland zu „bestrafen“, beschlossen die Europäer, ihre Abhängigkeit von den USA zu erhöhen. Dies entwickelt sich nun zu einer hässlichen Angelegenheit, da die europäischen Mächte, wie aus Berichten in den westlichen Mainstream-Medien hervorgeht, die USA nun direkt beschuldigen, aus dem Krieg Profit zu schlagen.

Diese Kritik stützt sich nicht nur auf die Tatsache, dass Europa teures US-Gas kauft und die USA davon profitieren. Vielmehr beruht sie auf der Tatsache, dass Europa jetzt zu sehr von den USA abhängig ist, um seinen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Wenn die Abhängigkeit Europas von den USA weiter zunimmt, wird dies nur auf Kosten seiner strategischen Autonomie geschehen.

Zweitens: Es geht nicht nur um Gas. Wenn Gas mit der Wirtschaft zusammenhängt, so ist Europas zunehmender Kauf von Militärgütern von den USA direkt mit seiner Verteidigung und Sicherheit verbunden, oder zumindest wird dies so dargestellt. Diese Abhängigkeit im Verteidigungsbereich wird am deutlichsten durch den deutschen Kauf von F-35-Kampfjets aus den USA deutlich. Während die USA mit diesem milliardenschweren Geschäft eine Menge Geld verdienen werden, zeigen die damit verbundenen Bedingungen, wie dieses Geschäft die Abhängigkeit Europas von den USA direkt verstärkt.

Martin Kröll, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), wurde mit den Worten zitiert, dass Deutschland auch nach dem Kauf dieser Jets nicht das Recht haben werde, sie in Deutschland zu warten und zu reparieren. Sie werden „in anderen europäischen Ländern im Netz der US-Streitkräfte oder von der US-Firma Lockheed gewartet … das schafft eine gefährliche Abhängigkeit.“

Vergessen wir nicht, dass dieser Verkauf in erster Linie erfolgte, als die USA Anfang 2021, als der Russland-Ukraine-Konflikt begann, Druck auf die europäischen Länder ausübten, ihre Verteidigungskapazitäten zu erhöhen. Unter dem Druck dieses Konflikts gelang es den US-Behörden jedoch, eine Vereinbarung zu treffen, die den deutschen Behörden nicht viel Spielraum ließ, um ihre Interessen wirklich zu schützen. Wie ein anderer Bericht bestätigt, machten die Deutschen den „Fehler“, nicht die Beteiligung ihrer eigenen „Rüstungsindustrie an der Wartung, Reparatur und Unterstützung dieser teuren Flugzeuge“ zu fordern.

Damit steht Deutschland nicht allein da. Finnland zum Beispiel ist ein weiteres Land, das in eine gefährliche Abhängigkeit von den USA gerät. Es hat bereits beschlossen, 64 Block 4 F-35 für 9,4 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Seit Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts hat Finnland seine Waffenkäufe aufgestockt, wobei es nicht überrascht, dass der größte Teil dieser Käufe aus den USA stammt.

Während der Konflikt in der Ukraine zu zahlreichen Geschäften in Milliardenhöhe geführt hat, wächst auf dem Kontinent die Befürchtung, dass die USA nun versuchen, eine neue Krise mit China auszulösen. Ein solcher Konflikt würde für Europa zusätzliche Probleme schaffen.

Aber die Rhetorik, die von den USA für Europa produziert – und effektiv eingesetzt – wird, besteht darin, die Abhängigkeit von China zu verringern. Europa ist natürlich besorgt über diese Form der Geopolitik. Wie Charles Michael, Präsident des Europäischen Rates, der kürzlich Xi traf, in einem Tweet sagte: „Die EU fördert ihre Interessen und Werte in der Welt. Mit China ist ein offener Dialog über alle Aspekte unserer Beziehungen der einzige Weg nach vorn.“

Auch China weiß, dass Europa sich mit den USA noch lange nicht über eine gemeinsame China-Politik einig ist. Daher war Xi so offen, der EU letzte Woche mitzuteilen, dass der Block seine Investitionen in China aufrechterhalten sollte, und fügte hinzu, dass China und die EU sich gemeinsam gegen eine Abkopplung wehren müssen.

Doch während sich die EU mit den USA darüber streitet, ob sie der EU in der China-Frage eine Politik aufzwingen und welche wirtschaftlichen Folgen dies langfristig für Europa haben könnte, machen die USA weiterhin eine Politik, die sich direkt auf die EU-Wirtschaft auswirkt. Das jüngste Ärgernis ist sicherlich der US Inflation Reduction Act (IRA), der Steuervergünstigungen für Komponenten von Elektroautos vorsieht, sofern sie in (Nord-)Amerika hergestellt werden.

Zwar könnten die in der EU ansässigen Unternehmen Fabriken in den USA errichten, doch würde dies bedeuten, dass diese Unternehmen der US-Wirtschaft mehr zugutekommen als der EU-Wirtschaft. Mit anderen Worten: Das Kapital der EU wird dazu verwendet, das US-Kapital auf Kosten der eigenen wirtschaftlichen Gesundheit der EU zu erhöhen.

Dieses Muster ähnelt der Art und Weise, wie das EU-Kapital über teure Gasverkäufe und Waffensysteme zur Unterstützung der US-Wirtschaft eingesetzt wird. Genau so hat sich der Konflikt in der Ukraine zu einer wichtigen Profitquelle für den US-Staat entwickelt.

Was kann die EU tun? Es ist unwahrscheinlich, dass die Europäer aus diesem Abhängigkeitsverhältnis ausbrechen können, ohne zunächst eine unabhängige globale Perspektive zu entwickeln. Man stelle sich das wirtschaftliche Szenario in der EU vor, wenn sie, anstatt das US-Bestreben nach einer NATO-Erweiterung zu unterstützen, eine unabhängige Haltung eingenommen hätte. Die EU hat diesen Weg nicht eingeschlagen. Nun beschuldigt die EU die USA, für ihre Energiekrise verantwortlich zu sein. Die Frage ist: Kann sie diese Wut in eine konkrete Politik umsetzen?

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalytiker für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.