Covid-Jab-Spike-Proteine verursachen, dass Lymphozyten „ein Loch in die Aorta fressen“, warnt Dr. Cole

Der Pathologe und Virologieexperte Dr. Ryan Cole, dessen Name Ihnen wahrscheinlich aus unserer früheren Berichterstattung über die Impfung bekannt ist, erschien neulich bei „Ask Dr. Drew“ zu einem Interview über die „Impfstoffe“ gegen das Coronavirus (Covid-19) und enthüllte, dass die Spike-Proteine in den Injektionen das Kreislaufsystem stark schädigen.

Die beiden diskutierten zunächst darüber, wo sich die Spike-Proteine im Körper festsetzen. Nach Coles Einschätzung gelangen sie überall dorthin, wo sie wollen, auch ins Gehirn.

„Es ist im Hirngewebe“, erklärte Cole während des Beitrags – siehe unten:

Dr Ryan Cole: "That spike protein, literally causing the lymphocytes to chew a hole in the aorta, this is the biggest blood vessel in your body, coming off your heart, when that ruptures, you're gone in minutes." pic.twitter.com/wMnfeVtqGy