Können Sie es spüren? Mindestens ein Drittel der Blockbuster-Filme, in denen das Militär eine wichtige Rolle spielt, wurden wahrscheinlich mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums produziert

Ashley Gate

Diesen Sonntag werden Millionen von Zuschauern die wichtigste Preisverleihung Hollywoods, die Oscar-Verleihung, verfolgen. Alle Augen werden auf den roten Teppich gerichtet sein, um zu sehen, wer was trägt, und die Zuschauer werden gespannt darauf warten, ob sich ein Drama abspielt – wie eine Ohrfeige von Will Smith oder die versehentliche Verleihung des Oscars für den besten Film an den falschen Film. Was nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass viele der Filme, die um den Oscar kämpfen, es ohne die Hilfe des US-Militärs nicht auf die große Leinwand geschafft hätten.

Von Goldfinger (1964) bis Captain Marvel (2019) hat das Pentagon bei der Herstellung von mehr als 2.500 Filmen und Fernsehserien mit Kriegsthematik geholfen und trägt weiterhin jedes Jahr zu durchschnittlich sieben Spielfilmprojekten und über 90 kleineren Film- und Fernsehprojekten bei.

Roger Stahl, Leiter der Abteilung für Kommunikationswissenschaften an der University of Georgia und Autor des Buches Militainment Inc. sowie des Dokumentarfilms „Theaters of War“, vermutet, dass ein Drittel bis die Hälfte aller Blockbuster-Filme, in denen das Militär eine wesentliche Rolle spielt, vom Militär unterstützt wurden. „Die Oscars haben im Laufe der Jahre einige vom Staat gesponserte Sicherheitsproduktionen ausgezeichnet“, schrieb er in einem E-Mail-Austausch mit Responsible Statecraft.

Wie Stahl berichtet, wurde der Film The Hurt Locker, der 2010 den Preis für den besten Film erhielt, während der Hälfte der Produktionszeit vom Verteidigungsministerium unterstützt, bevor die Beziehung abkühlte. Argo und seine CIA-„Koproduzenten“ gewannen 2013 den Preis für den besten Film, und der Film Top Gun der Navy: Maverick hatte 2023 neun Nominierungen vorzuweisen.

Dokumente über die Produktion der diesjährigen Filme sind noch nicht verfügbar, da sie oft nur durch zeitaufwändige Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) zugänglich sind. Aber, so Stahl, „wenn es eine Oscar-Kategorie für die wahrscheinlichsten Geschäfte mit dem Sicherheitsstaat gäbe, wären die Nominierten die neuen Angebote in Franchises, die es schon vorher getan haben: Godzilla, Mission: Impossible, Planet der Affen und Captain America“.

Die neue Forschungsreihe Consuming War von The Costs of War, die Anfang dieser Woche vorgestellt wurde, beleuchtet die vielen Wege, auf denen „Amerikaner mit kulturellen Projekten zur Förderung des Militarismus überschwemmt werden“. Das erste Papier der Reihe, „Die Militarisierung von Film und Fernsehen“, bietet einen aktuellen Überblick über den Einfluss des Pentagons auf die Film- und Fernsehindustrie. Dabei stellt sich heraus, dass die Gelder der US-Steuerzahler direkt in die Subventionen für Hollywood fließen.

Tanner Mirrlees, der Autor des Berichts und außerordentlicher Professor für Kommunikation und digitale Medienwissenschaft an der Ontario Tech University, zeigt auf, wie die Amerikaner unwissentlich dazu beitragen, als kommerzielle Unterhaltung getarnte Militärpropaganda zu finanzieren. Ein typisches Kriegsfilmbudget kann zwischen 50 und 150 Millionen Dollar betragen.

Ein einziges F-35-Kampfflugzeug kostet dagegen über 80 Millionen Dollar. Die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von Jets, Panzern und Flugzeugträgern machen solche Waffen für Filmemacher ohne umfangreiche Subventionen des Verteidigungsministeriums unzugänglich. Eine Partnerschaft mit dem Pentagon verschafft den Studios Zugang zu Technologien und dem Personal, das sie bedienen kann, zu militärischen Drehorten und zu US-Offizieren, die als vom Steuerzahler finanzierte Statisten eingesetzt werden können.

Diese Partnerschaft hat ihren Preis. Im Gegenzug für den Einsatz von Militärpersonal und -ausrüstung müssen sich die Filmproduzenten an die strengen Unterhaltungsrichtlinien des Pentagons halten, die dem Verteidigungsministerium das letzte Wort über das Drehbuch eines Films einräumen. Diese Zusammenarbeit erfordert häufig Änderungen am Drehbuch, die einem historischen Revisionismus gleichkommen. Spy Culture, die „weltweit führende Quelle für die Beteiligung der Regierung an Hollywood“, hat mit Hilfe von FOIA-Anfragen Zehntausende von kommentierten Drehbuchentwürfen gesammelt, die aus erster Hand einen Einblick in das Ausmaß des Einflusses des Pentagons auf die Filme geben, die wir kennen und lieben.

Das Drehbuch für Godzilla (2014) wurde beispielsweise von einem Film, der den Einsatz von Atomwaffen durch das US-Militär kritisieren sollte, dramatisch in einen Film umgewandelt, in dem Godzilla, eine monströse Allegorie für die US-Atombombenangriffe, durch eine Atomrakete gestärkt wird und später vom US-Militär im Kampf unterstützt wird. Auch die Anspielungen auf die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki im ursprünglichen Drehbuch wurden von den Produzenten gestrichen, nachdem das Pentagon gedroht hatte, seine Unterstützung für den Film zurückzuziehen.

Godzilla ist einer von vielen Filmen, die von der Militainment-Industrie entwickelt wurden, um dem Pentagon zu helfen, ein beschönigtes, idealisiertes Bild von sich selbst zu vermitteln. Sowohl „Zero Dark Thirty“ als auch „American Sniper“ verherrlichen das Militär und die US-Geheimdienste, während die Menschlichkeit der afghanischen und irakischen Bevölkerung, die durch die amerikanischen Geheimoperationen geschädigt wurde, stereotypisiert und heruntergespielt wird. Wie Mirlees es ausdrückt, stellen diese Filme „US-Kriege als notwendig und glorreich dar, wobei die menschlichen, sozialen und ökologischen Verwüstungen, die der Krieg vor allem für die Zivilbevölkerung verursacht, heruntergespielt oder ignoriert werden“.

Das Pentagon hat auch die Angewohnheit, Filmen die Unterstützung zu verweigern, die sich mit den menschlichen Kosten der US-Kriegsführung befassen oder Kriegsverbrechen darstellen, die von amerikanischen Militärangehörigen begangen wurden, wie Jarhead, Platoon, Redacted und In the Valley of Elah, der 2008 für einen Oscar nominiert wurde.

„Eines meiner Hauptanliegen in Bezug auf die vom Verteidigungsministerium unterstützte Hollywood-Unterhaltung„, erklärte Mirlees in einer E-Mail an Responsible Statecraft, ‚ist ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung eines ideologischen Umfelds, in dem eine gezielte Infragestellung der Verteidigungsausgaben – und der Interessen, die über die bloße ‘Verteidigung“ oder „Sicherheit“ hinausgehen – politisch brisant ist und oft als unpatriotisch oder unamerikanisch dargestellt wird.“

Mit einem vorgeschlagenen Budget von 850 Milliarden Dollar und einer siebten nicht bestandenen Prüfung braucht das Pentagon dringend eine öffentliche Überprüfung. Doch auf der Leinwand wird weiterhin ein romantisches Bild des Militärs und seiner Ausrüstung gezeichnet. Der glanzlose F-35-Kampfjet des Verteidigungsministeriums, der in den Filmen Transformers, Superman und Godzilla seinen Platz im Rampenlicht gefunden hat, wird den Steuerzahler voraussichtlich mehr als 1,7 Billionen Dollar kosten.

Wenn es um seine Rolle in Spielfilmen geht, tut das Pentagon sein Bestes, um seine Beziehungen zu Hollywood geheim zu halten. „Das Problem ist die mangelnde Transparenz“, so Stahl. „Während Forscher immer mehr Informationen anfordern, wird das Militär immer schützend und wortkarg. Auch Filmemacher verschleiern oft das ganze Ausmaß ihrer Zusammenarbeit mit dem Pentagon, während sie aktiv Filmkonzepte mit den Werten des Pentagons im Hinterkopf vorschlagen.

Die FCC schreibt vor, dass alle öffentlichen Sendungen einen Hinweis auf alle kommerziellen Sponsoren und die Verwendung von Produkten enthalten müssen. Dies könnte als Rahmen für eine Gesetzgebung dienen, die eine öffentliche Offenlegung der Zusammenarbeit zwischen dem Pentagon und den Filmstudios vorschreibt und so der amerikanischen Öffentlichkeit die Transparenz bietet, die sie verdient. In der jetzigen Situation ist jedoch jede Bestätigung einer militärischen Beteiligung an einem Hollywood-Film tief im Abspann vergraben und wird den Zuschauern erst dann zugänglich gemacht, wenn sie einen Film konsumiert haben, dessen Drehbuch vom Pentagon genehmigt wurde.

Während ein tieferes Verständnis des Einflusses des Pentagons hinter den Kulissen auf die Filmindustrie notwendig ist, ist Hollywood nur der Anfang der Bemühungen des Pentagons, die Herzen und Köpfe der US-Steuerzahler zu gewinnen. Von Videospielen und Musik bis hin zu Mode und Spielzeug werden die Berichte von Consuming War weiterhin den Einfluss des Militärs auf das amerikanische Kulturleben untersuchen.

Wenn Sie sich also die Oscar-Verleihung ansehen, denken Sie daran, dass Sie nicht nur den Stars zuschauen, sondern auch der Militainment-Industrie bei der Arbeit zusehen.