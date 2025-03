Vogelgrippe-Déjà-vu aus dem COVID-Spielbuch

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Gesundheitsbehörden reagieren auf die Vogelgrippe (H5N1) mit ähnlichen Strategien wie bei COVID-19, einschließlich umfangreicher PCR-Tests und Panikmache, was zu erheblichen Unterbrechungen der Lebensmittelversorgung und Preissteigerungen führt

Seit 2022 wurden über 150 Millionen Vögel aufgrund von H5N1 getötet, davon allein 41,4 Millionen zwischen Dezember 2024 und Januar 2025, was zu einem Anstieg der Eierpreise führte

Das US-Landwirtschaftsministerium hat 1,25 Milliarden US-Dollar für Entschädigungen an betroffene Landwirte ausgegeben und Zoetis eine bedingte Lizenz für einen Vogelgrippeimpfstoff für Hühner erteilt, obwohl die CDC erklärt hat, dass H5N1 für Menschen ein geringes Risiko darstellt

Studien zeigen, dass Hühner eine natürliche Immunität gegen H5N1 entwickeln können, was darauf hindeutet, dass eine Massenschlachtung unnötig ist, während es Hinweise darauf gibt, dass die Bemühungen zur Bestandsräumung das Risiko einer Übertragung von Hühnern auf den Menschen erhöhen

Die Gesundheitsbehörden verfolgen die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs, wobei das HHS Moderna 590 Millionen US-Dollar für H5N1-Impfstoffe für Menschen zur Verfügung stellt, trotz Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs und des Risikos, dass impfstoffresistente Stämme entstehen

Sie haben die Nachrichten über eine Vogelgrippe-Gesundheitskrise mitbekommen – kranke Vögel, Eierknappheit, Preissteigerungen. Die leeren Regale, ständigen Aktualisierungen und verwirrenden Anweisungen wecken wahrscheinlich Erinnerungen an COVID. Aber es gibt einen Grund, warum die Vogelgrippe, oder H5N1, wie eine Wiederholung wirkt. Zunächst einmal warnen Beamte seit Jahren vor einer bevorstehenden Vogelgrippe-Pandemie, aber jede Panikmache über eine tödliche Vogelgrippe hat sich als falsch herausgestellt.

Deshalb habe ich 2009 „The Great Bird Flu Hoax“ geschrieben. Jetzt macht die Vogelgrippe wieder Schlagzeilen, da sie bei Vögeln, anderen Tieren und sogar Menschen in den USA ausbricht. Wenn es wie ein Déjà-vu erscheint, dann täuscht man sich nicht; es ist beabsichtigt. Dr. Clayton Baker, Internist und Autor des Brownstone Institute, bringt es auf den Punkt: „Die Vogelgrippe ist eine komplette Wiederholung des COVID-Drehbuchs“, nur dass jetzt Ihre Lebensmittelversorgung und nicht Ihre Freiheit bedroht ist.

Betrachten Sie die Vogelgrippe als eine Reihe kalkulierter Schritte – Seiten aus einem Drehbuch, das Sie schon einmal gesehen haben. Diejenigen, die mit der Lösung dieser Krisen beauftragt sind – Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens – schüren sie oft, eine Taktik, die auf jahrelanger ‚Pandemievorsorge‘ beruht. Aber dieses Mal sind Ihre Lebensmittel das neue Schlachtfeld. Clayton erklärt:

„Beim letzten Mal, mit COVID, haben uns die Bioterroristen, die eine Pandemie planen, direkt erpresst, indem sie uns unsere Bürgerrechte entzogen haben, um uns zu zwingen, ihre unsicheren und unwirksamen Impfstoffe zu akzeptieren. Dieses Mal, mit der Vogelgrippe, erpressen uns die Bioterroristen, die eine Pandemie planen, indirekt, indem sie unsere Lebensmittel ins Visier nehmen, um uns zu zwingen, mehr ihrer unsicheren und unwirksamen Impfstoffe in unsere Lebensmittelversorgung und die der Lieferanten aufzunehmen.“

Grundlegendes zur Vogelgrippe

Was genau ist die Vogelgrippe? H5N1 ist ein Virus, das in der Regel Vögel wie Hühner und Enten befällt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt, dass es seit Jahrzehnten in Wildvogelpopulationen vorkommt und manchmal auf Nutztiere oder in seltenen Fällen auf Menschen übergeht. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) berichtet, dass seit 2022 mehr als 150 Millionen Vögel aufgrund von H5N1 getötet wurden, davon allein 41,4 Millionen zwischen Dezember 2024 und Januar 2025.

Die Behörden testen die Bestände umfassend und eliminieren ganze Gruppen, wenn auch nur ein Vogel positiv getestet wird. Die Auswirkungen reichen weit über den Hühnerhof hinaus bis in Ihren Alltag. Durch den Verlust von zig Millionen Hühnern sind Eier und Geflügel knapper und teurer geworden. Die Eierpreise werden 2025 voraussichtlich um 20,3 % steigen und haben im Januar einen 45-Jahres-Höchststand erreicht.

Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Impfstoffe in Ihre Lebensmittelversorgung eingeführt werden, wodurch sich Ihr Konsum ohne Ihre Zustimmung ändert. So erteilte das USDA dem Pharmaunternehmen Zoetis eine bedingte Lizenz für seinen Vogelgrippeimpfstoff, der für die Anwendung bei Hühnern zugelassen ist. Laut Baker hat der CEO von Zoetis, ehemals eine Tochtergesellschaft von Pfizer, „enge Verbindungen zu Pfizer, BlackRock und der Gates Foundation, allesamt etablierte Bösewichte während der COVID-Ära“.

Außerdem ist vielen nicht bewusst, dass Wissenschaftler 2012 das wilde H5N1-Virus in einem Labor genetisch modifiziert haben, um einen pandemischen Stamm zu erzeugen, der sich über die Luft verbreiten kann, was Bedenken hinsichtlich unbeabsichtigter Freisetzungen und Lecks im Labor aufwirft – ein Risiko, das in der Post-COVID-Ära nur allzu vertraut erscheint.

Das COVID-Spielbuch – Gleiches Spiel, anderes Feld

Erinnern Sie sich einen Moment lang an die COVID-Pandemie. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie Wissenschaftler ein Virus in einem Labor veränderten, an sein anschließendes Entweichen und an die plötzlichen Einschränkungen, die Sie in Erwartung einer Impfung in Quarantäne hielten. Wie Baker feststellt, entstand das SARS-CoV-2 von COVID durch Labormanipulation unter dem Deckmantel der Pandemievorsorge, trat 2019 aus und die Vogelgrippe verfolgt einen ähnlichen Weg.

Ein Bericht aus dem Jahr 2012 im Guardian beschreibt ähnliche Experimente mit H5N1, einschließlich der Art und Weise, wie Wissenschaftler das Virus manipulierten, damit es sich über die Luft und durch Tröpfchen beim Husten oder Niesen ausbreitet. Die Vogelgrippe verlagert den Fokus von Ausgangssperren auf Ihre Lebensmittelversorgung. Baker erklärt, dass die Behörden, anstatt Sie einzusperren, Geflügelbestände keulen, um eine Lebensmittelknappheit zu erzeugen, die Sie dazu zwingt, Impfstoffe zu akzeptieren.

Der Ansatz bleibt konsistent – ein Virus erzeugen, eine Impfung entwickeln und dann Angst einflößen, um die Akzeptanz zu gewährleisten. Während der COVID-Pandemie waren PCR-Tests weit verbreitet, obwohl PCR-Tests winzige, nicht bedrohliche Spuren des Virus nachweisen, was zu falsch positiven Ergebnissen führt und unnötig Alarm auslöst.

Heute wenden sie die gleiche Taktik auf Geflügel an und verlassen sich auf irreführende PCR-Tests, während sie die Tests auf Vogelgrippe ausweiten. Sie testen nicht nur Vögel, sondern auch Milch und Landwirte unermüdlich und häufen irreführende positive Ergebnisse an, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Baker erklärt, dass es sich hierbei nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, sondern um Mustererkennung:

„Um das Massenschlachten aufrechtzuerhalten und die Lebensmittelknappheit zu verschärfen, führen die Behörden des öffentlichen Gesundheitswesens wahllos PCR-Tests auf das Virus bei der Tierpopulation und den Landwirten durch, obwohl sie genau wissen, dass dies unzählige falsch positive Ergebnisse generieren wird … Die Behörden nutzen diese exzessiven Tests zusammen mit der von den Medien geschürten Angst und dem Machtmissbrauch der Regierung, um das Massenschlachten von Nutztieren und die Nahrungsmittelknappheit zu verlängern. Das Massenschlachten von Nutztieren und die daraus resultierende Nahrungsmittelknappheit werden genutzt, um die Bevölkerung zu erpressen und sie dazu zu bringen, die Impfstoffe in ihrer Lebensmittelversorgung massenhaft zu akzeptieren, im Austausch für eine Rückkehr zum normalen Leben.“

Warum das Ihnen und Ihrem Essen schadet

Die Tötung von über 150 Millionen Vögeln stoppt das H5N1-Virus nicht – sie verringert lediglich die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Dennoch hat das US-Landwirtschaftsministerium seit 2022 1,25 Milliarden US-Dollar in Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen für von der Vogelgrippe betroffene Landwirte investiert. Das bedeutet, dass Ihre Steuergelder direkt in eine Strategie fließen, die nicht funktioniert.

Tatsächlich verschlimmert sie die Situation sogar. Wie Nicolas Hulscher, Epidemiologe an der School of Public Health der University of Michigan, betont, stellen diese massiven Ausgaben nicht nur einen Anreiz für Landwirte dar, sich an der Massentötung ihrer Tiere zu beteiligen, sondern stellen auch einen schwerwiegenden Missbrauch von Steuergeldern dar, der eine Kaskade schwerwiegender nachgelagerter Folgen auslöst.

Eine der unmittelbarsten Folgen, die Sie erleben, ist der rasante Anstieg der Eierpreise. Dadurch wird ein Grundnahrungsmittel für alle weniger erschwinglich. Darüber hinaus hebt Hulscher einen beunruhigenden Zusammenhang zwischen der Massentötung und der Übertragung von H5N1 vom Huhn auf den Menschen hervor. Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass 100 % der mit Geflügel in Verbindung stehenden menschlichen H5N1-Fälle auf diese Entvölkerungsmaßnahmen zurückzuführen sind.

Die Maßnahmen, die eigentlich dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dienen sollten, erhöhen also das Risiko einer Infektion beim Menschen. Am beunruhigendsten ist vielleicht die Tatsache, dass eine Massenschlachtung nicht einmal notwendig ist. Hulscher zitiert drei verschiedene Studien, die belegen, dass Hühner eine H5N1-Infektion überleben und eine natürliche Immunität entwickeln können. Diese natürliche Immunität trägt dann dazu bei, die zukünftige Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Diese Erkenntnisse deuten auf einen weitaus wirksameren und kostengünstigeren Ansatz als die derzeitige Massenschlachtung hin.

Hulscher argumentiert, dass die aktuellen Biosicherheitsstrategien des US-Landwirtschaftsministeriums eindeutig versagen, insbesondere angesichts der ständigen Neuinfektion von Farmen durch wilde Stockenten. Er fordert das US-Landwirtschaftsministerium auf, seine Testmethoden transparent zu machen, um das unnötige Keulen gesunder Vögel zu beenden und die Entwicklung einer natürlichen Immunität als nachhaltigere Lösung zu ermöglichen.

Vogelgrippeimpfungen in Sicht

Vogelgrippeimpfungen stehen jetzt im Mittelpunkt. Zusätzlich zur bedingten Zulassung des USDA für den Vogelgrippeimpfstoff von Zoetis für Hühner hat das US-Gesundheitsministerium zugestimmt, Moderna 590 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen H5N1 beim Menschen zur Verfügung zu stellen – obwohl die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) die Vogelgrippe als ein geringes Risiko für Menschen einstufen.

Dr. Robert Malone zieht Parallelen zur Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, insbesondere was den Einsatz der mRNA-Technologie betrifft:

„Es gibt keine Belege dafür, dass ein Grippeimpfstoff auch nur annähernd eine sterilisierende Immunität (vollständiger Schutz vor Infektion, Replikation und Ausbreitung) bietet. Mit anderen Worten: Wir können mit Sicherheit vorhersagen, dass das Moderna-Produkt, für das Sie bezahlen, ein weiterer undichter Grippeimpfstoff sein wird, der die zusätzlichen Risiken der aktuellen mRNA-Impfstofftechnologie birgt.“

Malone fragt, warum sie nicht andere Optionen in Betracht ziehen, wie z. B. die Zucht von Geflügel, das von Natur aus gegen H5N1 resistent ist. Das ist ein berechtigter Einwand, insbesondere angesichts der weiten Verbreitung von H5N1 bei Wildvögeln – das Virus wird nicht verschwinden. Er schließt sich Hulschers Kritik an der Massentötung an und weist auf deren Misserfolge hin: Das Virus breitet sich weiter aus, die Eierpreise sind extrem hoch und es besteht sogar ein erhöhtes Risiko, dass das Virus von Hühnern auf Menschen übergeht, die mit ihnen umgehen.

Und denken Sie daran, dass all dies Sie etwas kostet – 1,25 Milliarden US-Dollar Ihrer Steuergelder wurden für diese ineffektive Strategie ausgegeben. Malone warnt davor, dass die derzeitige Politik des USDA, einschließlich der Massenschlachtungen und der bevorstehenden Verwendung dieser undichten mRNA-Impfstoffe, die Lage noch verschlimmern könnte.

Sie könnten zur Entwicklung von impfstoffresistenten H5N1-Stämmen führen, die sich dann wieder auf Wildvögel ausbreiten und sogar Menschen infizieren könnten. Hinzu kommt, dass Influenzaviren wie H5N1 schnell mutieren. Selbst wenn also ein mRNA-Impfstoff für einen Stamm entwickelt wird, wirkt er nicht gegen den nächsten. Dies würde dazu führen, dass ständig Auffrischungsimpfungen verabreicht werden müssten, ein weiteres Kapitel aus dem COVID-Spielbuch.

Was Sie tun können, um das Spielbuch zu stoppen

Der erste Schritt, um sich aus diesem zerstörerischen Kreislauf zu befreien, besteht darin, zu verstehen, dass er existiert. Von dort aus sollten Sie die Behörden dazu drängen, die Massenschlachtungen zu stoppen. „Es traumatisiert die Landwirte, verschwendet Ressourcen, führt zu Nahrungsmittelknappheit, ist äußerst inhuman gegenüber Tieren und trägt nicht dazu bei, das Virus zu stoppen. Lassen Sie die Herden eine natürliche Immunität entwickeln“, sagt Baker.

Er rät außerdem dazu, den Einsatz von PCR-Tests auf Vogelgrippe bei Tieren und Menschen einzustellen, und merkt an: „PCR-Tests führen zwangsläufig zu unzähligen falsch positiven Ergebnissen, was die … Hysterie anheizt, Entscheidungsträger lähmt und die Erpressung der gesamten Bevölkerung fördert.“ Baker empfiehlt auch eine Überarbeitung der Führung, einschließlich der Absetzung der Leiter von USDA und CDC, die an diesem fehlerhaften Ansatz festhalten, und der Auflösung des Office of Pandemic Preparedness and Response Policy.

Während Baker das Haus aufräumt, fordert er Untersuchungen des USDA Southeast Poultry Research Lab in Athens, Georgia, und des Kawaoka Bird Flu Lab an der University of Wisconsin, die an der Funktionsgewinnforschung zu H5N1 beteiligt sind. Im Labor der University of Wisconsin wurden im Laufe der Jahre mehrere Unfälle mit H5N1 gemeldet. In der Zwischenzeit lehnt er voreilige Impfungen ab und unterstützt stattdessen die natürliche Immunität und die Zucht von H5N1-resistenten Herden.

Die sich entfaltende Vogelgrippe-Geschichte dient als abschreckendes Echo der COVID-19-Pandemie und veranschaulicht auf drastische Weise ein abgenutztes und wiederverwendetes Drehbuch. Von den bekannten Refrains der Panikmache und fragwürdigen Tests bis hin zum Drängen auf pharmazeutische Interventionen und der Missachtung natürlicher Lösungen sind die Muster unbestreitbar.

Dieses Mal hat sich das Schlachtfeld von unseren Bürgerrechten zu unseren Esstischen verlagert, wobei die Ernährungssicherheit nun durch Maßnahmen bedroht ist, bei denen es weniger um echte öffentliche Gesundheit als vielmehr um Kontrolle und Unternehmensgewinne geht.

Um sich von diesem Déjà-vu zu befreien, müssen Sie dieses Muster als das erkennen, was es ist: eine kalkulierte Strategie, die sich einmal mehr abspielt. Die Lehre aus COVID ist klar: Die bedingungslose Einhaltung von Top-down-Richtlinien führt zu vorhersehbaren und schädlichen Ergebnissen. Es ist an der Zeit, Transparenz zu fordern, die vorherrschende Erzählung in Frage zu stellen, sich für evidenzbasierte Lösungen wie die natürliche Immunität einzusetzen und sich letztendlich zu weigern, die Geschichte, oder besser gesagt, das Drehbuch, sich wiederholen zu lassen.

