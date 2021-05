„Casserian Engeri?“ bedeutet aus dem Suaheli übersetzt: „Und wie geht es den Kindern?“ Dies ist eine traditionelle Begrüßung bei einem Massai-Stamm in Afrika.

Man hoffte, „Sepati Ingera!“ zu hören, was bedeutet: „Den Kindern geht es gut.“

Ein guter Indikator für die Gesundheit einer Gesellschaft ist die Gesundheit ihrer Kinder.

Traurigerweise muss die Antwort auf diese Frage in den USA lauten: „Nein. Den Kindern geht es nicht gut.“, nachdem der ehemalige Direktor der Centers for Disease Control (CDC), Robert Redfield, im Juli 2020 öffentlich sagte, dass die Zahl der Todesfälle durch Selbstmord und Drogenüberdosis unter Highschool-Schülern bei weitem die Zahl der Todesfälle durch Covid übersteigt und die Zahl der Schulversager, insbesondere unter Highschool-Schülern, ein epidemisches Ausmaß erreicht hat. Ganz und gar nicht gut.“

Und ich bin erstaunt über den mangelnden Aufschrei der meisten unserer öffentlichen Vertreter.

Seit mehr als einem Jahr werden Kinder und Jugendliche des größten Teils dessen beraubt, was ihrem Leben Wert und Sinn gibt – ihre Freunde in der Schule zu sehen, Vereinstreffen, Kirchengruppen, Camps, Familientreffen, Singgruppen, das Spielen in Schulbands und Orchestern.

Einige Schulen haben die Sportprogramme weitergeführt, aber viele nicht, manchmal mit herzzerreißenden Folgen, wie der Tod durch Selbstmord von Dylan Buckner, 18 Jahre alt, wie in der Ausgabe der Epoch Times vom 21. April berichtet. Dylans Vater, Chris, sagte, er sei sich sicher, dass die Schulschließungen in seinem Bundesstaat Illinois und die ausgedehnte Anordnung, zu Hause zu bleiben, die psychische Gesundheit seines Sohnes verschlechterten und zu seinem Tod beitrugen.

Dylan hatte einen Notendurchschnitt von 4,7, liebte es, Football zu spielen, was ihm laut seinem Vater half, eine strukturierte Routine zu behalten, so der Artikel „The Cost of Lockdowns“. Er war auf dem Weg zum College mit einem Football-Stipendium. Und doch strich das Schulsystem in diesem Jahr das Football-Programm, weil man Angst vor Covid hatte.

Dylan unternahm im September 2020 einen Selbstmordversuch und schaffte es im Januar 2021, sein Leben zu beenden.

Mehr als ein Jahr lang haben ängstliche Erwachsene und fehlgeleitete Politiker Kinder und Jugendliche davon abgehalten, sich mit Freunden zu treffen und ihr Leben normal zu leben. Experten für die Entwicklung von Kindern sind sich einig, dass die Beziehungen zu Gleichaltrigen zu den wichtigsten für die geistige und emotionale Gesundheit von Teenagern gehören.

Wie konnten wir das einer Nation von Kindern antun? Für ein Virus, von dem sogar der ehemalige CDC-Direktor James Redfield sagte, dass es für sie fast kein Risiko darstellt. Er hat gesagt, dass die Grippe für Kinder fünf- bis zehnmal gefährlicher ist und dass sie eine Chance von 1 zu einer Million haben, an Covid zu sterben.

Es hat sich gezeigt, dass frühe Todesprognosen durch das Virus übertrieben und furchtbar falsch sind. Dennoch haben die meisten Politiker keine öffentlichen Rücknahmen und Korrekturen herausgegeben, um die Ängste zu beruhigen und den Menschen, besonders den Kindern, zu helfen, wieder ein normales Leben zu führen. Stattdessen lassen sie die Angstmacherei und den Schaden weiter bestehen.

Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, erklärten Politiker und Bürokraten öffentlich, dass Kinder ihre Eltern oder Großeltern mit Covid anstecken könnten, selbst wenn das Kind keine Symptome hätte. Mitglieder der Coronavirus Task Force sagten, dass Kinder, Teenager und junge Leute, einfach indem sie ihr normales Leben leben – sich mit Freunden treffen, Sport treiben, an Schulveranstaltungen und Partys teilnehmen – sich unwissentlich anstecken und dann das Virus auf ältere Familienmitglieder übertragen und möglicherweise den Tod verursachen könnten – selbst wenn der junge Mensch nicht krank war, selbst wenn er nicht einmal einen Schnupfen hatte.

Dies wurde „asymptomatische Ausbreitung“ genannt, einer der vielen bizarren Begriffe, die wir nun seit mehr als einem Jahr lernen und bedenken müssen.

Politiker und Bürokraten standen zu Beginn dieser Krise auf dem Podium des Weißen Hauses in den USA und sagten, dass ein Kind, nachdem es ein älteres Familienmitglied infiziert und vielleicht eine Krankheit verursacht hat, die zum Tod führt, „damit leben muss.“ Was für eine verheerende, schädliche und unverantwortliche Sache, in Hörweite von Kindern, Teenagern und jungen Erwachsenen zu sagen – dass sie eine Gefahr für andere sein könnten, nur indem sie atmen, indem sie sind, indem sie ihr normales Leben leben.

Was für eine besonders schreckliche und schädliche Sache zu sagen, wenn wir nicht einmal sicher waren, dass es wahr war.

Es klang von Anfang an unglaubwürdig. Und es stellte sich heraus, dass es nicht wahr war. Dr. Maria Van Kerkhove, Leiterin der Abteilung für neu auftretende Krankheiten und Zoonosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sagte auf einer Pressekonferenz am 7. Juni 2020, dass nach den bekannten Forschungsergebnissen eine asymptomatische Ausbreitung sehr selten ist“.

Eine neuere chinesische Studie mit 10 Millionen Menschen, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, stellte fest, dass eine asymptomatische Ausbreitung nicht nur selten, sondern fast nicht existent ist.

Am 22. November 2020 veröffentlichte Jeffrey A. Tucker einen umfassenden Artikel auf der Website des American Institute for Economic Research, in dem er Informationen über die asymptomatische Ausbreitung im letzten Jahr nachzeichnete.

Als ich Tuckers Artikel und dann die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie las, fragte ich mich: Wo sind unsere gewählten Vertreter jetzt?

Wo sind dieselben hochbezahlten Politiker, Bürokraten und Gesundheitsbehörden, die diese schrecklichen und alarmierenden Nachrichten verbreitet hatten, die das Leben junger Menschen mehr als ein Jahr lang so umfassend verwüstet hatten? Warum zogen sie diese Aussagen über die asymptomatische Ausbreitung nicht zurück und versicherten Kindern, Teenagern und jungen Erwachsenen, dass man sich einfach keine Sorgen machen müsse? Dass sie, einfach dadurch, dass sie ihr Leben leben und sie selbst sind, keine „Superverbreiter“ sind und auch nie waren, keine automatischen Krankheitsträger sind.

Warum wurden von offizieller Seite keine beruhigenden und bestärkenden Botschaften an junge Menschen herausgegeben – nachdem mehr und andere Informationen über dieses Virus aufgetaucht sind? Wo war der Aufschrei, um die mentale und emotionale Gesundheit und das akademische Leben junger Menschen, insbesondere von Teenagern, zu schützen?

Ein anderer Artikel von Micha Gartz für das American Institute for Economic Research erinnert uns daran, dass das Durchschnittsalter für den Tod durch dieses Virus bei 80 Jahren liegt. Die meisten Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, bekommen überhaupt keine Symptome. Die meisten Menschen, die Symptome bekommen, werden nur leicht krank, und sogar die Mehrheit derjenigen, die schwer krank werden, erholen sich wieder.

Der Schaden, der den Gemeinden durch die weit verbreiteten Abriegelungen entsteht, ist jedoch sehr real.

Die Crisis Text Line, eine Non-Profit-Organisation, die kostenlose psychische Gesundheitstexte für Menschen in Krisen anbietet, erhielt im November 2020 mehr als 18000 Texte, ihre größte Zahl überhaupt, stellt Gartz in ihrem Artikel Mehr „Covid-Selbstmorde“ als Covid-Todesfälle bei Kindern fest.

Selbst leistungsstarke Schüler, die historisch gesehen gute Noten haben, sind während der Schulschließungen im vergangenen Jahr und des überwiegend online stattfindenden Unterrichts in alarmierendem Maße durchgefallen, wie veröffentlichte Studien zeigen, darunter eine von Fairfax County Public Schools, einem der größten Schulbezirke der USA.

Eltern, die zuvor den Rat von Gruppen wie der American Academy of Pediatrics‘ beherzigt hatten, die Bildschirmzeit von Kindern und Jugendlichen zu deren Gesundheit auf maximal zwei Stunden hochwertiger Inhalte pro Tag zu begrenzen, haben sich nun dazu hinreißen lassen, ihren Kindern zu erlauben, mehrere Stunden pro Tag am Computer zu verbringen, während sie Freunde verpassen, im Unterricht durchfallen und die Hoffnung verlieren.

Zu viel Zeit am Computer kann eine Gefahr für die Gesundheit junger Menschen darstellen, insbesondere für diejenigen, die anfällig für eine Sucht sind. Im Jahr 2019 hat die WHO die Computerspielsucht als eine Krankheit aufgeführt, die vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schädigt. Wie geht es den Kindern? Ganz und gar nicht gut.

Abriegelungen, massive Angst und Schulschließungen haben verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Eine nationale, unabhängige Non-Profit-Organisation namens Fair Health, die Gesundheitskosten untersucht, berichtete im März 2021 über einen 333-prozentigen Anstieg der vorsätzlichen Selbstverletzungen bei jungen Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren im Zeitraum von August 2019 bis August 2020.

Die Studie, The Impact of COVID-19 on Pediatric Mental Health: A Study of Private Healthcare Claims, analysierte 32 Milliarden private Krankenversicherungsansprüche. Laut der Studie sind die Ansprüche für Überdosen, Zwangsstörungen, Depressionen und Angstzustände bei Kindern zwischen 12 und 18 Jahren dramatisch gestiegen. Die CDC berichtete im Sommer 2020, dass 25 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ernsthaft über Selbstmord nachgedacht hatten.

Viele Experten haben öffentlich gesagt, dass Lockdowns, einschließlich der Schließung von Schulen, eine katastrophale und unnötige Abschwächungsstrategie gewesen sind, die unermessliche Schäden und unzählige Todesfälle verursacht hat.

Dr. Jay Battacharya, Professor an der Stanford University Medical School, nannte die Abriegelungen in einem Newsweek-Artikel vom März 2021 „den größten Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit, den wir je gemacht haben“.

Battacharya ist einer der Autoren einer Petition mit dem Namen „The Great Barrington Declaration“, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurde. Darin werden Sicherheitsstrategien für ältere Menschen gefordert und gleichzeitig ein Ende der Lockdowns für ganze Gesellschaften gefordert, mit der Begründung, dass Lockdowns weit mehr Schaden als Nutzen verursachen.

„Kinder von der Schule fernzuhalten ist eine große Ungerechtigkeit“, heißt es in der Erklärung, die von 14’000 Wissenschaftlern aus den Bereichen Medizin und öffentliche Gesundheit, 43’000 Medizinern und fast 800’000 Bürgern unterzeichnet wurde. Dr. Martin Kulldorff, Professor für Medizin an der Harvard University und Dr. Sunetra Gupta, Professorin an der Oxford University sind ebenfalls Autoren der Petition.

Viele jetzt veröffentlichte Studien zeigen, dass die Staaten, die im letzten Jahr geöffnet blieben, nicht schlechter und einige sogar besser abschnitten als die Staaten, die die restriktivsten Schließungen und Schließungen hatten. Außerdem gab es die ganze Zeit über Behandlungen für dieses Virus, wie Hydroxychloroquin und Ivermectin, die, wenn sie frühzeitig verabreicht worden wären, Zehntausende von Leben hätten retten können, wie viele Quellen berichten.

Dr. Peter McCollough sprach vor dem Kongress über die frühzeitige Behandlung und über das kriminelle Verschweigen von Ärzten, einschließlich der Verhinderung, dass Ärzte Covid-Patienten mit Medikamenten behandeln, die funktionieren. Stattdessen wurden diese Medikamente politisiert und Ärzte daran gehindert, sie zu verschreiben. Mit mehr Mut und unabhängigem Denken hätten Angst und Schaden eingedämmt werden können; stattdessen sahen viele einfach zu, wie das Licht in den Augen der Kinder erlosch, Monat für Monat, mehr als ein Jahr lang.

Kinder, die Sport treiben, mussten Masken tragen, obwohl Masken den Sauerstoff verbrauchen und die Konzentration behindern und mehr Unfälle verursachen können, wie einige Eltern beklagten, während Profisportler im Fernsehen keine Masken tragen müssen. Während viele Schulen wieder für den regulären Unterricht geöffnet haben, lesen sich die von der Regierung erstellten Dokumente zur Wiedereröffnung von Schulen mit den repressiven Vorschriften für einen Abstand von sechs Fuß, Desinfektion und Masken fast wie Handbücher für den Betrieb eines Konzentrationslagers.

Ich habe in einem Gefängnis unterrichtet, und diese Pläne für die Wiedereröffnung der öffentlichen Schulen lesen sich repressiver als die Bedingungen in einem Gefängnis. Ich habe im letzten Jahr Kinder in der Schule beim Essen gesehen, die einen Abstand von sechs Fuß voneinander hatten, die Maske nur zum Essen abnehmen durften und nicht mit ihren Freunden essen durften. Ich kann mich kaum zurückhalten zu weinen, wenn ich sie auf diese Weise sehe.

Schulräume und Cafeterien sehen heutzutage eher aus wie Räume, in die Kinder zum Nachsitzen geschickt werden. Die Schüler sehen aus, als würden sie bestraft, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Wie kann das sein? Wie können wir still bleiben?

Manche Schüler fühlen sich durch diese Zustände so deprimiert, dass sie nicht einmal zur Schule gehen wollen. Es kann fast überwältigend traurig sein, für längere Zeit keine menschlichen Gesichter und kein Lächeln zu sehen. Jahrelang haben Lehrer die Bedeutung des sozialen und emotionalen Lernens von Kindern studiert und gefördert, und jetzt erwarten wir, dass Kinder Schulen besuchen, die aussehen und sich anfühlen wie Gefangenenlager. Oder noch schlimmer. Wie können wir unsere Kinder auf diese Weise behandeln?

Wir wollen glauben, dass die Informationen, die wir über diesen Virus erhalten, unvoreingenommen und überparteilich sind – vor allem, wenn staatliche Vorgaben Kinder und junge Erwachsene so schwer getroffen haben. Sicherlich müssen die Maßnahmen neutral und notwendig gewesen sein. Aber leider sind die Informationen, die wir erhalten, nicht unvoreingenommen; wir müssen weiter hinterfragen, lesen, zuhören und nachdenken.

Der Autor und Forscher Dr. Namoi Wolf merkt an, dass die CDC eine Stiftung gegründet hat, um Geld von großen Pharmakonzernen, der Bill and Melinda Gates Foundation und von Technologiefirmen zu erhalten, die von der Online-Ausbildung profitieren.

Während einige Politiker und hochbezahlte Bürokraten immer noch Angst, Panik und Paranoia fördern, haben andere begonnen, sich über gescheiterte Abschottungspolitik zu äußern.

In einem Artikel der Epoch Times vom 21. April sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, dass gewählte Beamte, Establishment-Medien und Big Tech die Schuld daran tragen, dass Ängste aufrechterhalten werden und eine Seite der Debatte um die Abschwächung selektiv zensiert wird. Und warum? Weil sie mit der Angst, der Panik und der Paranoia Geld gemacht haben.

„Medien und große Tech-Giganten profitierten von Sperrungen, da die Menschen zu Hause blieben und ihre Produkte konsumierten“, sagte DeSantis. Google entfernte Videos von DeSantis, in denen er mit Ärzten sprach, die die gescheiterte Lockdown-Politik kritisierten. „Google und YouTube haben während dieser Krise Zensoren im Dienste der herrschenden Elite gewesen,“ sagte er.

Während Millionen von Menschen ihre Geschäfte oder Arbeitsplätze verloren – und Schulkinder, Teenager und Jugendliche mit Verzweiflung, Einsamkeit und Schulversagen kämpften – steigerten 614 US-Milliardäre ihren Reichtum um 931 Milliarden Dollar, laut einem Artikel von USA Today vom 1. Dezember 2020.

Für die Gesundheit unserer Gemeinschaften und unserer Kinder müssen wir uns immer wieder über Angst, Verwirrung, Paranoia und sogar Scham und Schuldgefühle erheben, weil wir die Reaktion auf das Virus so falsch verstanden haben. Wir müssen immer wieder zu der Frage zurückkehren: „Und wie geht es den Kindern?“ Und wenn es den Kindern nicht gut geht, müssen wir den Kurs ändern und aufhören, ihnen zu schaden, während wir fleißig daran arbeiten, den Schaden, der bereits angerichtet wurde, zu mindern.