Unerwünschte Wirkungen des Pfizer-Impfstoffs werden vom israelischen Gesundheitsministerium vertuscht

Das israelische Gesundheitsministerium hatte für das gesamte Jahr 2021 kein Meldesystem für unerwünschte Ereignisse. Es beauftragte ein Forschungsteam mit der Analyse der Berichte aus einem neuen System, das im Dezember 2021 eingeführt wurde.

Ein durchgesickertes Video zeigt, dass die Forscher dem Ministerium im Juni schwerwiegende Befunde vorlegten, die auf Langzeitwirkungen, darunter einige von Pfizer nicht aufgeführte, und einen kausalen Zusammenhang hinwiesen. Das Ministerium veröffentlichte einen manipulativen Bericht und teilte der Öffentlichkeit mit, dass kein neues Signal gefunden worden sei.

Hier müssen wir wirklich medizinisch-juristisch denken. Warum medizinisch-juristisch? Weil wir bei einigen unerwünschten Ereignissen gesagt haben: ‚OK, es gibt sie, und es gibt einen Bericht, aber lasst euch trotzdem impfen‘. Ich meine, wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Bericht verfassen und wie wir ihn richtig darstellen. Damit es später nicht zu Klagen kommt: ‚Moment, Moment, Moment, Sie haben gesagt, alles wird gut und man kann sich impfen lassen. Und jetzt seht, was mir passiert ist. Das Phänomen geht weiter.

Der Referent ist Prof. Mati Berkowitz, Facharzt für Pädiatrie, Leiter der Abteilung für klinische Pharmakologie und Toxikologie am Shamir Medical Center und Leiter des Forschungsteams, das vom israelischen Gesundheitsministerium (IMOH) mit der Untersuchung der Sicherheit des Impfstoffs COVID-19 beauftragt wurde. Diese wichtige Studie stützte sich auf ein neues Meldesystem für unerwünschte Ereignisse, das das Gesundheitsministerium im Dezember 2021 einführte – 12 Monate NACH der Einführung der Impfstoffe für die Öffentlichkeit, da das im Dezember 2020 eingeführte System, wie jetzt offiziell zugegeben wird, dysfunktional war und keine Analyse der Daten zuließ.

In einer internen Zoom-Sitzung Anfang Juni, deren Aufzeichnung der Presse zugespielt wurde, warnte Prof. Berkowitz leitende Beamte des MOH, sie sollten sich genau überlegen, wie sie die Ergebnisse seiner Studie der Öffentlichkeit präsentieren, da sie sonst verklagt werden könnten, da sie den Behauptungen des MOH, ernste Nebenwirkungen seien selten, kurzfristig und vorübergehend, völlig widersprechen.

Nach der Analyse der über einen Zeitraum von sechs Monaten eingegangenen Berichte stellte das Forschungsteam fest, dass viele schwerwiegende Nebenwirkungen tatsächlich langfristig auftraten, darunter auch solche, die von Pfizer nicht aufgeführt wurden, und stellte einen kausalen Zusammenhang mit dem Impfstoff her. Doch anstatt die Ergebnisse in transparenter Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hielt das Gesundheitsministerium die Ergebnisse fast zwei Monate lang zurück, und als es schließlich ein offizielles Dokument veröffentlichte, stellte es die Ergebnisse falsch dar und manipulierte sie, indem es das Ausmaß der Meldungen herunterspielte und behauptete, dass keine neuen unerwünschten Ereignisse („Signale“) gefunden und dass die festgestellten Ereignisse nicht unbedingt durch den Impfstoff verursacht wurden, obwohl die Forscher selbst genau das Gegenteil behaupteten.

Bekanntlich wurde Israel von keinem Geringeren als dem CEO von Pfizer, Albert Burla, zum „Labor der Welt“ gekürt. Und das aus gutem Grund. Israel hat in der Tat eine sehr hohe Impfrate und war das erste Land der Welt, das allen Menschen eine Auffrischungsimpfung gab. Tatsächlich stützte sich der Antrag von Pfizer auf Zulassung der Auffrischungsimpfungen zumindest teilweise auf die in Israel durchgeführte sogenannte Studie. Israel war auch eines der ersten Länder der Welt, das schwangere Frauen geimpft hat.

Wie das israelische Gesundheitsministerium jetzt einräumt, war das Meldesystem für unerwünschte Ereignisse während des gesamten kritischen Jahres, in dem die überwiegende Mehrheit der Israelis geimpft wurde, die meisten von ihnen mit zwei bis drei Dosen, dysfunktional und ermöglichte keine zuverlässige Analyse der Daten.

Tatsächlich haben viele israelische Experten seit Beginn der Impfkampagne ernsthafte Bedenken geäußert, ob das IMOH in der Lage ist, die Sicherheit des Impfstoffs zu überwachen und der Welt zuverlässige Daten zu liefern. Dennoch teilte das IMOH der israelischen Öffentlichkeit, der FDA und der ganzen Welt mit, dass es über ein Überwachungssystem verfüge und die Daten genau verfolge. So äußerte beispielsweise Prof. Retsef Levy vom MIT, ein Experte für Gesundheitssysteme und Risikomanagement, auf einer Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte am 17. September letzten Jahres, bei der es um die Zulassung der Auffrischungsdosis ging, ernsthafte Kritik und erklärte, das System funktioniere nicht richtig und die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe werde nicht ordnungsgemäß überwacht. Daraufhin erklärte Dr. Sharon Alroi-Preis, Leiterin der öffentlichen Dienste des Gesundheitsministeriums und führende COVID-Beraterin der israelischen Regierung, sie sei „ziemlich überrascht über die Bemerkung von Retsef Levi, Israel verfolge keine unerwünschten Ereignisse“. Dr. Alroi-Preis erklärte: „Es sind unsere Daten. Ich bin für sie verantwortlich. Ich weiß also genau, was uns gemeldet wird.“

Erst Ende Dezember 2021, ein Jahr nach Beginn der Einführung des Impfstoffs, hat das Gesundheitsministerium endlich ein angemessenes System eingeführt, das mit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren zusammenfällt. Das neue System basiert auf einem nicht anonymen digitalen Meldeformular, das das Ministerium an alle öffentlichen HMOs (Health Management Organizations) verteilt hat, damit alle Patienten, die geimpft wurden, Nebenwirkungen melden können. Gleichzeitig beauftragte das Ministerium Prof. Mati Berkowitz und seine Mitarbeiter mit der Analyse der Berichte. Die Analyse erfolgte anhand der Berichte, die von den Krankenkassen in Israel über einen Zeitraum von sechs Monaten – von Anfang Dezember 2021 bis Ende Mai 2022 – eingegangen waren.

Das Team untersuchte sowohl die engen Kategorien von Nebenwirkungen, die vom Gesundheitsministerium festgelegt wurden (es gab sieben solcher Kategorien), als auch den freien Text (es wurden 22 Kategorien von Nebenwirkungen ermittelt). Aufgrund der begrenzten Zeit und der begrenzten Ressourcen beschloss das Team, zunächst nur die fünf häufigsten Nebenwirkungen zu analysieren, die sie identifiziert hatten: 1. neurologische Schädigungen; 2. allgemeine Nebenwirkungen; 3. Menstruationsstörungen; 4. Störungen des Bewegungsapparats; und 5. Verdauungssystem/Niere und Harnwege.

Anfang Juni stellten die Forscher ihre Ergebnisse hochrangigen Beamten des MOH vor, darunter Dr. Emilia Anis, Leiterin der epidemiologischen Abteilung des MOH. Hier sind ihre wichtigsten Ergebnisse und Punkte:

Neue Signale – Das Forschungsteam identifizierte und charakterisierte Nebenwirkungen, die von Pfizer nicht aufgeführt wurden, darunter neurologische Nebenwirkungen wie Hypoästhesie, Parästhesien, Tinnitus und Schwindel, Rückenschmerzen und Symptome des Verdauungssystems bei Kindern (Bauchschmerzen).

Langfristige Ereignisse – Das Forschungsteam betonte während der Diskussion wiederholt, dass seine Ergebnisse darauf hindeuten, dass entgegen den bisherigen Angaben in vielen Fällen schwerwiegende unerwünschte Ereignisse langfristig sind, Wochen, Monate, ein Jahr oder sogar länger andauern und in einigen Fällen sogar andauern, sodass die Nebenwirkung auch nach Abschluss der Studie noch anhält. Dazu gehören Menstruationsunregelmäßigkeiten und verschiedene neurologische Nebenwirkungen, Muskel-Skelett-Verletzungen, Magen-Darm-Probleme sowie unerwünschte Wirkungen auf Nieren und Harnwege.

Re-Challenge – Die Forscher fanden viele Fälle von Re-Challenge – Wiederauftreten oder Verschlimmerung einer Nebenwirkung nach wiederholter Verabreichung des Impfstoffs. Tatsächlich fanden sie Fälle von Re-Challenge bei allen fünf von ihnen untersuchten häufigsten Nebenwirkungen – z. B. neurologische Verletzungen, allgemeine Nebenwirkungen, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Störungen des Bewegungsapparats sowie Verdauungssystem/Niere und Harnwege.

Ein wichtiges Beispiel, das die Schwere dieser Befunde verdeutlicht, sind Menstruationsstörungen.

Langanhaltend – In einer der Folien schreiben die Forscher: „In den Studien, die zu dem oben genannten Thema durchgeführt wurden, wurden kurzfristige Störungen (bis zu einigen Tagen) des Menstruationszyklus festgestellt. Über 90 % der Berichte, in denen die Merkmale der Dauer dieses unerwünschten Ereignisses beschrieben werden, weisen jedoch auf langfristige Veränderungen hin (Hervorhebung im Original. Y.S). Über 60% geben eine Dauer von mehr als 3 Monaten an.“

Rechallenge – In ~10 % der Fälle trat das Problem nach weiteren Dosen erneut auf.

Professor Retsef Levi, der auch Mitglied des israelischen Notstandsrates für die COVID 19-Krise ist, sagte in einem Interview mit GB News, dass das Beispiel der in der Studie festgestellten langfristigen Menstruationsstörungen auch die Reaktion der Behörden auf die Berichte der Öffentlichkeit zeigt.

Zunächst leugneten sie jeglichen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Störungen und den COVID-19-Impfstoffen – in diesem Fall trotz unzähliger Berichte, die das Internet seit Beginn der Impfung überfluteten. Als die Berichte dann immer noch nicht aufhörten und nicht mehr zu leugnen waren, änderten die Behörden und die von ihnen beauftragten Experten ihre Darstellung und gaben zu, dass es zwar einen Zusammenhang geben könnte, aber selbst wenn es einen gäbe, wären die Symptome mild und vorübergehend. Sie halten nur wenige Tage an und haben keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Die Schlussfolgerungen der Forscher: Die Ergebnisse belegen die Kausalität und können zu Klagen führen

Kausalität – Die Forscher betonen, dass diese Befunde nach der Literatur einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Nebenwirkungen herstellen.

Wie im Folgenden hervorgehoben ist, betont Prof. Berkowitz, dass dies die Wahrscheinlichkeit einer Kausalität „von möglich auf sicher“ erhöht.

„Eines der Dinge, die hier stark sind, ist die erneute Herausforderung. Wir wissen von Medikamenten. Es gibt die Naranjo-Skala [die Skala für die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW)]. Nach Naranjo wird ein unerwünschtes Ereignis, das bei der erneuten Einnahme auftritt, von ‚möglich‘ zu ’sicher‘, zu ‚erheblich‘.“

Think Medical-Legal – als ob all dies nicht schon vernichtend genug wäre, warnt Prof. Berkowitz die MOH-Beamten in Bezug auf die lang anhaltenden Nebenwirkungen, sie sollten sich genau überlegen, wie sie die Ergebnisse seiner Studie der Öffentlichkeit präsentieren, da sie in völligem Widerspruch zu ihren Behauptungen stehen, dass ernsthafte Nebenwirkungen selten, kurzfristig und vorübergehend seien.

Die HMOs halten die Daten unter Verschluss

Das Forschungsteam erklärte auf der Sitzung, dass seine Studie eine wichtige Einschränkung hat: Es hat nur eine kleine Krankenkasse bereitwillig die Daten aus dem neuen Meldesystem weitergegeben. (Das israelische Gesundheitssystem ist in vier verschiedene HMO-ähnliche Organisationen unterteilt; jeder Israeli ist bei einer von ihnen unter Vertrag) Keine der anderen drei HMOs teilte ihre Daten, einschließlich der beiden größten – Clalit und Maccabi. Prof. Berkowitz sagte, dass sie die Daten „für sich behalten“.

Die einzige Krankenkasse, die die Daten weitergegeben hat (Meuchedet), ist sehr klein und repräsentiert nur etwa 15 % der israelischen Bevölkerung, mit einer stark religiös geprägten Bevölkerung, die niedrigere Impfraten hat als die allgemeine Bevölkerung und selten Smartphones benutzt, so dass die meisten von ihnen nicht einmal in der Lage waren, die SMS zu empfangen.

Zwei weitere Einschränkungen wurden vom Forschungsteam genannt:

Die schwersten Fälle wurden nicht einmal in die Analyse einbezogen. Es gab 173 Fälle von Krankenhausaufenthalten und Notaufnahmen, die von einem speziellen Expertenausschuss gesondert untersucht wurden.

Die Forscher betonten, dass sie noch viel Arbeit vor sich haben, da sie nur die fünf häufigsten Nebenwirkungen analysiert haben, aber 17 weitere (einschließlich der kardiovaskulären, die am sechsthäufigsten auftraten), die sie noch nicht analysiert haben.

Der „Nenner-Bericht“ – Verschweigen, Manipulieren und Vertuschen

Obwohl das IMOH diese Ergebnisse kannte, hielt es sie zwei Monate lang zurück, nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern sogar vor seinem eigenen Expertenausschuss, der am 30. Juni beschloss, den Impfstoff für Säuglinge ab 6 Monaten zuzulassen. Diese Entscheidung wurde drei Wochen, nachdem die IMOH vor diesen Ergebnissen und ihren Auswirkungen gewarnt worden war, getroffen.

Der formelle Bericht wurde schließlich am 20. August in einer geschlossenen Pressekonferenz veröffentlicht, und überraschenderweise gab das MOH in dem Bericht schwarz auf weiß zu, dass Israel bis Dezember 2021 kein funktionierendes Meldesystem für unerwünschte Ereignisse hat. Die unglaubliche Erklärung lautete: „Mit dem Fortschreiten der Impfaktion gingen Daten aus dem anonymen Online-Formular ein, aber ohne die Möglichkeit, die Daten zu verarbeiten und professionell zu validieren.“

Doch selbst nach Erhalt solch schwerwiegender Befunde und Warnungen manipulierte man die Daten und versuchte, entscheidende Informationen zu verbergen, um den Impfstoff als sicher erscheinen zu lassen.

Kein neues Signal“ – Das MOH ging so weit zu behaupten, dass in der Studie keine neuen Nebenwirkungen gefunden wurden, die nicht bereits bekannt waren – keine neuen Signale. Was ist mit den neurologischen Schäden, die laut den Forschern nicht einmal auf dem Etikett von Pfizer erwähnt werden? Was ist mit der langen Dauer oder der erneuten Verabreichung? Keiner dieser Befunde ist in dem offiziellen Bericht zu finden.

Manipulation der Zahlen – Um die Darstellung „seltener unerwünschter Ereignisse“ zu fördern, teilte das Gesundheitsministerium die Zahl der eingegangenen Meldungen mit einem Nenner, der der Gesamtzahl der in Israel während der gesamten anderthalb Jahre seit Beginn der Einführung des Impfstoffs verabreichten Dosen entspricht – etwa 18 Millionen – und verschwieg dabei die Tatsache, dass das System erst im Dezember 2021 eingeführt wurde und dass die Analyse auf Meldungen beruhte, die in den sechs Monaten bis Mai 2022 von einer kleinen Krankenkasse eingegangen waren.

Dabei wird die bekannte Tatsache ignoriert, dass solche passiven Meldesysteme nur einen Bruchteil der tatsächlichen Ereignisse erfassen. Das wäre auch dann der Fall, wenn das System während des gesamten Impfzeitraums in Betrieb wäre und von allen Krankenkassen genutzt würde (was natürlich nicht der Fall ist). Diese Manipulation – unter Verwendung des Nenners der Gesamtdosen – wurde in jeder der Kategorien der Nebenwirkungen in dem Bericht wiederholt.

Ferner stellt sich heraus, dass das MOH, um die Zahl der Berichte über Menstruationsunregelmäßigkeiten herunterzuspielen, einen Nenner der Gesamtzahl aller Dosen für Erwachsene – ~16 Millionen – verwendete und somit absurderweise auch Männer in die Gleichung der Häufigkeit von Menstruationsunregelmäßigkeiten einbezog.

Globale Auswirkungen

Die in dem durchgesickerten Video aufgedeckte Diskussion hat weitreichende und besorgniserregende Auswirkungen auf globaler Ebene. Obwohl Israel ein relativ kleines Land ist, wurde es als „das Labor der Welt“ bezeichnet. Die Augen eines Großteils der Welt waren auf Israel gerichtet, und die FDA und andere Aufsichtsbehörden haben die Erfahrungen mit dem Impfstoff wiederholt als Grundlage für politische Entscheidungen herangezogen, u. a. für Auffrischungsimpfungen und Verordnungen.

Wenn Israel also tatsächlich kein funktionierendes Überwachungssystem für unerwünschte Ereignisse hatte und seine Daten eine Fiktion waren, und selbst wenn es ein Jahr zu spät ein richtiges Überwachungssystem einführte und die Analyse der Ergebnisse des Systems völlig ignorierte und zurückhielt – worauf verließ sich die FDA wirklich? Worauf verließen sich all diese Regulierungsbehörden?

Links zu Videoclips aus der durchgesickerten Aufzeichnung, ins Englische übersetzt, auf Rumble:

Israeleak part 1 – Medico-legal



Israeleak part 1B – Rechallenge



Israeleak part 1C



Israeleak Part 2 – Guilt



Israeleak part 3 – Menstrual cycle irregularities



Israeleak Part 4 – No new signals?