Acht Jahre lang hat die NATO Marionettenregierungen in der Ukraine unterstützt, Angriffe auf den Donbass finanziert, wiederholt gegen die Minsker Verträge verstoßen, die russische Sprache in den Republiken Luhansk und Donezk verboten und die demokratische Opposition und die freien Medien in der Ukraine zerstört, sodass das Land zu einer Ein-Parteien-Regierung wurde, die im Wesentlichen den USA gehört, von ihnen finanziert und von US-Agenten verwaltet wird.

Das ist nicht sehr subtil.

Dennoch ist es den USA irgendwie gelungen, die Menschen in den USA und anderen westlichen Ländern davon zu überzeugen, dass Russland der böse Junge ist, der außer Kontrolle geraten ist und gestoppt werden muss.

Trotz alledem blieb Russland stoisch und bemühte sich ständig, die Situation unter Kontrolle zu halten. Es erklärte jedoch mit Nachdruck, dass die „rote Linie“ erreicht wäre, wenn die Ukraine nuklear werden und eine direkte Bedrohung für Moskau darstellen würde. Das würde nicht toleriert werden.

Sicherlich war dies eine nüchterne Warnung an jedes vernünftige Land, dass es auf keinen Fall passieren darf, dass die Ukraine nuklear wird. Denn sobald diese Büchse der Pandora geöffnet wäre, wäre die letzte Hürde für einen möglichen Atomkrieg genommen.

Acht Jahre lang wurde Russland vom Westen immer wieder angestachelt, ohne dass es den Köder schluckte. Dann, im Februar 2022, verkündete der ukrainische Präsident auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz seine Absicht, die Ukraine zu einem Atomstaat zu machen.

Fünf Tage später marschierte Russland in die Ukraine ein. Sofort schaltete sich die US-Propaganda ein, und monatelang, selbst als die Ukraine den Krieg durchweg verlor, wiederholten die westlichen Medien bei jeder Gelegenheit ihre Behauptungen, dass der Krieg sich wende, dass Russland ins Wanken gerate und die Helden der Ukraine den Großen Bären zurückschlagen würden.

Doch all das ist Schnee von gestern. Warum sollten wir es zum jetzigen Zeitpunkt wieder aufgreifen?

Nun, es ist nach wie vor von Bedeutung, dass die NATO (oder die USA – sie sind zu diesem Zeitpunkt praktisch austauschbar) von Anfang an rücksichtslos mit der Aussicht auf einen Atomkonflikt umgegangen ist.

Sind sie verrückt? Oder sind sie so töricht zu glauben, dass sie in einem nuklearen Konflikt eine Art „Vorteil“ haben? Oder sehen sie das Ganze als ein Spiel, bei dem es nur darum geht, welcher der beiden Kontrahenten am lautesten schimpft?

Über die Antwort auf dieses Dilemma können wir nur spekulieren. Aber abgesehen davon sollten wir uns fragen, a) wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Westen so tollkühn ist, den Knopf tatsächlich zu drücken, und b) wie das Ergebnis aussehen würde.

Zur ersten Frage: Wenn man bedenkt, dass es jetzt immer offensichtlicher wird, dass der Westen den Verlauf des Krieges falsch dargestellt hat, dass die ausgebildeten Asow-Kräfte verbraucht sind und Ersatz nicht schnell genug ausgebildet werden kann, um gegen die erfahrenen russischen Kräfte vorzugehen, werden sich die USA einen anderen Plan einfallen lassen müssen… und der muss etwas Dramatisches sein.

Die einzige Karte, die sie bisher nicht gespielt haben, ist die Atomwaffenkarte.

Sie haben behauptet, dass die Russen das Kernkraftwerk in Saporischschja, das sie seit einiger Zeit halten, entweder beschossen oder Explosionen verursacht haben. Im Wesentlichen werden sie beschuldigt, sich selbst in einer Anlage zu bombardieren, die längst eingenommen worden ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt glauben nicht viele Zuhörer an diese Erklärung. Was haben sie also noch in ihrem Werkzeugkasten?

Ich bin seit Langem der Meinung, dass der Westen als Ausweg auf eine alte Lieblingstechnik zurückgreifen könnte – einen Angriff unter falscher Flagge. Man erfindet ein Narrativ und Videos eines Angriffs auf, sagen wir, Kiew durch Russland mit einem kleinen Atomsprengkopf. Dann verkünden Sie, dass der Sprengkopf abgefeuert wurde und Hunderttausende getötet hat. Dann lassen Sie das vorbereitete Medienfeuerwerk los und berufen sich auf Artikel 5, der die nukleare Kriegsführung rechtfertigt.

Das könnte die Sympathien auf den Plan rufen. Aber es würde auch eine Tür öffnen, die nicht wieder geschlossen werden könnte.

Seit Jahrzehnten verfügen sowohl Russland als auch die USA über eine große Anzahl von Atomwaffen, die auf die jeweils andere Seite gerichtet sind, und zwar mit einem System zeitlich begrenzter Abwürfe. Ist der erste Knopf erst einmal gedrückt, ist es schwierig, die Entwicklung zu unterbrechen.

Zur zweiten Frage – „Wie würde ein Atomkrieg aussehen?“ – gibt es viele Studien, aber die anschaulichste, die mir bekannt ist, wurde von Princeton erstellt.

Sie beginnt mit einem zufälligen Einzelabschuss in Osteuropa und zeigt die Größe und Anzahl der Atomsprengköpfe sowie die Abschussmuster.

Sie zeigt die Flugbahnen und zusätzlich die Durchmesser, die den Grad der Verwüstung durch jede Rakete darstellen.

Die kleineren Atomsprengköpfe würden ganz Europa abdecken und nur sehr wenig unversehrt lassen. Dann kämen die größeren transatlantischen Atomraketen zum Einsatz – die hochmodernen Sarmat-Raketen. Die Sarmat ist in der Lage, Raketenabwehrsystemen zu entgehen. Sie fliegt mit fünffacher Schallgeschwindigkeit, wiegt mehr als 200 Tonnen und hat mehrere abtrennbare Sprengköpfe.

Der Westen hat nichts Vergleichbares.

Was wäre also die Folge?

Nun, jede größere US-Stadt würde mit mehreren ICBMs angegriffen, von denen jede groß genug wäre, um sie zu zerstören. Der größte Teil der USA würde mit weiteren ICBMs überzogen werden. Die USA würden innerhalb weniger Stunden zerstört werden. Schätzungsweise 90 Millionen Menschen würden zunächst getötet werden.

Diejenigen, die sich am Bodennullpunkt befinden, würden verdampfen. Diejenigen, die sich am Rande einer Bombe befinden, könnten entkommen, wenn sie sich schnell in einen Betonschutzraum begeben. Sie müssten dann wochenlang, wenn nicht länger, unter Verschluss bleiben, bis sich der größte Teil des Fallouts gelegt hat. Es wäre ein Glücksspiel, wann ein Verlassen des Gebäudes sicher wäre.

Die nördliche Grenze der USA würde zerstört werden und kanadische Grenzstädte wie Vancouver und Toronto mit einbeziehen. Die südliche Grenze zu Mexiko würde ebenfalls zerstört werden.

Als Nächstes käme die Bewegung des Fallouts.

Wie das Video zeigt, hätten diejenigen, die in oder in der Nähe eines direkten Ziels leben, keine Hoffnung, aber wie man sehen kann, gibt es auch Orte außerhalb der USA, die überhaupt nicht betroffen sind. Diejenigen Orte, die keinen strategischen Vorteil haben, würden nicht angegriffen werden. Wenn Sie sich also beispielsweise in Jamaika befinden, würden Sie nicht getroffen werden, aber, was ebenso wichtig ist, das karibische Wettersystem – die Passatwinde – würden jeglichen nördlichen Fallout von Ihnen wegtragen, ebenso wie der Golfstrom.

Noch besser: Die Welt ist am Äquator durch zwei Wettersysteme getrennt, die sich nicht vermischen. Es ist unwahrscheinlich, dass Fallout aus dem Norden in den Süden gelangt.

Wenn Sie sich in Südamerika befinden, gibt es nur sehr wenige wahrscheinliche Ziele. Es ist nicht bekannt, ob z. B. Rio de Janeiro oder Buenos Aires als Ziel in Frage kommen, aber wenn nicht, ist Südamerika vielleicht der beste Ort in der westlichen Hemisphäre.

Europa und der Nahe Osten würden eher schlechter abschneiden als Nordamerika.

Schließlich stellt sich noch die Frage nach einem nuklearen Winter. Niemand kann wissen, ob dieser Monate oder Jahre dauern würde und ob er lokal oder global ausfallen würde.

Ein Atomkrieg ist nicht sicher, aber der Westen hat gefährlich mit den Säbeln gerasselt, als ob er unbesiegbar wäre und nur andere vernichtet werden könnten. Das ist völlig falsch.

Wir können nicht sicher sein, dass es zu einem Atomkrieg kommen wird, aber wenn, dann wird es schnell gehen. Es wird keine Zeit bleiben, um einen Fluchtplan zu erstellen. Sie müssen sich bereits an einem Ort befinden, den Sie als so sicher wie möglich erachten.