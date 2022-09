Unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln schießen in die Höhe

Daten des Universitätskrankenhauses Liverpool zeigen, dass die Zahl der Einweisungen wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen von 6,5 % im Jahr 2004 auf 18,4 % im Jahr 2021 gestiegen ist. Die Kosten werden auf über 2 Milliarden Pfund (2,45 Milliarden Dollar) pro Jahr geschätzt.

Health Affairs bezeichnet die übermäßige Verschreibung von Medikamenten als „Amerikas anderes Drogenproblem“, da 42 % der älteren Erwachsenen fünf oder mehr Medikamente einnehmen, 62 Milliarden Dollar für unnötige Krankenhausaufenthalte ausgegeben werden und schätzungsweise 150.000 Menschen vorzeitig sterben.

Es ist erwiesen, dass sogar Ungeborene durch die Einnahme von Antidepressiva geschädigt werden und das Autismusrisiko steigt. Im Jahr 2014 wurden 10.000 Kleinkinder wegen ADHS medikamentös behandelt und 249.669 Babys im Alter von der Geburt bis zum ersten Lebensjahr wurden Medikamente gegen Angstzustände verschrieben.

Die Geschichte der pharmazeutischen Intervention begann mit dem von der Carnegie-Stiftung in Auftrag gegebenen Flexner-Bericht von 1910, der zur Verteufelung der Alternativmedizin und zum Aufkommen der Eugenik führte, der Lehre von der Vervollkommnung des Menschen durch Genetik.

Das anschließende finanzielle Wachstum der pharmazeutischen Industrie hat ebenfalls in hohem Maße zur Polypharmazie beigetragen, da die Ausbildung von Ärzten stark von Spenden und Forschungsgeldern beeinflusst wurde; beachten Sie diese Anzeichen dafür, dass Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch zu viele Medikamente einnehmen könnten

Eine am 4. Juli 2022 online veröffentlichte Studie enthüllte einige schockierende Statistiken über den dramatischen Anstieg der unerwünschten Arzneimittelwirkungen im Vereinigten Königreich. Viele dieser unerwünschten Wirkungen standen durch die Anzahl der verschriebenen Medikamente für die Betroffenen.

Eine andere Bezeichnung für die übermäßige Verschreibung von Medikamenten ist „Polypharmazie“. Das Problem hat sich in den letzten zehn Jahren immer mehr verschärft, da Big Pharma ständig neue Medikamente entwickelt. Die erklärte Absicht ist die Hoffnung, das Leben durch Chemie zu verlängern, aber das Ziel sind steigende Einnahmen.

Wenn das Ziel eine bessere Gesundheit wäre, würde die erste Empfehlung eine Änderung der Lebensweise sein, die die Gesundheit fördert, und der zweite oder dritte Schritt wäre die Verschreibung von Medikamenten. Aber das ist nicht immer der Fall. Stattdessen wird der erste Schritt oft übersprungen, und die Anbieter verschreiben einfach Medikamente für eine Erkrankung, manchmal mit mehreren Verschreibungen.

Wenn ein Patient am Ende mehr als ein Rezept einnimmt, spricht man von Polypharmazie. Dieser Begriff wird häufig verwendet, doch die Definitionen variieren. Einem Artikel zufolge wurde der Begriff Polypharmazie „vor mehr als anderthalb Jahrhunderten verwendet, um Probleme im Kontext des Mehrfachkonsumes und der übermäßigen Einnahme von Medikamenten zu bezeichnen“.

Unabhängig davon, wann der Begriff entstanden ist, ist es allgemein anerkannt, dass Polypharmazie die Verschreibung zu vieler Medikamente ist. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention ist Polypharmazie, die häufig als gleichzeitige Einnahme von fünf oder mehr verschreibungspflichtigen Medikamenten definiert wird, in einer alternden Bevölkerung, in der häufig mehrere chronische Erkrankungen nebeneinander bestehen, häufiger anzutreffen“.

Die Mehrfachverschreibung dient fast immer der gleichzeitigen Behandlung mehrerer chronischer Erkrankungen. Dies verursacht jedoch Nebenwirkungen, kann zusätzliche Gesundheitsprobleme auslösen und sogar zum Tod führen. Die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie zeigen, wie dringend notwendig eine Reduzierung der Verschreibungspflicht ist, um die Gesundheit der Menschen wirklich zu verbessern.

Polypharmazie als Ursache für unerwünschte Arzneimittelwirkungen

Die Daten für diese Studie stammen von zwei Ärzten, die über einen Zeitraum von einem Monat die Krankenblätter von Krankenhauspatienten überprüft haben. Diese prospektive Beobachtungsstudie wurde von Forschern der Universität Liverpool und der Universität Bangor veröffentlicht. Sie überprüften die Daten von 1187 Patientenakten, die in den Universitätskliniken von Liverpool aufgenommen wurden.

Die Ergebnisse waren eine Aktualisierung der 2004 veröffentlichten Originalstudie, aus der hervorging, dass 6,5 % der Krankenhauseinweisungen auf eine unerwünschte Arzneimittelwirkung zurückzuführen waren. In der aktuellen Studie erfassten die Prüfer die Anzahl der Einweisungen, die auf eine unerwünschte Arzneimittelwirkung zurückzuführen waren, wenn der Aufenthalt der Patienten länger als 24 Stunden dauerte. Die Ergebnisse wurden anhand von Mortalität, Multimorbidität und Polypharmazie gemessen.

Außerdem schätzten sie die voraussichtlichen Kosten für den nationalen Gesundheitsdienst (NHS) in England. Die Prüfer ermittelten 218 Einweisungen, die durch ein unerwünschtes Arzneimittelereignis ausgelöst wurden, was einer Prävalenz von 18,4 % entspricht. Davon waren 90,4 % der Einweisungen eine direkte Folge eines unerwünschten Ereignisses.

In dieser Gruppe stellten die Forscher fest, dass die Patienten mit einem unerwünschten Ereignis im Durchschnitt mehr Medikamente einnahmen und mehr Komorbiditäten aufwiesen als diejenigen, bei denen keine unerwünschte Arzneimittelwirkung auftrat. Im Durchschnitt nahmen die Patienten mit einer unerwünschten Arzneimittelwirkung 10,5 Medikamente ein, während die Patienten ohne eine unerwünschte Arzneimittelwirkung 7,8 Medikamente einnahmen.

Zu den Arzneimitteln, bei denen am häufigsten unerwünschte Arzneimittelwirkungen im Zusammenhang mit Krankenhausaufenthalten festgestellt wurden, gehörten Steroidinhalatoren, Protonenpumpenhemmer, Blutdrucksenker, Diuretika, Antikoagulanzien und Thrombozytenaggregationshemmer sowie Chemotherapeutika. Von den 218 Patienten, die zur Behandlung einer unerwünschten Arzneimittelwirkung eingewiesen wurden, hielten die ärztlichen Gutachter 40,4 % für vermeidbar oder möglicherweise vermeidbar. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für diese Patienten betrug sechs Tage.

Die Forscher sind der Ansicht, dass diese Ereignisse „eine erhebliche Belastung für Patienten und Gesundheitsdienste darstellen, die auch finanzielle Auswirkungen hat“. Sie kamen zu dem Schluss, dass „die Verringerung der unangemessenen Polypharmazie ein wichtiges Ziel sein sollte, um unerwünschte Ereignisse zu vermeiden.

Rostam Osanlou, ein Facharzt für klinische Pharmakologie, sagte: „Unsere Arbeit legt nahe, dass unerwünschte Arzneimittelwirkungen eine erhebliche Belastung für Patienten und Krankenhauseinweisungen darstellen. Dies ist mit hohen Kosten für den NHS verbunden (über 2 Mrd. £ pro Jahr [2,45 Mrd. $]), und weitere Anstrengungen in diesem Bereich könnten sowohl die Patientenversorgung verbessern als auch dem NHS Geld sparen“.

Amerikas anderes Drogenproblem

Health Affairs bezeichnet die Überverschreibung und Polypharmazie als „Amerikas anderes Drogenproblem“. Nach Angaben der CDC12 gaben 45,8 % der von 2015 bis 2016 befragten Personen an, in den letzten 30 Tagen ein oder mehrere verschreibungspflichtige Medikamente genommen zu haben. Die CDC verzeichnet eine ähnliche Zahl in der Zeitspanne von 2015 bis 2018, als 48,6 % angaben, in den letzten 30 Tagen mindestens eine verschreibungspflichtige Droge konsumiert zu haben.

Dieser Prozentsatz sank auf 24 % bei denjenigen, die drei oder mehr verschreibungspflichtige Medikamente konsumierten, und 12,8 % bei denjenigen, die fünf oder mehr verschreibungspflichtige Medikamente konsumierten. Ein im April 2019 veröffentlichter Bericht des Lown Institute zeigt jedoch, dass die Polypharmazie in den Vereinigten Staaten epidemische Ausmaße angenommen hat. Nach den Daten des Instituts:

Fünf Millionen ältere Erwachsene waren 2018 wegen Arzneimittelreaktionen beim Arzt oder im Krankenhaus

42 % der älteren Erwachsenen nehmen fünf oder mehr verschreibungspflichtige Medikamente ein

In einem Zeitraum von 20 Jahren ist die Polypharmazie um 200 % gestiegen

62 Milliarden Dollar wurden in 10 Jahren für unnötige Krankenhausaufenthalte ausgegeben

Schätzungen zufolge wird es in 10 Jahren 150.000 vorzeitige Todesfälle als Folge von unerwünschten Arzneimittelwirkungen geben

Diese Zahlen haben erschütternde Auswirkungen auf die Patienten, vor allem wenn man bedenkt, dass Medikamente auch mit dem COVID-Impfstoff und der daraus resultierenden erhöhten Proteinproduktion im Körper reagieren können. Obwohl die übermäßige Verschreibung von Medikamenten weitverbreitete Schäden verursacht hat, bleibt sie leider für viele Verantwortliche im Gesundheitswesen, Kliniker und politische Entscheidungsträger nahezu unsichtbar.

Auch das Alter ist ein Faktor, der dazu beiträgt. Im Jahr 2017 schrieb der U.S. Pharmacist, dass Menschen über 65 Jahre 13 % der Bevölkerung ausmachen, aber 30 % aller verschriebenen Medikamente einnehmen. Nach ihrer Definition ist Polypharmazie nur dann problematisch, „wenn der Grund für die Medikation unklar ist, wenn Medikamente zur Behandlung von Nebenwirkungen anderer Medikamente eingenommen werden, wenn Dosierung und Zeitpunkt kompliziert sind und wenn Medikamente miteinander interagieren“.

Daten aus den USA zeigen, dass die häufigsten Mehrfachmedikamente zur Behandlung des metabolischen Syndroms eingenommen werden. Im Jahr 2019 zeigten Daten, dass 83,6 % der Erwachsenen im Alter von 60 bis 79 Jahren ein oder mehrere Medikamente einnahmen, verglichen mit 59,5 % der 40- bis 59-Jährigen. Im August 2021 schrieben die National Institutes on Aging, dass sie sich mit dem Problem der Behandlung von Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen auseinandersetzen und immer noch versuchen, den besten Ansatz für die Behandlung und die Verbesserung der Lebensqualität zu ermitteln.

Eine im August 2021 veröffentlichte Studie schlug eine erweiterte Rolle für Apotheker im „Medikationstherapiemanagement und in der Sicherheitsüberwachung“ vor und stützte sich dabei auf Daten aus dem National Ambulatory Medical Care Survey der CDC aus den Jahren 2009 bis 2016, die eine Polypharmazie bei 65,1 % der Bevölkerung belegen.

Kinder sind nicht immun gegen eine Überverschreibung

Während viele ältere Menschen mehrere Medikamente einnehmen, können die Auswirkungen bereits vor der Geburt eines Kindes spürbar sein. Eine 2013 im BMJ veröffentlichte Studie ergab, dass die Einnahme von SSRI und nicht-selektiven Monoamin-Wiederaufnahmehemmern (trizyklische Antidepressiva) in der Gebärmutter das „Risiko eines Kindes für Autismus-Spektrum-Störungen, insbesondere ohne geistige Behinderung“ erhöht.

2014 berichtete die New York Times, dass Daten der CDC zeigten, dass 10.000 Kleinkinder im Alter von 2 bis 3 Jahren wegen einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) medikamentös behandelt wurden. Die Medikamente wurden außerhalb der festgelegten Richtlinien für die pädiatrische Bevölkerung verabreicht.

Diese Zahlen sind zwar beachtlich, werden aber von den Daten der Citizens Commission on Human Rights25 aus dem Jahr 2014 in den Schatten gestellt, wonach Hunderttausende von Kleinkindern Psychopharmaka verschrieben bekamen und mehr als 274 000 Kinder im Alter von der Geburt bis zum ersten Lebensjahr darunter waren. Nach diesen Zahlen waren die Zahlen der Kinder im Alter von Geburt bis 1 Jahr, die diese Art von Medikamenten erhielten:

249.669 auf Medikamente gegen Angstzustände (wie Xanax, Klonopin und Ativan)

26.406 auf Antidepressiva (wie Prozac, Zoloft und Paxil)

1.422 auf ADHS-Medikamente (wie Ritalin, Adderall und Concerta)

654 auf Antipsychotika (wie Risperdal, Seroquel und Zyprexa)

In der Altersgruppe der 2- bis 3-Jährigen stellte die Kommission fest, dass 318.997 Personen Medikamente gegen Angstzustände, 46.102 Personen Antidepressiva und 3.760 Personen Antipsychotika erhielten. Diese schockierenden Zahlen stellen die Logik infrage. Wie und warum erhalten so viele Kinder und sogar Säuglinge süchtig machende und gefährliche bewusstseinsverändernde Medikamente? Das ist sicherlich eine Überverschreibung, selbst im strengsten Sinne des Wortes.

Die frühe Medizin war auf Eugenik ausgerichtet

Die Geschichte der pharmazeutischen Intervention und der Polypharmazie reicht zurück bis zu den Anfängen der „modernen Medizin“ und ihrem „Vater“ Abraham Flexner, der ein Lehrer und Bildungstheoretiker aus Louisville, Kentucky, war. Der Flexner-Bericht von 1910 prägte die Entwicklung der medizinischen Fakultäten und beseitigte effektiv alle Praktiken, die die aktuelle Wissenschaft oder die medizinische Gemeinschaft nicht erklären konnte. Dazu gehörten die meisten traditionellen medizinischen Praktiken.

Der Bericht wurde von der Carnegie Foundation zu einer Zeit herausgegeben, als es in den USA 155 medizinische Fakultäten gab. Flexner besuchte alle in Zusammenarbeit mit führenden Mitgliedern der American Medical Association. Der Bericht wurde verfasst, um Richtlinien festzulegen, die die orthodoxen Schulen sanktionierten und die homöopathischen Medizinschulen verurteilten.

Während der Choleraepidemie von 1849 in Cincinnati waren die Homöopathen beispielsweise so erfolgreich, dass sie eine Liste der geheilten und der gestorbenen Patienten veröffentlichten. Nur 3 % ihrer Patienten starben, während zwischen 48 % und 60 % der schulmedizinisch Behandelten starben.

Die Ergebnisse der Cincinnati-Homöopathen waren so erfolgreich, dass sie den Schulmedizinern wahrscheinlich peinlich waren. Der Flexner-Bericht schlug eine völlige Umstrukturierung der medizinischen Ausbildung vor, was sich insbesondere auf Schulen auswirkte, die Alternativmedizin lehrten oder überwiegend schwarze Ärzte ausbildeten.

Nachdem John D. Rockefeller den Flexner-Bericht erfolgreich genutzt hatte, um traditionelle medizinische Praktiken aus den medizinischen Fakultäten zu verbannen, sicherte er sich ein Monopol, indem er eine Verleumdungskampagne startete, um Homöopathie und Naturmedizin zu diskreditieren und zu verteufeln. Ärzte wurden inhaftiert, und einige verloren ihre Zulassung für Behandlungen, die sich seit Jahrzehnten bewährt hatten. Den Studenten wurde ein Medizinsystem beigebracht, das sich durch die Verschreibung von Medikamenten auszeichnete.

Sechs Jahre bevor die Carnegie Institution den Flexner-Bericht veröffentlichte und den medizinischen Fakultäten im ganzen Land Änderungen aufzwang, eröffnete sie die Station for Experimental Evolution (SEE)33 in Cold Spring Harbor, New York. Der Zweck war die Erforschung von Vererbung und Evolution, wobei der Forschungsschwerpunkt auf die Eugenik abgestimmt wurde.

Nach der aktuellen Definition des NIH ist „Eugenik eine unmoralische und pseudowissenschaftliche Theorie, die behauptet, dass es möglich ist, Menschen und Gruppen durch Genetik zu perfektionieren“. Während das Unternehmen behauptet, seine Eugenik-Forschung eingestellt zu haben, fusionierte das SEE schließlich zum Cold Spring Harbor Laboratory, das sich auf die Entstehung der Molekulargenetik und die „wissenschaftliche Grundlage der Revolution in Biologie und Biotechnologie“ konzentriert.

Unternehmensinteressen drängen auf pharmazeutische Intervention

Das Drängen auf pharmazeutische Interventionen im Gegensatz zu einer ganzheitlichen Medizin, die auf Lebensstil, Ernährung, Bewegung und Schlafinterventionen setzt, hat zwar die Taschen der Elite gefüllt, aber das Versprechen einer besseren Gesundheit nicht eingelöst. Das finanzielle Wachstum der pharmazeutischen Industrie hat ebenfalls stark zur Polypharmazie beigetragen, da die Ausbildung der Ärzte stark von Spendengeldern beeinflusst wurde.

Im Jahr 2005 stellte eine informelle Umfrage von NPR35 fest, dass viele medizinische Fakultäten von der Finanzierung durch Pharmaunternehmen und andere Gesundheitsunternehmen abhängig sind. Wenn Pharmaunternehmen mit dem Verhalten des Lehrkörpers nicht zufrieden waren, konnten sie damit drohen, diese Mittel zu streichen. Im Jahr 2018 bemühten sich Pharmaunternehmen aktiv und offen um Partnerschaften mit medizinischen Fakultäten und Universitäten.

Die Entstehung von Big Pharma begann nach der Veröffentlichung des Flexner-Berichts, als Rockefeller und die Carnegie-Stiftung erkannten, welche Macht hinter der Monopolisierung der Medizin und der Verlagerung der Behandlungsmethoden weg von der Ursache der Erkrankung hin zur reinen Symptombekämpfung steckte. Durch die Verabreichung von Pillen zur Linderung eines Symptoms konnten sie Nebenwirkungen der Medikamente hervorrufen, die oft zu weiteren verschreibungspflichtigen Medikamenten führten.

Nach Angaben des Commonwealth Fund geben die Vereinigten Staaten, das Land, das die moderne Medizin hervorgebracht hat, pro Kopf der Bevölkerung mehr für verschreibungspflichtige Medikamente aus als jedes andere Land mit hohem Einkommen. Die hohen Kosten der Polypharmazie sind sowohl finanzieller Art als auch in Bezug auf die Lebensqualität. Diese Anzeichen können darauf hindeuten, dass Ihnen zu viele Medikamente verschrieben werden:

Sie besuchen mehrere Ärzte – Man könnte meinen, dass dank elektronischer Krankenakten jeder der von Ihnen aufgesuchten Spezialisten weiß, welche Medikamente Sie einnehmen. Aber das ist nicht der Fall. Es kann sein, dass Ihnen Arzt A ein Medikament verschreibt und Arzt B ein zweites, um die Nebenwirkungen des ersten Medikaments zu lindern.

Sie entwickeln einen neuen Gesundheitszustand – Manchmal sind diese Zustände das Ergebnis von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder einer unerwünschten Arzneimittelwirkung, die unerkannt bleibt. Dazu können körperliche und geistige Symptome gehören wie Gleichgewichtsstörungen oder motorische Probleme, Müdigkeit, Angstzustände oder unerwartete Gewichtszunahme oder -abnahme.

Sie gehören zu einer Hochrisikogruppe – Menschen mit einem höheren Risiko haben mehrere Gesundheitsstörungen und sind über 65 Jahre alt.

Sie haben Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung – Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit einer guten Versicherung mehrere Ärzte aufsuchen, die nicht über alle ihre verschreibungspflichtigen Medikamente Bescheid wissen.

Sie haben Schwierigkeiten, die Medikamentendosierung im Auge zu behalten – Wenn Sie zu viele Medikamente einnehmen, ist es schwierig, sich an den Dosierungsplan zu erinnern.

Sie können Maßnahmen ergreifen, um die Anzahl der Medikamente, die Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch einnehmen, zu reduzieren und damit das Risiko einer unerwünschten Arzneimittelwirkung zu verringern. Beginnen Sie damit, eine Liste mit Ihrem aktuellen Gesundheitszustand und allen Medikamenten, die Sie einnehmen, zu erstellen, einschließlich rezeptfreier Medikamente.

Überprüfen Sie diese Liste mit Ihrem Hausarzt mindestens einmal im Jahr und bevor Sie aus einem Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung entlassen werden.

Man könnte meinen, dass dies eine gängige Praxis ist, aber das ist es nicht. In einem Kommentar auf Medscape schreibt Dr. Mark Williams über seine Patientin „Allison“, die wegen eines veränderten mentalen Zustands ins Krankenhaus eingeliefert wurde, der wahrscheinlich mit der Polypharmazie zusammenhing, und die mit „43 verschreibungspflichtigen Medikamenten und einer fast ebenso großen Anzahl rezeptfreier Medikamente“ in die Langzeitpflege entlassen wurde.

Überlegen Sie sich, ob Sie eine Liste mit den Medikamenten, die Sie einnehmen, anlegen sollten, und zwar mit den Angaben, wer sie wann verschrieben hat, warum Sie sie einnehmen und welche Nebenwirkungen die Medikamente haben können. Wichtig ist auch, dass Sie alle verschreibungspflichtigen Medikamente in einer Apotheke beziehen. Der Apotheker kann schnell feststellen, ob Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten zu erwarten sind, die Ihnen möglicherweise von mehreren Ärzten verschrieben wurden.

Jedes Mal, wenn Ihnen ein neues Medikament verschrieben wird, sollten Sie die Packungsbeilage lesen und sich im Internet über die zu erwartenden Nebenwirkungen informieren. Das Fazit ist, dass Sie möglicherweise nicht alle Medikamente benötigen, die Ihnen verschrieben wurden, um Ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen.

Die übermäßige Verschreibung von Medikamenten führt bei älteren Menschen zu einer Abwärtsspirale mit zunehmenden Nebenwirkungen und einer Verschlechterung des Gesundheitszustands. Es bedarf eines ganzheitlichen Ansatzes, um die Grundpfeiler einer guten Gesundheit zu berücksichtigen und echtes Wohlbefinden zu schaffen, anstatt zu versuchen, die Symptome mit noch mehr Pillen zu überdecken.

Artikel als PDF:

Quellen: