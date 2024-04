Ungarischer Premier verrät: Das ist der große Plan der Eliten für Europa

Der ungarische Premierminister Viktor Orban zitierte bei einem Treffen in Brüssel – das zuerst verboten wurde, dann aber doch stattfinden konnte, aus einem Artikel, den der Milliardär George Soros 2015 für Project Syndicate verfasst hatte.

Darin enthüllt er seinen großen Plan für Europa. Es ist ein Sechs-Stufen-Plan. Wörtlich schreibt Soros, die EU müsse jedes Jahr mindestens eine Million Asylbewerber aufnehmen.

Der zweite Punkt: Eine ausreichende Finanzierung ist entscheidend. Laut Soros sollte die EU 15.000 € pro Asylbewerber für Unterbringung, Versorgung und Bildung bereitstellen, um es für Asylbewerber attraktiver zu machen, in die EU zu kommen.

ORBAN: „Wir sprechen hier nicht über 10 Jahre voller zufälliger Geschichten. Es ist ein umgesetzter Plan. Er steht geschrieben. Er wurde veröffentlicht. Er ist bekannt. Wir bekämpfen eine organisierte Bande namens ‚Imperium von George Soros‘.“

🇭🇺 ORBAN: "We are not talking about 10 years of accidental stories. It's a plan which is going on. It is written. It was published. It is known. We are fighting an organized gang called the Empire of George Soros." pic.twitter.com/L3YHvmSGmR