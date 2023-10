Ungarns Premierminister Orbán: Brüssel schafft vor unseren Augen eine orwellsche Welt

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán äußerte sich auf Plattform X zu dem, was er als die „orwellsche Welt“ bezeichnet, die die Europäische Union schafft, einschließlich der Förderung des Krieges über eine Einrichtung, die für den Frieden bestimmt ist, und dem Versuch, die Medien als Form der Freiheit einzuschränken.

„Brüssel schafft vor unseren Augen eine orwellsche Welt. Sie kaufen und liefern Waffen über die #EuropeanPeaceFacility. Sie wollen die Medien über das #MediaFreedomAct kontrollieren. Wir haben nicht gegen die Kommunisten gekämpft, um im 1984 zu enden!“, schrieb Orbán.

#Brussels is creating an Orwellian world in front of our eyes. They buy and supply weapons through the #EuropeanPeaceFacility . They want to control the media through the #MediaFreedomAct . We didn’t fight the communists to end up in 1984!