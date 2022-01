Ungeimpfte könnten bald in Quarantänelager verfrachtet werden

Mercola.com

Laut Präsident Biden erwartet jeden, der die experimentelle COVID-Impfung ablehnt, „ein Winter des Todes“. Wenn wir uns an die tatsächlichen wissenschaftlichen Daten halten, hätte die von Biden ausgesprochene Warnung an die Geimpften gerichtet werden müssen, denn alles deutet darauf hin, dass die doppelt und dreifach Geimpften einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, insbesondere bei der Omikron-Variante

Ein Grund dafür ist, dass die COVID-Impfung das angeborene und das adaptive Immunsystem umprogrammiert, was zu einer Schwächung des Immunsystems führt. Die Daten zeigen auch, dass die Fallrate umso höher ist, je stärker eine Bevölkerung „geimpft“ ist.

Wie vorhergesagt, nähern wir uns rasch einer Zeit, in der die Ungeimpften aus keinem anderen Grund als der Verweigerung einer experimentellen Gentransfer-Injektion inhaftiert werden könnten

Anfang Januar 2021 wurde in New York ein Gesetzesentwurf (A416) eingebracht, der dem Gouverneur und seinen Beauftragten die Befugnis gibt, Personen, die im Verdacht stehen, eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu sein, zu entfernen und/oder auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren. Die Inhaftierten würden in einer „medizinischen Einrichtung oder einer anderen geeigneten Einrichtung“ – mit anderen Worten, in einem medizinischen Gefangenenlager – für maximal 60 Tage festgehalten, obwohl ein Gericht die Haft in 90-Tage-Schritten auf unbestimmte Zeit verlängern könnte.

In Australien ist die medizinische Inhaftierung bereits im Gange. Jeder, der mit einer positiv getesteten Person in engen Kontakt gekommen ist, muss 14 Tage in einem Quarantänelager verbringen, auch wenn er dreimal geimpft wurde und negativ auf COVID getestet wurde.

Laut Präsident Biden erwartet jeden, der den experimentellen COVID-Impfstoff ablehnt, der übrigens nachweislich mehr schadet als nützt, ein „Winter des Todes“.

In einer Erklärung des Weißen Hauses vom 16. Dezember 2021 heißt es: „Den Ungeimpften steht ein Winter mit schweren Krankheiten und Tod bevor. Für sie selbst, ihre Familie und das Krankenhaus, das sie bald überfordern wird.“ Genau diesen Satz wiederholte der COVID-19-Koordinator Jeff Zients am nächsten Tag auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Rückschlag wegen Bidens Kaltschnäuzigkeit

Wie Claire Goforth von MSN berichtet, kam die „Vorhersage“ in der Öffentlichkeit nicht gut an. „Die meisten Leute hassen es. Sie empfinden es als gefühllos und grausam“, sagte Goforth und zitierte eine Reihe von Twitter-Reaktionen, darunter eine von John D. Davidson:

Wenn man die Hälfte des Landes dazu bringen will, die Regierung zu hassen und sich ihren Erlassen und Ratschlägen zu widersetzen, kann man sich kaum eine bessere Strategie ausdenken als diese.

Ein Twitter-Nutzer namens Martyr Made bemerkte: Die aggressive Wir/Sie-Sprache in dieser Botschaft des Weißen Hauses ist verrückt. Olivia Nuzzi, eine Reporterin aus Washington, D.C., für das New York Magazine, twitterte: Für wen ist das? Ungeimpfte Amerikaner werden sich von solchen Botschaften nicht überzeugen lassen.

Der Stabschef des Weißen Hauses, Ronald Klain, verteidigte Biden mit den Worten: Wir haben die Pflicht, die Menschen davor zu warnen, was ihnen droht, wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber aus meiner Sicht ist das Problem, dass sie weiterhin so tun, als sei die Lüge die Wahrheit und die Wahrheit die Lüge. Alles steht auf dem Kopf, und viele lehnen diese „Winter der Wehe“-Botschaft einfach deshalb ab, weil sie wissen, dass das Gegenteil wahr ist.

Wenn wir uns an die tatsächliche Wissenschaft und die Daten halten, hätte sich die von Biden ausgesprochene Warnung an die Geimpften richten müssen, denn alles deutet darauf hin, dass die doppelt und dreifach Geimpften einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, insbesondere bei der Omikron-Variante.

Ein Grund dafür ist, dass die COVID-Impfung das angeborene und das adaptive Immunsystem umprogrammiert, was zu einer Erschöpfung des Immunsystems führt. Die Daten zeigen auch, dass die Fallrate umso höher ist, je stärker eine Bevölkerung „geimpft“ ist. Und selbst dies berücksichtigt nicht das massiv erhöhte Risiko, an der Impfung zu sterben oder dauerhaft behindert zu werden, wie es bei vielen geimpften Millionen bereits der Fall war.

Ehemaliger WHO-Berater rät Geimpften zur Quarantäne über den Winter

Im August 2021 interviewte die britische Kolumne Professor Christian Perronne, einen französischen Experten für Infektionskrankheiten, langjährigen Leiter der Impfstoffpolitik und ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation, der die gegenteilige – und wahrscheinlich weitaus zutreffendere – Warnung aussprach:

Geimpfte Menschen sind von den neuen Varianten bedroht … Das wurde in verschiedenen Ländern bewiesen, deshalb sollten geimpfte Menschen in Quarantäne gestellt und von der Gesellschaft isoliert werden. Ungeimpfte Menschen sind nicht gefährlich; geimpfte Menschen sind für andere gefährlich.

Das ist jetzt in Israel bewiesen. Ich stehe in Kontakt mit vielen Ärzten in Israel. Sie haben jetzt große Probleme; schwere Fälle in Krankenhäusern sind unter geimpften Menschen. Und auch im Vereinigten Königreich gab es ein größeres Impfprogramm, und auch dort gibt es Probleme.

Es überrascht nicht, dass Peronne trotz seiner tadellosen Referenzen wegen seiner konträren Ansichten über COVID-Gegenmaßnahmen, insbesondere die COVID-Gentransfer-Impfungen, zensiert und gemieden wird. In seinem Interview nahm er kein Blatt vor den Mund und bezeichnete die europäische COVID-19-Politik als „völlig dumm“.

Sind Gefängnislager für Ungeimpfte das nächste?

Wie vorhergesagt, nähern wir uns rasch einer Zeit, in der Ungeimpfte aus keinem anderen Grund als der Verweigerung einer experimentellen Gentransfer-Injektion inhaftiert werden könnten. Anfang Januar 2021 wurde in New York ein Gesetzesentwurf (A416) eingebracht, der dem Gouverneur und seinen Beauftragten die Befugnis gibt, alle Personen, die im Verdacht stehen, eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu sein, zu entfernen und/oder auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren.

Die Inhaftierten würden in einer „medizinischen Einrichtung oder einer anderen geeigneten Einrichtung“ – mit anderen Worten, in einem medizinischen Gefangenenlager – für maximal 60 Tage festgehalten werden, obwohl ein Gericht die Haft in 90-Tage-Schritten auf unbestimmte Zeit verlängern könnte. Wie Reason berichtet:

Die Formulierung des Gesetzentwurfs ist bei der Definition der Parameter rund um die Krankheitsart auffallend vage und lässt der Regierung einen großen Spielraum bei der Durchführung ihrer Risikoanalyse … Die Gesetzgebung wurde ursprünglich während der Sitzungsperiode 2015-16 als Reaktion auf das Ebola-Virus eingeführt … Obwohl [SARS-CoV-2] ein schwerwiegender Virus ist, ist es auch kein Ebola-Virus, das eine durchschnittliche Sterblichkeitsrate von 50 % aufweist, wobei einige Ausbrüche bis zu 90 % erreichen … Die Unbestimmtheit des Ansatzes gibt dem Staat einen großen Ermessensspielraum bei der Inhaftierung von Personen, die an einer unbenannten Krankheit leiden, sowie von Personen, die lediglich mit einer Person in Kontakt gekommen sind, die diese Krankheit haben könnte.

Der Gesetzentwurf wird irgendwann in der nächsten Legislaturperiode, die am 5. Januar 2022 beginnt, dem New Yorker Senat und der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt. Zusätzlich zur unbefristeten Inhaftierung aus wenig spezifizierten Gründen würde der Gesetzentwurf „eine Person, die einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt oder damit infiziert wurde, dazu verpflichten, eine angemessene, vorgeschriebene Behandlung, vorbeugende Medikation oder Impfung zu absolvieren“.

Mit anderen Worten, dieser Gesetzentwurf legalisiert die Zwangsimpfung von Personen, die unter dem bloßen Verdacht festgenommen werden, mit einer Krankheit infiziert zu sein oder sich in unmittelbarer Nähe zu einer Person aufgehalten zu haben, die im Verdacht steht, infiziert zu sein. Wie von Rights and Freedoms berichtet:

Es gibt keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, welche Arten von ansteckenden Krankheiten dazu berechtigen, eine Person aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, in einer Einrichtung festzuhalten und zu einer medizinischen Behandlung und Impfung zu zwingen. Technisch gesehen kann jeder in Isolationshaft gehalten werden, bis er als nicht mehr ansteckend gilt, was auch die Frage aufwirft, ob Personen mit HIV/AIDS wieder in die Gesellschaft entlassen werden können. Auf der Website des New Yorker Senats wurde der Gesetzentwurf mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. In den Kommentaren hieß es, dies sei beunruhigend und schaffe einen schrecklichen Präzedenzfall für künftige Gesetze. Der Gouverneur kann im Grunde genommen auf der Grundlage dürftiger Beweise inhaftieren, wen immer er/sie will.

Das ist unamerikanisch. Es erinnert an die Sowjetunion, die politische Gegner mit der Begründung einsperrte, sie seien „geistig instabil“. Das können wir in unserem Staat NICHT zulassen. Dies ist ein Verstoß gegen die grundlegenden Menschenrechte. Die Regierung sollte für die Menschen arbeiten und sie nicht ohne Grund einsperren.

Australien testet als eines der ersten Länder das Modell der medizinischen Inhaftierung

Wenn Sie glauben, dass es unmöglich ist, ohne Grund oder Rechtsmittel in ein Gefangenenlager geworfen zu werden – schließlich sind dies die Vereinigten Staaten von Amerika, das Land der Freien, die Heimat der Tapferen -, dann irren Sie sich. Australien, ein weiterer leuchtender Stern der Demokratie, hat sich mit einer Geschwindigkeit in den Totalitarismus zurückgezogen, die jedem den Kopf verdreht.

Die australische Regierung hat mit Volldampf ein riesiges COVID-Quarantänelager errichtet, komplett mit Stacheldrahtzäunen, Wachen und Videoüberwachung. Wenn man einmal drin ist, kann man nicht einfach rausgehen, wann immer man will. Im obigen Video beschreibt Hayley Hodgson, wie es war, festgehalten und in ein COVID-Internierungslager gebracht zu werden, obwohl sie nicht krank war.

Durch die Videoüberwachung wurde sie mit einem Freund zusammengebracht, der positiv getestet worden war. Man überprüfte ihr Nummernschild, um ihre Adresse herauszufinden, tauchte bei ihr zu Hause auf und teilte ihr mit, sie müsse in Quarantäne. Selbst wenn der Test negativ ausfällt, muss man 14 Tage in einem Quarantänelager verbringen, wenn man engen Kontakt zu jemandem hatte, der positiv getestet wurde. Wer sich weigert, muss 5.000 Dollar Strafe zahlen und wird von der Polizei zwangsweise dorthin gebracht.

Man fühlt sich wie im Gefängnis … Es ist unmenschlich, was sie da tun“, sagt sie. „Du bist so klein. Sie überwältigen dich einfach. Man ist buchstäblich ein Nichts. Es ist wie: ‚Du tust, was wir sagen, oder … wir sperren dich länger ein.

Wenn jemand damit drohen kann, Ihren Aufenthalt in diesem „Gesundheitshotel“ zu verlängern, mit welcher Art von Medizin haben wir es dann zu tun? Es handelt sich hier eindeutig um ein Gefängnismodell, nicht um ein Gesundheitsversorgungsmodell. Wann waren Sie jemals in einem Krankenhaus und die Krankenschwester hat Ihnen gesagt: „Wenn Sie Ihren Pudding nicht essen, behalten wir Sie noch drei Monate hier“?

Das Leben im Biosicherheitsstaat

Nach Hodgsons Beschreibung des Lagers bekommt man nicht viel medizinische Versorgung. Es schaudert einen, wenn man sich vorstellt, was mit jemandem passieren würde, der dort tatsächlich einen schweren Fall von COVID hat. Wird man von der Polizei in Schutzanzügen an seinem Zimmer abgesetzt und sieht sie dann nicht wieder, es sei denn, man wird beim Verstoß gegen eine Regel erwischt?

Man wird da drin buchstäblich wie ein Gefangener behandelt. ~ Hayley Hodgson

Das Essen wird einmal täglich geliefert und vor der Tür abgestellt. Jedes Zimmer hat eine 2 x 2 Meter große Terrasse, auf die man sich begeben kann, aber wenn man sein Zimmer oder den ausgewiesenen Außenbereich ohne Maske verlässt, muss man 5.000 Dollar Strafe zahlen. Außerdem wurde ihr gesagt, dass ihr Aufenthalt bei weiteren Verstößen über die 14 Tage hinaus verlängert werden würde – obwohl sie nicht krank war und es keinen Grund gab, sie überhaupt dort zu behalten.

„Man wird da drin buchstäblich wie ein Gefangener behandelt“, sagt sie. Wenn Sie dreifach geimpft sind und denken, dass das bedeutet, dass Sie niemals eines dieser Gefängnisse von innen sehen werden, dann denken Sie noch einmal nach. Es spielt keine Rolle, ob Sie eine doppelte oder dreifache Impfung erhalten haben.

Wenn festgestellt wird, dass Sie in engem Kontakt mit jemandem standen, der positiv getestet wurde, kommen Sie ins Gefängnis. Und es gibt keinen Rechtsweg, an den Sie sich wenden können, wenn Sie mit dem Quarantänebeschluss nicht einverstanden sind. Während ihres Aufenthalts gelang drei Teenagern – die alle negativ getestet worden waren – die Flucht aus dem Lager. Die daraufhin eingeleitete Fahndung ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir es mit einem Gefängnismodell zu tun haben und mit nichts anderem.

Die USA verfügen über Hunderte von fertigen Gefangenenlagern

Während Australien sein zweites Lager baut, verfügen die USA bereits über 800 einsatzbereite FEMA-Lager. Wie von AMG News berichtet:

Die FEMA ist der ausführende Arm des kommenden Polizeistaats und wird daher alle Operationen leiten … Die Lager verfügen alle über Bahnanlagen und Straßen, die zu und von den Haftanstalten führen. Viele haben auch einen Flughafen in der Nähe. In den meisten Lagern können bis zu 20.000 Gefangene untergebracht werden. Die größte dieser Einrichtungen befindet sich derzeit in der Nähe von Fairbanks, Alaska. Die Einrichtung in Alaska ist eine große psychiatrische Einrichtung und kann etwa 2 Millionen Menschen aufnehmen.

In dem Artikel werden die vielen Durchführungsverordnungen aufgelistet, die zusammenwirken können, um die Verfassung und die Bill of Rights außer Kraft zu setzen, was es der Regierung effektiv ermöglicht, die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens zu übernehmen, von der Lebensmittelproduktion und dem Transportwesen bis hin zu den Kommunikations- und Gesundheitsversorgungsfunktionen.

Es gibt sogar einen Erlass, der es der Regierung erlaubt, Zivilisten in „Arbeitsbrigaden“ zu mobilisieren, um die für notwendig erachteten Aufgaben zu erfüllen, und einen, der es der Wohnungs- und Finanzbehörde erlaubt, ganze Gemeinden umzusiedeln. Um das nächstgelegene FEMA-Lager zu finden, sehen Sie sich die Auflistung der Bundesstaaten im AMG News-Artikel an. Die meisten Staaten haben drei oder mehr.

Interpretieren Sie das Mediennarrativ – Sie wollen den Bürgerkrieg

Wenn Sie in den letzten Jahren gut aufgepasst haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Sie fast immer vorhersagen können, wie die nächste Phase des Narrativs aussehen wird. Sie „werben“ oder ebnen den Weg für die sich entwickelnde Erzählung, indem sie Artikel veröffentlichen, die in eine bestimmte Richtung tendieren.

Aufgrund der jüngsten Schlagzeilen vermute ich, dass „die Mächtigen“ einen Bürgerkrieg anzetteln wollen. „CIA-Berater: US Is ‚Closer to Civil War‘ Than Thought Possible“, behauptet die Daily Mail. „We’re Edging Closer to Civil War“, erklärt ein Meinungskolumnist der New York Times. „US Closer to Civil War Than Most Would Like to Believe, New Book Says“, verkündet The Guardian.

Laut Dr. Barbara Walter, einer Professorin für Politikwissenschaft, die der Political Instability Task Force angehört, erfüllen die USA mehrere Kriterien, die in der Vergangenheit als Indikatoren für einen möglicherweise bevorstehenden „offenen Aufstand“ dienten. In ihrem Buch „How Civil Wars Start“ schreibt sie:

Niemand will glauben, dass seine geliebte Demokratie im Niedergang begriffen ist oder auf einen Krieg zusteuert. Wäre man ein Analyst im Ausland, der die Ereignisse in Amerika betrachtet – so wie man auch die Ereignisse in der Ukraine, der Elfenbeinküste oder Venezuela betrachtet -, würde man eine Checkliste durchgehen und jede der Bedingungen bewerten, die einen Bürgerkrieg wahrscheinlich machen. Und man würde feststellen, dass die Vereinigten Staaten … ein sehr gefährliches Terrain betreten haben.

Die Regierung hat den Feind auserkoren, und das sind wir

Das Problem ist, dass autoritäre Politiker zwar immer wieder Lippenbekenntnisse zur „Demokratie“ ablegen, ihre eigenen Handlungen aber alles andere als das sind. Wer genau untergräbt die Demokratie? Wenn man den Nachrichten und den CIA-Beratern Glauben schenkt, dann sind die Feinde der Demokratie diejenigen, die wollen, dass die Verfassung Bestand hat und eingehalten wird. Es ist egal, welche mentale Gymnastik erforderlich ist, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen.

Es ist nicht schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem autoritäre Führer auf der Grundlage eines falsch konstruierten Narrativs, dass ein Bürgerkrieg bevorsteht, damit beginnen, „Dissidenten“ zu verhaften. Und das zusätzlich zu der bereits bestehenden, kaum verhüllten Drohung, die Ungeimpften auf unbestimmte Zeit in Haft zu nehmen.

Ich stimme Walters Einschätzung zu, dass wir uns auf gefährlichem Terrain befinden, aber nicht aus denselben Gründen, die sie anführt. Ich würde auch behaupten, dass fast jedes Land ein explosionsbereites Pulverfass ist, und zwar aus demselben Grund: Die Menschen werden von ihren Regierungen und von nicht gewählten Gesundheitsbehörden tyrannisiert, die Befugnisse beanspruchen, die sie rechtlich nicht haben.

Nehmen Sie zum Beispiel England. Der Unternehmer und COVID-Blogger Steve Kirsch wurde vor kurzem darüber informiert, dass ein Mitglied der Kampagne gegen COVID-Beschränkungen nach dem Mental Health Act 28 Tage lang inhaftiert wurde, weil es zu einem Zahnarzttermin keine Maske getragen hatte. Normalerweise ist es ziemlich schwierig, eine Person nach dem Mental Health Act in Einzelhaft zu nehmen, aber nicht mehr.

Die Weigerung, eine Maske zu tragen, gilt offenbar als akute psychische Störung, die einen einmonatigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik rechtfertigt.

Der Mann, Charlie Cunningham, wird Berichten zufolge im Littlemore Mental Hospital in Oxford festgehalten, „wo ihm unter dem Vorwand der Selbstmordgefahr der Schlaf entzogen wird“, so die Frau, die Kirsch kontaktierte. Sie fügte hinzu: „Er wird jetzt über Weihnachten und Neujahr festgehalten – [er ist] sehr aufgebracht, da er das Gefühl hat, dass er entführt und gegen seinen Willen festgehalten wird …“

Während alle oben erwähnten Artikel, die vor einem Bürgerkrieg warnen, der Trump-Administration die Schuld am Niedergang der Demokratie geben, kann die Trump-Administration kaum für die Bürgerrechtsverletzungen und den Machtmissbrauch verantwortlich gemacht werden, die heute stattfinden. Es ist an der Zeit, jeden Baum nach seinen Früchten zu beurteilen. Da wir jedoch wissen, dass ein Bürgerkrieg der totalitären Machtübernahme dienen würde, wäre es klug, dafür zu sorgen, dass unser Widerstand ein friedlicher bleibt.

Quellen: