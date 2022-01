Eine gemeinsame Erklärung der fünf Kernwaffenstaaten zur Verhinderung eines Atomkriegs und eines Rüstungswettlaufs!

Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden, darin sind sich die Weltmächte einig

China, Frankreich, Russland, das Vereinigte Königreich und die USA haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie bekräftigen, dass sie den Einsatz ihrer Atomwaffenarsenale für offensive Zwecke ablehnen. Außerdem versprachen sie, gemeinsam an der nuklearen Abrüstung zu arbeiten.

„Wir bekräftigen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Erklärung. „Da der Einsatz von Atomwaffen weitreichende Folgen hätte, bekräftigen wir auch, dass Atomwaffen – solange sie existieren – defensiven Zwecken dienen, Aggressionen abschrecken und Kriege verhindern sollten.

Die fünf Unterzeichner erklärten, dass sie sich weiterhin an ihre „bilateralen und multilateralen Nichtverbreitungs-, Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen und -verpflichtungen“ halten werden, und behaupteten, dass keine ihrer Atomwaffen gegeneinander oder gegen einen anderen Staat gerichtet ist.

Die fünf Atommächte, die als P5 bekannt sind, sind nicht die einzigen Länder der Welt mit Atomwaffen. Indien und Pakistan besitzen beide Atomwaffen, und es wird allgemein angenommen, dass auch Israel über ein Atomwaffenarsenal verfügt. Auch Nordkorea hat mehrere Atomwaffen getestet.

Die Erklärung vom Montag kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen einigen der P5-Staaten auf einem historischen Tiefpunkt sind. Russland und die USA streiten seit langem über die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Europa. Kürzlich beschuldigten Gesetzgeber in Washington Moskau, eine „Invasion“ in der Ukraine zu planen – eine Behauptung, die der Kreml zurückweist – und einige Kongressabgeordnete haben sogar einen Atomkrieg für den Fall einer solchen Invasion gefordert.

Im Vorfeld der Verhandlungen zwischen der NATO und Moskau haben die USA nicht gesagt, dass sie ihre Atomwaffen von europäischem Boden abziehen würden. Zur Verschärfung der Spannungen hat der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko angedeutet, dass sein Land im Gegenzug russische Raketen aufnehmen könnte.

Weiter entfernt haben US-Beamte behauptet, dass China sein Atomwaffenarsenal drastisch aufstockt.