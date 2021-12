Ungeimpfte werden nun eingesperrt – Die Macht zu inhaftieren – Leben im Pandemieland

Ab Mitternacht des 15. November 2021 hat Österreich eine weitere landesweite Sperre verhängt, die jedoch nur für Einwohner ab 12 Jahren gilt, die die experimentelle COVID-Impfung abgelehnt haben. Eine Ausnahme gilt für nicht geimpfte Personen, die sich kürzlich von COVID-19 erholt haben. Berichten zufolge sind schätzungsweise 2 Millionen der 8,9 Millionen Einwohner von der Sperre betroffen.

Deutschland bereitet eine Gesetzgebung vor, nach der Menschen wieder von zu Hause aus arbeiten müssen, es sei denn, sie haben einen „zwingenden beruflichen Grund“, im Büro zu sein. In diesem Fall müssen sie eine COVID-Impfung nachweisen oder einen negativen PCR-Test vorlegen.

2017 wurde den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die Befugnis erteilt, während einer Gesundheitskrise den zwischenstaatlichen Reiseverkehr einzuschränken und Amerikaner unter Quarantäne zu stellen, ohne dass es einen klaren und direkten Weg gibt, die Quarantäneanordnung vor einem Bundesgericht anzufechten.

Wird die CDC diese Befugnisse nutzen? Ende Oktober 2021 sagte die CDC-Direktorin Rochelle Walensky, es gebe einen Plan“, ungeimpfte Arbeitnehmer mit Aufklärung und Beratung“ zu versorgen, was nach einem Plan klingt, Menschen in Umerziehungslager zu stecken

Der Plan, Menschen in ihren Häusern unter Quarantäne zu stellen und private Unternehmen zu schließen, um auf eine Pandemie zu reagieren, wurde von Dr. Rajeev Venkayya, Präsident der Global Vaccine Business Unit bei Takeda Pharmaceuticals und ehemaliger Leiter der Pandemiepolitik der Gates Foundation, entwickelt.

Seit dem 15. November 2021 um Mitternacht hat Österreich eine weitere landesweite Sperre verhängt, angeblich um den Anstieg der COVID-Fälle einzudämmen. Das Besondere an dieser Sperre ist, dass sie nur für Einwohner ab 12 Jahren gilt, die die experimentelle COVID-Impfung abgelehnt haben. Eine Ausnahme gilt für nicht geimpfte Personen, die sich „kürzlich von COVID-19 erholt haben“.

Sie dürfen nur für „wesentliche“ Arbeiten, „wesentliche“ Einkäufe (z. B. Lebensmittel), kurze Erledigungen und Impfungen vor die Tür gehen. Alle anderen Freizeitaktivitäten im Freien sind untersagt. Von der Abriegelung sind Berichten zufolge schätzungsweise 2 Millionen der 8,9 Millionen Einwohner betroffen.

Stichprobenartige Kontrollen sind vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass keine gesunden, ungeimpften Menschen auf den Straßen unterwegs sind, und die Geldstrafen für Verstöße gegen die Abriegelung können bis zu 1.450 € (etwa 1.640 $) betragen.

Erst zwei Tage zuvor war angedeutet worden, dass die Sperre nur den nördlichen Teil Österreichs und Salzburg betreffen würde, aber das änderte sich schnell und umfasste das ganze Land. Es fällt schwer, in dieser Maßnahme etwas anderes als eine Bestrafung für die Weigerung zu sehen, ein medizinisches Versuchskaninchen zu sein, wenn man bedenkt, dass Bundeskanzler Alexander Schallenberg die COVID-Impfrate des Landes von 65 % als „beschämend niedrig“ bezeichnete.

Wie denken die Österreicher darüber?

Am ersten Tag der österreichischen Quarantäne für Ungeimpfte ging Freddie Sayers von Unherd.com auf die Straße, um herauszufinden, wie die Österreicher darüber denken. Er schreibt:

Was mir am meisten auffällt, ist der Klassenunterschied, den die ganze Sache ausmacht. Wir begannen heute Morgen in einer der nobleren Einkaufsstraßen in der Altstadt, die voller Rolex- und Karl-Lagerfeld-Geschäfte ist, in denen sich gut betuchte Einheimische aufstellten, um ihre Unterstützung für die Abriegelung zu bekunden. Die Sympathie für eine widerspenstige Minderheit, die als „dumm“ und „selbstverschuldet“ angesehen wird, ist sehr gering. Spricht man jedoch in der gleichen Straße die Menschen an, die fluoreszierende Westen tragen, die Geschäfte bewachen und Auslieferungen vornehmen, erhält man in der Regel eine andere Antwort. Sie sind eher abgeneigt, mit uns zu sprechen, aber deutlich weniger hilfsbereit. Das ist Blödsinn, lautete die markige Antwort eines Mannes.

Fragen nach der praktischen Wirksamkeit einer solchen Maßnahme scheinen nicht von großem Interesse zu sein. Wenn ich die Leute frage, ob sie wissen, dass sich auch geimpfte Menschen mit COVID anstecken und es übertragen können, wird dies meist als unwichtiges Detail abgetan. Keine einzige Person, mit der wir bisher gesprochen haben, hat sich zu den wahrscheinlichen praktischen Folgen dieser neuen Politik geäußert – es handelt sich einfach um eine Verschärfung der Impfpasspolitik, die bisher offensichtlich nicht in der Lage war, die jüngste Infektionswelle einzudämmen …

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Motivation zumindest teilweise strafend ist. Sie verstehen die Menschen nicht, die sich nicht impfen lassen, sie mögen sie nicht und haben ein wenig Angst vor ihnen – also ist es am einfachsten, sie ganz aus der Gesellschaft zu entfernen.

Die Totalitaristen ignorieren den Willen des Volkes

Es ist interessant, dass diese jüngste Runde von Abriegelungen trotz anhaltender öffentlicher Proteste stattfindet. In der Tat finden in einigen Gebieten Europas seit weit über einem Jahr regelmäßig Massenproteste statt, doch die Regierungschefs ignorieren den Willen des Volkes rundweg, und die Mainstream-Medien weigern sich, über diese Versammlungen zu berichten.

Und da das Versagen der COVID-Impfungen immer offensichtlicher wird, nehmen die öffentlichen Demonstrationen gegen die Verordnungen und Sperrungen an Fahrt auf. Wie The Vaccine Reaction berichtet, haben Wien, Amsterdam, Den Haag, Rom, Brüssel, Rotterdam und andere europäische Städte am Wochenende des 19. und 20. November 2021 Massenproteste abgehalten. Einige dieser Städte gehören zu den am stärksten geimpften in Europa. The Vaccine Reaction berichtet:

Am nächsten Tag gingen Zehntausende Österreicher in Wien pfeifend, hupend und trommelnd auf die Straße. Sie schwenkten österreichische Fahnen, skandierten „Widerstand“ und hielten Schilder in die Höhe, auf denen „Nein zur Impfung“, „Genug ist genug“ und „Nieder mit der faschistischen Diktatur“ stand, und marschierten zum Heldenplatz vor der ehemaligen Hofburg im Zentrum Wiens. Eine weitere Großkundgebung fand am 27. November in Graz, Sankt Pölten und Klagenfurt statt. Diesmal skandierten sie ‚Frieden, Freiheit, keine Diktatur‘ …

Der Vorsitzende der populistischen FPÖ, Herbert Kickl, bezeichnete die von der Regierung angekündigte Impfpflicht als „verfassungswidrig“ und sagte: „Österreich ist jetzt eine Diktatur“. Er forderte den Obersten Gerichtshof des Landes auf, einzugreifen und „totalitäre“ Maßnahmen einer Regierung zu verhindern, „die glaubt, für uns denken und entscheiden zu müssen“. Er sagte: .. In fast zwei Jahren ist die Regierung nicht in der Lage gewesen, wirksame Strategien zum Schutz der Bevölkerung zu entwickeln. Stattdessen hat sie Woche für Woche neue Schikanen ins Leben gerufen, um gesunde Menschen Stück für Stück in ihren Grundrechten zu beschneiden. Und jetzt haben wir mit der Zwangsimpfung ein Niveau erreicht, das eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Das können und dürfen wir uns nicht gefallen lassen.

Europäer fordern Freiheit

Mehrere andere europäische Länder befinden sich ebenfalls in Aufruhr, da ihre Regierungen die Forderung der Menschen nach Freiheit ignorieren. Deutschland, das ebenfalls einen neuen Anstieg der Fälle meldet, bereitet Berichten zufolge ein Gesetz vor, nach dem die Menschen wieder von zu Hause aus arbeiten müssen, es sei denn, sie haben einen „zwingenden beruflichen Grund“, im Büro zu sein. In diesem Fall müssen sie nachweisen, dass sie die COVID-Impfung erhalten haben oder einen negativen PCR-Test vorweisen.

In Belgien, wo die COVID-Impfquote bei 76 % liegt, haben Regierungsbeamte die COVID-Beschränkungen verschärft, was zu einem Protest von mindestens 35 000 Menschen im Zentrum von Brüssel führte. Die Menschen riefen „Freiheit! Freiheit! Freiheit!“ und sangen „Bella Ciao“, ein antifaschistisches Lied.

Die Kundgebung blieb bis zum Ende friedlich, als einige wenige Menschen mit der Polizei zusammenstießen, die Tränengas und Wasserwerfer einsetzte. Zweiundvierzig Demonstranten wurden festgenommen; zwei wurden verhaftet.

Auch in den Niederlanden kam es bei einer Demonstration gegen die Abriegelung zu Gewalttätigkeiten. Am 12. November 2021 verhängte die Regierung Obergrenzen für die Anzahl der Personen, die sich in jeder Wohnung aufhalten dürfen. Bars, Restaurants, Cafés und Supermärkte mussten um 20.00 Uhr schließen, und „unwesentliche“ Geschäfte mussten um 18.00 Uhr schließen. Nach Angaben von The Vaccine Reaction:

Am 19. November wurden sieben Menschen verletzt, als die niederländische Polizei bei einer Demonstration in einem der Haupteinkaufsviertel von Rotterdam Wasserwerfer einsetzte und auf Protestierende schoss, die Steine und Feuerwerkskörper warfen. Bereitschaftspolizisten mit Schilden und Schlagstöcken sowie Beamte zu Pferd und in Polizeifahrzeugen patrouillierten nach der Konfrontation, bei der mindestens ein Polizeiauto ausbrannte und Dutzende von Fahrrädern zerstört wurden, durch die Straßen.

Auch in Italien kämpfen die Menschen für ihre Freiheit. Am 20. November 2021 versammelten sich Tausende auf dem Circus Maximus in Rom, um gegen die Einführung des Grünen Passes zu protestieren. Ein Demonstrant trug ein Transparent mit der Aufschrift: „Menschen wie wir geben niemals auf“.

Auch Australien, wo in den letzten Wochen einige der erstaunlichsten Übergriffe stattgefunden haben, wehrt sich. Am 27. November 2021 organisierte der „Millions March against Mandatory Vaccination“ Proteste in 30 Städten, darunter Sydney und Melbourne, wo sich Tausende versammelten. Hier trugen die Demonstranten Schilder mit der Aufschrift „Nie wieder abriegeln“ und „Weniger Staat, mehr Freiheit“.

Die verfassungswidrigen Quarantänebefugnisse der CDC

Auf der ganzen Welt erleben wir immer mehr tyrannische Eingriffe in die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten, und obwohl der Oberste Gerichtshof kürzlich Präsident Bidens Impfstoffmandat für Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern bis zur gerichtlichen Überprüfung gestoppt hat, sind die Amerikaner noch nicht über den Berg.

Wie bereits im Januar 2017 in einem Meinungsartikel der New York Times berichtet, gibt es Grund zur Besorgnis über die Befugnis der Centers for Disease Control and Prevention, Amerikaner nach Belieben unter Quarantäne zu stellen. Damals wussten wir noch nicht, wie diese Befugnis genutzt werden könnte. Heute braucht man keine sehr lebhafte Vorstellungskraft, um zu sehen, wie diese Verordnung von 2017 als Ausfallsicherung genutzt werden könnte, falls die Mandate scheitern. Wie die NYT seinerzeit berichtete:

Die Regeln umreißen zum ersten Mal, wie die Bundesregierung zwischenstaatliche Reisen während einer Gesundheitskrise einschränken kann, und sie führen eine interne Aufsicht darüber ein, ob jemand festgehalten werden sollte, ohne einen klaren und direkten Weg zu bieten, um eine Quarantäneanordnung vor einem Bundesgericht anzufechten. Bisher waren es die staatlichen und lokalen Behörden, die bei Epidemien in der Regel mit derartigen Fragen befasst waren … Es ist unerlässlich, dass bei der nächsten Epidemie gesundheitliche Notfallmaßnahmen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und klaren, fairen Regeln unterliegen, um die Menschen vor unrechtmäßigem Freiheitsentzug zu schützen …

Eine rasche gerichtliche Überprüfung ist bei Epidemien immer wichtig gewesen. In der Regel können die Menschen die von einem Staat verhängte Quarantäne sofort anfechten. In mehreren Staaten muss die Regierung sogar die Genehmigung eines Richters einholen, bevor sie jemanden unter Quarantäne stellt. Leider sehen die neuen Vorschriften vor, dass die C.D.C. die Entscheidung über eine Quarantäne in erheblichem Maße intern überwacht, wobei bis zu drei Ebenen der internen Überprüfung durch die Behörde vorgesehen sind. Diese interne Überprüfung hat keine ausdrückliche zeitliche Begrenzung und kann sich leicht über Wochen hinziehen, während eine gesunde Person in Quarantäne verweilt.

Und da Bundesgerichte oft warten, bis eine Behörde ihr internes Verfahren abgeschlossen hat, bevor sie eine Anhörung in Erwägung ziehen, werden wir erst bei der nächsten Krise wissen, ob ein Bundesrichter einer Petition von jemandem zustimmen wird, der inhaftiert ist, bevor die Überprüfung durch das C.D.C. abgeschlossen ist. Darüber hinaus hat die C.D.C. nun die eindeutige rechtliche Befugnis, in vielen Fällen die Quarantänefunktion von den Staaten zu übernehmen und den zwischenstaatlichen Reiseverkehr einzuschränken.

Spulen Sie bis Ende Oktober 2021 vor, und die CDC-Direktorin Rochelle Walensky gibt nun zu Protokoll, dass es einen Plan“ gibt, ungeimpfte Arbeitnehmer mit Aufklärung und Beratung“ zu versorgen, was sehr danach klingt, Menschen in FEMA-Umerziehungslager zu stecken. Die Quarantänebefugnisse der CDC können also noch genutzt werden.

Der Gründervater von Lockdowns

In einem Brownstone-Artikel von Mitte November 202115 geht Jeffrey Tucker der Frage nach, wie die Idee landesweiter Abriegelungen als Reaktion auf eine ansteckende Pandemie entstanden ist und aus wessen Feder sie stammt.

Der Plan, Menschen in ihren Häusern unter Quarantäne zu stellen und private Unternehmen zu schließen, um auf eine Pandemie zu reagieren, wurde von Dr. Rajeev Venkayya, Präsident der Global Vaccine Business Unit bei Takeda Pharmaceuticals und ehemaliger Leiter der Pandemiepolitik der Gates Foundation, entwickelt.

Wie bei fast jeder Revolution in der Geschichte setzte sich eine kleine Minderheit von Verrückten mit einem Anliegen gegen die humane Rationalität einer Vielzahl von Menschen durch… Die Aufgabe besteht nun darin, ein zivilisiertes Leben wieder aufzubauen, das nicht mehr so zerbrechlich ist, dass es Verrückten erlaubt, alles zu zerstören, was die Menschheit so hart aufgebaut hat. ~ Jeffrey Tucker

In seinem Buch „The Premonition“ bezeichnet Michael Lewis Venkayya als den sprichwörtlichen „Vater der Abriegelungen“. Im Jahr 2005 leitete Venkayya eine Bioterrorismus-Studiengruppe unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush, der Berichten zufolge einen „gesamtgesellschaftlichen Plan“ für den Umgang mit Pandemiebedrohungen forderte.

Bush wollte etwas, das Grenzen, Reisen und Handel umfasst, nicht nur die herkömmliche Bedrohungsanalyse, die Verteilung von Therapeutika und die Entwicklung von Impfstoffen. Venkayyas Antwort waren umfassende Abriegelungsmaßnahmen. Doch die Grundlage für diese Idee ist bestenfalls fragwürdig.

Eine Idee ohne jede Wissenschaft

Tucker erklärt:

Dr. Venkayya fing an, nach Leuten zu suchen, die das inländische Äquivalent zur Operation Wüstensturm entwickeln konnten, um mit einem neuen Virus fertig zu werden. Er fand keine ernsthaften Epidemiologen, die ihm helfen konnten. Sie waren zu klug, um sich darauf einzulassen.

Schließlich stieß er in den Sandia National Laboratories in New Mexico auf den wahren Erfinder der Abriegelung. Sein Name war Robert Glass, ein Computerwissenschaftler ohne medizinische Ausbildung, geschweige denn ohne Wissen über Viren. Glass wiederum wurde durch ein Projekt inspiriert, das seine 14-jährige Tochter im Rahmen einer Wissenschaftsmesse durchführte. Sie stellte die Theorie auf (wie bei dem Spiel mit den Läusen in der Grundschule), dass die Schüler sich gegenseitig nicht mehr krank machen würden, wenn sie sich mehr Zeit lassen oder gar nicht in der Schule wären.

Glass griff die Idee auf und entwarf ein Modell zur Krankheitsbekämpfung, das auf Hausarrest, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen und erzwungener Trennung der Menschen beruht. Verrückt, oder? Niemand im öffentlichen Gesundheitswesen stimmte ihm zu, aber wie jeder klassische Spinner überzeugte dies Glass noch mehr … Glass hielt sich für schlauer als 100 Jahre Erfahrung im öffentlichen Gesundheitswesen. Ein Typ mit einem schicken Computer würde alles lösen! Nun, es gelang ihm, einige Leute zu überzeugen, darunter eine andere Person, die sich im Weißen Haus herumtrieb, namens Carter Mecher, der zu Glass‘ Apostel wurde.

Bitte beachten Sie das folgende Zitat von Dr. Mecher in Lewis‘ Buch: Wenn man alle Menschen in ihr eigenes Zimmer sperren und sie mit niemandem sprechen lassen würde, gäbe es keine Krankheit. Endlich hat ein Intellektueller einen Plan, um Krankheiten abzuschaffen – und das menschliche Leben, wie wir es kennen, auch! So absurd und erschreckend dies auch ist – eine ganze Gesellschaft nicht nur im Gefängnis, sondern in Einzelhaft -, so fasst es doch Mechers gesamte Auffassung von Krankheit zusammen.

Sie ist auch völlig falsch. Krankheitserreger sind Teil unserer Welt; sie werden nicht durch menschlichen Kontakt erzeugt. Wir geben sie als Preis für die Zivilisation aneinander weiter, aber wir haben auch Immunsysteme entwickelt, um mit ihnen fertig zu werden. Das ist Biologie aus der 9. Klasse, aber Mecher hatte keine Ahnung.

Entfesselte Hölle

Am 12. März 2020 wurde Venkayyas mittlerweile 15 Jahre alter Plan in die Tat umgesetzt, und Schulen in den gesamten USA wurden geschlossen, obwohl es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür gab, dass Bildungseinrichtungen Brutstätten der Virusverbreitung sind. Die Wissenschaft hat sogar das Gegenteil bewiesen: Kinder sind keine guten Überträger und stellen keine ernsthafte Gefahr für Erwachsene dar.

Das alles spielte jedoch keine Rolle. Die Modelle von Glass und Mecher legten nahe, dass Schulschließungen die Übertragungsraten um 80 % senken würden. Wie Tucker feststellt, ist das, was wir hier sehen, „keine Wissenschaft, sondern ideologischer Fanatismus“. Er fährt fort:

Wie bei fast jeder Revolution in der Geschichte setzte sich eine kleine Minderheit von Verrückten mit einem Anliegen gegen die humane Vernunft einer Vielzahl von Menschen durch. Wenn die Menschen das begreifen, werden die Feuer der Rache sehr heiß brennen. Die Aufgabe besteht nun darin, ein zivilisiertes Leben wieder aufzubauen, das nicht mehr so zerbrechlich ist, dass es Verrückten erlaubt, all das zu zerstören, was die Menschheit so hart aufgebaut hat.

Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die vorherrschenden psychologischen Grundlagen der Gesellschaft als Ganzes erkennen, die diese Minderheit ermächtigt haben, einzugreifen und zu versuchen, uns zu vernichten.

Psychologische Bedingungen, die Totalitarismus zulassen

Wie der Psychologieprofessor Mattias Desmet in dem obigen Interview erklärt, ist der Grund dafür, dass so viele auf die offensichtlich unlogischen Pandemiemaßnahmen hereingefallen sind, der, dass genug von uns von vornherein psychisch geschwächt waren.

Dies wiederum ermöglichte die Entstehung eines psychologischen Zustands, der als „Massenbildung“ bekannt ist. Sie kann mit einer Art Massenhypnose verglichen werden, da sie das kritische Denkvermögen der Menschen massenhaft ausschaltet. Dies ist zufälligerweise auch eine Voraussetzung für den Totalitarismus. Vier Grundvoraussetzungen müssen von einem großen Teil der Gesellschaft erfüllt werden, damit es zu einer Massenbildung kommen kann:

Fehlende soziale Bindungen – Soziale Isolation war schon lange vor der Pandemie ein weit verbreitetes Problem. In einer Umfrage gaben 25 % der Befragten an, keinen einzigen engen Freund zu haben. Das Leben als sinn- und zwecklos ansehen – Desmet zitiert Untersuchungen, die zeigen, dass die Hälfte aller Erwachsenen das Gefühl hat, ihre Arbeit sei völlig sinnlos und biete weder für sie selbst noch für andere einen Wert.

In einer anderen Umfrage aus dem Jahr 2012 gaben 63 % der Befragten an, dass sie „schlafwandelnd“ durch ihren Arbeitstag gehen und keinerlei Leidenschaft in ihre Arbeit stecken. Die Bedingung Nr. 2 für die Massenbildungshypnose war also erfüllt, noch bevor die Pandemie ausbrach.

Weitverbreitete frei schwebende Angst und frei schwebende Unzufriedenheit – Frei schwebende Angst bezieht sich auf Angst, die keine offensichtliche oder eindeutige Ursache hat. Nach der Beliebtheit von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka zu urteilen, war auch Bedingung Nr. 3 lange vor der Pandemie erfüllt. Weitverbreitete, frei schwebende Frustration und Aggression – Dies folgt in der Regel auf die drei vorgenannten Zustände. Auch hier haben die Frustration und Aggression keine erkennbare Ursache.

Massenbildung führt zu Totalitarismus

Wenn diese vier Bedingungen von einem ausreichend großen Teil der Gesellschaft erfüllt werden, sind sie reif für die Hypnose der Massenbildung – und für den Aufstieg des Totalitarismus. Alles, was es braucht, ist eine Geschichte, in der die Ursache der Angst identifiziert wird und die gleichzeitig eine Strategie zur Neutralisierung dieser Ursache bietet.

Indem sie diese Strategie akzeptieren und an ihr teilnehmen, fühlen sich Menschen mit frei schwebenden Ängsten mit den Mitteln ausgestattet, die sie brauchen, um ihre Angst zu kontrollieren und Panik zu vermeiden. Außerdem fühlen sie sich plötzlich wieder mit anderen verbunden, weil sie alle die gleiche Nemesis erkannt haben.

Sie sind in einem heldenhaften Kampf gegen die mentale Repräsentation ihrer Angst vereint, und diese neu gefundene Solidarität gibt ihrem Leben den Sinn und Zweck, der ihnen vorher fehlte. Das erklärt, warum sich so viele auf ein offensichtlich unlogisches Narrativ eingelassen haben und warum sie bereit sind, sich an der vorgeschriebenen Strategie zu beteiligen – „auch wenn sie völlig absurd ist“, sagt Desmet.

Die Massenbildung ist ein sehr gefährlicher Zustand, vor allem für diejenigen, die in ihrem Bann stehen, aber auch für alle, die es nicht sind. Der „geistige Rausch“, der daraus resultiert, macht die Menschen bereit, Dinge zu tun, die eindeutig falsch und völlig unmoralisch sind, bis hin zur freiwilligen Tötung der eigenen Familie und der eigenen Person, wenn man ihnen sagt, dass dies dem Wohl der Allgemeinheit dient. Kurz gesagt, Massen von Menschen werden zutiefst leichtgläubig und selbstzerstörerisch, was keine gute Kombination ist.

Da die Selbstzerstörung dem totalitären System von vornherein eingebaut ist, können totalitäre Regime nicht ewig aufrechterhalten werden. Sie fallen auseinander, da sie von innen heraus zerstört werden. Aber es kann die Hölle sein, solange es andauert, denn Totalitarismus, der auf Massenbildung aufbaut, führt fast immer zu abscheulichen Gräueltaten, die im Namen des Guten begangen werden.

Aktionsplan

Die gute Nachricht ist, dass das Verständnis der Psychologie, die uns hierher geführt hat, uns auch die Antwort auf die Frage gibt, wie wir aus dieser Situation herauskommen. Die wichtigste Strategie, so Desmet, besteht darin, Widerspruch zu erheben, und zwar lautstark. Nicht gewaltsam, aber beharrlich und häufig. Wir müssen uns zusammenschließen und aus zwei Gründen gegen den Totalitarismus sprechen:

Um der feigen Mehrheit eine vernünftige Alternative zu bieten – Normalerweise stehen nur 30 % der Menschen in einer totalitären Gesellschaft tatsächlich unter dem hypnotischen Bann der Massenbildung. Weitere 40 % machen einfach mit, weil sie Angst haben, aufzufallen oder gegen den Strich zu gehen.

Die restlichen 30 % sind nicht hypnotisiert und wollen die anderen aufwecken. Indem sie sich zusammenschließen, geben die Abweichler der Mehrheit von 40 % eine Alternative zum einfachen Mitmachen aus Angst, geächtet zu werden.

Sobald sich die lautstarken Abweichler und die duldende Mehrheit zusammenschließen, fällt die Massenbildung auseinander und der totalitäre Staat ist am Ende, denn es sind diejenigen, die sich dem anschließen, von dem sie wissen, dass es falsch ist, die es der Massenbildung ermöglichen, Wurzeln zu schlagen und zu wachsen. Sobald sie sich nicht mehr an diesem Prozess beteiligen und ihn nicht mehr nähren, kann die totalitäre Machtübernahme nicht gelingen.

Die Gräueltaten eines totalitären Regimes werden eingeschränkt, wenn man sich zu Wort meldet. In einer traditionellen Diktatur lässt der Diktator in der Regel nach, sobald Andersdenkende zum Schweigen gebracht werden, aber in einem totalitären System ist das Gegenteil der Fall. Sobald abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht werden, werden die wahren Gräueltaten begangen, gegen Freund und Feind gleichermaßen.

Die Anzeichen dafür sind bereits zu erkennen. Je mehr Menschen sich fügen, desto schlimmer wird es. Aus „Lassen Sie sich impfen, dann brauchen Sie keine Maske zu tragen“ wurde „Sie müssen eine Maske tragen, auch wenn Sie geimpft sind, und übrigens sind Sie nicht vollständig geimpft, wenn Sie nicht alle Auffrischungsimpfungen bekommen haben, oh, und selbst wenn alle geimpft sind, müssen wir vielleicht noch eine Sperre verhängen, wenn die Zahl der Fälle steigt, oh, und Sie können nicht arbeiten, wenn Sie nicht vollständig geimpft sind oder Zugang zu medizinischer Versorgung haben“ – es ist einfach immer schlimmer geworden.

In welchem gottlosen Universum verurteilen Menschen andere Menschen dazu, an behandelbaren Krankheiten zu sterben, oder verbieten ihnen den Kauf von Lebensmitteln, „um Leben zu retten“? Mir fällt im Moment nur eines ein, und das ist unser Universum.

Wenn auch nur aus dem Grund, um die Entwertung und Zerstörung von Leben zu begrenzen, die in jedem totalitären System garantiert ist, dürfen wir niemals, niemals, still werden. Was sie tun, ist falsch, und es muss gestoppt werden.

Sobald wir uns von der totalitären Bedrohung befreit haben, müssen wir uns mit den vier Grundbedingungen für die Massenbildung befassen, um zu verhindern, dass dieser Zustand wieder eintritt. Aber im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, uns zu vereinen und uns gegen Tyrannei und die Beschneidung unserer gottgegebenen Rechte und Freiheiten auszusprechen.

Quellen: