Ungeschwärzt – der versteckte Deal der EU mit Pfizer-BioNTech

Die Verpflichtung zur Offenlegung der Beschaffungsverträge für die südafrikanischen Covid-19-Impfstoffe hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt und Hoffnungen geweckt, dass einige der geheimen Klauseln, die die Hersteller besonders schützen, endlich offengelegt werden. Der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terhes, der Ursula von der Leyen und die EU-Kommission seit Langem für die Veröffentlichung stark geschwärzter Versionen der EU-eigenen Beschaffungsverträge kritisiert, begrüßte das Urteil in einem Tweet als „großen Sieg für Transparenz und Rechenschaftspflicht“ und verwies insbesondere auf die Aufnahme des notwendigen Pfizer-Vertrags in die zu veröffentlichenden Dokumente.

Aber warum die Aufregung? Der EU-eigene Beschaffungsvertrag oder Advanced Purchase Agreement (APA) mit dem Konsortium aus Pfizer und der deutschen Firma BioNTech ist seit gut zwei Jahren, genauer seit April 2021, kurz nach der Einführung des Impfstoffs, in ungeschwärzter Form online verfügbar. Er enthält in der Tat haarsträubende Klauseln, die bei größerer Bekanntheit zweifellos zu massivem Widerstand und „Impfverweigerung“ geführt hätten.

Man betrachte unter anderem die folgende Klausel aus Artikel 1 Absatz 4 des Impfstoff-Bestellformulars, das dem APA beiliegt: „Der teilnehmende Mitgliedstaat erkennt weiterhin an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und“ dass der Impfstoff Nebenwirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind“. (Siehe den vollständigen Absatz weiter unten.) Wie viele Europäer hätten sich wohl beeilt, sich impfen zu lassen, oder hätten sich überhaupt dazu bereit erklärt, wenn sie das gewusst hätten?

Diese „Anerkennungsklausel“ im Bestellformular – im Grunde die Anerkennung der Tatsache, dass die Hersteller nicht wussten, ob der Impfstoff sicher oder zumindest langfristig wirksam war – kommt zu den Klauseln hinzu, die die Hersteller bereits im Abschnitt über die eigentliche vertragliche Entschädigung vorsehen. Siehe z.B. den Auszug aus Artikel I.12.1 unten.

Der „Vertragspartner“, wie auf der ersten Seite der APA angegeben, bezieht sich gemeinsam auf Pfizer und BioNTech.

Die gleiche Passage ist in der von der Europäischen Kommission veröffentlichten redigierten Fassung des Vertrags enthalten.

So sieht die ganze Seite aus.

Und die folgende Seite.

Tatsächlich ist in der von der Kommission veröffentlichten Fassung des APA mit Ausnahme des ersten Satzes der gesamte Abschnitt über die Entschädigung, der fast drei volle Textseiten umfasst, geschwärzt. Siehe Seiten 24-26 hier.

Auf diese umfangreichen Schwärzungen hatten es Cristian Terhes und andere impfkritische Abgeordnete des Europäischen Parlaments abgesehen. Terhes warf Ursula von der Leyen und der Kommission mangelnde Transparenz vor und hat es sich zur Gewohnheit gemacht, in Plenarsitzungen theatralisch geschwärzte Seiten des Vertrags hochzuhalten. (Siehe hier, z.B. ab Oktober 2022).

Wenn aber die ungeschwärzte Version ohnehin vorlag, warum verwiesen Terhes und seine Kollegen nicht auch auf diese, also auf den tatsächlichen Inhalt der geschwärzten Passagen? Und wie kam es, dass das ungeschwärzte APA und die darin enthaltenen, offensichtlich brisanten Bestimmungen nicht bekannter wurden?

Nun, die erste Frage müssen sich Cristian Terhes und die anderen Abgeordneten selbst beantworten. Wenn sie nicht von der Existenz des ungeschwärzten Dokuments wussten, wurden sie im September 2022 darauf aufmerksam gemacht: durch den jetzigen Autor in einer Tweet-Antwort an Cristian Terhes, auf die Terhes wiederum antwortete.

Aber die Antwort auf die letzte Frage – warum die Existenz der ungeschwärzten APA nicht bekannter wurde – ist vielleicht interessanter und scheint etwas mit der Form der heimlichen Zensur oder „Sichtbarkeitsfilterung“ zu tun zu haben, die gerade auf Twitter zur Norm geworden ist.

Nachdem ich im Juli 2022 auf den nicht redigierten Vertrag gestoßen war, veröffentlichte ich einen Thread dazu auf Twitter, der für die Verhältnisse eines kleinen Accounts schnell viral ging, Hunderte Retweets und Likes sammelte und schließlich laut Twitters eigener Statistik etwas mehr als 100 Impressionen erzielte. Ich begann den Thread mit der gleichen Anerkennung der oben hervorgehobenen unbekannten Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs.

Am 11. September 2022 habe ich diesen Thread oben zitiert Tweet-Antwort an Cristian Terhes und ihn gefragt, warum er redigierte Kopien der EU-Verträge zeigt, obwohl die ungeschwärzten Dokumente verfügbar sind. Terhes‘ Antwort bestand darin, die Echtheit der ungeschwärzten Dokumente infrage zu stellen. „Niemand kann bestätigen, dass diese unredigierten Versionen die echten sind“, schrieb er.

Aber der Pfizer-BioNTech-Vertrag kursierte nicht nur auf mysteriöse Weise im Internet, und er wurde auch nicht auf irgendeiner obskuren Verschwörungsseite veröffentlicht. Er wurde vielmehr von der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI veröffentlicht. RAI ist das italienische Pendant zur BBC.

Der ursprüngliche RAI-Artikel vom 17. April 2021 mit dem Titel „Hier sind die „geheimen“ Verträge von Pfizer und Moderna für die Anti-Covidien-Impfstoffe“ ist hier verfügbar. Der Artikel enthält Links zu den Verträgen von Pfizer-BioNTech und Moderna.

Der Pfizer-BioNTech-Vertrag ist inzwischen auf dem RAI-Server hier verfügbar. (Beachten Sie, dass der Vertrag vorübergehend nicht verfügbar war, als ich ihn im Juli 2022 zum ersten Mal getwittert habe, möglicherweise weil der daraus resultierende Datenverkehr größer war, als der Server verarbeiten konnte).

Vier Tage nach der Veröffentlichung des RAI-Artikels, am 21. April, gab die spanische Tageszeitung La Vanguardia, Spaniens drittgrößte Zeitung gemessen an der Leserschaft, ebenfalls bekannt, dass sie in den Besitz des ungeschwärzten Pfizer-BioNTech-Vertrags gelangt sei – vermutlich einfach durch Herunterladen von der RAI-Website! – und veröffentlichte einen Artikel mit der Überschrift „Der Vertrag mit der Europäischen Kommission befreit Pfizer von der Verantwortung“.

Obwohl La Vanguardia, im Gegensatz zu RAI, den Vertrag nicht als solchen veröffentlichte, veröffentlichte sie Fotos ausgewählter Seiten, einschließlich eines Fotos der ersten Seite des Abschnitts über Entschädigungen, den ich oben hervorgehoben habe, dass auch mit der von der Kommission veröffentlichten geschwärzten Version verglichen wurde.

Am selben Tag veröffentlichte niemand Geringeres als Reuters einen Artikel über den durchgesickerten Vertrag, in dem La Vanguardia zitiert wurde (obwohl es sich in Wirklichkeit um die RAI handelte). Reuters vermied es jedoch diskret, die Frage der Entschädigung zu erwähnen und konzentrierte sich ausschließlich auf den Preis des Impfstoffs. (Siehe „Durchgesickerter EU-Pfizer-Vertrag zeigt, dass der Preis des COVID-Impfstoffs 15,5 Euro pro Dosis beträgt“ hier).

Für drei große europäische Medien, RAI, La Vanguardia und Reuters, bestand kein Zweifel an der Echtheit des Dokuments, als es im April 2021 erstmals auftauchte – und bevor es wieder in Vergessenheit geriet. Übrigens hat Norman Fenton in der Zwischenzeit über eine slowenische FOI-Anfrage auch das oben zitierte Bestellformular der APA gefunden, was eine weitere Bestätigung für die Echtheit des Dokuments darstellt, falls es wirklich benötigt wird.

Besonders merkwürdig an meiner Twitter-Interaktion mit Cristian Terhes war jedoch, was danach geschah. Fast unmittelbar nachdem ich als Antwort auf den Tweet von Cristian Terhes auf das nicht redigierte APA hingewiesen hatte, wurde mein Twitter-Account mit einer Schattensperre belegt. Am nächsten Tag sah mein Shadowban-Test so aus:

Damals, unter dem alten Twitter-Regime, war der Shadowban noch eine Art Status, der leicht und genau durch Schattenverbotstests online überprüft werden konnte (oder sogar durch die Nutzer selbst, indem sie nach ihren eigenen Tweets suchten, wenn sie abgemeldet waren).

Weiterhin teilten mir einige andere Twitter-Nutzer mit, dass sie meine Antwort nicht liken oder retweeten konnten. Siehe zum Beispiel unten. Ein ähnliches Feedback ist nicht mehr möglich, da Twitter den Account des Autors dauerhaft gesperrt hat.

Das war an sich nicht ungewöhnlich. Es sei daran erinnert, dass Tweets, die unter dem alten Regime als „irreführend“ eingestuft wurden, nicht geliked oder retweeted werden konnten. Aber was war an meinem Tweet „irreführend“? Um es auf den Punkt zu bringen: Er war gar nicht als solcher gekennzeichnet. Dennoch schien er – heimlich – ähnlichen Beschränkungen zu unterliegen.

Danach ging die Interaktion mit meinen Antwort-Tweets, in denen der Thread zitiert wurde, im Allgemeinen zurück und tauchte gelegentlich wieder auf, aber immer auf weniger als die Hälfte des vorherigen Niveaus, bevor sie unter dem neuen Twitter-Regime im Wesentlichen und anscheinend dauerhaft verschwand. Die folgende Grafik des relevanten Engagements (Likes + Retweets) vor und nach dem Datum der Interaktion mit Terhes veranschaulicht dies. Sie enthält nur Tweets, in denen ich das Wort „nicht redigiert“ verwendet habe.

Die Unterdrückung der Sichtbarkeit bleibt auch beim neuen Twitter/„X“ ein wichtiges Thema, wie „X“-CEO Linda Yaccarino unumwunden zugibt und wie der folgende Auszug aus der X-Hilfe zum Thema „Durchsetzung auf Tweet-Ebene“ zeigt. Tatsächlich scheinen die Maßnahmen zur Unterdrückung der Sichtbarkeit von Tweets umfangreicher zu sein als unter dem alten Regime. (Zum Beispiel können „irreführende“ Tweets zitiert werden).

Aber im Gegensatz zum alten Twitter, das seine Nutzer in der Regel darüber informierte, wenn ein bestimmter Tweet gelöscht wurde, macht „X“ diese Tatsache nicht mehr öffentlich.

Interessanterweise räumt das „Help Center“ auch ein, dass solche Maßnahmen als Reaktion auf eine „gültige rechtliche Anfrage einer autorisierten Stelle in einem bestimmten Land“ ergriffen werden können. Wer weiß, was ein „gültiger Rechtsanspruch“ ist. Aber vermutlich würde die Europäische Kommission als eine solche „autorisierte Stelle“ gelten – insbesondere, da die Kommission nach dem EU-Gesetz über digitale Dienste als oberste Regulierungsbehörde für Online-Sprache bestimmt ist. (Siehe z.B. hier, hier & hier).

Wie dem auch sei, die Partei mit dem offensichtlichsten Interesse an der Unterdrückung des ungeschwärzten APA ist natürlich die Partei, die das Dokument überhaupt geschwärzt hat: die Europäische Kommission. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, warum die Kommission es wieder „verstecken“ will.

Hat das alte Twitter die Sichtbarkeit des ungeschwärzten APA auf Wunsch der EU-Behörden eingeschränkt? Macht das neue Twitter/’X‘ das immer noch?

Robert Kogon ist das Pseudonym eines vielveröffentlichten Journalisten, der über europäische Angelegenheiten berichtet.