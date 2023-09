US-Spionagebehörden wollen uns jetzt über „intelligente Kleidung“ überwachen

US-Spionagebehörden wollen „intelligente Kleidung“ unter dem Deckmantel der „besseren Gesundheitsüberwachung“ einführen

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Laut der Armed Forces Communications and Electronics Association „könnten SMART ePANTS das Internet der Dinge revolutionieren, indem sie Daten sammeln, die den Geheimdiensten, der Medizin und dem Sport helfen“.

Die U.S. Intelligence Community (IC) hat kürzlich einen Versuch gestartet, computergestützte Kleidung Realität werden zu lassen – ein Schritt, von dem Kritiker sagen, dass er zu einer massiven biometrischen Überwachung der Bürger und zu einer erhöhten Belastung der Menschen durch Hochfrequenzstrahlung führen könnte.

Das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) gab am 22. August bekannt, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des IC, Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), in den nächsten dreieinhalb Jahren das Programm für computergesteuerte Kleidung – Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems, kurz SMART ePANTS – entwickeln wird.

Das SMART ePANTS-Programm der Regierung arbeitet an der Entwicklung von Kleidung mit „integrierten Audio-, Video- und Geolokalisierungssensoren, die die gleiche Dehnbarkeit, Biegsamkeit, Waschbarkeit und den gleichen Komfort wie normale Textilien aufweisen“.

Zu den Artikeln, die für die Produktion vorgesehen sind, gehören Hemden, Hosen, Socken und Unterwäsche.

Laut einer Ankündigung des Pentagons vom 9. August vergab die IARPA in Zusammenarbeit mit dem Naval Information Warfare Center, Pacific, Forschungsaufträge zur Entwicklung und Herstellung der computergesteuerten Kleidung im Gesamtwert von über 22 Millionen Dollar an Nautilus Defense und Leidos, Inc.

SRI International, das Massachusetts Institute of Technology und Areté erhielten ungenannte Beträge für die Entwicklung der Technologie, so ein Artikel in The Intercept.

Die Investmentgiganten Vanguard und Black Rock – die vom Verkauf der COVID-19-Impfstoffe profitiert haben und an Technologieunternehmen beteiligt sind, die Impfpässe und digitale Geldbörsen entwickeln – sind unter den Top-Investoren von Nautilus Defense und Leidos aufgeführt.

SMART ePANTS Program Manager Dawson Cagle, Ph.D., der seine Inspiration für das Programm auf den Wunsch nach besseren Gesundheitsüberwachungsmöglichkeiten für seinen zuckerkranken Vater zurückführt, sagte in der jüngsten Pressemitteilung: „IARPA ist stolz darauf, diese erstmalige Anstrengung sowohl für den IK als auch für die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft zu leiten, die dringend benötigte Innovationen auf dem Gebiet der ASTs [Active Smart Textiles] bringen wird.“

In einem im Januar in der Zeitschrift PubMed veröffentlichten Artikel wurde das Potenzial elektronischer Textilien als „neues Zeitalter der tragbaren Technologie für Gesundheits- und Fitnesslösungen“ angepriesen und ihre Verwendung in so unterschiedlichen Produkten wie Windeln, Masken und Bettzeug sowie für Anwendungen wie „Überwachung des Gesundheitszustands, Behandlung chronischer Krankheiten, Rehabilitation und Verbesserung der Gesundheit und des sozialen Lebensstils“ angepriesen.

„SMART ePANTS könnten das Internet der Dinge revolutionieren, indem sie Daten sammeln, die den Geheimdiensten, der Medizin und dem Sport helfen“, schrieb die Armed Forces Communications and Electronics Association.

Doch Kritiker – darunter Ted Claypoole, Rechtsexperte und Vorsitzender des Ausschusses für Cyberspace-Recht der American Bar Association – erklärten, das IARPA-Programm werfe erhebliche „offensichtliche“ Datenschutzbedenken auf.

Claypoole erklärte gegenüber The Defender, dass die von der IARPA entwickelten Stoffe wahrscheinlich „nicht nur dazu dienen, unsere Leute zu schützen, sondern auch dazu, Träger von intelligenten Stoffen zu finden und zu verfolgen, die nicht wissen, dass sie verfolgt werden“.

Die Entwicklung von intelligenten Textilien und Computer-Wearables ist nicht neu, sagte er.

In ihrem Buch „Privacy in the Age of Big Data: Recognizing Threats, Defending Your Rights, and Protecting Your Family“ (Erkennen von Bedrohungen, Verteidigung Ihrer Rechte und Schutz Ihrer Familie) haben Claypoole und Theresa Payton die kommerziellen Bemühungen zur Entwicklung intelligenter Kleidung in den letzten zehn Jahren nachgezeichnet, darunter eine Skijacke mit Kopfhörern in der Kapuze und Eingabegeräten am Ärmel, die über Bluetooth mit dem Telefon des Trägers verbunden sind.

Besonders besorgniserregend ist für Claypoole jedoch die Tatsache, dass diese intelligenten Kleidungsstücke von der IKT entwickelt werden:

„Die Technologie eröffnet, wenn sie von der Regierung eingesetzt wird, eine neue Ebene des Eindringens, die ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft. Braucht die Regierung eine Genehmigung, um Menschen mit Hilfe dieser Stoffe anonym zu verfolgen? Das sollte sie, aber diese Entscheidung wird im Laufe der Zeit von den Gerichten getroffen werden müssen.“

„Ich bezweifle, dass das alles legal ist“

W. Scott McCollough – der Hauptverteidiger von Children’s Health Defense (CHD) für die Fälle der Organisation in Bezug auf elektromagnetische Strahlung (EMR) – teilte Claypooles Bedenken.

„Während die Person, die sich für das Tragen der computergestützten Kleidung entschieden hat, zumindest eine Art von Zustimmung gegeben hat, haben alle anderen um diese Person herum überhaupt kein Mitspracherecht“, sagte McCullough.

„Ich frage mich, ob das alles legal ist“, fügte McCullough hinzu. „Die Technologie sammelt biometrische Daten von den Personen in der Nähe und erfasst alle Audio- und visuellen Daten. Es gibt Staaten, in denen dafür die Zustimmung aller Beteiligten erforderlich ist“.

Nicole de Haay, eine Sprecherin der IARPA, sagte gegenüber The Intercept, dass die IARPA-Programme „in Übereinstimmung mit strengen Protokollen zum Schutz der Bürgerrechte und der Privatsphäre entworfen und durchgeführt werden.“

„Sie fügte hinzu, dass die IARPA die Einhaltung der bürgerlichen Freiheiten und des Schutzes der Privatsphäre während unserer gesamten Forschungsarbeit überprüft.

Die IARPA ging nicht näher darauf ein, wie sie sicherstellen will, dass die Privatsphäre der Bürger nicht verletzt wird.

Computergestützte Kleidung kann die negativen Auswirkungen der EMR auf die Gesundheit noch verstärken

Miriam Eckenfels-Garcia, Leiterin der EMR-Arbeiten der CHD, wies darauf hin, dass computerisierte Kleidung ebenfalls potenzielle gesundheitliche Bedenken aufwirft.

„Wie bei jeder neuen Technologie, die als aufregend und neu verkauft wird“, sagte sie, „gibt es Bedenken und Nachteile. Wir wissen um die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von EMR. Diese Technologie so nah am Körper zu haben, könnte zusätzliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen“.

Darüber hinaus fügte Eckenfels-Garcia hinzu: SMART ePANTS ist ein Schritt hin zur Verschmelzung von Mensch und Technik. Diese Technologie mit ihren vielen Sensoren macht Sie zu einem Teil des Internets der Dinge, das Teil der Agenda des Weltwirtschaftsforums ist.“

Annie Jacobsen, Autorin des Buches „The Pentagon’s Brain“ über die Defense Advanced Research Projects Agency, wies darauf hin, dass die Entwicklungen von SMART ePANTS beunruhigende neue Formen der staatlichen biometrischen Überwachung einleiten könnten.

„Sie sind jetzt in einer Position, in der sie ernsthafte Befugnisse über Sie haben“, sagte Jacobsen gegenüber The Intercept. „Bei der TSA können sie Ihre Hände auf Sprengstoff abtasten. Nehmen wir an, SMART ePANTS erkennt eine Chemikalie auf Ihrer Haut – stellen Sie sich vor, wohin das führen kann.“

US-Spionagebehörden geben Milliarden aus – und wollen noch mehr ausgeben

Die IARPA stellte fest, dass die „intelligente“ Kleidung „das Personal und die Ersthelfer in gefährlichen, stark beanspruchten Umgebungen, wie z. B. an Tatorten und bei Waffenkontrollinspektionen, unterstützen könnte, ohne ihre Fähigkeit zu schnellem und sicherem Handeln zu beeinträchtigen“.

Das ODNI leitet nicht nur die IARPA, sondern ist auch für das National Intelligence Program zuständig, das 2022 vom Kongress mit 65,7 Milliarden Dollar an Steuergeldern ausgestattet wurde. Für die Haushalte 2023 und 2024 hat das Programm den Kongress um 67,1 bzw. 72,4 Milliarden Dollar gebeten. Diese Beträge sind noch nicht genehmigt.

Der Direktor des ODNI, der vom Präsidenten mit dem Rat und der Zustimmung des Senats ernannt wird, dient als Leiter der U.S. Intelligence Community und berät den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Nationalen Sicherheitsrat und den Rat für Innere Sicherheit in nachrichtendienstlichen Angelegenheiten, die die nationale Sicherheit betreffen.

„Wir brauchen ein Gesetz über die elektronische Privatsphäre“

Nach Ansicht von John Whitehead, einem Anwalt für Bürgerrechte und Autor, sind wir bereits auf dem Weg zu einem System der totalen Überwachung. Die Finanzierung von computergesteuerter Kleidung durch die Regierung, die die Bürger ausspioniert, sei ein weiteres Beispiel dafür, sagte er gegenüber The Defender.

Whitehead sagte, dass das FBI bereits DNA-Proben von Bürgern sammelt.

„Angeblich sagt die Polizei, dass es ihre Aufgabe ist, diese Informationen zu sammeln, und dass dies nicht gegen den Vierten Verfassungszusatz verstößt. Nun, das ist ein dummes Argument“, sagte er und fügte hinzu, dass die Gerichte immer hinterherhinken, wenn es um die Technologie geht.

Whitehead sagte:

„Die meisten Richter verstehen das nicht. Die meisten sind entweder so regierungs- oder polizeifreundlich, dass sie alles tun werden, um [die Verfassungswidrigkeit] zu umgehen. „Was wir jetzt in dieser Regierung brauchen, ist ein Gesetz über die Rechte der elektronischen Privatsphäre.“

Whitehead arbeitet mit einer Reihe von Anwaltskanzleien zusammen, um das Konzept eines Rechtsdokuments zu entwickeln, das die Bürger „wirklich eindeutig“ vor derartigen Verletzungen der elektronischen Privatsphäre schützt.

Realistisch betrachtet gibt es laut Whitehead keine Möglichkeit, sich der Überwachung zu entziehen. „Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass sich genügend Menschen für die Freiheit einsetzen und wir eine Art Gesetzentwurf zum Schutz der elektronischen Privatsphäre aufstellen können, der die Möglichkeiten dieser Leute einschränkt“, sagte er.

„Bildung kommt vor dem Handeln, also sage ich den Leuten, dass sie sich informieren und verstehen sollen, was hier vor sich geht“, fügte er hinzu.

Sehen Sie, wie der IARPA-Programmmanager über SMART ePants spricht: