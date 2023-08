Verschwörungstheoretiker liegen immer wieder richtig; Experten warnen, dass das gefährlich ist

Nicht mehr nur im Internet: Gefährliche Bewegungen wie der „Freedom Convoy“ werden durch Verschwörungstheorien genährt und, wenn sie richtig sind, legitimiert.

In einer Welt, die zunehmend von Sensationslust und Desinformation beherrscht wird, haben Verschwörungstheorien einen fruchtbaren Nährboden gefunden. Von vielen als das Geschwätz einiger Paranoider abgetan, wurden diese Theorien lange Zeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Doch „Experten“ warnen davor, dass hier eine neue Art von Bedrohung entsteht: Verschwörungstheoretiker, die recht haben.

Die Aufdeckung staatlicher Überwachungsprogramme wie PRISM, die Enthüllungen über die geheimen Experimente von MKUltra und die Bestätigung verdeckter Militäroperationen wie Operation Gladio haben uns ernüchtert daran erinnert, dass Verschwörungstheorien nicht immer unbegründet sind. Noch düsterer: Wir haben sogar erfahren, dass die US-Regierung Syphilis-Experimente an Schwarzen durchgeführt hat, die letztlich für die hohe Rate von Geschlechtskrankheiten unter der nicht-weißen Bevölkerung verantwortlich sind.

In jüngster Zeit hat die Theorie von den Laborlecks, die den Ursprung der COVID-19-Pandemie belegen, erneut eine völlig unausgewogene Debatte über den Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien ausgelöst. Während die Laborleck-Theorie zunächst als gefährliche Verschwörungstheorie bekämpft wurde, hat sich diese Hypothese in jüngster Zeit – mehr oder weniger zufällig – in den Expertenmeinungen durchgesetzt.

Und obwohl die wahren Ursprünge des Virus nach wie vor unklar sind, hat die Tatsache, dass eine moderne Verschwörungstheorie Elemente der Wahrheit enthalten könnte, die Wächter der Demokratie wie Journalisten und Experten alarmiert.

New York Times: Nicht in den Kaninchenbau gehen

Das Gespenst echter Verschwörungstheorien hat äußerst gefährliche Auswirkungen auf unsere Fähigkeit, als offene, integrative und gerechte demokratische Gesellschaft zu funktionieren. In dem Maße, in dem einst abgelehnte Theorien Bestätigung finden, werden Zweifel an der Glaubwürdigkeit der etablierten Institutionen und Experten geweckt, die uns ursprünglich schützen sollten.

Während diejenigen, die weniger differenziert denken, argumentieren, dass die Enthüllung der Wahrheit eine notwendige Kontrolle der Macht darstellt, warnen Experten davor, dass die Gesellschaft heute viel komplexer und zerbrechlicher ist als zu der Zeit, als Fox Mulder und Dana Scully in der Serie „Akte X“ Regierungsverschwörungen aufdeckten.

Die öffentliche Akzeptanz auch nur eines Teils einer Verschwörungstheorie wird unweigerlich das Vertrauen in wichtige Institutionen untergraben und tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben, sozialen Zusammenhalt zu schaffen und marginalisierte Minderheiten wie BIPOCs und Frauen zu schützen.

Die Experten sind sich einig, dass ein kritischer Dialog über die Gefahren von Verschwörungstheorien wichtig ist und dass die Akteure der Demokratie – Nichtregierungsorganisationen und Regierungen – an einen Tisch kommen und erklären müssen, wie sie diese Gefahr bekämpfen wollen. Die Regierungen müssen auch einen dynamischen und robusten Rahmen für die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor schaffen, damit wir eine vielfältige und vereinte Front gegen Verschwörungsdenken in allen Bereichen der Gesellschaft bilden können.

Dies ist nicht weniger als ein Kampf für die Demokratie selbst und muss daher transparent und rechenschaftspflichtig sein und unsere demokratischen Werte energisch verteidigen. Wir alle müssen zusammenarbeiten, um die Tatsachenfeststeller zu stärken und Erzählungen entgegenzutreten, die die Ängste, Unsicherheiten und das Misstrauen der Menschen ausnutzen. Unsere Bemühungen sollten sich darauf konzentrieren, das Vertrauen in die Institutionen wiederherzustellen, marginalisierten Stimmen mehr Gehör zu verschaffen und sicherzustellen, dass korrekte Informationen für die Menschen auf der Straße Priorität haben.

Tulane University: Verschwörungstheorien bekämpft man am besten nicht mit Fakten

Aber der Kampf gegen Verschwörungstheorien geht über Fakten allein hinaus. Wir müssen eine informierte und widerstandsfähige Gesellschaft aufbauen – eine Gesellschaft, die in der Lage ist, mit den gefährlichen Herausforderungen, die von Verschwörungstheorien ausgehen, umzugehen und dabei unsere Grundwerte von Fortschritt, Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechten zu wahren.

Denn letztlich geht es um die Sicherheit von Randgruppen. Und wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann sind es diese drei kraftvollen Worte: Schwarze Leben zählen. Das Leben von Frauen zählt.

Unsere Leben zählen.