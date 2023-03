Unsolides Bankwesen: Warum weltweit die meisten Banken auf den Zusammenbruch zusteuern

Sie denken wahrscheinlich, dass eine Diskussion über „solides Bankwesen“ ein wenig langweilig sein wird. Nun, Banken sollten langweilig sein. Und wir sind sicher, dass die Beamten der Zentralbanken auf der ganzen Welt – von denen viele Probleme mit dem Schlafen haben – es sich wünschen.

In diesem kurzen Artikel wird erklärt, warum das Bankensystem der Welt unsolide ist und was eine solide von einer unsoliden Bank unterscheidet. Ich vermute, dass nicht eine von 1.000 Personen den Unterschied wirklich versteht. Das Ergebnis ist, dass die Weltwirtschaft heute auf unsoliden Banken basiert, die mit unsoliden Währungen handeln. Beide haben sich im Vergleich zu ihren Ursprüngen erheblich verschlechtert.

Das moderne Bankwesen ist aus dem Goldschmiedehandwerk des Mittelalters hervorgegangen. Um ein Goldschmied zu sein, musste man über einen Bestand an Edelmetall verfügen, und um diesen Bestand gewinnbringend zu verwalten, musste man wissen, wie man Metall kauft und verkauft und wie man es sicher lagert. Diese Fähigkeiten ließen sich leicht in das Geschäft mit dem Verleihen und Ausleihen von Gold, d. h. in das Geschäft mit dem Verleihen und Ausleihen von Geld, übertragen.

Die meisten Menschen wissen heute nur noch am Rande, dass Goldmünzen bis in die frühen 1930er-Jahre von der breiten Öffentlichkeit im täglichen Handel verwendet wurden. Außerdem waren die meisten nationalen Währungen mit einem festen Umtauschkurs durch Gold gedeckt. Banken waren ein ganz normales Unternehmen – nichts Besonderes. Sie unterschieden sich von anderen Unternehmen nur durch die Tatsache, dass sie Goldmünzen lagerten, verliehen und ausliehen, und zwar nicht als Nebengeschäft, sondern als Hauptgeschäft. Die Bankiers waren zu Goldschmieden ohne Hammer geworden.

Bis in jüngster Vergangenheit wurden Bankeinlagen je nach den Vorlieben des Einlegers und den von den Banken angebotenen Bedingungen streng in zwei Klassen eingeteilt: Termineinlagen und Sichteinlagen. Obwohl die Unterscheidung in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist, ist die Beachtung dieses Unterschieds ein entscheidendes Element einer soliden Bankpraxis.

Termineinlagen. Bei einer Termineinlage – im Wesentlichen ein Sparkonto – verpflichtet sich der Kunde, sein Geld für einen bestimmten Zeitraum bei der Bank zu belassen. Im Gegenzug erhält er eine bestimmte Gebühr (Zinsen) für sein Risiko, für seine Unannehmlichkeiten und als Gegenleistung dafür, dass er dem Bankier die Verwendung seines Geldes gestattet. Der Bankier hat die Gewissheit, dass er eine bestimmte Menge Gold für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung hat, und kann es zu einem Zinssatz verleihen, der hoch genug ist, um die Kosten zu decken (einschließlich der dem Einleger versprochenen Zinsen), eine Reserve für Kreditausfälle zu bilden und, wenn alles nach Plan läuft, einen Gewinn zu erzielen.

Eine Festgeldanlage bedeutet eine Verpflichtung für beide Parteien. Der Einleger ist bis zum Fälligkeitsdatum an sein Geld gebunden. Wie könnte ein seriöser Banker versprechen, einem Festgeldanleger sein Geld auf Verlangen und ohne Vertragsstrafe zurückzugeben, wenn er plant, es zu verleihen?

Bei der Entgegennahme von Termineinlagen ist ein Bankier ein Kredithändler, der als Vermittler zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern fungiert. Um Verluste zu vermeiden, zogen es die Bankiers in der Regel vor, Kredite für produktive Vermögenswerte zu vergeben, deren Erträge die Sicherheit boten, dass der Kreditnehmer die Zinsen bei Fälligkeit zahlen konnte. Und sie waren bereit, nur einen Bruchteil des Wertes eines verpfändeten Vermögenswertes zu verleihen, um eine Sicherheitsmarge für das Kapital zu gewährleisten. Und das nur für eine begrenzte Zeit, z. B. für die Ernte oder den Verkauf eines Inventars. Und schließlich nur an Personen mit gutem Leumund – die erste Verteidigungslinie gegen Betrug. Langfristige Darlehen waren die Domäne von Anleihensyndikatoren.

Das sind Termineinlagen. Sichteinlagen waren eine ganz andere Sache.

Sichteinlagen. Sichteinlagen wurden so genannt, weil sie im Gegensatz zu Termineinlagen auf Verlangen an den Kunden ausgezahlt wurden. Sie sind die Grundlage der Girokonten. Der Bankier zahlt für das Geld keine Zinsen, weil er angeblich nie darüber verfügen kann; im Gegenteil, er berechnet dem Einleger zwangsläufig eine Gebühr dafür:

Übernahme der Verantwortung für die sichere Verwahrung des Geldes, das sofort abgehoben werden kann, und

Verwaltung der Überweisung des Geldes, wenn der Einleger dies wünscht, indem er entweder einen Scheck ausstellt oder einen Lagerschein aushändigt, der das hinterlegte Gold darstellt.

Ein ehrlicher Banker sollte genauso wenig Geld auf Sicht verleihen wie Allied Van and Storage die Möbel, für deren Einlagerung Sie sie bezahlt haben. Die Lagerscheine für Gold wurden Banknoten genannt. Wenn eine Regierung sie ausgab, wurden sie als Währung bezeichnet. Goldbarren, Goldmünzen, Banknoten und Währungen bildeten zusammen den Vorrat an Transaktionsmitteln der Gesellschaft. Ihr Umfang war jedoch streng durch die Menge an Gold begrenzt, die den Menschen tatsächlich zur Verfügung stand.

Solide Prinzipien des Bankwesens sind identisch mit soliden Prinzipien der Lagerung jeglicher Art von Waren, egal ob es sich um Autos, Kartoffeln oder Bücher handelt. Oder Geld. Ein solides Bankwesen hat nichts Geheimnisvolles an sich. Aber das Bankwesen in der ganzen Welt ist grundlegend unsolide, seit die staatlich geförderten Zentralbanken das Finanzsystem beherrschen.

Zentralbanken sind ein Dreh- und Angelpunkt des heutigen Weltfinanzsystems. Durch den Ankauf von Staatsanleihen können die Banken es dem Staat ermöglichen, seine Aktivitäten – für eine gewisse Zeit – ohne Steuern zu finanzieren. Oberflächlich betrachtet, scheint dies ein „kostenloses Mittagessen“ zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es ziemlich schädlich und der Motor für die Entwertung der Währung.

Zentralbanken scheinen ein fester Bestandteil der kosmischen Landschaft zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie eine Erfindung der jüngsten Zeit. Die US-Notenbank Federal Reserve zum Beispiel gab es nicht vor 1913.

Unsolides Bankwesen

Betrug kann sich in jedes Geschäft einschleichen. Wenn ein Bankier das Gold anderer Leute in seinem Tresorraum liegen sieht, denkt er vielleicht: „Was hat es für einen Sinn, Gold aus einer Mine aus dem Boden zu holen, um es dann in einem Tresor wieder in den Boden zu legen?“ Die Leute stellen Schecks darauf aus und benutzen seine Banknoten. Aber das Gold selbst bewegt sich nur selten. Ein ruheloser Bankier könnte zu dem Schluss kommen, dass er, auch wenn es ein Betrug an den Einlegern wäre (je nachdem, was die Bank ihnen genau versprochen hat), einfach viel mehr Banknoten herstellen und sie verleihen könnte, um 100 % der Zinsen für sich zu behalten.

Auf sich allein gestellt, würden einige Banker dies versuchen. Aber die meisten würden sich hüten, zu weit zu gehen, denn das Spiel würde abrupt enden, wenn Zweifel an der Fähigkeit der Bank aufkämen, das Gold auf Verlangen auszuhändigen. Mit dem Aufkommen der Zentralbanken wurde diese Angst durch die Einführung eines Kreditgebers der letzten Instanz gemildert. Da die Zentralbank immer mit Krediten zur Verfügung steht, können die Banker Versprechungen machen, von denen sie wissen, dass sie sie allein nicht einhalten können.

Wie das Bankwesen heute funktioniert

Wenn eine Bank in der Vergangenheit zu viel Geld aus dem Nichts geschaffen hat, haben die Leute das gemerkt, und es kam zu einem „Bank Run“. Aber wenn eine Zentralbank alle Banken dazu ermächtigt, das Gleiche zu tun, ist das weniger wahrscheinlich – es sei denn, es wird bekannt, dass eine einzelne Bank wirklich dumme Kredite vergeben hat.

Ursprünglich waren Zentralbanken – insbesondere die Gründung der Federal Reserve in den USA – als Mittel zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität gerechtfertigt. Die gelegentliche Züchtigung unvorsichtiger Banker und ihrer törichten Kunden war ein Vorwand, um den Staat in das Bankgeschäft einzubinden. Wie in so vielen Fällen wurde ein gelegentliches und lokales Problem „gelöst“, indem man es systemisch machte und in einer nationalen Institution unterbrachte. Das ist in etwa vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Regierung mit dem Problem der Waldbrände umgeht: Sie schnell zu löschen, bringt einen unmittelbaren und sichtbaren Nutzen. Die verzögerte und vergessene Folge davon ist jedoch, dass sich jahrzehntelang Totholz ansammeln kann. Wenn nun ein Feuer ausbricht, kann es sich um eine Feuersbrunst handeln, die nur einmal in diesem Jahrhundert auftritt.

Das Bankwesen in der ganzen Welt arbeitet heute mit einem „fraktionalen Reservesystem“. In unserem früheren Beispiel hielt unser solider Bankier eine hundertprozentige Reserve gegen Sichteinlagen: Für jede von ihm ausgegebene Banknote von einer Unze hielt er eine Unze Gold in seinem Tresor. Und er konnte nur die Erlöse von Termineinlagen, nicht aber von Sichteinlagen ausleihen. Ein „fraktioniertes Reservesystem“ kann auf einem freien Markt nicht funktionieren; es muss gesetzlich geregelt werden. Und es kann nicht funktionieren, wenn Banknoten in eine Ware wie Gold einlösbar sind; die Banknoten müssen „gesetzliches Zahlungsmittel“ oder reines Papiergeld sein, das mithilfe von Fiat geschaffen werden kann.

Das Mindestreservesystem ist der Grund dafür, dass das Bankwesen profitabler ist als normale Unternehmen. In jeder Branche ziehen hohe Durchschnittsrenditen den Wettbewerb an, der die Renditen senkt. Ein Banker kann einen Dollar verleihen, den ein Geschäftsmann zum Kauf eines Widgets verwenden kann. Wenn der Verkäufer des Widgets den Dollar wieder einzahlt, kann der Bankier ihn gegen Zinsen erneut ausleihen. Die gute Nachricht für den Bankier ist, dass seine Erträge mehrfach aufgezinst werden. Die schlechte Nachricht ist, dass aufgrund der pyramidalen Hebelwirkung ein Ausfall kaskadenartig erfolgen kann. In jedem Land ändert die Zentralbank in regelmäßigen Abständen den Prozentsatz der Reserven (theoretisch von 100 % bis zu 0 % der Einlagen), die die Banken bei ihr halten müssen, je nachdem, wie die zuständigen Bürokraten die Wirtschaftslage einschätzen.

In den USA (und eigentlich fast überall auf der Welt) wird der Schutz vor einem Ansturm auf die Banken jedenfalls nicht durch solide Praktiken, sondern durch Gesetze gewährleistet. Um das Vertrauen in die Geschäftsbanken wiederherzustellen, führte die US-Regierung 1934 die Einlagensicherung der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in Höhe von 2.500 Dollar pro Einleger und Bank ein und erhöhte die Deckung schließlich auf die heutigen 250.000 Dollar. In Europa beträgt der staatlich garantierte Betrag 100.000 €.

Die FDIC-Versicherung deckt Einlagen in Höhe von etwa 9,8 Billionen Dollar ab, aber die Institution verfügt über Vermögenswerte von nur 126 Milliarden Dollar. Das ist etwa ein Cent für einen Dollar. Es würde mich überraschen, wenn die FDIC nicht pleite geht und von der Regierung rekapitalisiert werden muss. Dieses Geld – viele Milliarden – wird wahrscheinlich durch den Verkauf von Staatsanleihen an die Fed aus dem Nichts geschaffen.

Das Mindestreserve-Bankensystem mit all seinen unglücklichen Eigenschaften ist für das Weltfinanzsystem in seiner derzeitigen Struktur von entscheidender Bedeutung. Sie können sich darauf verlassen, dass die Regierungen und Zentralbanken der Welt alles machen werden, um das Vertrauen in das Finanzsystem zu erhalten. Um dies zu erreichen, müssen sie eine Deflation um jeden Preis verhindern. Und um das zu erreichen, werden sie weiterhin mehr Dollar, Pfund, Euro, Yen und was weiß ich noch alles drucken.

Anmerkung der Redaktion: Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn das Bankensystem zusammenbricht, geschweige denn, wie man sich darauf vorbereitet…

Da wir uns einem weit verbreiteten Bankenkollaps nähern, ist die Entscheidung, wo man sein Geld anlegt, entscheidend dafür, dass es nicht ins Fadenkreuz gerät.

Der Besitz von Gold ist unerlässlich. Gold hat seinen Wert seit Tausenden von Jahren gehalten. Es hat den Reichtum durch jede nur denkbare Krise hindurch bewahrt. Auch in der nächsten Krise wird Gold den Wohlstand bewahren.

Genau deswegen haben der legendäre Spekulant Doug Casey und sein Team gerade ein neues Video zu diesem Thema veröffentlicht, in dem sie auch erklären, was die Mainstream-Medien Ihnen nicht über Gold erzählen. Klicken Sie hier, um es jetzt anzusehen.