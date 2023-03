Eins werden: Futuristen sagen technologische Singularität bis 2045 voraus

Technokraten sagen voraus, dass die Singularität das Nirwana einläuten wird, wenn Computer und Menschen verschmelzen. Es ist jedoch genauso wahrscheinlich, wenn nicht sogar wahrscheinlicher, dass es wie bei der Entgleisung des Giftzugs in Palestine, Ohio, enden wird. Es wird keinen Mittelweg geben. Dennoch rast das Technokraten/Transhuman-Kartell ohne ethische oder moralische Zwänge weiter und gibt absichtlich noch mehr Gas. ⁃ TN-Redakteur

Die meisten Menschen kennen die Flut von Apps mit künstlicher Intelligenz (KI), die uns anscheinend effizienter und kreativer machen sollen. Es gibt Apps, die aus Textaufforderungen Kunst erzeugen, und das umstrittene ChatGPT, das ernsthafte Fragen zu Originalität, Fehlinformationen und Plagiaten aufwirft.

Trotz dieser Bedenken wird die KI immer allgegenwärtiger und aufdringlicher. Sie ist die neueste Technologie, die unser Leben unwiderruflich verändern wird.

Das Internet und Smartphones waren andere Beispiele. Doch im Gegensatz zu diesen Technologien glauben viele Philosophen und Wissenschaftler, dass die KI eines Tages das menschliche „Denken“ erreichen (oder sogar übertreffen) könnte. Diese Möglichkeit in Verbindung mit unserer zunehmenden Abhängigkeit von der KI ist die Grundlage für ein futuristisches Konzept, das als „technologische Singularität“ bezeichnet wird.

Dieser Begriff ist schon seit einiger Zeit bekannt und wurde vor einigen Jahrzehnten von dem Science-Fiction-Autor Vernor Vinge populär gemacht.

Heute bezieht sich die „Singularität“ auf einen hypothetischen Zeitpunkt, an dem die Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) – d. h. einer KI mit Fähigkeiten auf menschlichem Niveau – so weit fortgeschritten ist, dass sie die menschliche Zivilisation unwiderruflich verändern wird.

Dies würde den Beginn unserer Untrennbarkeit von den Maschinen markieren. Von diesem Moment an werden wir nicht mehr ohne sie leben können, ohne aufzuhören, als menschliche Wesen zu funktionieren. Aber wenn die Singularität eintritt, werden wir sie dann überhaupt bemerken?

Gehirnimplantate als erste Stufe

Um zu verstehen, warum dies kein Märchen ist, müssen wir nur einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen bei Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) werfen. BCIs sind in den Augen vieler Futuristen ein natürlicher Anfang der Singularität, weil sie Geist und Maschine auf eine Weise verschmelzen, wie es bisher keine andere Technologie kann.

Elon Musks Unternehmen Neuralink beantragt bei der Food and Drug Administration (FDA) die Genehmigung, seine BCI-Technologie an Menschen zu testen. Dabei werden neuronale Verbindungen in die Gehirne von Freiwilligen implantiert, sodass sie Anweisungen übermitteln können, indem sie sie denken.

Neuralink hofft, querschnittsgelähmten Menschen das Gehen und blinden Menschen das Sehen wieder zu ermöglichen. Aber über diese Ziele hinaus gibt es noch andere Ambitionen.

Musk sagt seit Langem, dass er glaubt, dass Gehirnimplantate eine telepathische Kommunikation ermöglichen und zu einer Koevolution von Mensch und Maschine führen werden. Er argumentiert, dass wir Gefahr laufen, von einer superintelligenten künstlichen Intelligenz ausgelöscht zu werden, wenn wir diese Technologie nicht nutzen, um unseren Intellekt zu erweitern.

Musk ist verständlicherweise nicht jedermanns Anlaufstelle für technisches Fachwissen. Aber er ist nicht der Einzige, der ein massives Wachstum der KI-Fähigkeiten vorhersagt. Umfragen zeigen, dass KI-Forscher mit überwältigender Mehrheit überzeugt sind, dass KI noch in diesem Jahrhundert menschliches „Denken“ erreichen wird. Uneinig sind sie sich jedoch darüber, ob dies ein Bewusstsein voraussetzt oder nicht, oder ob dies zwangsläufig bedeutet, dass KI uns Schaden zufügen wird, sobald sie dieses Niveau erreicht hat.

Ein anderes BCI-Technologieunternehmen, Synchron, hat ein minimalinvasives Implantat entwickelt, das es einem Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) ermöglicht, mit seinen Gedanken E-Mails zu versenden und im Internet zu surfen.

Der Geschäftsführer von Synchron, Tom Oxley, glaubt, dass Gehirnimplantate letztlich über die prothetische Rehabilitation hinausgehen und die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, völlig verändern könnten. In einer Rede vor einem TED-Publikum sagte er, dass sie es den Nutzern eines Tages ermöglichen könnten, ihre Emotionen zu „verströmen“, sodass andere fühlen können, was sie fühlen, und „das volle Potenzial des Gehirns würde dann freigesetzt werden“.

Die ersten Errungenschaften im Bereich der BCI könnten wohl als die ersten Schritte auf dem Weg zur postulierten Singularität betrachtet werden, in der Mensch und Maschine eins werden. Das muss nicht bedeuten, dass die Maschinen „empfindungsfähig“ werden oder uns kontrollieren. Aber die Integration selbst und unsere daraus resultierende Abhängigkeit von ihr könnten uns unwiderruflich verändern.

Erwähnenswert ist auch, dass die Anschubfinanzierung für Synchron zum Teil von der DARPA kam, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, die der Welt das Internet geschenkt hat. Es ist wahrscheinlich klug, sich Gedanken darüber zu machen, wo die DARPA ihre Investitionsgelder einsetzt.

Wäre AGI Freund oder Feind?

Laut Ray Kurzweil, einem Futuristen und ehemaligen Google-Innovationsingenieur, könnten Menschen mit KI-erweiterten Gehirnen auf die Autobahn der Evolution geworfen werden und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung vorwärts rasen.

In seinem 2012 erschienenen Buch How to Create a Mind (Wie man einen Verstand erschafft) stellt Kurzweil die Theorie auf, dass der Neokortex – der Teil des Gehirns, von dem man annimmt, dass er für „höhere Funktionen“ wie Sinneswahrnehmung, Emotionen und Kognition verantwortlich ist – ein hierarchisches System von Mustererkennern ist, das, wenn es von einer Maschine nachgeahmt wird, zu einer künstlichen Superintelligenz führen könnte.

Er sagt voraus, dass die Singularität im Jahr 2045 bei uns sein wird, und glaubt, dass sie eine Welt mit superintelligenten Menschen hervorbringen könnte, vielleicht sogar den Nietzsche’schen „Übermenschen“: jemanden, der alle weltlichen Beschränkungen überwindet, um sein volles Potenzial zu verwirklichen.

Aber nicht jeder sieht AGI als eine gute Sache an. Der verstorbene große theoretische Physiker Stephen Hawking warnte, dass superintelligente KI zur Apokalypse führen könnte. Im Jahr 2014 sagte Hawking der BBC: „Die Entwicklung einer vollständigen künstlichen Intelligenz könnte das Ende der menschlichen Rasse bedeuten. […] Sie würde sich selbstständig machen und sich in immer schnellerem Tempo neu entwickeln. Der Mensch, der durch die langsame biologische Evolution begrenzt ist, könnte da nicht mithalten und würde verdrängt werden.“

Hawking war jedoch ein Befürworter von BCI.

Verbunden in einem Bienenstock

Eine weitere Idee, die mit der Singularität zusammenhängt, ist die des KI-gestützten „Bienenstocks“. Merriam-Webster definiert einen Bienenstock als „die kollektive geistige Aktivität, die sich im komplexen, koordinierten Verhalten einer Kolonie sozialer Insekten (wie Bienen oder Ameisen) ausdrückt und als vergleichbar mit einem einzigen Geist angesehen wird, der das Verhalten eines einzelnen Organismus steuert“.

Der Neurowissenschaftler Giulio Tononi hat zu diesem Phänomen eine Theorie entwickelt, die Integrierte Informationstheorie (IIT). Sie besagt, dass wir alle auf eine Verschmelzung aller Köpfe und aller Daten zusteuern.

Der Philosoph Philip Goff erklärt die Auswirkungen von Tononis Konzept in seinem Buch Galileos Irrtum sehr anschaulich: IIT sagt voraus, dass, wenn das Wachstum der internetbasierten Konnektivität jemals dazu führt, dass die Menge der integrierten Informationen in der Gesellschaft die Menge der integrierten Informationen in einem menschlichen Gehirn übersteigt, dann würde nicht nur die Gesellschaft bewusst werden, sondern auch die menschlichen Gehirne würden in diese höhere Form des Bewusstseins „absorbiert“ werden. Die Gehirne würden aufhören, selbst bewusst zu sein, und würden stattdessen zu bloßen Rädchen in der mega-bewussten Einheit werden, die die Gesellschaft einschließlich ihrer internetbasierten Konnektivität ist.“

Es ist erwähnenswert, dass es kaum Beweise dafür gibt, dass so etwas jemals verwirklicht werden könnte. Aber die Theorie wirft wichtige Ideen auf, nicht nur über die rasante Beschleunigung der Technologie (ganz zu schweigen davon, wie Quantencomputer dies vorantreiben könnten), sondern auch über die Natur des Bewusstseins selbst.

Hypothetisch könnte man sich vorstellen, dass die Entstehung eines Bienenstocks das Ende der Individualität und der Institutionen, die auf ihr beruhen, einschließlich der Demokratie, bedeuten würde.

Die letzte Grenze liegt zwischen unseren Ohren

Kürzlich veröffentlichte OpenAI (das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat) einen Blogbeitrag, in dem es sein Engagement für die Entwicklung von AGI bekräftigte. Andere werden zweifellos folgen.

Unser Leben wird in einer Weise algorithmisch gesteuert, die wir oft nicht erkennen und daher auch nicht vermeiden können. Viele Merkmale einer technologischen Singularität versprechen erstaunliche Verbesserungen für unser Leben, aber es ist besorgniserregend, dass diese KI das Produkt der Privatwirtschaft ist.

Sie sind praktisch unreguliert und weitgehend den Launen impulsiver „Technopreneure“ ausgeliefert, die mehr Geld haben als die meisten von uns zusammen. Unabhängig davon, ob wir sie für verrückt, naiv oder Visionäre halten, haben wir ein Recht darauf, ihre Pläne zu kennen (und in der Lage zu sein, sie zu widerlegen).

Wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, sind wir alle davon betroffen, wenn es um neue Technologien geht.