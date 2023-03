Führende Experten: RF-Strahlung kann zu Hirnschäden und Alzheimer-Krankheit führen

childrenshealthdefense.org: Die Forschung zu 5G-Hochfrequenzstrahlung (HF) zeigt, dass sie das Gehirn schädigen und möglicherweise zu Demenz und Alzheimer führen kann, so neun unabhängige Experten auf dem Gebiet der HF-Strahlung, die einen neuen, von Experten begutachteten Artikel veröffentlicht haben.

In einem von Fachleuten überprüften Artikel, der letzte Woche in den Annals of Clinical and Medical Case Reports veröffentlicht wurde, forderten die Experten die Behörden auf, den Stimmen der RF-Wissenschaftler Gehör zu schenken, indem sie einen „strengeren Regulierungsrahmen“ für RF-Strahlung schaffen und die Einführung von 5G-Technologien – einschließlich intelligenter Zähler und 5G-Masten – stoppen, bis ein Team von „qualifizierten, von der Industrie unabhängigen Wissenschaftlern“ die Risiken der Technologie überprüft hat.

„Die Situation ist absurd“, sagte Mona Nilsson, Geschäftsführerin der schwedischen Strahlenschutzstiftung und Hauptautorin des Artikels.

Obwohl die ersten beiden Studien, die jemals über die Auswirkungen von 5G auf Menschen und Tiere veröffentlicht wurden, über schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesundheit berichteten, bauen Regierungsbehörden und Telekommunikationsunternehmen weiterhin 5G-Masten und intelligente Zähler in und um die Häuser der Menschen auf, so Nilsson gegenüber The Defender.

Dr. Lennart Hardell, ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung und Mitautor des Artikels, sagte dem Defender: „Ich denke, es ist an der Zeit, eine ethische Diskussion zu führen.“

„Welche Art von Gesellschaft sollten wir haben?“, fragte Hardell, ein Onkologe und Epidemiologe bei der Environment and Cancer Research Foundation, der mehr als 100 Arbeiten über nichtionisierende Strahlung verfasst hat.

„Ist es möglich, dass die Regierung die Menschen in ihren eigenen Häusern einer gefährlichen Umweltverschmutzung aussetzt, der man nicht entkommen kann“, fragte er.

Aus ethischer Sicht sei das eine sehr problematische gesellschaftliche Situation, so Hardell.

So viel Forschung und trotzdem passiert nichts“.

Hardell, Nilsson und ihre Mitautoren sind Leiter unabhängiger Organisationen in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland, die sich mit dem Thema Hochfrequenzstrahlung beschäftigen.

Sie sagten, die erste Studie über die Auswirkungen von 5G habe gezeigt, dass Menschen eine Fülle von Symptomen aufwiesen – darunter schwere Schlafstörungen, Schwindel, Hautbeschwerden, Konzentrationsprobleme, Tinnitus, Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, Verwirrung, Müdigkeit, Neigung zu Depressionen, Herz- und Lungensymptome und Herzklopfen – Tage nachdem ein 5G-Mobilfunkmast über ihren Wohnungen installiert worden war.

Die zweite 5G-Studie zeigte, dass bei Ratten, die 5G ausgesetzt waren, eine erhöhte Inzidenz von Schäden an Neuronen und erhöhter oxidativer Stress im Gehirn auftraten.

Diese Auswirkungen könnten schließlich zu degenerativen Hirnerkrankungen wie Demenz, Alzheimer und anderen neurologischen Erkrankungen führen, so die Autoren.

Laut Nilsson gibt es viele frühere Studien, die schädliche Auswirkungen von HF-Strahlung auf das Gehirn und das Nervensystem zeigen.

Laut einer Zusammenstellung von Henry Lai, Ph.D., einem emeritierten Professor für Bioengineering an der University of Washington, zeigten 244 Studien zwischen 2007 und 2022 negative neurologische Auswirkungen von HF-Strahlung, so Nilsson.

„Wir haben so viel Forschung und so viele Wissenschaftler, die ihre Stimme immer lauter erheben – und trotzdem passiert nichts, weil die Institutionen, die die Behörden beeinflusst haben … von der Industrie vereinnahmt werden“, sagte Nilsson.

Hardell und Rainer Nyberg, Ph.D., emeritierter Professor für Bildungs- und Wohlfahrtsstudien an der Åbo Akademi Universität in Finnland und Mitverfasser des Artikels, haben 2017 den 5G Appeal ins Leben gerufen, der die politischen Entscheidungsträger auffordert, die Einführung von 5G aufgrund des Risikos schwerwiegender Folgen für die menschliche Gesundheit zu stoppen, bis die Risiken von Wissenschaftlern untersucht wurden, die keine Verbindungen zur Industrie haben.

Bis zum 10. Januar haben 430 Ärzte und Wissenschaftler aus der ganzen Welt den 5G Appeal unterzeichnet.

Trotz der sich häufenden wissenschaftlichen Beweise für schädliche Auswirkungen ignorieren die Behörden weiterhin die zunehmenden Hinweise auf eindeutige Risiken“, so die Autoren in ihrem Artikel.

Die Regulierungsbehörden behaupten, die derzeitigen Richtlinien seien ausreichend, um die Menschen vor Schäden zu schützen. Sie stützen sich jedoch auf eine „begrenzte Gruppe von Experten“, die nicht repräsentativ für die wissenschaftliche Gemeinschaft insgesamt sind, um ihre Position zu stützen, so die Autoren.

Außerdem haben die meisten dieser Experten „Verbindungen zu den Telekommunikationsunternehmen“, so die Autoren.

Was ist nötig, um das Problem zu lösen?

Die Autoren sagen, dass ein neues Komitee, das sich aus qualifizierten, von der Industrie unabhängigen Wissenschaftlern zusammensetzt, für eine fundierte wissenschaftliche Bewertung von 5G dringend erforderlich ist.

Bis dahin „muss der 5G-Rollout gestoppt werden“, so die Autoren.

5G-Rollout ist eine „Verletzung der Menschenrechte“

In Anbetracht der Tatsache, dass die 5G-Hochfrequenzstrahlung weit über den Werten liegt, von denen bekannt ist, dass sie schädlich für Menschen und Wildtiere sind, betrachten die Autoren es als „eine Verletzung der Menschenrechte, den Menschen diese schädliche Strahlung in ihren eigenen Häusern ohne ihre informierte Zustimmung aufzuerlegen.“

„Dies ist eine klare Verletzung der Menschenrechte, die eine Folge der Korruption der Wissenschaft und der Experten ist, die die Aufgabe haben, die Wissenschaft zu bewerten“, sagte Nilsson.

Hardell zeigte sich pessimistisch, dass die Regulierungsbehörden den Rat beherzigen werden, den er und seine Mitautoren in ihrem jüngsten Artikel geben.

„Die Industrie und die Politiker … haben beschlossen: ‚Kein Problem, machen wir weiter'“, sagte er.

Dennoch sagte Hardell, dass der Artikel – und der 5G Appeal – wichtige historische Dokumente sind, die zeigen, dass Wissenschaftler vor den gesundheitlichen Auswirkungen von 5G gewarnt haben.

Außerdem sei es wichtig, dass Wissenschaftler weiterhin über das Thema schreiben – denn wie könnten sie als ethische Menschen anders handeln?

Die von Hardell und Nilsson veröffentlichten Fallberichte über die Auswirkungen von 5G zeigten, dass die Menschen ihr Zuhause verlassen mussten, um Linderung ihrer Symptome zu erfahren, betonte Hardell.

„Haben wir wirklich einen Umweltschadstoff, der so stark oder gefährlich ist, dass die Menschen ihr eigenes Zuhause verlassen müssen? Ich meine, wie können wir das tolerieren?“, fragte er.

Hardell sagte, er sei besonders besorgt über diejenigen, die arm sind.

Die in den Fallberichten erwähnten Personen hatten die Mittel, um ihrer Gesundheit zuliebe umzuziehen, aber die meisten Menschen haben nicht die wirtschaftlichen Ressourcen, um dies zu tun, sagte er.