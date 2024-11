Untergang eines Imperiums: Die Royal Navy ist Geschichte

Von Kit Klarenberg

Am 15. November veröffentlichte The Times einen bemerkenswerten Bericht, in dem aufgedeckt wurde, dass auf höchster Ebene des Londoner Verteidigungsapparats ernsthafte „Fragen“ zur Lebensfähigkeit der beiden Flaggschiff-Flugzeugträger Großbritanniens gestellt werden. Noch vor wenigen Monaten wären solche Perspektiven undenkbar gewesen. Doch die darauffolgende Berichterstattung scheint zu bestätigen, dass die Schiffe zum Abwracken bestimmt sind. Sollte dies eintreten, wäre dies eine absolut vernichtende, historische Niederlage für die Royal Navy – und damit auch für das US-Imperium –, ohne dass ein einziger Schuss abgefeuert wurde.

Die HMS Queen Elizabeth und die HMS Prince of Wales stachen nach 20 Jahren Entwicklungszeit 2017 bzw. 2019 erstmals in See. Ersteres lief mit großem Tamtam in der historischen Marinebasis der Royal Navy in Portsmouth ein, und in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums wurde damit geprahlt, dass der Flugzeugträger „in den nächsten fünf Jahrzehnten auf allen Weltmeeren eingesetzt werden“ würde. Die beiden Schiffe waren und sind die größten und teuersten Schiffe, die je in der britischen Geschichte gebaut wurden, und kosten zusammen fast 8 Milliarden US-Dollar. Die laufenden Betriebskosten sind ebenfalls enorm.

Die HMS Queen Elizabeth startet zu ihrer ersten Einsatztour, 2021

Heute jedoch stehen britische Minister und Militärchefs laut The Times „unter enormem Druck, Einsparungen in Milliardenhöhe zu erzielen“, wobei große „Opfer“ sicher sind. Infolgedessen erwägen hochrangige Beamte des Verteidigungs- und Finanzministeriums, mindestens einen der Flugzeugträger, wenn nicht sogar beide, auszumustern. Der Grund ist einfach: „In den meisten Kriegsspielen werden die Flugzeugträger versenkt“ und sind „besonders anfällig für Raketen“. Daher werden die beiden Schiffe nun weithin als „Schwachstelle der Royal Navy“ wahrgenommen.

Matthew Savill vom britischen staatlichen Royal United Services Institute sagte gegenüber The Times, dass sich die Raketentechnologie „in einem solchen Tempo“ weiterentwickle, dass es für die Gegner Großbritanniens immer einfacher werde, die Träger zu „lokalisieren und zu verfolgen“ und dann zu neutralisieren. „Insbesondere“, so warnte er, ‚erhöht China die Reichweite seiner ballistischen und Überschall-Anti-Schiffs-Raketen.‘ Unterdessen kann Pekings ‚Hyperschall-Gleitflugkörper‘, die DF-17, ‚bestehenden Raketenabwehrsystemen ausweichen‘, und seine ‚Reichweite, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit‘ machen ihn zu einer ‚beeindruckenden Waffe‘, der weder Großbritannien noch die USA angemessen entgegentreten können.

Chinas DF-17

Savill plädierte dafür, „einen oder beide Träger zu verschrotten“, da dies „Menschen und Betriebskosten freisetzen würde, die in die Betriebskosten der restlichen Flotte reinvestiert werden könnten und die Belastung des Personals verringern würden“. Dennoch warnte er, dass die Verschrottung der Träger eine „große Sache für eine Marine wäre, die sich um diese Träger herum entwickelt hat … und die 6,2 Milliarden Pfund, die für sie bezahlt wurden, wären verlorene Kosten“.

Dass die Royal Navy sich um die beiden Flugzeugträger „herum konstruiert“ hat, ist eine ziemliche Untertreibung. Damit nur einer von ihnen in See stechen kann, muss er von einer Einsatzgruppe unterstützt werden, die aus zwei Zerstörern vom Typ 45 für die Luftverteidigung, zwei Fregatten vom Typ 23 für die U-Boot-Abwehr, einem U-Boot, einem Flottentanker und einem Versorgungsschiff besteht. Dieser „vollumfängliche Schutzansatz“, so Savill, bedeutet, dass „der Großteil der einsatzfähigen Royal Navy“ einen einzelnen Flugzeugträger zu einem bestimmten Zeitpunkt begleiten muss:

„Man kann die Träger schützen, aber dann hat die Marine alles auf eine besonders große und teure Karte gesetzt.“

„Nationale Blamage“

Im März 2021 wurde der lang erwartete Bericht der britischen Regierung mit dem Titel „Global Britain in a Competitive Age“ (Globales Großbritannien in einem Zeitalter des Wettbewerbs) veröffentlicht – eine „umfassende Darstellung“ der „nationalen Sicherheit und internationalen Politik“ Londons, die darauf abzielt, „die offene internationale Ordnung der Zukunft zu gestalten“. Die beiden Flugzeugträger spielten in diesem Bericht eine große Rolle. In einer Passage wurde darauf hingewiesen, dass die HMS Queen Elizabeth bald Großbritanniens „ehrgeizigste globale Entsendung seit zwei Jahrzehnten“ anführen und das Mittelmeer, den Nahen Osten und den Indopazifik besuchen würde:

„Sie wird unsere Interoperabilität mit Verbündeten und Partnern – insbesondere den USA – und unsere Fähigkeit, modernste militärische Macht zur Unterstützung der NATO und der internationalen maritimen Sicherheit einzusetzen, unter Beweis stellen. Ihr Einsatz wird der Regierung auch dabei helfen, unsere diplomatischen und wohlstandsfördernden Beziehungen zu Verbündeten und Partnern weltweit zu vertiefen.“

Solch ein Bombast entsprach direkt dem kühnen Wortlaut einer strategischen Verteidigungsüberprüfung vom Juli 1998, die ein Jahr zuvor vom damaligen Premierminister Tony Blair initiiert worden war. Die Ergebnisse gaben den Anstoß für Londons Bestreben, weltweit führende Flugzeugträger zu erwerben, was schließlich zur Geburt der HMS Queen Elizabeth und der HMS Prince of Wales führte. Das ausdrückliche Ziel Großbritanniens, das direkt von der Abhängigkeit des US-Imperiums von Flugzeugträgern zur kriegerischen Durchsetzung seiner diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen und politischen Interessen im Ausland inspiriert war, bestand darin, Londons Rolle als Weltpolizist wiederherzustellen und sich im Ausland mutig zu behaupten:

„In der Welt nach dem Kalten Krieg müssen wir darauf vorbereitet sein, in die Krise zu gehen, anstatt die Krise zu uns kommen zu lassen. Deshalb planen wir den Kauf von zwei neuen, größeren Flugzeugträgern, um unsere Macht flexibler in der Welt einzusetzen. Dadurch erhalten wir die völlig unabhängige Fähigkeit, eine schlagkräftige Kampftruppe an potenzielle Krisenherde zu entsenden, ohne auf Vereinbarungen über Stützpunkte auf dem Territorium anderer Länder warten zu müssen. Wir werden … in internationalen Gewässern bereitstehen und die Diplomatie am wirksamsten mit der Androhung von Gewalt unterstützen.“

Blairs Traum schien sich im Mai 2021 endlich zu erfüllen, als die HMS Queen Elizabeth zu einer großen Tour über die Weltmeere aufbrach, begleitet von einer riesigen Flugzeugträger-Einsatzgruppe. In den darauffolgenden sechs Monaten nahm das Schiff an einer Vielzahl von weithin beachteten Übungen mit ausländischen Marinen, darunter auch NATO-Verbündeten, teil und legte in Dutzenden Ländern an. Die Presseberichterstattung war durchweg überschwänglich. Doch im November, als die Exkursion sich ihrem Ende näherte, stürzte ein vom Flugzeugträger aus startender F-35-Kampfjet ohne Umschweife ab.

Sonarbild des abgestürzten F-35-Jets, der kopfüber auf dem Meeresboden liegt

Die unzähligen Probleme der F-35 waren zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Der Jet, der die US-Steuerzahler fast 2 Billionen US-Dollar gekostet hat, wurde 2006 noch während der Entwicklung in den aktiven Dienst gestellt. Er erlangte schnell den Ruf einer gefährlichen Unzuverlässigkeit. Im Jahr 2015 wurden in einem Pentagon-Bericht schwerwiegende strukturelle Probleme, eine begrenzte Lebensdauer und eine geringe Flugzeitkapazität eingeräumt. Zwei Jahre später gab das Verteidigungsministerium stillschweigend zu, dass das US Joint Program Office (USJPO) die F-35-Ausfallvorfälle heimlich neu kategorisiert hatte, um das Flugzeug als flugsicher erscheinen zu lassen.

Trotzdem wurden die HMS Queen Elizabeth und die HMS Prince of Wales speziell für den Transport der F-35 entwickelt, unter Ausschluss aller anderen Kampfflugzeuge. Großbritannien hat jedoch immer wieder Schwierigkeiten, einsatzfähige F-35 zu beschaffen, was zu der absurden Situation führt, dass die beiden Träger fast immer mit nur wenigen oder gar keinen Kampfflugzeugen an Bord auf See patrouillieren, wodurch ihre gesamte Daseinsberechtigung hinfällig wird. Im November 2023 bezeichnete die Zeitung „Daily Telegraph“ diese regelmäßigen „jetlosen“ Streifzüge als „nationale Blamage“.

„Flugzeugträger-Lücke“

Eine noch größere Blamage, über die in den britischen Medien selten ernsthaft diskutiert wird, ist, dass die beiden Flugzeugträger seit ihrer Indienststellung von endlosen technischen und mechanischen Problemen geplagt werden. Überschwemmungen, Ausfälle während des Betriebs, Brände an Bord und Motorlecks sind an der Tagesordnung. Beide Schiffe haben in ihrer kurzen Lebensdauer deutlich mehr Zeit im Dock und in Reparatur verbracht als auf See. Im Jahr 2020 stürzte aus unbekannten Gründen ein kompletter Wohnblock der Besatzung der HMS Prince of Wales ein.

Wie die renommierte US-amerikanische außenpolitische Fachzeitschrift National Interest im März 2024 einräumte, ist die Royal Navy nach wie vor nicht in der Lage, ihre beiden Flugzeugträger „angemessen zu verteidigen oder unabhängig zu betreiben“ – ein Code dafür, dass das Empire ständig gezwungen ist, seine eigenen See- und Luftstreitkräfte zur Unterstützung der beiden Träger einzusetzen. Dies ist ein ziemlicher Misserfolg, wenn man bedenkt, dass britische Beamte ursprünglich beabsichtigten, dass die Schiffe nicht nur NATO-Übungen und -Einsätze leiten, sondern sich auch in Operationen der US-Marine „einfügen“, wo und wann immer dies erforderlich ist.

Die Unfähigkeit des Empires, seine hegemonialen Pflichten an Großbritannien auszulagern, hat zu einer kritischen „Trägerlücke“ geführt. Obwohl Washington eine elf Schiffe starke Flotte unterhält, kann es die Schiffe nicht an jedem globalen Krisenherd gleichzeitig einsetzen, was seine Macht und seinen Einfluss in einer Zeit enormer weltweiter Umwälzungen erheblich untergräbt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die USA durch die Ermutigung und Erleichterung der Nachahmung ihrer eigenen fehlerhaften und veralteten Abhängigkeit von Flugzeugträgern durch London versehentlich einen weiteren bedürftigen imperialen Abhängigen geschaffen haben, was ihre ohnehin schon tödlich überlasteten militärischen Ressourcen weiter aushöhlt.

Mehrere Zerstörer der Royal Navy waren ursprünglich Teil der gescheiterten, von den USA geführten Operation Prosperity Guardian, die Ende 2023 gestartet wurde, um die gerechte Anti-Völkermord-Blockade von AnsarAllah am Roten Meer zu zerschlagen. Fast sofort wurde klar, dass die Briten nicht in der Lage waren, auf Landziele zu schießen, wodurch ihre Teilnahme völlig nutzlos wurde. In der Folge tauchten Fotos auf, auf denen Bereiche auf britischen Schiffen zu sehen waren, in denen eigentlich Landangriffs-Marschflugkörper hätten stationiert werden sollen. Stattdessen befanden sich in diesen Bereichen bescheidene Laufbänder, die als Fitnessstudios an Bord dienten.

Es stellte sich heraus, dass die entsprechenden Waffen aufgrund fehlender Mittel nicht gekauft worden waren – das Geld wurde natürlich stattdessen für den Bau kaum einsatzfähiger Flugzeugträger ausgegeben, die nun vor einer schnellen Außerdienststellung stehen. Indem es unermesslich viel Zeit, Energie und Geld in die Verfolgung der mythologischen Größe investiert hat, die mit der Fähigkeit von Flugzeugträgern verbunden ist, ist Großbritannien – genau wie das US-Imperium – nun nicht in der Lage, die grundlegendsten Herausforderungen der modernen Kriegsführung zu bewältigen. In der Zwischenzeit haben seine Gegner in nah und fern unermüdlich Innovationen hervorgebracht und sich für den Kampf im 21. Jahrhundert gerüstet.

Nur wenige Tage nachdem The Times den bevorstehenden Tod der Flugzeugträger Londons ankündigte, wurden die Mainstream-Medien im Vorfeld einer neuen strategischen Überprüfung der Verteidigung mit Berichten über drastische Kürzungen der militärischen Fähigkeiten Großbritanniens überschwemmt. Fünf Kriegsschiffe der Royal Navy, die aufgrund von Personalmangel und strukturellem Verfall seit einiger Zeit ungenutzt sind, waren unter den ersten angekündigten „Opfern“. Ob und was diese Verluste ersetzen wird, ist nicht sicher, obwohl es sich wahrscheinlich nicht um Flugzeugträger handeln wird.