Von Lama El Horr

Die Wut ist ein Pyromane. Unter ihrem Einfluss neigen wir dazu, eine Reaktion unseres Gegners zu provozieren, die als Brennstoff dient, um die Flammen zu schüren und so die Legitimität des Wutinfernos zu erhöhen. Diese Methode eignet sich gut, um eine Umkehrung der Anschuldigungen zu praktizieren und denjenigen, der auf die Aggression reagiert, zum Anstifter der Hölle zu machen.

Heute ist Washington wütend. Gegenstand dieser Wut ist der spektakuläre Aufstieg Chinas, der die Grundlagen und die Legitimität der amerikanischen Weltherrschaft zunehmend erschüttert. Diese amerikanische Wut braucht dringend Vorwände, um die Feindseligkeiten gegen Peking zu rechtfertigen und zu verstärken. Die Vereinigten Staaten versuchen daher, eine gewaltsame Reaktion ihres wichtigsten geopolitischen Rivalen zu provozieren: China.

Bislang hat diese amerikanische Strategie der Überbietung das Gegenteil von dem bewirkt, was sie beabsichtigt. Ob in Pekings unmittelbarer Nachbarschaft, im Nahen Osten, in Afrika oder in Europa, der amerikanische Druck auf China und seine Partner hat Pekings pazifistische Berufung gestärkt und es zu einem wichtigen diplomatischen Akteur bei der Lösung der akutesten Krisen in der Welt gemacht. Sehr zum Leidwesen von Washingtons Durst nach Feuer.

Eine von Washington und seinen Verbündeten akribisch organisierte Eskalation der Spannungen

Washingtons Strategie der Eskalation der Spannungen zielt auf die Dreh- und Angelpunkte ab, die die von Peking und Russland propagierte Multipolarität zur geopolitischen Realität machen. Das Schüren von Konflikten, in die Pekings strategische Partner verwickelt sind, ist der Weg, den die Vereinigten Staaten offenbar gewählt haben, um Chinas Aufstieg zu bremsen und seinen strategischen Investitionen zu schaden.

Als Washington es zuließ, dass Israel den politischen Führer der Hamas, der für die Verhandlungen zuständig war, auf iranischem Boden und im Gefolge der Erklärung von Peking ermordete, wurden auch die Bemühungen der chinesischen Diplomatie um eine Einigung der palästinensischen Fraktionen ins Visier genommen. Als Israel unter Missachtung des Wiener Übereinkommens das iranische Konsulat in Damaskus bombardierte, wurde auch China, das eine strategische Partnerschaft mit dem Iran und Syrien unterhält, zur Zielscheibe. Wenn Washington und seine Verbündeten den Jemen bombardieren, um jedes Hindernis für die ethnische Säuberung der palästinensischen Gebiete aus dem Weg zu räumen, ist China, das sich für die Annäherung zwischen Riad und Teheran und dann zwischen Riad und Sanaa eingesetzt hat, ebenfalls Zielscheibe. Wenn die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats eine Resolution über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen verabschieden und die Vereinigten Staaten erklären, dass diese Resolution nicht bindend ist, wird China, das auf die Einhaltung des Völkerrechts drängt und dessen strategische Interessen durch die regionale Unsicherheit bedroht sind, ebenfalls zur Zielscheibe.

Die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Westsahara weisen auffallende Ähnlichkeiten mit denen in Westasien auf. Wie in der Palästina-Frage setzt sich der Westblock über das Völkerrecht hinweg, in dem das Selbstbestimmungsrecht des saharauischen Volkes verankert ist – nur dass hier die Wirtschaftspartnerschaft zwischen China und Algerien sowie die Sicherheitspartnerschaft zwischen Russland und Algerien im Visier Washingtons zu sein scheinen. Und vergessen wir nicht, dass algerisches Gas die Europäer von antirussischen Sanktionen befreien soll und dass Algerien sich weiterhin für das palästinensische Volk einsetzt.

Die Westsahara, die die Spannungen an der Westflanke Nordafrikas weiter anheizen dürfte, ist für Washington ein Geschenk des Himmels zu einer Zeit, in der Algerien und seine südlichen Nachbarn (Mali, Niger, Burkina Faso) einen Prozess der Dekolonisierung ihres Entwicklungs- und Sicherheitsmodells eingeleitet haben – ein Prozess, der sich auf andere Länder ausdehnen wird, die seit ihrer Unabhängigkeit ebenfalls unter westlicher Vormundschaft leben, wie der Tschad und Nigeria.

Wie Israel gegen den Iran, die Ukraine gegen Moskau oder Seoul gegen Pjöngjang wurde Frankreich die Rolle des Vollstreckers der US-Strategie zur Eindämmung Chinas durch die Dämonisierung Algeriens zugewiesen. Unterstützt wird Paris bei seiner Mission durch das Abraham-Abkommen, das unter der Ägide der Trump-Administration zwischen Marokko und Israel geschlossen wurde und das dazu beiträgt, die Präsenz der NATO in Nordafrika zu verstärken – vorerst auf weniger brutale Weise als im ehemaligen Jugoslawien.

Diese Strategie der atlantischen Eskalation grenzt ans Groteske, wenn es um Venezuela geht, einem BRICS-Kandidatenland und einem der größten Öl- und Gasvorkommen der Welt. Nach jahrzehntelangen Übergriffen auf Caracas – versuchte Staatsstreiche, Ermordung legitimer Politiker durch die Medien, Erstickung der Wirtschaft durch Apartheid-Sanktionen – haben die USA ihr Ziel noch immer nicht erreicht: die Kontrolle über die strategischen Ressourcen des Landes zu erlangen und ihre Militärbasen dort zu installieren. Wie im Fall des Iran war die Unterstützung Pekings und Moskaus entscheidend, um den Zusammenbruch Venezuelas zu verhindern.

Die Entscheidung des westlichen Blocks, den Affront der Nichtanerkennung des gewählten Präsidenten fortzusetzen, wurde gerade von Peking und Moskau vereitelt. Auf Einladung zum BRICS-Gipfel, der im Oktober in Russland stattfinden wird, kündigte Nicolas Maduro an, dass er die Ausbeutung der strategischen Ressourcen seines Landes den Mitgliedern dieser Struktur anvertrauen könnte. Caracas scheint Washington zu warnen: Wenn ihr eure Gier nicht zügelt, lauft ihr Gefahr, alles zu verlieren.

Vor der Haustür Chinas wirft der Ausbruch von Gewalt, der den Rücktritt von Sheikh Hasina, der Premierministerin von Bangladesch – einem weiteren BRICS-Kandidatenland – erzwang, Fragen zu Washingtons indo-pazifischer Strategie auf. Die Äußerungen der ehemaligen Regierungschefin zu den Absichten „eines bestimmten Landes“, einen Militärstützpunkt auf der Insel Saint Martin im Golf von Bengalen zu errichten und einen christlichen Staat zu gründen, der Teile von Bangladesch, Myanmar und sogar Indien umfassen würde, bieten eine ganz andere Lesart der Ereignisse als die der westlichen Medien und des bangladeschischen Nobelpreisträgers Muhammad Yunus, der gerade mit der Leitung der Übergangsregierung betraut wurde.

Ein Machtkampf, zwei Weltanschauungen

Die Vereinigten Staaten bemühen sich, über ihre Staats- und Regierungschefs, ihre Satellitenländer und ihr Sprachrohr, die Mainstream-Medien, die Ost-West-Spannungen als einen Hierarchiekonflikt zwischen zwei Regierungsmodellen darzustellen: liberale Demokratien, gleichbedeutend mit dem Westen, und Autokratien, gleichbedeutend mit den aufstrebenden Mächten. China hingegen bietet eine andere Interpretation: Der Grund für die globalen geopolitischen Spannungen ist die Infragestellung der Machthierarchie in einer Welt, in der die überwältigende Mehrheit der Menschen die amerikanische Hegemonie in Frage stellt.

Trotz des Risikos einer Konfrontation hat die Verschärfung der Spannungen zwischen Peking und Washington sicherlich ein Verdienst: Sie zeigt, dass die beiden Mächte zwei diametral entgegengesetzte Vorstellungen von der Welt, von ihrem Platz darin und von den Regeln haben, die die Beziehungen zwischen den Staaten bestimmen sollen.

So wie China seine eigene Souveränität nicht ohne die Achtung der Souveränität anderer Staaten begreifen kann – was den Vorrang des Prinzips der Nichteinmischung und die Ablehnung jeglicher Hegemonialmacht impliziert -, so ist es auch der Ansicht, dass zwischen seiner Entwicklung und der anderer Nationen eine Wechselbeziehung besteht. Dies ist der Grundgedanke der Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die durch die Vision einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit ergänzt werden.

Dies ist das Fundament der chinesischen politischen Philosophie, in der die Begriffe Entwicklung, Sicherheit und Frieden untrennbar miteinander verbunden sind. Die BRI und Chinas Initiativen für Sicherheit, Entwicklung und Zivilisation sind die besten Beispiele für dieses Konzept der zivilisatorischen Interdependenz. Nach Ansicht Pekings steuern wir alle dasselbe Schiff: Es liegt an jedem einzelnen von uns, ein guter Pilot, ein guter Teamkollege und ein guter Visionär zu sein, denn wir müssen gemeinsam arbeiten, um Wohlstand zu erreichen und gemeinsam die Fallstricke zu vermeiden. Der Erfolg eines solchen Projekts hängt davon ab, dass der Frieden an Bord bleibt.

Im Gegenteil, die Vereinigten Staaten glauben, dass ihre Souveränität von der Unterordnung anderer Staaten unter ihre Macht abhängt und dass ihre weitere Entwicklung davon abhängt, die wirtschaftliche, technologische und militärische Unabhängigkeit anderer globaler Akteure zu verhindern. Diese Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts der Völker verrät ein suprematistisches Machtverständnis, das nicht im Widerspruch zur imperialistischen Ideologie steht und logischerweise in der ganzen Welt auf Widerspruch stößt.

Ungeachtet dieser Einwände hält die amerikanische Regierung mit ihrem militaristischen Vorpreschen weiterhin an dem Caligula zugeschriebenen Satz fest: „Sollen sie mich doch hassen, solange sie mich fürchten! Doch mit Ausnahme der EU-Mitglieder und einer Handvoll anderer Satellitenstaaten genießen die Vereinigten Staaten heute nicht mehr den furchteinflößenden Respekt, den sie einst im goldenen Zeitalter ihrer Allmacht genossen – trotz der zunehmend exorbitanten Mittel, die für ihre Rüstungsindustrie bereitgestellt werden.

Hinter Pekings gelassener Haltung verbirgt sich eine Botschaft an Washington

In diesem explosiven geopolitischen Kontext versucht Washington, Peking an die Wand zu fahren, indem es den asiatischen Riesen auf zwei Optionen beschränkt. Entweder vermeidet China weiterhin die Konfrontation – in diesem Fall wird Washington unweigerlich an Boden gewinnen – oder China gerät in die Spirale der amerikanischen Pyromanie – in diesem Fall wird sich Peking von seinen eigenen geopolitischen Prioritäten abwenden und sich denjenigen seines Rivalen zuwenden. Mit anderen Worten: Washington stellt Peking vor die Wahl zwischen Kapitulation und Aufgeben.

China sieht das nicht so und hat einen dritten Weg im Auge: Pazifismus ohne Kapitulation. Ob es um Taiwan, die koreanische Halbinsel, die Spannungen im Südchinesischen Meer, die Konflikte zwischen der NATO und Russland oder zwischen den USA und dem Iran geht, China setzt sich nach wie vor für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten ein. Um diese Position zu untermauern, hat Peking ein Netzwerk umfassender Partnerschaften geknüpft, die im Gegensatz zu exklusiven Militärbündnissen stehen.

Dieses pazifistische Plädoyer spiegelt eindeutig die strategische Entscheidung der chinesischen Behörden wider, auf die militärischen Provokationen Washingtons nicht vorschnell zu reagieren. Die Herausforderung für China besteht darin, die militaristische Logik der Vereinigten Staaten zu durchbrechen, ohne sich deren Strategie des Flächenbrandes hinzugeben.

Vorerst hat Peking beschlossen, dieser Herausforderung mit Schweigen zu begegnen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Konflikt im Nahen Osten und in Gaza. Das Schweigen Chinas hat den westlichen Block dazu veranlasst, seine Karten offenzulegen und sich selbst zu diskreditieren. Freiheit“, ‚Menschenrechte‘, ‚Demokratie‘ und ‚internationales Recht‘ leiden unter dem gleichen Gemetzel wie das palästinensische Volk.

Pekings Schweigen lässt Washington auch im Unklaren über die militärischen Fähigkeiten von Pekings und Moskaus Partnern. Die außergerichtlichen Ermordungen von palästinensischen, libanesischen und iranischen Führern, die mit dem Siegel der Völkerrechtswidrigkeit versehen sind, zeigen die Frustration der Vereinigten Staaten über die militärische Ruhe ihrer geopolitischen Gegner.

Hinzu kommen die ununterbrochenen Anträge auf Mitgliedschaft in den BRICS und der SCO, den Markenzeichen der multipolaren Welt. Diese einfache Tatsache bedeutet, dass der Tornado der Feindseligkeiten gegenüber Peking die Weltmehrheit nicht von ihrem Bestreben abbringen konnte, sich von der amerikanischen Hegemonialordnung zu emanzipieren. Wenn es für den Iran, Algerien oder Venezuela unerträglich ist, unter dem amerikanischen Joch zu leben, kann man sich leicht vorstellen, wie groß die Irritation der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sein muss.

Doch wie der NATO-Russland-Konflikt gezeigt hat, können sich die Vereinigten Staaten nicht vorstellen, dass die Abschreckungsmacht ihrer Rivalen auf sie selbst angewendet werden kann. Nur durch die militärische Konfrontation mit der NATO über die Ukraine konnte die Abschreckungsfähigkeit Russlands wiederhergestellt werden. Die Provokationen gegen Moskau haben gezeigt, dass Washington nicht über alle Details der russischen Militärarchitektur Bescheid weiß. Der heutige Ausgang dieses Konflikts, der die überwältigende Überlegenheit der russischen Armee offenbart, lässt vermuten, dass Moskau, ebenso wie Peking und Teheran, unbegrenzte strategische Geduld bewiesen hat, bevor es zur militärischen Option griff. Leider entdeckten die USA und ihre NATO-Verbündeten dies zur gleichen Zeit, als sie Moskaus Feuerkraft entdeckten.

Heute, wo Washington zu sagen scheint: Wir regieren die Welt, und China ist ein Teil der Welt, scheint China in Anlehnung an Aimé Césaire zu antworten: Die Stärke liegt nicht in uns, sondern über uns.