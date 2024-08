Die Ruhe vor den Stürmen in der Ukraine, im Gazastreifen und in Taiwan?

Von Tyler Durden

Verfasst von Victor Davis Hanson über American Greatness,

Derzeit gibt es drei heiße oder kalte Kriege: an der ukrainischen Grenze, in den Regionen um Israel und im strategischen Raum zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland.

Alle drei Konflikte könnten sich nicht nur innerhalb ihres jeweiligen Schauplatzes ausweiten, sondern auch eskalieren und die Vereinigten Staaten mit hineinziehen.

Und in allen drei Fällen sind Atommächte beteiligt.

Verschiedene russische Megafone drohen routinemäßig mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen gegen die Ukraine. Einige prahlen damit, strategische Atombomben oder Raketen gegen ihre westlichen Zulieferer zu schicken, vor allem wenn die Kosten der russischen Aggression steigen und die Demütigung Putins eskaliert.

Das atomar bewaffnete Israel und der fast atomar bewaffnete Iran haben beide Angriffe auf ihr jeweiliges Heimatland durchgeführt – und versprechen, dies wieder zu tun.

China bedroht Taiwan ebenfalls gelegentlich existenziell. Seine freischaffenden Generäle und Pressesprecher warnen Japan und die USA regelmäßig vor schrecklichen nuklearen Konsequenzen, sollten sie im Namen Taiwans intervenieren.

In all diesen Theatern herrscht oberflächlich betrachtet Stillstand und Blockade:

Es heißt, dass Israel im Gazastreifen feststeckt, während es versucht, 400 Meilen unterirdischer Kommandoanlagen und Munition zu neutralisieren, überlebende israelische Geiseln zu finden und zu retten und die Hamas-Führer auszuschalten. Und niemand glaubt, dass die Zerschlagung der Hamas das Ende des Krieges bedeutet, wenn man bedenkt, dass die Hisbollah, die Houthis und der Iran den jüdischen Staat regelmäßig und chronisch angreifen wollen.

Die Gesamtzahl der russischen und ukrainischen Toten, Verwundeten und Vermissten könnte sich der Zahl von einer Million nähern. Experten streiten darüber, ob die derzeitige scheinbar erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive auf Kursk innerhalb Russlands lediglich eine Demonstration war, um diplomatische Zugeständnisse zu erreichen. Oder sollte sie dazu dienen, innerhalb des russischen Staatsgebiets Boden zu gewinnen und zu halten? Oder sollte sie russische Offensiven in Richtung Südosten ablenken? Manche bezeichnen sie als brillant konzipiert, aber gefährlich – angesichts des Risikos, dass sie wie die unglückselige deutsche Ardennenoffensive von 1945 enden könnte, die anfangs verblüffende Erfolge erzielte, aber bald durch eine zahlenmäßige Überlegenheit niedergeschlagen wurde und schließlich die gesamte deutsche Verteidigung schwächte.

China hat seine Schikanen gegen die philippinischen Streitkräfte und seine Rhetorik verschärft. Es hat sein Eindringen in den taiwanesischen Luftraum und in taiwanesische Gewässer verstärkt und strategische Partnerschaften mit Russland und dem Iran gefestigt, während es Indien und die Türkei umwirbt. Doch im Moment ist China nicht besonders erpicht darauf, Taiwan anzugreifen, da es das Gefühl hat, dass es die Taiwaner psychologisch, strategisch und politisch immer mehr einschränkt.

In all diesen Konflikten herrschen Verwirrung und strategische Pausen für einen kurzen Moment. Die Pausen sind zum Teil auf die Ungewissheit über die undurchsichtigen Absichten und die Rolle der Vereinigten Staaten zurückzuführen. Letztere stecken in einem unvorhersehbaren, wenn nicht gar bizarren Wahljahr fest, das durch die Unklarheit darüber, wer das Land tatsächlich und für wie lange kontrolliert und wer nach Januar 2025 Präsident sein wird, noch verschärft wird.

Das Jahr 2024 war geprägt von der allerersten Präsidentschaftsdebatte, die lange vor der offiziellen Nominierung der Kandidaten stattfand, dem plötzlichen erzwungenen Rückzug von Präsident Biden von seiner Wiederwahlkandidatur, der abrupten Krönung der einst als unscheinbar geltenden Kamala Harris als seine Nachfolgerin, der Unfähigkeit oder Unwilligkeit von Harris, sich mit den Medien zu treffen oder Interviews zu geben, der anhaltenden offensichtlichen Schwäche Bidens in den letzten sechs Monaten seiner Amtszeit, dem Attentat auf Donald Trump und den nahezu ausgeglichenen Präsidentschaftswahlen.

Während die russischen und ukrainischen Streitkräfte entlang ihrer gemeinsamen Grenze auf- und abmarschieren, sind sich die meisten Experten insgeheim einig, dass ein Waffenstillstand zur Beendigung des Somme-ähnlichen Blutbads möglich ist. Dazu gehört die Anerkennung der Kontrolle Russlands über den Donbass und die Krim, die Putin 2014 angegriffen und de facto übernommen hat, eine entmilitarisierte Grenze und eine autonome und schwer bewaffnete, aber nicht der NATO angehörende Ukraine.

Derzeit gehen der Ukraine angesichts ihrer Verluste, Wehrpflichtprobleme und der Tatsache, dass ein Viertel der Bevölkerung aus dem Land geflohen ist, die Arbeitskräfte aus. Russland hat doppelt so viele Verluste wie die Ukraine zu beklagen und musste einen Schlag gegen sein militärisches Prestige hinnehmen. Es hat bisher keinen taktischen oder strategischen Weg gefunden, die Ukraine zu absorbieren, wie es es mit seinem Überraschungsangriff auf Kiew im Februar 2022 beabsichtigt hatte.

Doch die scheinbare Erstarrung an der Grenze könnte illusorisch sein. Wenn eine der beiden Seiten einknickt und der Gegner plötzlich dramatische Fortschritte macht, könnte es zu einer gefährlichen Eskalation kommen, und zwar schnell. Russland wird wahrscheinlich nicht zulassen, dass die Ukraine über einen längeren Zeitraum russisches Territorium besetzt hält, und wird seine Drohungen gegenüber einer aus seiner Sicht erschöpften Ukraine und einer müden NATO-Partnerschaft verstärken.

Und die NATO und die Vereinigten Staaten werden wahrscheinlich niemals zulassen, dass Russland die Ukraine über den Donbass und die Krim hinaus in Gänze annektiert. Je länger die daraus resultierende Stagnation anhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass eine Seite einen dramatischen Durchbruch anstrebt, und desto wahrscheinlicher wird ein größerer Krieg mit dem Eingreifen Dritter und tödlicheren Waffen.

Was den zweiten Konflikt anbelangt, so befindet sich der Iran in einer gefährlichen Lage, die er selbst geschaffen hat. Er hat Israel lauthals versprochen und sich vor der muslimischen Welt damit gebrüstet, dass er das jüdische Heimatland innerhalb eines Jahres ein zweites Mal angreifen wird. Die Hisbollah droht, sich dem anzuschließen, vielleicht zusammen mit schwachen Beiträgen der Hamas und der Houthis.

Doch glaubt der Iran wirklich, dass selbst ein Raketen- und Drohnenstart, der doppelt so groß ist wie sein letztes großes, aber fehlgeschlagenes Sperrfeuer – sagen wir 640 Geschosse – Israel ernsthaft verletzen wird? Ist Teheran trotz der Verwirrung und des Chaos in den USA wirklich davon überzeugt, dass die USA und einige ihrer europäischen und arabischen Verbündeten nicht erneut eingreifen werden, um ihre eigenen Vermögenswerte oder ihren eigenen oder internationalen Luftraum zu schützen, indem sie iranische Luftangriffe abwehren?

Kurz gesagt, die Rhetorik des Irans und die Provokationen seiner Satelliten haben ihn in eine Situation gebracht, in der er nur verlieren kann: Um sein Gesicht zu wahren, hat die Theokratie das Gefühl, dass sie ihre Drohungen wahr machen und Israel angreifen muss, aber sie weiß auch, dass sie möglicherweise nicht in der Lage ist, viel Schaden anzurichten, während sie sich eine zweite Vergeltungsreaktion verdient, die potenziell weitaus schwerwiegender und in den Augen der internationalen Gemeinschaft weitaus berechtigter ist als Israels vorheriger erfolgreicher, aber weitgehend demonstrativer Raketenstart.

Dasselbe gilt für die Hisbollah. Die Hisbollah hofft, dass ihre rund 150.000 Raketen und Drohnen im Zusammenspiel mit einem iranischen Angriff echten Schaden anrichten werden, nimmt aber in Kauf, dass sie als Reaktion darauf mit Sicherheit eine Verwüstung des schiitischen Beirut und seiner Umgebung erleiden wird, die weit über das hinausgeht, was sie 2006 erlitten hat. Es dauerte eine Generation, um die Schäden dieses Konflikts zu beheben, bei dem Hunderte von Kilometern an Straßen, Tausende von Häusern und Infrastrukturen im Wert von Milliarden von Dollar zerstört wurden.

Wie der Ukraine-Konflikt ist also auch der Krieg im Nahen Osten nur vorübergehend auf Eis gelegt. Und er wird weitergehen, bis der Iran oder Israel versuchen, die Pattsituation in einer zweiten Phase zu durchbrechen, die den Gaza-Feldzug im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen lassen würde und die weitaus wahrscheinlicher ist, dass Mächte von außen hinzugezogen werden – vor allem, wenn die Vereinigten Staaten schwach und unfähig erscheinen, ihren traditionellen Verbündeten Israel zu schützen.

Was den dritten, noch unblutigen Konflikt betrifft: China verfolgt seine Strategie eher auf globaler als auf regionaler Ebene. Es trägt dazu bei, die Pattsituation in der Ukraine anzuheizen, weil sein traditioneller Rivale, der vorübergehend zu einem Freund geworden ist, dem Westen schadet, indem er sein Geld, seine Waffen und seine Aufmerksamkeit beansprucht – und sich dabei bequemerweise selbst schadet.

China unterstützt offen den Iran, nicht weil es dem radikalen Islam besonders freundlich gesinnt ist (siehe seine Behandlung der Uiguren) oder dem jüdischen Staat von Natur aus feindlich gegenübersteht. Stattdessen begrüßt es einfach diese Spannungen, die zu radikalen innenpolitischen Umwälzungen und politischer Uneinigkeit innerhalb Amerikas führen und gleichzeitig US-amerikanische Marine- und Luftstreitkräfte weit weg vom Südchinesischen Meer abziehen.

Chinas Prinzip scheint darin zu bestehen, den Ausgang der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zu beobachten und abzuwarten, da beide die westlichen Mächte belasten. Es ist gespannt und geduldig, wie die Konflikte ausgehen, insbesondere ob Russland seine offensichtlichen Ziele mit Gewalt erreicht und ob der Iran und seine Stellvertreter die Zukunft des Nahen Ostens dauerhaft neu bestimmen. An diesen Ergebnissen wird sich ablesen lassen, wie groß der Widerstand des Westens gegen die von ihm selbst geplante Annexion Taiwans sein wird oder ob er sie bewusst verurteilt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in eine sehr gefährliche fünfmonatige Phase eintreten

Joe Biden wurde von der amerikanischen Bevölkerung in den Umfragen als zu schwach für eine Wiederwahl eingestuft und von seiner eigenen Partei für zu kognitiv beeinträchtigt erklärt, um ihr Kandidat zu bleiben. Dies könnte ausländischen Risikofreunden suggerieren, dass der US-Präsident von den Amerikanern selbst für ungeeignet gehalten wird, und so zu dem Schluss führen, dass im Weißen Haus ein Vakuum für eine reaktionsschnelle Führung entstehen könnte.

Die unausgesprochene Folge davon ist, dass die Amerikaner und ihre beiden politischen Parteien sicher sind, dass Biden zwar nicht in der Lage ist, das letzte halbe Jahr seiner Amtszeit als normal engagierter Präsident fortzuführen, es aber dennoch unweigerlich tun wird. Und diese Schlussfolgerung wird wahrscheinlich auch von den Gegnern im Ausland geteilt, die vermuten, dass, wenn es jemals eine Gelegenheit gab, die aktuelle geostrategische Landkarte oder das relative Kräfteverhältnis zu ändern, diese seltene Gelegenheit jetzt am Horizont zu sehen ist.