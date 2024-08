Von „Fight the Power“ bis „Work for It“: Chuck D, Public Enemy und wie die CIA den Rap neutralisierte

Von Alan Macleod

Zur Überraschung vieler erschien der legendäre Rapper und Aktivist Chuck D Anfang des Sommers im Weißen Haus und kündigte an, dass er sich mit YouTube und dem Außenministerium von Antony Blinken zusammentun würde, um einer von Washingtons „globalen Musikbotschaftern“ zu werden – eine Rolle, die direkt an Washingtons Bemühungen aus der Zeit des Kalten Krieges angelehnt ist, die Künste zu nutzen, um einen von den USA unterstützten Regimewechsel in Osteuropa zu inspirieren und Musiktourneen als Deckmantel zu nutzen, den die CIA zur Ermordung ausländischer Führer verwenden könnte.

Inmitten einer Schar von Künstlern, zu denen Herbie Hancock, Armani White, BRELAND, Denyce Graves, Grace Bowers, Jelly Roll, Justin Tranter, Kane Brown, Lainey Wilson und Teddy Swims gehörten, stand der Public Enemy-Frontmann in der Mitte der Bühne, direkt an Blinkens rechter Seite, und war der erste Künstler im Raum, den der Außenminister erwähnte, was ihm den Applaus der versammelten Journalisten und Würdenträger einbrachte. „Ich möchte mich bei allen im US-Außenministerium und auch bei YouTube dafür bedanken, dass ich als globaler Musik-Botschafter der Vereinigten Staaten eingeladen wurde“, sagte er.

All dies ist weit entfernt von Chuck D.s Anfängen und seinem äußeren Erscheinungsbild. Der Rapper und Autor von Songs wie „Fight the Power“ und „Rebel Without a Cause“ nutzte bei seinen Auftritten sowohl die Ästhetik als auch die Botschaft der Black Panther Party und wurde als Malcolm X mit einem Mikrofon gesehen. Er nennt die Panther und Malcolm X als Einflüsse während seiner prägenden Jahre. „Ich war im Black-Panther-Lunch-Programm“, sagte er dem Historic.ly-Podcast. Dass ein Künstler, der früher unumwunden die Macht der Schwarzen forderte, heute begeistert die Macht des Staates unterstützt, ist für seine Millionen von Fans eine bittere Pille, die sie schlucken müssen.

Der kulturelle Kalte Krieg

Obwohl das Außenministerium darauf bedacht war, sein neues Projekt als friedensfördernd darzustellen, wird diese Behauptung durch die Geschichte des Programms und die außenpolitischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten stark untergraben.

Während der Pressekonferenz, auf der die Eröffnung des Projekts angekündigt wurde, erwähnten sowohl Blinken als auch Lyor Cohen, der globale Musikchef von YouTube, ständig das geheime Programm der CIA aus dem Kalten Krieg, bei dem Musik und Kunst als Waffen für Regimewechsel eingesetzt wurden. Unter Bezugnahme auf die Entsendung von Louis Armstrong, der hinter dem Eisernen Vorhang spielen sollte, erklärte Blinken: „Amerikas Geheimwaffe ist eine blaue Note und ein Mollakkord. Musik ist eine so mächtige diplomatische Kraft, weil sie meiner Meinung nach etwas Grundlegendes, Universelles anspricht“. „In Berlin, kurz bevor die Mauer fiel, spielte Bruce Springsteen unter der Bewunderung unzähliger Fans“, fügte er hinzu.

Cohen erklärte, dass YouTube mit dem US-Außenministerium zusammenarbeite, um ihnen bei der „Nutzung globaler Ereignisse“ zu helfen. „Wir werden große internationale Zusammenkünfte nutzen, um zum Handeln zu inspirieren“, sagte er. Welche Art von „Aktionen“ das Außenministerium anregen will, wurde nicht gesagt, aber es ist nicht schwer herauszufinden.

Während des gesamten Kalten Krieges überschwemmten die Vereinigten Staaten feindliche Nationen mit Propaganda. Sie stellten jedoch oft fest, dass ein subtilerer Ansatz weitaus effektiver war. Zu diesem Zweck gaben sie enorme Summen aus, um berühmte Künstler wie Nina Simone, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie und Ella Fitzgerald nach Übersee zu schicken, so dass Jazz zum Synonym für Individualismus und Demokratie wurde. US-Mediennetzwerke wie Radio Free Europe/Radio Liberty bombardierten Osteuropa mit Musik, die von den sowjetischen Behörden verboten wurde. Auf diese Weise wurde der Jazz zu einer subversiven, gegenkulturellen Waffe. Voice of America – ein weiterer von den USA finanzierter Sender, der sich an kommunistische Länder richtete – nannte seine Jazz-Radiosendung die „Stunde der Freiheit“.

Die CIA entschied sich bewusst dafür, die Kampagne mit schwarzen Musikern zu unterlegen, um das Image Amerikas aufzuweichen und eine (falsche) Botschaft der Rassenharmonie zu verbreiten, um der wohlbegründeten russischen Kritik an den Vereinigten Staaten als strukturell rassistischer Gesellschaft zu begegnen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg genoss die Sowjetunion weltweit großes Wohlwollen. Da sie in erster Linie für den Sieg über den europäischen Faschismus verantwortlich war, sahen Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Kommunismus den Weg aus der Armut und hielten ihn für weitaus förderlicher für Hochkultur und Kunst als den Kapitalismus.

Da die CIA wusste, dass sie schnell etwas unternehmen musste, um den Krieg um die Zukunft des Planeten zu gewinnen, gründete sie fast sofort den Congress for Cultural Freedom – eine weltweite Gruppe von Intellektuellen und Künstlern, die sich dem Kampf gegen den Kommunismus verschrieben hatte und von denen einige gar nicht wussten, dass es sich dabei nicht um eine organische, von der Basis ausgehende Bewegung handelte.

Das Ziel war klar: den Kommunismus zu zerstören und weltweit einen Regimewechsel herbeizuführen, indem man, wo immer möglich, US-freundliche Marionetten einsetzt. „Gebt mir hundert Millionen Dollar und tausend engagierte Leute, und ich garantiere euch, dass ich eine solche Welle demokratischer Unruhen unter den Massen, ja sogar unter den Soldaten von Stalins eigenem Reich auslösen werde, dass alle seine Probleme für eine lange Zeit nur noch intern sein werden. Ich kann die Leute finden“, flehte der antikommunistische Philosoph Sidney Hook die CIA an.

Hook bekam, was er wollte, und die CIA wurde zu einer der wichtigsten Triebkräfte der Hoch- und Niedrigkultur in der ganzen Welt. Über ihre Tarnorganisation, den Congress for Cultural Freedom, finanzierte und förderte die CIA Künstler, Schriftsteller, Musiker und Intellektuelle, die die Interessen der US-Regierung in Dutzenden von Ländern weltweit unterstützten. Unterstützung für diese Aktivitäten erhielt sie von Organisationen wie dem Museum of Modern Art (MOMA), dessen ehemaliger Direktor Thomas Braden ein CIA-Mitarbeiter war. Institutionen wie das MOMA fungierten als Tarnorganisationen für die Pläne der CIA und verschafften den Ereignissen einen Anschein von Plausibilität und Seriosität.

Auf dem Höhepunkt ihres Einflusses gab die CIA einflussreiche Zeitschriften heraus, baute ein Buchverlagsimperium auf, das antikommunistische Literatur propagierte, beschaffte Geld für die Produktion von Kinohits, gründete akademische Zeitschriften und sponserte Konferenzen in aller Welt.

Chuck D, zweiter von rechts, Lyor Cohen, Mitte, und Antony Blinken, zweiter von Mitte. Foto | US-Außenministerium

Die CIA förderte das Werk von George Orwell, machte Werbung für seine Bücher und finanzierte 1954 sogar die Verfilmung von „Animal Farm“. So verdankte der Autor, der am ehesten mit Propaganda und staatlicher Kontrolle der Gesellschaft gleichzusetzen ist, seine enorme Popularität zu einem nicht geringen Teil einer gigantischen, jahrzehntelangen CIA-Propagandakampagne.

Russische Dissidenten wie Boris Pasternak verdankten ihre Bekanntheit ebenfalls der Arbeit des Kongresses für kulturelle Freiheit. Das antikommunistische Epos „Dr. Schiwago“ wurde von der CIA-Tarnorganisation übersetzt und sowohl innerhalb als auch außerhalb des kommunistischen Blocks in Umlauf gebracht. So ist ein Großteil dessen, was wir im Westen als klassische und grundlegende Werke der modernen Gesellschaft betrachten, in Wirklichkeit teilweise ein Produkt der CIA-Aktivitäten.

Der Kongress für kulturelle Freiheit bemühte sich, den Anschein zu erwecken, als sei er tatsächlich eine linke Organisation, und zog es vor, keine offenkundig konservative oder reaktionäre Kunst oder Inhalte zu unterstützen. Er war darauf bedacht, radikaler klingende Intellektuelle für seine Sache zu gewinnen, solange sie bereit waren, die Sowjetunion, China, Kuba oder andere Feinde der USA anzugreifen und damit die amerikanischen Bemühungen um einen Regimewechsel zu unterstützen. Dazu gehörte auch Hook selbst, der ein ehemaliger Kommunist war. Der Kongress gründete eine Vielzahl scheinradikaler Gruppen, die die weltweite kommunistische Bewegung diffamieren, die Idee fördern sollten, dass die USA und Westeuropa linken Dissens tolerieren, und die potenzielle Radikale zu Hause in sinnlosen Organisationen fesseln und verwirren sollten, die nichts tun würden, um die Macht wirklich herauszufordern.

Die USA versuchten jedoch nicht nur, die Hochkultur zu kapern. Die CIA gab auch Astrologiezeitschriften und Klatschblätter heraus, die alle einen subtilen (und oft auch nicht so subtilen) antikommunistischen Unterton hatten.

Das Projekt wurde bis zum erfolgreichen Sturz des Kommunismus und Osteuropas fortgesetzt – Ereignisse, bei denen die US-Regierung eine bedeutende Rolle spielte. Es gibt seit langem sehr starke Gerüchte, dass die CIA den Scorpions-Hit „Winds of Change“ als Propaganda für den Regimewechsel geschrieben und gefördert hat. David Hasselhoff – der amerikanische Sänger, der in Deutschland seit langem auf unerklärliche Weise populär ist – hat unterdessen stark angedeutet, dass er mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet hat, um die Berliner Mauer zu Fall zu bringen. Sein Lied „Looking for Freedom“ wurde zur inoffiziellen Hymne der Mauerzerstörung, und er spielte es 1989 vor einer großen Berliner Menschenmenge.

Nach eigenen Angaben waren auch Chuck D und Public Enemy an der Zerstörung der Berliner Mauer beteiligt. Die Gruppe reiste in die deutsche Stadt und spielte dort Konzerte. Der Rapper erklärte, dass der Anblick von Hip-Hop-Konzerten in West-Berlin zu ihrer Frustration über das System, in dem sie lebten, beitrug. „Die Fans aus dem Osten [Berlin] können nicht dorthin kommen, und je näher sie der Mauer kommen, desto weniger denken sie an Hip-Hop an der Mauer“, sagte er.

Verkaufen einer Fantasie

Die Botschaft von der Freiheit, die die USA vermittelten, war ein totales Hirngespinst. In Wirklichkeit durften die schwarzen Stars, die um die Welt geschickt wurden, um die Idee zu verbreiten, dass die USA die Heimat von Freiheit und Toleranz seien, viele Musiksäle in ihren Heimatstaaten nicht einmal betreten, geschweige denn dort spielen. Echte Linke wurden im Rahmen der antikommunistischen McCarthy-Hexenjagd rücksichtslos aus dem öffentlichen Leben verbannt.

Darunter befanden sich viele der größten Talente Amerikas. Der Sänger Paul Robeson und der Schauspieler Charlie Chaplain mussten ihr Leben lassen, weil sie den Sozialismus unterstützten. Letzterer konnte die letzten 25 Jahre seines Lebens nicht mehr in die Vereinigten Staaten zurückkehren, weil er befürchtete, wegen seiner politischen Ansichten verhaftet zu werden. Der Wissenschaftler Albert Einstein wurde von den Behörden misstrauisch beäugt und von einflussreichen Positionen ausgeschlossen, weil er sich sozialistisch organisierte. Der Dramatiker Arthur Miller und seine Frau, die Schauspielerin Marilyn Monroe, wurden ständig wegen ihrer politischen Einstellung verfolgt.

Aber ihre Behandlung war nichts im Vergleich dazu, wie die US-Behörden gegen schwarze Führer wie Malcolm X und die Black Panther vorgingen – Gruppen, die als Inspiration für Chuck Ds Karriere dienten. Im Jahr 1969 ermordete die Polizei den Black-Panther-Führer Fred Hampton in Chicago, und 1985 führte die Polizei in Philadelphia einen Luftangriff auf die schwarze Befreiungsorganisation MOVE durch, bei dem ein ganzer Wohnblock zerstört und 11 Menschen getötet wurden.

Noch bemerkenswerter ist jedoch die Art und Weise, wie die CIA diese „Goodwill“-Tourneen schwarzer Künstler als Tarnung nutzte, um sich afrikanischen Führern zu nähern und Attentate zu verüben. Ein Beispiel dafür ist Louis Armstrongs Tournee durch den Kongo im Jahr 1960. Das gerade unabhängig gewordene Land hatte gerade Patrice Lumumba zum Präsidenten gewählt. Der junge und charismatische Lumumba war ein Radikaler, der glaubte, dass die immensen Ressourcen seines Landes für den Aufbau einer demokratischen, egalitären Gesellschaft genutzt werden sollten. Für CIA-Direktor Allen Dulles, der ihn als „afrikanischen [Fidel] Castro“ bezeichnete, war dies sein Todesurteil.

Die CIA schloss sich der Tournee der Jazz-Legende an, begleitete ihn durch das Land und sammelte wichtige Informationen über Lumumbas Aufenthaltsort und Sicherheit, um ein Attentat zu verüben. Lumumba wurde ein paar Monate später ermordet. Die Identität des Mörders ist nach wie vor umstritten, fest steht jedoch, dass der Kongo nach seinem Tod in eine 60 Jahre andauernde Spirale aus Diktaturen und Bürgerkrieg geriet, von der er sich bis heute nicht erholt hat. Trotz der Gewalt kontrollieren westliche Konzerne weiterhin die riesigen Bodenschätze des Landes.

1962 gab die CIA Informationen an die Apartheid-Regierung in Südafrika weiter, die zur Verhaftung und 27-jährigen Inhaftierung von Nelson Mandela führten. Eine Untersuchung von Seymour Hersh für die New York Times ergab, dass die CIA am Sturz von Ghanas erstem Präsidenten Kwame Nkrumah beteiligt war, der weithin als einer der besten Führer gilt, die der Kontinent je hervorgebracht hat.

Unsinnige Antworten

Chuck D ist sich der Geschichte bewusst, dass die CIA dieses Programm zum Sturz von Ländern und zur Ermordung ausländischer Staatsoberhäupter eingesetzt hat, wie er in seinem Interview mit Historic.ly erwähnte. Dennoch besteht er darauf, dass „ich nichts mit der verdammten Regierung zu tun habe. Deren Sprache ist Blut, Bomben und Kugeln“.

Er lieferte eine einzigartige Rechtfertigung für die Zusammenarbeit mit der Macht, die er zu bekämpfen behauptete, indem er argumentierte, dass die moderne Welt die Regierungen so weit überwunden hat, dass der Nationalstaat nicht mehr relevant ist. Daher sei es akzeptabel, mit allen Regierungen zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele durchzusetzen. Wie er sagte:

“Man hat mir vorgeworfen, dass ich mit dem Außenministerium der Vereinigten Staaten zusammenarbeite, und ich sage den Leuten im Grunde, dass sie diese Symbole und diese Titel aus ihrem verdammten Kopf bekommen sollen. Dieser Scheiß ist nicht mehr gültig. So etwas wie beschissene Länder und Nationen gibt es wirklich nicht. Es ist die Technologie, die das geworden ist. Mein einziges Ding und mein einziger Hintergedanke ist Hip-Hop-Musik, Rap, Kunstkultur, das ist es! Das ist meine verdammte Religion und meine verdammte Nation an diesem Punkt. Ich traue keiner Regierung. Sie sind alle gleich.“

Auf die Frage, ob es seiner Glaubwürdigkeit schade, mit einer Operation zum Regimewechsel in Verbindung gebracht zu werden, betonte er, dass sich die Zeiten geändert hätten. „Das ist 75 Jahre her! Die Jazz-Botschafterschaften, wenn sie über Louis Armstrong und Ella Fitzgerald sprechen, das war 1952 im Kalten Krieg. Was zum Teufel hat das mit 2025 zu tun?“, erwiderte er. Er wies auch darauf hin, dass er keine finanzielle Entschädigung für die Partnerschaft erhält.

Der große israelische Lauf-Rap

Neben Chuck D. im Weißen Haus stand Lyor Cohen, den er seit langem als seinen „Mentor“ bezeichnet. Cohen ist seit langem einer der mächtigsten Männer im Rap-Business, aber mit seiner Ernennung zum globalen Leiter der Musikabteilung von YouTube im Jahr 2016 wurde er zur wohl wichtigsten Person in der Musikindustrie.

Cohen wurde in New York City als Sohn israelischer Eltern mit engen Verbindungen zur zionistischen paramilitärischen Gruppe Haganah geboren. Sein Vater, Elisha, war Mitglied der berüchtigten Harel-Brigade während der Nakba 1948. Die Harel-Brigade spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermordung Tausender Palästinenser und der Vertreibung Hunderttausender weiterer. Dazu gehörte auch die Durchführung eines biologischen Krieges gegen die einheimische Bevölkerung. Nach dem Krieg von 1948 wurde er Offizier in den israelischen Verteidigungsstreitkräften.

Lyors prägende Jahre verbrachte er in Kfar Haim in Israel, in einer Siedlung, die nach Haim Arlosoroff benannt ist, einem zionistischen Unterhändler, der in den 1930er Jahren mit Nazi-Deutschland zusammenarbeitete und deutsche Juden und ihr Vermögen ins historische Palästina transferierte.

Seine ersten Schritte im Hip-Hop machte er in den 1980er Jahren bei Russell Simmons’ Rush Management, wo er mit Größen wie Run-DMC und den Beastie Boys zusammenarbeitete, bevor er Präsident von Def Jam Records wurde, einem kultigen Label, das mit vielen der größten Namen der Branche verbunden ist.

Lyor Cohen, Mitte rechts, bei der Beerdigung des ermordeten Rappers Jam Master Jay in Queens, New York. Ed Bailey | AP

In den 1980er Jahren begann er mit Public Enemy zu arbeiten und versuchte sofort, das Image der Band zu verbessern. Cohen setzte sich erfolgreich bei Chuck D dafür ein, Professor Griff von Public Enemy zu entlassen, nachdem dieser antisemitische Bemerkungen gemacht hatte. Während seiner Zeit bei Warner Music behinderte er Berichten zufolge die Promotion und Veröffentlichung eines Albums von Lupe Fiasco, einem Künstler, der für seine radikale Politik und sein Engagement für die Befreiung der Palästinenser bekannt ist. In jüngster Zeit, im November letzten Jahres, auf dem Höhepunkt des Interesses an Israels Angriff auf Gaza, haben ihn einige mit der Entscheidung von YouTube in Verbindung gebracht, den Song „Terrorist“ von MintPress’ Lowkey nach fast 14 Jahren und 5,5 Millionen Aufrufen von der Plattform zu entfernen.

Obwohl Cohens Macht legendär ist, zieht er es vor, sich aus dem Rampenlicht zu halten. In „The Rape Over“, einem Song von Yasinn Bey (früher bekannt als Mos Def), in dem es darum geht, wie die Kräfte der Konzerne den Hip-Hop übernommen haben, wird Cohen als der „große Israeli [der] diesen Rap-Scheiß leitet“ bezeichnet. Der Song, und insbesondere dieser Text, wurde als antisemitisch verurteilt und aus dem Backkatalog des Rappers entfernt; der Track wurde praktisch verboten.

Der Vorfall ist ein Mikrokosmos dafür, wie eine einst politisch bewusste, revolutionäre und politisch völlig unkorrekte Kunstform durch die Kräfte der Konzerne entstellt und umgestaltet wurde, um sie denen an der Spitze der Gesellschaft schmackhafter zu machen. Chuck D ist bei weitem nicht die erste alte Rap-Legende, die des Ausverkaufs beschuldigt wird. Ice-T wurde durch die Veröffentlichung von Tracks wie „Cop Killer“ berühmt und spielte schließlich eine Rolle in Law and Order: Special Victims Unit“. Ice Cube hingegen hat sich von „Fuck the Police“ und „Arrest the President“ auf die Seite von Donald Trump geschlagen.

(Konter)revolutionärer Rhythmus

Trotz des offiziellen Endes des Kalten Krieges haben die Vereinigten Staaten nie aufgehört, Musik und Musiker zu nutzen, um Unruhen zu schüren und Regimewechsel herbeizuführen. Im Jahr 2021 unterstützten und förderten sie eine Konterrevolution in Kuba, die von Hip-Hop-Künstlern angeführt wurde, die sie bereits seit Jahren finanziert und gefördert hatten.

Zu diesen Künstlern gehört vor allem Yotuel, dessen Lied „Patria y Vida“ zur Hymne der gescheiterten Bewegung wurde. Der Song wurde von allen möglichen US-Beamten öffentlich gefördert, bis hin zu Präsident Biden selbst. Der Song und die regierungsfeindliche Hip-Hop-Bewegung wurden von den etablierten Medien wie NPR und der New York Times in den höchsten Tönen gelobt.

Die Öffentlichkeit wurde jedoch nicht darüber informiert, dass kubanische Rapper wie Yotuel von der US-Regierung rekrutiert und gefördert wurden, um Unzufriedenheit zu säen und einen Regimewechsel auf der Insel herbeizuführen.

In der Datenbank der National Endowment for Democracy (NED) – einer Organisation, die von der Reagan-Administration als Tarnorganisation für die CIA gegründet wurde – werden in der Publikation 2021 mehrere solcher Projekte aufgeführt.

Ein Projekt mit dem Titel Empowering Cuban Hip-Hop Artists as Leaders in Society„ (Ermächtigung kubanischer Hip-Hop-Künstler als Führungspersönlichkeiten in der Gesellschaft) zielt beispielsweise darauf ab, Bürgerbeteiligung und sozialen Wandel zu fördern“ und das Bewusstsein für die Rolle zu schärfen, die Hip-Hop-Künstler bei der Stärkung der Demokratie in der Region spielen“. Ein anderes Projekt mit dem Titel „Förderung der Meinungsfreiheit in Kuba durch die Künste“ behauptet, dass es lokalen Künstlern bei Projekten im Zusammenhang mit „Demokratie, Menschenrechten und historischem Gedächtnis“ hilft und dazu beiträgt, „das Bewusstsein für die kubanische Realität zu stärken“.

Während der kubanischen Proteste bot die Schwesterorganisation des NED, USAID, Gruppen, die die Kultur nutzen, um einen sozialen Wandel in Kuba herbeizuführen, Finanzmittel in Höhe von 2 Millionen Dollar an. In der Ankündigung selbst wird auf Yotuels Lied Bezug genommen und den Antragstellern suggeriert, dass sie sich mehr Inhalte in dieser Richtung wünschen. „Künstler und Musiker sind auf die Straße gegangen, um gegen die Unterdrückung durch die Regierung zu protestieren, und haben Hymnen wie ‘Patria y Vida’ produziert, die nicht nur ein größeres weltweites Bewusstsein für die Notlage des kubanischen Volkes geschaffen haben, sondern auch als Aufruf zum Wandel auf der Insel dienen“, heißt es in der Mitteilung.

In Venezuela finanzierte und unterstützte der NED Rockbands, deren Musik auf die Destabilisierung und den Sturz der sozialistischen Regierung abzielte. Im Jahr 2011 war der NED beispielsweise an etwa zwei Dutzend Vereinbarungen zur Finanzierung der Aufführung und Verbreitung solcher Musik beteiligt. Sie half bei der Finanzierung eines nationalen Musikwettbewerbs, bei dem die Gewinner in Caracas auftraten. In den Dokumenten, die im Rahmen des Gesetzes über die Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt wurden, heißt es, dass das Projekt darauf abzielte, „die venezolanische Jugend zum Nachdenken über die Meinungsfreiheit, ihre Verbindung zur Demokratie und den Zustand der Demokratie im Land anzuregen“.

Der reaktionäre Charakter der regierungsfeindlichen Opposition in Venezuela ist jedoch so groß, dass die lokalen Organisatoren des Wettbewerbs den Song „Primates“ zum nationalen Gewinner wählten – ein Lied, das die (hauptsächlich schwarze und gemischtrassige) Regierung und ihre Anhänger als untermenschliche Affen und Gorillas verglich – vielleicht ein wenig zu direkt für Leute wie Antony Blinken und das Außenministerium, das „Patria y Vida“ unterstützte.

Blinken selbst hat die Musik genutzt, um eine politische Agenda voranzutreiben. Im Mai dieses Jahres spielte er in einer Kiewer Bar vor zahlreichen Fernsehkameras eine Coverversion von Neil Youngs „Rockin’ in the Free World“. Die Botschaft, die er damit vermitteln wollte, war, dass Amerika an der Seite der Ukraine und für die Freiheit gegen die autoritäre Diktatur im Kreml steht. Was Blinken jedoch entweder vergaß oder sich nicht darum kümmerte, ist, dass „Rockin’ in the Free World“ ein satirischer Protestsong ist, der sich darüber lustig macht, wie Politiker in den USA Oden an die „Freiheit“ singen, während die Menschen dort hungern und auf der Straße schlafen.

Big Tech und Big Brother

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen YouTube und dem Außenministerium wird die Plattform pro-amerikanische Musik und Botschaften in der ganzen Welt verbreiten, angeblich um den „Frieden“ zu fördern. Die Vereinigten Staaten befinden sich jedoch seit 229 ihrer 248-jährigen Geschichte im Krieg. Ihre Militärausgaben übertreffen die aller anderen Länder zusammengenommen, und sie betreiben ein Netz von rund 1.000 Militärstützpunkten rund um den Globus, von denen fast 400 China einkreisen. Es hat nach eigenen Angaben allein zwischen 1991 und 2022 251 ausländische Militärinterventionen durchgeführt und unterstützt derzeit einen Völkermord in Gaza. Die Vorstellung, dass sie mit dieser neuen Initiative den Frieden vorantreiben will, ist daher mindestens so zweifelhaft wie ihre früheren Behauptungen, während des Kalten Krieges die „Freiheit“ zu fördern.

Dies ist jedoch bei weitem nicht die einzige Verbindung von YouTube zum nationalen Sicherheitsstaat der USA. Seine Muttergesellschaft, Google, ist im Wesentlichen eine Schöpfung der CIA. Sowohl die CIA als auch die NSA finanzierten die Doktorarbeit des Google-Gründers Sergey Brin, und hochrangige CIA-Beamte überwachten die Entwicklung von Google in der Phase vor der Markteinführung. Noch im Jahr 2005 war die CIA ein Hauptaktionär von Google. Diese Anteile resultierten aus der Übernahme von Keyhole, Inc. durch Google, einer von der CIA unterstützten Überwachungsfirma, deren Software schließlich zu Google Earth wurde – dem zivilen Ableger einer Spionagesoftware, mit der die US-Regierung ihre Freunde und Feinde überwacht und ins Visier nimmt. Seitdem hat sich Google zu einem wichtigen Auftragnehmer der CIA entwickelt und sich einen Cloud-Service-Vertrag im Wert von mehreren Milliarden Dollar gesichert.

Am alarmierendsten ist vielleicht, dass eine Untersuchung von MintPress News ein Netzwerk von Dutzenden ehemaliger CIA-Agenten und -Beamter aufgedeckt hat, die jetzt in leitenden Positionen bei Google und YouTube arbeiten. Zu ihnen gehören Jacqueline Lopour, Googles Senior Intelligence Collection and Trust and Safety Manager, die mehr als zehn Jahre als CIA-Analystin tätig war; Ryan Fugit, der die CIA 2019 verließ, um Senior Global Trust and Safety Manager bei Google zu werden; und Bryan Weisbard, ein ehemaliger CIA-Geheimdienstler und Beamter des Außenministeriums, der 2021 Direktor von YouTube Trust and Safety wurde.

Andere Untersuchungen von MintPress News haben ähnliche Netzwerke von Ex-CIA-Agenten in Spitzenpositionen bei Facebook, TikTok und anderen Plattformen aufgedeckt.

Diese Personen wurden nicht in politisch neutrale Bereiche wie Vertrieb oder Kundendienst berufen, sondern in Positionen, in denen sie Einfluss darauf haben, was Milliarden von Menschen täglich in ihren Newsfeeds sehen, lesen und hören, und das in der Regel mit wenig bis gar keinem relevanten Fachwissen in diesem Bereich, außer ihrer langjährigen Karriere als Spione und Spitzel.

Dass solche Personen dafür zuständig sind, echte von falschen Nachrichten zu unterscheiden, ist angesichts der langen Geschichte der CIA als Quelle von Falschinformationen äußerst problematisch. John Stockwell, ehemaliger Leiter einer CIA-Taskforce, erklärte vor laufender Kamera, wie seine Organisation Medienabteilungen auf der ganzen Welt infiltrierte, gefälschte Zeitungen und Nachrichtenagenturen schuf und falsche Nachrichten über Washingtons Feinde verbreitete. „Ich hatte Propagandisten auf der ganzen Welt“, sagte er und fügte hinzu,

“Wir pumpten Dutzende von Geschichten über kubanische Gräueltaten, kubanische Vergewaltiger [in die Medien]… Wir veröffentlichten [gefälschte] Fotos, die es in fast jede Zeitung des Landes schafften… Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde. Es war reine, rohe, falsche Propaganda, um die Illusion zu erwecken, die Kommunisten würden Babys zum Frühstück essen.“

Der nationale Sicherheitsstaat der USA ist auch eng in die Produktion von Popkultur verwickelt. Das Militär hat Tausende von Fernsehsendungen und Hollywoodfilmen produziert oder mitproduziert, darunter viele der größten Blockbuster wie Iron Man, The Avengers, Jurassic Park und Top Gun.

Die CIA hingegen war maßgeblich an der Produktion so unterschiedlicher Filme wie Mission: Impossible, Borat und Salt beteiligt. Und Videospiel-Mega-Franchises wie Call of Duty werden von ehemaligen CIA-Mitarbeitern produziert. Brian Bulatao, der Chief Administration Officer des Call of Duty-Herstellers Activision Blizzard, war früher Chief Operating Officer der CIA und damit der dritte Mann im Bunde der Behörde.

Eine MintPress-Untersuchung über die Verbindungen zwischen Call of Duty und dem nationalen Sicherheitsstaat ergab, dass Führungskräfte der Air Force ebenfalls stark in die Spieleproduktion involviert waren und Mitarbeiter von Activision Blizzard zu Militärbasen flogen, um ihnen ihre Hardware zu „präsentieren“ und die Industrie zu „glaubwürdigen Fürsprechern“ der US-Kriegsmaschinerie zu machen.

Kalter Krieg 2.0

Es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten einen neuen Kalten Krieg sowohl gegen Russland als auch gegen China anzetteln. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas stellt eine Bedrohung für die amerikanische Vorherrschaft auf dem Globus dar. Zusätzlich zu den Hunderten von Militärstützpunkten, die die beiden Nationen umgeben, wird dieser neue Krieg auch auf wirtschaftlicher, digitaler und kultureller Ebene ausgetragen. Kriegsplaner beschreiben bereits , wie die Vereinigten Staaten versuchen, China „unter den Tisch zu kehren“, indem sie beispielsweise „taiwanesische Tom Clancy“-Romane in Auftrag geben, die China dämonisieren und seine Bürger demoralisieren sollen. Mit China verknüpfte Apps wie TikTok sind von einer möglichen Löschung bedroht. YouTube-Stars arbeiten mit dem Militär zusammen, um den militärisch-industriellen Komplex bei ihren zig Millionen beeinflussbaren, jungen Fans zu fördern. Und Präsident Biden instruiert Influencer, wie sie ihren Anhängern den Ukraine-Krieg am besten erklären können.

In diesem Zusammenhang ist auch die jüngste Ankündigung des Außenministeriums zu sehen, mit Musikern zusammenzuarbeiten, um Pro-US-Propaganda in der ganzen Welt zu verbreiten. Dass sie dies tun, sollte keine Überraschung sein. Bemerkenswert ist jedoch, wie ein Musiker, der als radikale Anti-Establishment-Persönlichkeit weithin respektiert wird, sich dazu entschließen konnte, sich mit genau der Institution zusammenzutun, gegen die er seit Jahrzehnten wettert.

Auf der Pressekonferenz im Weißen Haus feierte Blinken unironisch Chuck D und stellte ihn als einen legendären Rapper aus Flushing, Queens, vor, der uns inspiriert hat, gegen die Macht zu kämpfen“. Ist Blinken nicht klar, dass er genau die Macht ist, über die Public Enemy gerappt hat? Indem er sich entschied, sich mit Blinken zusammenzutun und sich einem Projekt anzuschließen, das offen als psychologische Operation zum Regimewechsel angepriesen wird, ist Chuck D bedauerlicherweise von einem Kämpfer gegen die Macht zu einem Mitarbeiter der Macht geworden.