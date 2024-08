Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung

Von Bert Olivier

Ich habe schon früher auf die Abhandlung „Die Kunst des Krieges“ des alten chinesischen Denkers Sun Tzu angespielt, ohne jedoch ausführlich darzulegen, wie sich sein berühmtester Ausspruch (Nr. 18 des Abschnitts „Pläne schmieden“ in der Abhandlung) – „Alle Kriegsführung beruht auf Täuschung“ – auf unsere gegenwärtige Situation anwenden lässt, in der ein sehr mächtiger Feind, der von Beginn der gegenwärtigen Krise an die Initiative ergriffen hat, uns zu seinem eigenen Vorteil getäuscht hat und dies auch weiterhin tut, und zwar auf verschiedenen Ebenen.

Der Preis, der dafür zu zahlen ist, dass man Opfer der sorgfältig geplanten Aktionen wird, die manchmal geändert werden, wenn sich die Umstände ändern, ist hoch, aber ich habe den deutlichen Eindruck, dass die Bande von Schurken, die hinter diesem anhaltenden Versuch steht, den Rest von uns zu unterjochen, in letzter Zeit nicht mehr so erfolgreich war, wenn es darum ging, jeden mit ihren Tricks zu überrumpeln. Mit anderen Worten: Viele Menschen sind aus ihrem unfreiwilligen Schlummer erwacht. Dennoch lohnt es sich, sich das Ausmaß der von den Globalisten begangenen Täuschung ins Gedächtnis zu rufen, nicht nur, um uns auf mehr davon oder Variationen davon (wie „Mpox“) vorzubereiten, sondern auch, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es vielleicht an der Zeit ist, die Initiative zu ergreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Abgesehen von dem, was ich im Folgenden aufzähle, gibt es natürlich noch den umfassenderen Betrug, der sich im Laufe der Jahrzehnte ereignet hat – das, was Christie Hutcherson als „The Silent Coup“ bezeichnet, der sich im Hintergrund der alltäglichen Aktivitäten entfaltet hat. Sie fasst die „Zeitachse der demokratischen Pläne zur Aushöhlung Amerikas“ zusammen und schreibt:

1944: Das Abkommen von Bretton Woods gründet den IWF und die Weltbank und fördert eine globale Wirtschaftspolitik, die nach Ansicht einiger die nationale Souveränität untergräbt.

1971: Gründung des Weltwirtschaftsforums (WEF), das von Klaus Schwab gegründet wurde, um globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten.

1973: Gründung der Trilateralen Kommission durch David Rockefeller, um die Zusammenarbeit zwischen Nordamerika, Europa und Asien zu fördern.

1977: Die Politik der Carter-Administration, einschließlich der Schaffung des Bildungsministeriums, wird als Zentralisierung der Kontrolle über das Bildungswesen angesehen.

1992: Der Erdgipfel von Rio führt zur Verabschiedung der Agenda 21, die globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung setzt.

1994: Das von Joe Biden verfasste Kriminalitätsgesetz, das zu Masseninhaftierungen und zur Manipulation sozialer Strukturen führt.

2001: Der Patriot Act, der nach dem 11. September 2001 in Kraft getreten ist, untergräbt die bürgerlichen Freiheiten und erweitert die staatliche Überwachung.

2008-2016: Die Obama-Regierung 2009: Obamas erste Amtszeit mit Unterstützung von George Soros. 2015: Unterzeichnung des Iran-Atomabkommens (JCPOA). 2016: TPP, das auf die Schaffung eines globalen Wirtschaftsblocks abzielt.

2020: Die Wahl und die Covid-19-Pandemie werden genutzt, um das Narrativ des „Great Reset“ voranzutreiben. Biden wird inmitten von Vorwürfen der Wahlmanipulation und der Unterstützung durch globalistische Geldgeber gewählt.

Es lohnt sich, Hutchersons informativen Artikel in seiner Gesamtheit zu lesen, da er sehr umfangreich ist und eine systematische Auflistung aller Personen und Organisationen enthält, die an dieser schleichenden Untergrabung der Souveränität Amerikas (und damit auch vieler anderer Länder) beteiligt sind. Auch an Scharfsinn mangelt es ihr nicht. Nehmen Sie zum Beispiel diese scharfsinnige Beobachtung von ihr:

“Die große Täuschung“ enthüllte das Ausmaß, in dem ein Präsident von unsichtbaren Kräften eingesetzt und kontrolliert werden kann, was die Art der Führung und des Regierens in einem Land grundlegend verändert. Der ehemalige Präsident Barack Obama gab in einem Interview, in dem er über eine dritte Amtszeit spekulierte, einen aufschlussreichen Einblick: „Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Arrangement treffen könnte, bei dem ich einen Ersatzmann habe, einen Frontmann oder eine Frontfrau, die einen Ohrhörer haben und ich nur in meinem Keller in meiner Jogginghose bin und die Sachen durchsehe, und ich könnte sozusagen den Text vortragen, aber jemand anderes würde das ganze Reden und die Zeremonie übernehmen, dann wäre das für mich in Ordnung. Diese Bemerkung war zwar im Scherz gemeint, unterstreicht aber das Potenzial für Einflussnahme hinter den Kulissen in einer Präsidentschaft.

Wenn wir uns auf den letzten Punkt der obigen „Zeitleiste“ konzentrieren, nämlich die „Covid-19-Pandemie, die dazu benutzt wurde, die ‚Great Reset‘-Erzählung voranzutreiben“, wissen wir inzwischen, dass das Niveau und das Ausmaß der Täuschung in diesem Bereich, gelinde gesagt, verblüffend war. Für viele Leser ist das nichts Neues, also werde ich mich kurz fassen.

Die so genannte „Pandemie“ und alles, was sie mit sich brachte, ist der offensichtlichste Fall einer solchen Täuschung, über die viele Einzelpersonen schriftlich berichtet haben, allen voran Persönlichkeiten wie Naomi Wolf, Robert F. Kennedy, Jr., Robert Malone, Joseph Mercola, Kees van der Pijl und andere, deren Ergebnisse ich hier nicht wiederholen muss (siehe hier für einen Überblick über die Täuschung in Form von Fehlinformationen und Desinformationen). Hier ist ein ungeheuerliches Beispiel für (absichtliche) Desinformation aus dem Jahr 2021, als Präsident Biden eine Erklärung abgab, die wie eine maßgebliche Aussage über Covid-„Impfstoffe“ und „Booster“ klang, als er verkündete (Das Weiße Haus 2021):

Ungeimpften steht ein Winter mit schweren Krankheiten und Tod bevor – wenn sie nicht geimpft sind – für sie selbst, ihre Familien und die Krankenhäuser, die sie bald überfordern werden.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Wenn Sie geimpft sind und die Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind Sie vor schweren Erkrankungen und Tod geschützt – Punkt.

Zweitens: Auffrischungsimpfungen wirken.

Drittens: Auffrischungsimpfungen sind kostenlos, sicher und bequem.

Ich brauche nicht näher auf die Verlogenheit dieser Äußerungen eines Präsidenten einzugehen, der wahrscheinlich nichts anderes als eine Marionette an einem Faden war, und es ist nicht schwer zu erraten, wer diesen Faden in der Hand gehalten hat.

Das angeblich natürlich entstandene „Virus“, das zoonotisch von einer Fledermaus und einem Schuppentier auf den Menschen „übertragen“ wurde und das sich als in einem Labor hergestellt herausstellte, hat die große Mehrheit der Menschen erfolgreich getäuscht, da sich die Informationen über seinen „Ursprung“ und seine Verbreitung in der ganzen Welt so schnell verbreiteten. Diese Täuschung wurde durch die Tatsache verstärkt, dass, wie wir heute wissen, die Gefahr, die von dem „Virus“ ausging, stark übertrieben wurde, insbesondere durch Fernsehbilder von Menschen in Krankenhäusern, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren und nach Luft rangen – etwas, von dem sich erst später herausstellte, dass es von bezahlten Schauspielern simuliert worden war (was dennoch den gewünschten Effekt hatte). Man sollte Covid zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber mit der richtigen Behandlung war es nicht wirklich eine größere Bedrohung als die Grippe.

In der Stadt, in der wir leben, wurden auch wir getäuscht, zumindest anfangs, obwohl die drakonischen (und wohl verfassungswidrigen) Covid-Abriegelungsmaßnahmen der südafrikanischen Regierung, die bald darauf folgten, unser Misstrauen schürten, was durch die schiere Lächerlichkeit anderer Maßnahmen, die damit einhergingen, wie Maskierung und soziale Distanzierung, noch verstärkt wurde. Der letzte Strohhalm war, dass die vom Gesundheitsminister zunächst „erlaubte“ Bewegung vom Polizeiminister schnell wieder verboten wurde. Wer sollte es denn besser wissen, wenn nicht diese beiden? Daraufhin weigerte ich mich, meinen täglichen Sportausflug in die Berge einzustellen; ich verlegte lediglich die Zeit auf den Abend, um mit einer Taschenlampe auf einen unserer Berge zu gehen.

Das Ausmaß der Täuschung wurde mit der Veröffentlichung der so genannten Covid-„Impfstoffe“ noch erheblich gesteigert, und zwar nicht nur, was die offensichtlichen Lügen über ihre „Wirksamkeit und Sicherheit“ betrifft (wie in dem Auszug aus Bidens obiger Erklärung hervorgehoben wird), sondern auch, indem die Öffentlichkeit über die vermeintlich fehlende heilende Wirksamkeit, ja sogar über die regelrechte „Gefahr“, die von der Verwendung herkömmlicher Medikamente wie Hydroxychloroquin und Ivermectin ausgeht, in den Wind geschlagen wurde.

Die schiere Skrupellosigkeit der „Impfstoff“-Täuschung wird immer deutlicher, da sich immer mehr Beweise für ihre Tödlichkeit häufen. Die umfassende, 521-seitige Studie über die weltweite Covid-„Impf“-Sterblichkeit von Dr. Denis Rancourt, Joseph Hickey und Christian Linard, die im Juli 2024 veröffentlicht wurde, beziffert die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-„Impfstoffen“ auf 16,9 Millionen „bis Ende 2022“, mit der eindeutigen Schlussfolgerung, dass wahrscheinlich noch mehr solcher Todesfälle folgen werden. Die Autoren der Studie nehmen kein Blatt vor den Mund und verkünden, dass:

Wir sind gezwungen festzustellen, dass das öffentliche Gesundheitswesen und seine Vertreter im Wesentlichen die gesamte übermäßige Sterblichkeit in der Covid-Periode verursacht haben, und zwar durch Angriffe auf die Bevölkerung, schädliche medizinische Eingriffe und die Einführung des Covid-19-Impfstoffs. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Sterblichkeitsrate nicht besonders hoch gewesen wäre, wenn keine Pandemie ausgerufen worden wäre und die Erklärung nicht umgesetzt worden wäre.

Noch bedenklicher ist, dass dies am Ende dieses Artikels (von Rhoda Wilson) hinzugefügt wird:

Erwarten Sie noch viel mehr Tod und Zerstörung durch diese langsam abtötenden Biowaffen-„Impfstoffe“, die nicht nur im Laufe der Zeit schwere Nebenwirkungen verursachen, sondern ihre Empfänger im Wesentlichen in genetisch veränderte menschliche Spike-Protein-Fabriken verwandelt haben. Der beste Weg, diese schweren Nebenwirkungen wie Turbokrebs abzuschwächen, könnte darin bestehen, kostengünstige, neu entwickelte Medikamente in Betracht zu ziehen, die tatsächlich Krankheiten heilen… Die wollen Sie tot sehen. Ergeben Sie sich NICHT.

Inzwischen sollte klar sein, dass die Monster, die diesen sich entfaltenden Demozid geplant und ausgeführt haben, Sun Tzus Grundsatz, dass „alle Kriegsführung auf Täuschung beruht“, bis zum Äußersten beherzigt haben und dies immer noch tun. Aber ihre heimtückischen Pläne – zumindest einige von ihnen, wenn auch noch nicht alle – sind aufgedeckt worden, und einige Leute haben (im Gegensatz zu anderen) keine Angst, sie an die Öffentlichkeit zu bringen, wie z. B. japanische Wissenschaftler und Staatsanwälte, die eine Arbeitsgruppe gebildet haben, um die kolossale Welle von Todesfällen zu untersuchen, die auf die „Impfungen“ der Bevölkerung gefolgt ist. Sie bezeichnen dies kompromisslos als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und wollen die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen.

Darüber hinaus hat Japan den Notstand ausgerufen, da bei Millionen von Bürgern, die die mRNA-Covid-„Impfstoffe“ erhalten haben, selbstorganisierende Nanobots entdeckt wurden. Die Informationen über diese traumatisierende Entdeckung wurden von Forschern einer japanischen Universität in der angesehenen Zeitschrift International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research veröffentlicht, was bedeutet, dass sie genügend Gewicht haben, um selbst die entschiedensten Befürworter der „Sicherheit und Wirksamkeit“ dieser experimentellen Impfungen von ihrem dogmatischen Glauben abzubringen. Die Täuschung ist dabei, vor aller Welt entlarvt zu werden, und das ist kein schöner Anblick.

In dem oben erwähnten Artikel – der anschauliche Informationen über den Inhalt der mRNA-„Impfstoffe“ enthält – heißt es unter anderem, dass:

Dr. Young Mi Lee und Dr. Daniel Broudy von der Okinawa Christian University entdeckten diese „ungenannten zusätzlichen technischen Komponenten“, indem sie unbenutzte Vaxx-Fläschchen drei Wochen lang isolierten und sie dann unter 400-facher Vergrößerung untersuchten. Lee und Broudy sahen, dass die Nanotechnologie, wenn sie unter Strom gesetzt wurde, „Scheiben, Ketten, Spiralen, Röhren und rechtwinklige Strukturen“ erzeugte. Die Forscher … glauben, dass diese mysteriösen Nanopartikel für die explosionsartige Zunahme von „Turbokrebs“ und Autoimmunkrankheiten auf der ganzen Welt verantwortlich sind. Sie schlussfolgerten in der Studie auch ihren Verdacht, dass diese intelligenten mikroskopischen Komponenten Teil des von der Elite „seit langem geplanten und gut finanzierten Internet der Körper“ sind, das als eine Art „synthetisches globales Zentralnervensystem“ beschrieben wurde, das die Menschen in steuerbare „biohybride Magnetroboter“ verwandelt. Die Studie endet mit der Forderung nach einem weltweiten Verbot aller mRNA-Spritzen, bis diese Nanoroboter langfristig untersucht worden sind. Sie fordern auch, dass die Bezeichnungen „v*ccine“ und „safe and effective“ entfernt werden, da das Gebräu, das Milliarden von Menschen injiziert wird, offiziell keines von beiden ist.

Es ist nahezu unbegreiflich, dass es Lebewesen gibt, die in jeder Hinsicht als Menschen durchgehen, obwohl dieser Anschein wahrscheinlich nur eine Verkleidung ist. Denn was für ein Wesen maßt sich – wie Bill Gates – das Recht an, menschliche Körper zu „patentieren“, um diese Körper (die Ihnen und mir gehören) als drahtlose Sender zu nutzen (wie im letzten oben verlinkten Video erklärt)? Hat ihm irgendjemand das Recht gegeben, dies zu tun?

Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf den merkwürdigen Zwang der (Nicht-)Eliten, auf den der Moderator (im letzten Video oben) hinweist, nämlich auf die merkwürdige Tatsache, dass diese Psychopathen dem Rest von uns im Voraus sagen, was sie in petto haben – wie im Fall von Bill Gates. Ich habe an dieser Stelle schon einmal über den von den Obamas produzierten Film “Leave the World Behind” geschrieben, der ein Beispiel für die so genannte „vorausschauende Programmierung“ ist, bei der sie uns im Voraus an etwas gewöhnen, das sie zu entfesseln planen, in diesem Fall einen Cyberangriff, der das Internet zum Einsturz bringen soll, und damit schließlich auch das Stromnetz und natürlich die Weltwirtschaft.

Angesichts der allgegenwärtigen Täuschung in Bezug auf den „Virus“, die „Pandemie“ und die „Impfstoffe“ mag es so aussehen, als ob dies eine Abweichung von ihrer Regel darstellte, uns ihre Pläne irgendwie mitzuteilen, aber das ist der falsche Eindruck. Einige werden sich vielleicht an das Ereignis 201 erinnern, bei dem – in Form einer Art „Tabletop-Übung“ – die Konturen der (damals) kommenden „Pandemie“ im Voraus umrissen wurden, ohne ausdrücklich zu sagen, dass diese „in der Pipeline“ war. Obwohl es keine Übertreibung ist, zu sagen, dass die Globalisten den Rest von uns in Bezug auf die meisten, wenn nicht sogar alle, ihrer Versuche, uns zu zerstören, getäuscht haben, muss diese Aussage im Zusammenhang mit der „Politik“ gesehen werden, uns im Voraus auf getarnte Weise darüber zu informieren. Wir sollten lernen, diese getarnten Botschaften zu entschlüsseln.