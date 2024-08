Das ist kein Kapitalismus

Von Jeffrey A. Tucker

Das Wort Kapitalismus hat keine stabile Definition und sollte wahrscheinlich für immer in Rente geschickt werden. Das wird jedoch nicht geschehen, weil zu viele Menschen in seine Verwendung und seinen Missbrauch investiert sind.

Ich habe es längst satt, meine Definition über das Verständnis anderer stellen zu wollen, und betrachte Streitigkeiten über Vokabeln und Wörterbuchdefinitionen im Allgemeinen als Ablenkung von der eigentlichen Debatte über Konzepte und Ideale.

Im Folgenden geht es nicht darum, genau zu definieren, was der Kapitalismus ist (mein Freund CJ Hopkins ist nicht der Einzige, der ihn als einst emanzipatorisch, jetzt aber räuberisch beschreibt ), sondern vielmehr darum, die vielen Wege aufzuzeigen, auf denen die Wirtschaftssysteme der industrialisierten Welt eine harte Abkehr vom gesamten Ethos der Freiwilligkeit im kommerziellen Sektor vollzogen haben.

Tun wir dennoch so, als könnten wir uns auf eine stabile Beschreibung einer kapitalistischen Wirtschaft einigen. Nennen wir sie das System des freiwilligen und vertraglichen Austauschs von ansonsten anfechtbaren und in Privatbesitz befindlichen Eigentumstiteln, das Kapitalakkumulation ermöglicht, sich einer Planung von oben nach unten entzieht und sozialen Prozessen Vorrang vor staatlicher Planung einräumt.

Im Idealfall ist es das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft der Zustimmung.

Dies ist natürlich ein Idealtypus. So beschrieben, ist es untrennbar mit der Freiheit als solcher verbunden und verbietet staatliche Planung, Enteignung und rechtliche Privilegien für einige gegenüber anderen. Wie verhält sich der Status quo dazu? Unsere Wirtschaftssysteme versagen in unzähligen Punkten auf ganzer Linie, mit allen zu erwartenden Ergebnissen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Auflistung aller Aspekte, in denen das US-System nicht dem Idealtypus eines kapitalistischen Marktes entspricht.

1. Regierungen sind zu den Hauptkunden von Technologie- und Medienplattformen geworden und haben ein Ethos der politischen Ehrerbietung und Zusammenarbeit geschaffen, das zu Überwachung, Propaganda und Zensur führt. Dies geschah so allmählich, dass viele Beobachter die Wende einfach nicht bemerkten. Sie behielten ihren Ruf als aufstrebende kapitalistische Unternehmen bei, selbst als eine Plattform nach der anderen zu Handlangern der Staatsmacht wurde. Es begann mit Microsoft, dehnte sich auf Google aus, kam zu Amazon, insbesondere mit seinem Webdienst, und bahnte sich seinen Weg zu Facebook und Twitter, selbst als Steuern, Vorschriften und die intensive Durchsetzung des geistigen Eigentums die gesamte Digitaltechnikbranche konsolidierten.

Im Zuge des Wandels behielten diese Unternehmen irgendwie ihren Ruf als Disruptoren mit einem libertären Ethos bei, auch wenn sie immer mehr im Dienste der Prioritäten des Regimes eingesetzt wurden. Als Trump 2016 sein Amt antrat und der brasilianische Jair Bolsonaro und der britische Boris Johnson eine populistische Widerstandskraft zu bilden schienen, begann das harte Durchgreifen. Mit Covid-Lockdowns traten all diese Plattformen in Aktion, um die öffentliche Panik zu schüren, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und Propaganda für unerprobte und unnötige Aufnahmen einer experimentellen Technologie zu machen. Die Tat war vollbracht: All diese Institutionen wurden zu treuen Dienern eines entstehenden korporatistischen Imperiums.

Jetzt arbeiten sie voll und ganz mit dem zensur-industriellen Komplex zusammen, während die wenigen Ausreißer wie Elon Musks X und Rumble unter enormen Druck geraten, sich anzupassen und mitzumachen. Der CEO von Telegram wurde verhaftet, nur weil er den Five-Eyes-Regierungen keine Hintertür zur Verfügung gestellt hat, während NATO-Staaten Ermittlungen durchführen und Verhaftungen vornehmen, nur weil sie respektlose Memes posten. Die digitale Technologie ist die bemerkenswerteste und aufregendste Innovation unserer Zeit, und doch wurde sie durch Einschüchterung und Verzerrung zu einem Hauptwerkzeug der staatlichen Macht.

2. In den USA gibt es ein Medizinkartell, das mit Regulierungsbehörden und offiziellen Institutionen zusammenarbeitet, um der Öffentlichkeit Gifte aufzudrängen, unverschämte Preise zu verlangen, mit Wirtschaftskartellen zusammenzuarbeiten, um Alternativen zu blockieren, und Sucht und Krankheit zu fördern. Die Eingriffe in den Sektor sind Legion, von der Lizenzvergabe über Arbeitgebervorgaben und vorgeschriebene Leistungspakete bis hin zu staatlicher Finanzierung und finanzieller Unterstützung durch patentgeschützte und entschädigte Pharmaunternehmen, die genau die Behörden finanzieren und kontrollieren, die sie eigentlich regulieren sollen.

Die Zeichen und Symbole der Marktwirtschaft sind zwar noch vorhanden, aber in einer stark verzerrten Form, die eine unabhängige medizinische Praxis nahezu unmöglich macht. Es handelt sich weder um Sozialismus noch um Kapitalismus, sondern um etwas anderes, nämlich um ein privates Medizinkartell, das auf Kosten der Allgemeinheit Hand in Hand mit der Ausübung von Zwangsmaßnahmen arbeitet. Und bei dem Zwang geht es nicht um die Förderung der Gesundheit, sondern um die Förderung der Abhängigkeit von Arzneimitteln auf der Grundlage von Abonnements, die sich der normalen Haftung entziehen, die sonst auf einem echten Markt gelten würde.

3. Die USA haben ein Bildungssystem, das größtenteils staatlich finanziert wird, den Wettbewerb blockiert, zur Teilnahme zwingt, die Zeit der Schüler verschwendet und eine politische Agenda der Konformität und Indoktrination vorantreibt. Die öffentliche Schulbildung in den USA hat ihre Ursprünge im späten 19. Jahrhundert, aber die obligatorischen Merkmale kamen viele Jahrzehnte später, zusammen mit dem Verbot der Arbeit von Jugendlichen, und dies mutierte später zu staatlich finanzierten Universitäten, die immer größere Teile der Bevölkerung in das System einbeziehen und schließlich mehrere Generationen mit riesigen Schulden belasten, die nicht bezahlt werden können. Die Familien, die nach Alternativen suchen, zahlen am Ende ein Vielfaches davon: durch Steuern, Studiengebühren und Einkommensverluste. Der Staat greift massiv und umfassend in das Bildungswesen ein, wobei er alle normalen kapitalistischen Kräfte ausblendet und eine umfassende staatliche Planung hinterlässt.

Das ganze System ist so schlecht, dass Lehrer, Verwaltungsangestellte und auch viele Schüler die Chance begrüßten, eine Pause einzulegen, als die Covid-Schließungen stattfanden. Viele Lehrer sind nicht zurückgekommen, und das System insgesamt ist heute schlimmer denn je, da überall private Alternativen auftauchen und der Heimunterricht verbreiteter ist als je zuvor. Dennoch verhindern Vorschriften und Auflagen die volle Entfaltung eines marktorientierten Systems, obwohl es keinen Bereich gibt, der so offensichtlich vom Markt bestimmt wird wie der größte Teil der Menschheitsgeschichte.

4. Agrarsubventionen, die riesige Industrien aufbauen, die kleinere Landwirtschaftsbetriebe vernichten, den Regulierungsapparat in Beschlag nehmen und der Öffentlichkeit schlechte Lebensmittel unterschieben. Jeder, der in der Landwirtschaft tätig ist, weiß das. Das System hat den gleichen Weg eingeschlagen wie andere Sektoren, z. B. die Technologie und die Medizin, und ist stark kartellisiert und arbeitet Hand in Hand mit staatlichen Regulierungsbehörden. Täglich werden kleine Bauernhöfe durch die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften und die Untersuchungen aus dem Geschäft gedrängt, so dass selbst die Verkäufer von Rohmilch das Klopfen an der Tür fürchten. Im Namen der Seuchenbekämpfung werden Millionen von Hühnern geschlachtet, und die Viehzüchter fürchten sich vor einem einzigen positiven Test auf eine Infektionskrankheit. Dies hat natürlich zu einer weiteren Konsolidierung der Industrie geführt, die immer stärker von patentierten Arzneimitteln, Insektiziden und Düngemitteln abhängig ist, deren Hersteller sich ebenfalls auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Wenn Robert F. Kennedy, Jr. und viele andere von einer Krise der öffentlichen Gesundheit in den USA sprechen, spielt das Lebensmittelsystem von der Produktion bis zum Vertrieb eine große Rolle, das wiederum das oben erwähnte Medizinkartell füttert.

5. Ein äußerst kompliziertes und konfiskatorisches Steuersystem, das die Anhäufung von Vermögen bestraft und die soziale Mobilität in alle Richtungen blockiert. Allein auf Bundesebene gibt es sieben bis zehn große Formen der Besteuerung in Hauptkategorien wie Einkommensteuer, Lohnsummensteuer, Körperschaftssteuer, Verbrauchssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Zölle und verschiedene Gebühren. Je nachdem, wie man sie zählt, sind es 20 oder mehr. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es noch vor 115 Jahren nur eine einzige Finanzierungsquelle für den Staat gab: den Zoll. Nachdem die Regierung mit dem 16. Zusatzartikel ihre Finger in die Einkommen gesteckt hatte – davor konnte man jeden Pfennig behalten -, folgte der Rest. Und dabei sind die staatlichen und lokalen Finanzierungen noch gar nicht berücksichtigt. Sie werden als Methoden der Planung und Kontrolle eingesetzt, wobei kein Wirtschaftszweig davor gefeit ist, sich vor seinen steuererhebenden Herren zu verbeugen, um Ermäßigungen oder Erleichterungen jeglicher Art zu erhalten. Das Endergebnis ist eine Art kommerzieller und industrieller Knechtschaft.

6. Das Fiat-Papiergeld mit frei schwankenden Wechselkursen (geboren 1971) gibt der Regierung unbegrenzte Mittel, schafft Inflation und Währungen, die niemals im Wert steigen, und stellt ausländischen Zentralbanken Investitionskapital zur Verfügung, um sicherzustellen, dass internationale Konten niemals ausgeglichen werden. Dieses neue System hat die Macht der Regierungen, die sich unbegrenzt ausdehnen, in die Höhe getrieben und das normale Funktionieren des internationalen Handels gestört. Staatsanleihen, die von Regierungen mit Zentralbanken ausgegeben werden, entziehen sich allen normalen Marktkräften und Risikoprämien, weil sie durch die Macht der Aufblähung öffentlicher Ausgaben garantiert sind. Dies gibt den Politikern, Kriegstreibern und Totalitaristen unter uns einen Blankoscheck, mit dem sie ihre schmutzige Arbeit mit endlosen Bankenrettungen, Subventionen und anderen Finanzmanipulationen erledigen können.

Genau dieser Regimewechsel hat zusammen mit der Manipulation der Zinssätze zu dem geführt, was man als Finanzialisierung bezeichnet, so dass das Großfinanzwesen so viel von dem aufgefressen hat, was einmal ein gesunder Industriesektor in den USA war, in dem Menschen tatsächlich Dinge für den Verkauf auf dem Verbrauchermarkt herstellten. Früher sorgte der Mechanismus des Preis-Warenflusses (der von allen Freihändlern von David Hume bis Gottfried Haberler beschrieben wurde) für einen Ausgleich der Konten, um sicherzustellen, dass der Handel zu gegenseitigem Nutzen führte.

Doch unter dem vom Dollar dominierten Papiergeldsystem sind die US-Schulden zu einer unendlichen Finanzierungsquelle für den internationalen industriellen Aufbau geworden, der zahllose einst florierende US-Industrien in den Ruin getrieben hat. Im Jahr 2000 befanden sich 1,8 Billionen Dollar oder 17,9 % der Gesamtschulden in ausländischem Besitz. Bis 2014 wuchs dieser Anteil auf 8,0 Billionen Dollar bzw. 33,9 % der Gesamtverschuldung an – der höchste Prozentsatz in der Geschichte der USA, und das ist in den letzten zehn Jahren so geblieben.

Das ist kein Freihandel, sondern Papierimperialismus, und er endet in einer Gegenreaktion, wie wir sie in den USA erleben. Die Lösung, die angeboten wird, sind natürlich Zölle, die sich in eine andere Form der Besteuerung verwandeln. Die wirkliche Lösung wäre ein vollständig ausgeglichener Haushalt und die Schließung des Geldhahns der Federal Reserve, aber das wird in der öffentlichen Diskussion nicht einmal erwähnt.

7. Das Gerichtssystem lädt zu erpresserischen Rechtsstreitigkeiten ein und kann nur mit tiefen Taschen bekämpft werden. Bei Rechtsstreitigkeiten geht es heutzutage nur noch darum, das lange Spiel zu spielen, in einem bösen Spiel, das sich um absolut alles drehen kann, was ein Möchtegern-Kläger zu einem Gerichtsverfahren zusammenstellen kann, sei es real oder imaginär. Unternehmer, vor allem kleine Unternehmen, leben täglich in Angst vor dieser ständigen Bedrohung. Und dies ist das Mittel, mit dem die DEI-Einstellungsstandards zur Normalität geworden sind; sie werden von risikoscheuen Managern aus Angst vor dem Bankrott durch Rechtsstreitigkeiten eingeführt. Die Ironie dabei ist, dass die wirklichen Übeltäter, wie z.B. die Pharmahersteller, von Klagen verschont bleiben und die Gerichte als Spielball der Raffgierigen herhalten müssen.

8. Ein Patentsystem, das der Privatwirtschaft Produktionskartelle gewährt und den Wettbewerb für alles von Arzneimitteln über Software bis hin zu industriellen Verfahren unterbindet. Dieses Thema ist zu umfangreich für diesen Aufsatz, aber Sie sollten wissen, dass es eine lange Geschichte von Vordenkern der freien Marktwirtschaft gibt, die die Patentmacht als nichts anderes als ein Instrument der industriellen Kartellbildung betrachten, das durch keinen Standard der kommerziellen Freiheit gerechtfertigt ist. „Geistiges Eigentum“ ist kein Eigentum im eigentlichen Sinne, sondern die Schaffung einer vorgetäuschten Knappheit durch Regulierung.

Man braucht nur die Studie von Fritz Machlup aus dem Jahr 1958 zu lesen, um das ganze Ausmaß der Fälschung zu verstehen, oder zu lesen, was Thomas Jefferson über die Kommerzialisierung von Ideen sagte: „Dass die Ideen sich frei von einem zum anderen über den Globus ausbreiten sollten, zur moralischen und gegenseitigen Belehrung der Menschen und zur Verbesserung ihres Zustandes, scheint von der Natur in besonderer und wohlwollender Weise beabsichtigt gewesen zu sein, als sie sie wie das Feuer über den ganzen Raum ausdehnbar machte, ohne ihre Dichte an irgendeinem Punkt zu verringern, und wie die Luft, in der wir atmen, uns bewegen und unser physisches Wesen haben, unfähig zur Begrenzung oder exklusiven Aneignung.“

Die Verderbnis, die durch die gesetzliche Verankerung des Eigentums an Ideen entstanden ist, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In einer Branche nach der anderen haben sie den Wettbewerb eingeschränkt, Möchtegern-Monopolisten Privilegien eingeräumt, Innovationen behindert und Lernen und Innovation abgeschnitten. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber es lässt sich nicht vermeiden. In diesem Zusammenhang empfehle ich dringend den Schläfer einer monumentalen Abhandlung von N. Stephan Kinsella: Legal Foundations of a Free Society. Die Vereinnahmung pro-kapitalistischer Denker durch die Patenttheorie stellt einen schweren Bruch in der Geschichte und in der Gegenwart dar.

9. Was die echten Eigentumsrechte betrifft, so sind sie schwächer denn je und können mit einem Federstrich außer Kraft gesetzt oder sogar abgeschafft werden, so dass nicht einmal mehr Vermieter Mieter vertreiben oder kleine Unternehmen ihre Tätigkeit aufnehmen können. Dies war in ärmeren Ländern mit despotischen Regierungen üblich, aber ein solches System ist nun auch im industrialisierten Westen üblich, so dass sich kein Geschäftsinhaber seiner Rechte an seinem eigenen Unternehmen sicher sein kann. Dies ist die verheerende Folge von Covid Lockdowns. Sie ist so gravierend, dass die verschiedenen Indizes für wirtschaftliche Freiheit noch nicht einmal ihre Messgrößen an die neue Realität angepasst haben. Offensichtlich gibt es keinen Kapitalismus im eigentlichen Sinne, wenn Millionen von Unternehmen nach dem Gutdünken von Gesundheitsbehörden geschlossen werden können.

10. Ein aufgeblähter Bundeshaushalt unterstützt mehr als 420 Agenturen, die sich über die gesamte kommerzielle Gesellschaft hinwegsetzen, die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für Unternehmer in die Höhe treiben und große Unsicherheit über die Spielregeln schaffen. Leichte Versuche der „Deregulierung“ können das Kernproblem nicht ansatzweise lösen. Es gibt kein Produkt und keine Dienstleistung, die in den USA hergestellt wird, die nicht in irgendeiner Form einem regulatorischen Diktat unterworfen ist. Wenn eines auftaucht, wie z. B. Kryptowährungen, wird es in Stücke geschlagen, bis nur noch die konformsten Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt überleben. Dies ist im Kryptobereich mindestens seit 2013 der Fall, und das Ergebnis war die Umwandlung eines disruptiven und staatenlosen Instruments in eine von der Einhaltung von Vorschriften besessene Branche, die hauptsächlich der etablierten Finanzindustrie dient.

Bitte berücksichtigen Sie all diese Faktoren, wenn das nächste Mal jemand das US-System als bestes Beispiel für die Verwüstungen des Kapitalismus anprangert. Vielleicht ist es gerade das Marketing, das auf dem heißen Stuhl sitzt. Die Vermarktung an den Verbraucher war eine Revolution in der Nutzung von Ressourcen, aber auch sie ist korrumpiert worden, um den Interessen der Macht zu dienen. Nur weil etwas auf dem Verbrauchermarkt erhältlich ist, heißt das nicht unbedingt, dass es ein Produkt der freiwilligen Matrix des Austauschs ist, von dem man sonst auf einem wirklich freien Markt profitieren würde.

Auch hier geht es mir nicht darum, über die Bedeutung eines Wortes zu streiten, sondern vielmehr darum, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, worüber sich sicherlich alle einig sind, nämlich die hegemoniale Auferlegung der kommerziellen Freiheit durch die Staatsmacht, manchmal und sogar oft in williger Zusammenarbeit mit den dominanten Akteuren in jeder Branche.

Ich bin mir nicht sicher, ob ein solches System im 21. Jahrhundert einen genauen Namen hat, es sei denn, wir wollen in die Zwischenkriegszeit zurückgehen und es als Korporatismus oder schlichtweg als Faschismus bezeichnen. Aber selbst diese Begriffe passen nicht ganz zu dieser neuen Art von überwachungsbasiertem und digitalisiertem Despotismus, der die USA und die ganze Welt erfasst hat und der private Unternehmen, die sich mit der Staatsmacht verbinden, auf gesunde Weise belohnt und Unternehmen, die dies nicht tun, brutal bestraft.