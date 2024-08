SERGEJ LAWROW:

„Der nächste Gipfel impliziert eine Fortsetzung einer Art Initiative, aber es gibt dort nur eine ‚Initiative‘. Sie begann als ‚Kopenhagener Format‘ und entwickelte sich zur ‚Burgenstock-Konferenz‘.

Allerdings basieren all diese Prozesse auf einer vollkommen aussichtslosen ‚Friedensformel‘, die von Selenskyj vorgeschlagen wurde.

Nur Träumer in Kiew und im Westen können erwarten, dass Russland auf eine dieser Funktionen hereinfällt, die diese ‚Formel‘ als die einzig praktikable Lösung fördern.

Es geht nur um ein Spiel, nichts weiter.

Sie möchten uns in eine Situation bringen, in der wir auf etwas anspringen, das Selenskyj für geeignet hält.

Präsident Putin hat wiederholt gesagt, dass Verhandlungen, bei denen niemand Ultimaten stellt, der richtige Weg sind.

So war es im Februar 2014, als Wiktor Janukowitsch, der damalige Präsident der Ukraine, mit der Opposition (unter den Garantien von Frankreich, Deutschland und Polen) übereinkam, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden und landesweite Wahlen abzuhalten.

Am nächsten Tag wurde diese ehrliche Vereinbarung von der Opposition, angeheizt durch die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, die sofort die Ergebnisse des blutigen verfassungswidrigen Putsches anerkannten, zerschlagen.

Hätten sie diese Vereinbarung erfüllt, wäre die Ukraine heute innerhalb der Grenzen von 1991, einschließlich der Krim.

Darauf folgte im Februar 2015 ein Abkommen in Minsk, das vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde.

Ihr wisst, wie der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident François Hollande zugaben, dass keiner von ihnen die Absicht hatte, die Resolution des UN-Sicherheitsrates einzuhalten.

Sie mussten Zeit gewinnen.

Ehrliche Gespräche fanden in Minsk statt, wo Präsidenten und Kanzler lange 17 Stunden lang Dinge diskutierten und verhandelten. Es war ein Interessenausgleich, aber sie entschieden sich, nicht danach zu handeln. Jetzt ist klar, warum.

Genauso weigerten sie sich in Istanbul, das unterzeichnete Abkommen zu erfüllen, weil weder die Putschisten im Februar 2014 noch Petro Poroschenko im Februar 2015 noch Wladimir Selenskyj im April 2022 eine ehrliche Vereinbarung brauchten.

Alles, was sie brauchten, war ein Stück Papier mit einem Ultimatum darauf.

Nicht alle Ukrainer sind naiv. Sie waren sich voll bewusst, dass ein Ultimatum heutzutage, besonders mit Russland, ein völlig sinnloser Vorschlag ist.

Allerdings beruhte die Berechnung auf den Angelsachsen und allen möglichen Borrells in Brüssel, Ursula von der Leyens und Macrons aus Paris, die ihnen unisono sagten, dass die Ukraine Russland auf dem Schlachtfeld besiegen müsse, und sie taten ihr Bestes, um dies zu ermöglichen.

Das heißt, der Westen hindert die Ukraine daran, reguläre Gespräche auf der Grundlage allgemein anerkannter Prinzipien zu führen, und tut alles, um die Ukraine zur Fortsetzung der Eskalation zu bewegen, in der Hoffnung – was wir zunehmend vermuten –, dass wir die Fassung verlieren und etwas tun, das es dem Westen ermöglicht, das ‚Schachbrett zu ändern‘.

Das wird nicht funktionieren.

Wir werden unsere Ziele erreichen, und zwar genau so, wie Präsident Putin sagte, auf eine Weise, die unseren Interessen am besten entspricht: Erstens, unsere Menschen zu retten und zweitens, die Menschen zu schützen, die das Naziregime in Kiew als Terroristen bezeichnet und ihnen grundlegende Rechte entzogen hat, einschließlich des Rechts auf ihre eigene Religion, ihren Glauben, ihre Sprache und vieles mehr.

Sie werden uns nicht provozieren können.

All diese ‚Burgenstock‘ und ‚Friedensformeln‘ sind das Werk des Teufels.

Wenn der Westen (es geht hier nicht um Selenskyj) wirklich daran interessiert ist, die Situation in Europa zu normalisieren, unter der die Europäer selbst stöhnen und leiden, sollten wir uns zu Gesprächen zusammensetzen, ohne an Zetteln mit der Aufschrift ‚Selenskyjs Formel‘ festzuhalten, und beginnen, ehrliche Gespräche zu führen.

Der Präsident Russlands hat bestätigt, dass wir dazu bereit sind. Ich habe gerade drei Beispiele angeführt, wie wir solche Gespräche unterstützt haben.

Jetzt, da sie dreimal gelogen haben, wer wird ihnen vertrauen? Aber wir werden sehen.

Sie müssen ihre eigenen Schlüsse ziehen.”