Westliche Fehltritte im globalen geopolitischen Schachspiel

Phil Butler

Die geopolitische Situation, in der wir uns heute befinden, ist nicht so komplex, wie es den Anschein hat. Wie bereits mehrfach angedeutet, spielen die westlichen Eliten ein Schachspiel, das nicht zu gewinnen ist. Die westlichen Führer spielen Dame oder Hufeisen in einem großen Schachspiel mit Führern wie Wladimir Putin und seinen Beratern. Es ist an der Zeit, Führungspersönlichkeiten zu wählen, die einen klaren Blick für das lange Spiel haben und nicht die Bauern opfern.

Werfen wir einen Blick auf die Ereignisse der letzten Wochen, um zu sehen, wie dieses geopolitische Spiel gespielt wird. Ein guter Ausgangspunkt ist der viel beachtete Einmarsch der Ukraine in das russische Gebiet Kursk. Westliche “Experten” haben diese verzweifelte Militäraktion als alles Mögliche bezeichnet, von einem napoleonischen Angriff auf Moskau bis zu einem brillanten Schachzug, um ein besseres Friedensabkommen mit Russland zu erzwingen. Wenn wir einen Blick hinter die westlichen Mainstream-Medien und die Pressemitteilungen verschiedener NATO-Staaten werfen, finden wir eine Realität, die Lichtjahre von dem entfernt ist, was Amerikanern, Kanadiern und Europäern vorgegaukelt wird. Man denke nur an die Berichte, dass der Einmarsch in Kursk Wladimir Putin zwingen wird, seine Gebietsgewinne im Südosten der Ukraine und in Richtung Karkow aufzugeben. Präsident Putin sagt, dass mit den ukrainischen Streitkräften innerhalb Russlands nicht verhandelt werden kann.

Zelenskys Verliererhand

Was die Schwächung der Russen an anderen Fronten angeht, so haben Putins Truppen in der Ostukraine, wo der Großteil der ukrainischen Streitkräfte festsitzt, weiter erhebliche Fortschritte gemacht. Das Schachspiel Washingtons und seiner Verbündeten in Kursk ist jedoch nur ein kurzfristiger, verzweifelter und simpler strategischer Zug in einem globalen politischen Spiel, in dem Putin und seine Kollegen im Osten schon bald “Schach und Matt” verkünden könnten. Diejenigen, die sich über meine Behauptung wundern, sollten Folgendes bedenken.

Seit einigen Jahren wächst der Einfluss und Zusammenhalt der sogenannten BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören. Und während einige westliche Analysten den Besuch Putins in Aserbaidschan, als seine Truppen in Kursk zum Rückzug gezwungen waren, negativ kommentierten, wird das “lange Spiel”, von dem ich gesprochen habe, von Putin meisterhaft gespielt. Und warum? Unmittelbar nach Putins Besuch in Baku haben die Aserbaidschaner darum gebeten, den BRICS beizutreten. Sie glauben mir nicht? Lesen Sie das westliche Eliten-Bulletin POLITICO und Sie werden die Ungeheuerlichkeit verstehen. Für Geografen: Drehen Sie Ihren Bibliotheksglobus, um zu verstehen, was der russische Präsident vorhat.

Der größere Rahmen

Während das Weiße Haus den amtierenden Präsidenten in einem Keller versteckt hält, sehen Wladimir Putin und seine Zeitgenossen von Brasilien bis China das große Ganze und spielen ein komplizierteres Spiel. Man stelle sich den Gesichtsausdruck von EU-Chefin Ursula von der Leyen vor, als sie las, dass Baku auch BRICS-Staat werden will! Im Juli war die EU-Chefin gerade in Baku und verkündete ein Memorandum of Understanding über einen Gaskorridor und andere Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung weg von Russland. Ups, der aserbaidschanische Präsident Alijew hat demnächst eine Schlinge von der Leyen und ihren Handlangern um den Hals. Wieder einmal drehen Geografen und Geologen den Globus, um zu zeigen, wo sich die Energie der Welt befindet.

Die USA verbrauchen fast 8 Milliarden Barrel Öl pro Tag (2022), Europa etwa 7 Milliarden (2023). Auf der Angebotsseite kontrollieren die heutigen BRICS-Staaten etwa 28 % des verbleibenden Erdöls. Wenn Saudi-Arabien und Venezuela hinzukommen, woran beide Länder Interesse bekundet haben, wird der gemeinsame Ölreichtum der BRICS-Länder 60 % des verbleibenden Angebots übersteigen. Betrachten wir die Situation aus einem anderen Blickwinkel. Die Vereinigten Staaten verfügen nur noch über etwa 35 Milliarden Barrel, von denen der größte Teil durch Fracking gefördert wird, während ich diese Zeilen schreibe. Das sind etwa 4,5 Jahre Ölreserven beim derzeitigen Verbrauch. Ja, genau! Heilige Kuh! Rechnet man die beachtlichen 171 Milliarden Barrel Kanadas hinzu, können die Amerikaner noch fast 20 Jahre Gas geben.

Kanada als Retter?

Natürlich wird Justin Trudeau wahrscheinlich zum Diktator Nordamerikas gewählt, sobald dieses Schema in Kraft tritt. Aber Spaß beiseite: Die multipolare Welt, auch wenn sie nur auf natürlichen Ressourcen beruht, ist eine Möglichkeit, die keine Armee der Welt verhindern kann. Ich werde hier nicht über Erdgas, Lithium für Elon Musks Batterien oder Trinkwasser sprechen. Ich bin sicher, dass mein Standpunkt klar geworden ist. Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy und seine Hintermänner (Blackrock) werden sich bald in einer Marionettenenklave mit Lviv an der polnischen Grenze befinden, als letzte Zuflucht für ukrainische Idioten, von der NATO ausgebildete Nazis und die armen Flüchtlinge, die immer noch glauben, dass Amerika sie retten wird. Die Ukrainer und viele Europäer werden bald erkennen, dass sie nur Schach- oder Monopolyfiguren in einem Brettspiel sind, das die liberalen Eliten verlieren.

In der Zwischenzeit steht mein Land kurz davor, für die große Einheitspartei zu stimmen, die entweder von einem sprechenden Kopf oder einer lächerlichen Milliardärspuppe repräsentiert wird. Für die, die es nicht wissen: Der Begriff “Einheitspartei” wird verwendet, um zu zeigen, dass Demokraten und Republikaner zusammen und gegen die Interessen des amerikanischen Volkes arbeiten. Die Definition im Lexikon lautet: “Mehrere politische Parteien mit einer gemeinsamen Vision, die unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit dazu neigen, die gleiche Machtelite zu unterstützen”. Sagen Sie mir, dass ich falsch liege.